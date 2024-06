Gaza live: Qassam Brigades claim attack on Israeli soldiers in Rafah Scores killed in Gaza City bombings

Gaza live: Qassam-Brigaden bekennen sich zum Angriff auf israelische Soldaten in Rafah

Zahlreiche Tote bei Bombenanschlägen in Gaza-Stadt

10. Juni 2024



Wichtigste Punkte

Blinken: Hamas ist Außenseiter beim Waffenstillstandsvorschlag

Unrwa: mehr als die Hälfte der Gebäude in Gaza zerstört

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 37.124

Israelisches Militärgericht verlängert Inhaftierung von Wafa-Journalist

vor 25 Minuten

Ein israelisches Militärgericht hat die Inhaftierung einer Journalistin der Nachrichtenagentur Wafa um zwei Wochen verlängert, wie die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene (PPS) mitteilte.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation wurde die Inhaftierung von Rasha Hirzallah unter dem Vorwand der „Aufwiegelung“ verlängert.

Hirzallah wurde am Sonntag vom israelischen Geheimdienst zu einer Untersuchung in ein Haftzentrum vorgeladen, wo ihr mitgeteilt wurde, dass sie 72 Stunden lang festgehalten werden würde.

Nach Angaben der PPS gehört Hirzallah zu den 80 Journalisten, die seit dem 7. Oktober festgenommen wurden, von denen 49 weiterhin inhaftiert sind, darunter sechs Journalistinnen.

UN-Sicherheitsrat stimmt über US-Resolution zur Unterstützung des Waffenstillstandsvorschlags für Gaza ab

vor 38 Minuten

Der UN-Sicherheitsrat wird am Montag über eine von den USA ausgearbeitete Resolution abstimmen, die einen dreistufigen Waffenstillstandsvorschlag für den Gazastreifen unterstützt, der von US-Präsident Joe Biden vorgestellt wurde.

Der Text wurde am Sonntag nach sechstägigen Verhandlungen im 15-köpfigen Rat fertiggestellt. Es ist derzeit unklar, ob Russland und China ein Veto gegen die Annahme des Entwurfs einlegen können.

Um eine Resolution zu verabschieden, sind mindestens neun Stimmen und kein Veto der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Chinas oder Russlands erforderlich.

Der US-Außenminister Antony Blinken sagte am Montag, die Hamas sei der „einzige Ausreißer“, der den Waffenstillstandsvorschlag nicht akzeptiere.

Israel hat in seiner Antwort auf den von den Vermittlern vorgelegten Plan keine Garantien für einen „dauerhaften“ Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen angeboten, wie aus einer Kopie des Vorschlags hervorgeht, die Middle East Eye vorliegt.

Stattdessen stimmte Israel einer „vorübergehenden Einstellung der Militäroperationen“ für 42 Tage zu, auf die unbefristete Gespräche über einen dauerhaften Waffenstillstand folgen würden.

MEE Gaza-Journalistin Maha Hussaini gewinnt bei Courage in Journalism Awards

vor 45 Minuten

Die palästinensische freiberufliche Journalistin Maha Hussaini wurde für ihre Berichterstattung für Middle East Eye über den andauernden israelischen Krieg gegen Gaza von der International Women’s Media Foundation (IWMF) ausgezeichnet.

Hussaini war eine von drei Empfängern des Courage in Journalism Awards, den die in Washington ansässige Stiftung am Montag bekannt gab und mit dem sie bemerkenswerte Tapferkeit bei der Berichterstattung auszeichnet.

Seit Beginn des Angriffs im Oktober hat Hussaini Dutzende von Berichten veröffentlicht, darunter einen Bericht über israelische Exekutionen von Palästinensern vor Ort, der von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof als Beweismittel in dem Fall verwendet wurde, in dem Israel des Völkermordes beschuldigt wird.

Als Reaktion auf die Auszeichnung sagte Hussaini gegenüber MEE, sie sei sowohl glücklich als auch traurig über die Anerkennung ihrer Beiträge.

„Ich freue mich, weil es ein weiterer Versuch ist, die Beiträge palästinensischer Journalisten anzuerkennen und ihnen Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen“, sagte sie. „Aber ich bin auch traurig, weil ich weiß, was eine solche Anerkennung in einem Land kostet, in dem innerhalb von acht Monaten mehr als 150 Journalisten getötet wurden.“

Hisbollah behauptet Luftangriff auf israelische Streitkräfte im syrischen Golan

vor 50 Minuten

Die bewaffnete libanesische Hisbollah-Gruppe hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf einen israelischen Militärstützpunkt auf dem besetzten syrischen Golan durchgeführt.

In einer Erklärung auf Telegram erklärte die Gruppe, sie habe einen „Luftangriff mit einer Drohnenstaffel“ auf die 210. Golan-Division im israelischen Stützpunkt Nafah auf dem besetzten syrischen Golan gestartet.

Sie fügte hinzu, dass der Angriff zu „bestätigten Opfern“ geführt habe und dass ein Teil des Hauptquartiers zerstört worden sei.

Smotrich und Ben-Gvir: Gantz-Rücktritt eine „große Chance

vor 59 Minuten

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, der Rücktritt von Minister Benny Gantz aus dem Kriegskabinett werde es den Verantwortlichen ermöglichen, „viel entschlossener und entschlossener gegen die Palästinensische Autonomiebehörde vorzugehen“.

Er sprach auf der Sitzung der religiös-zionistischen Fraktion an der Seite des rechtsextremen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir, der den Rücktritt von Gantz als eine „große Chance, aufzustehen und den Sieg zu erringen“ bezeichnete.

„Wer fordert, Gaza zu bombardieren und die Einreise palästinensischer Arbeiter zu stoppen, sollte Mitglied des Kriegskabinetts sein“, fügte er hinzu.

Ben-Gvir forderte Gantz‘ Sitz im Kriegskabinett nach dessen Rücktritt.

„Die Zeit ist gekommen, um mutige Entscheidungen zu treffen“, sagte Ben-Gvir in einem Beitrag in den sozialen Medien, der eine Kopie seiner offiziellen Forderung enthielt.

GROSSBRITANNIEN: Pro-Palästina-Aktivisten zerschlagen Fenster von Barclays-Filialen wegen Waffenlieferungen an Israel

vor 1 Stunde

Pro-Palästina-Aktivisten haben 20 Filialen der britischen Bank Barclays mit Steinen beworfen und mit roter Farbe besprüht, weil die Bank Verbindungen zu Waffenfirmen unterhält, die Israel in seinem Krieg gegen Gaza beliefern.

Die Protestgruppe Palestine Action erklärte sich am Montag für die Angriffe auf die Gebäude verantwortlich und fügte hinzu, sie habe in Zusammenarbeit mit der Klimagruppe Shut the System gearbeitet.

In einer Erklärung erklärte die Gruppe, sie wolle den Völkermord an den Palästinensern stoppen, indem sie die Waffenlieferanten des israelischen Militärs untergräbt, ebenso wie die Finanzunternehmen, die mit diesen Waffenlieferanten in Verbindung stehen“.

Palestine Action hat den israelischen Waffenhersteller Elbit Systems bereits in der Vergangenheit mit so genannten Direct-Action-Protesten angegriffen, bei denen britische Immobilien, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, physisch beschädigt und besetzt wurden.

Die Gruppe sagt, sie habe „radikale direkte Aktionstaktiken angewandt, die die Sabotage wichtiger Infrastrukturen einschließen, um die fortgesetzte Unterstützung für zerstörerische und tödliche Geschäftstätigkeiten physisch zu verhindern“.

READ MORE: GROSSBRITANNIEN: Pro-Palästina-Aktivisten zerschlagen Fenster von Barclays-Filialen wegen Waffenlieferungen an Israel

Eine Barclays-Filiale, die am Montag, den 10. Juni, von Aktivisten in London angegriffen wurde

Eine Barclays-Filiale, die am Montag, den 10. Juni, von Aktivisten in London angegriffen wurde (im Anhang)

Hamas: Blinkens Kommentare zum Waffenstillstand im Gazastreifen „voreingenommen gegenüber Israel

vor 1 Stunde

Der ranghohe Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri hat US-Außenminister Antony Blinken wegen dessen Äußerungen zurückgeschlagen, in denen er die Hamas für die Verzögerung des von den USA unterstützten Waffenstillstandsvorschlags verantwortlich machte.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, die Rede, die er während eines Besuchs in Ägypten gehalten habe, sei „ein Beispiel für die Voreingenommenheit gegenüber Israel“ und biete „amerikanischen Schutz für den von der Besatzung in Gaza verübten Holocaust“.

Entwicklungen beim Angriff der Qassam-Brigaden

vor 1 Stunde

Zum Angriff der Qassam-Brigaden auf die israelischen Streitkräfte in Rafah City sind weitere Einzelheiten bekannt geworden.

Al Jazeera berichtet, dass die Gruppe ein mit einer Sprengfalle versehenes Haus, in dem sich israelische Soldaten befanden, in die Luft gesprengt hat und es geschafft hat, das gesamte Gebäude in die Luft zu jagen. Die Zahl der Verletzten ist noch nicht bekannt.

Israelische Hubschrauber begannen, die Verletzten zur Behandlung in Krankenhäuser zu evakuieren.

Nach Angaben von Al Jazeera warfen die israelischen Streitkräfte Rauchgranaten, um die Evakuierung der Soldaten zu decken.

Unrwa: Von Frauen geführte palästinensische Organisationen sind immer noch das Herzstück der humanitären Hilfe in Gaza

vor 1 Stunde

Eine Umfrage von UN Women hat ergeben, dass 35 Prozent der Büros von Frauenorganisationen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober durch israelische Angriffe beschädigt worden sind.

Trotzdem sind mehr als die Hälfte der von Frauen geführten Organisationen weiterhin in der Enklave tätig und leisten mit Hilfe eines großen Netzwerks von Freiwilligen lebensrettende Hilfe und Unterstützung.

„Trotz all ihres Leids und ihrer Entbehrungen stehen die palästinensischen Frauen und die von ihnen geleiteten Organisationen im Mittelpunkt der aktuellen humanitären Hilfe“, so die UN-Organisation.

Blinken macht Hamas für stockende Waffenstillstandsgespräche verantwortlich

vor 1 Stunde

Der US-Außenminister Antony Blinken hat gesagt, dass die Hamas der einzige Ausreißer sei, der den von den USA unterstützten Waffenstillstandsvorschlag nicht akzeptiere, und fügte hinzu, dass Israel der Vereinbarung zugestimmt habe.

Blinken äußerte sich auf der ersten Etappe einer Nahostreise, die in Kairo begann und darauf abzielte, den Waffenstillstandsvorschlag zu sichern.

Israel hat in seiner Antwort auf den von den Vermittlern vorgelegten Plan keine Garantien für einen „dauerhaften“ Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen angeboten, wie aus einer Kopie des Vorschlags hervorgeht, die Middle East Eye vorliegt.

Stattdessen stimmte Israel einer „vorübergehenden Einstellung der Militäroperationen“ für 42 Tage zu, auf die unbefristete Gespräche über einen dauerhaften Waffenstillstand folgen würden.

Qassam-Brigaden zündeten Sprengfalle in einem Haus in Rafah mit israelischen Soldaten darin

vor 2 Stunden

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, haben sich zu einem Angriff auf die israelischen Streitkräfte in der Stadt Rafah bekannt, bei dem eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Soldaten im Lager Shaboura in der Stadt Rafah im Gazastreifen „getötet und verwundet“ wurde.

In einer Erklärung auf Telegram teilte die Gruppe mit, dass sie ein mit einer Sprengfalle versehenes Haus gesprengt habe, in dem sich israelische Streitkräfte befanden.

„Unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte feuerten unsere Kämpfer Mörsergranaten in die Nähe des gesprengten Hauses“, hieß es.

Das Massaker von Nuseirat: Abgeschlachtete Palästinenser existieren für die kolonialen rassistischen Medien des Westens nicht: Meinung

vor 2 Stunden

Die Details der gemeinsamen US-amerikanisch-israelischen Militäroperation, bei der am Samstag im Flüchtlingslager Nuseirat fast 1.000 Palästinenser getötet und verwundet wurden, zeugen kaum von dem feierlichen Heldentum oder der Präzision, die westliche Medien auf ihren Titelseiten überschwänglich verkündeten.

Aber in einer dystopischen Welt, in der die grafische Ermordung von mindestens 50.000 Männern, Frauen und Kindern innerhalb von acht Monaten bei den herrschenden Schichten der herrschaftsbasierten Ordnung des globalen Nordens kaum ein Zucken mit der Wimper rechtfertigt, könnte man meinen, dass jeder Einsatz, bei dem Hunderte von zivilen Leben vernichtet werden, während vier Gefangene befreit werden, ein Grund zum Feiern ist.

Noch schlimmer ist es, wenn die 274 getöteten und 698 verwundeten Palästinenser des Massakers im Flüchtlingslager Nuseirat absichtlich aus der Berichterstattung getilgt werden oder nur als Randnotiz in einer Schlagzeile oder vage in einer Zwischenüberschrift erwähnt werden.

Die Sonntagsausgabe der New York Times, einer Zeitung, die bereitwillig ihre letzten Reste an Glaubwürdigkeit zerstört hat, um als unverhohlener Stenograph für die israelische Propaganda zu fungieren, zeigte stolz die Schlagzeile „Israelisches Militär befreit vier Geiseln bei Gaza-Einsatz“.

Auf der Titelseite ist ein lächelndes Foto eines freigelassenen israelischen Gefangenen (der namentlich genannt wird) zu sehen, der von triumphierenden Soldaten umgeben ist. Die getöteten Palästinenser werden zu einer Fußnote degradiert.

READ MORE: Nuseirat-Massaker: Abgeschlachtete Palästinenser existieren für die kolonialen rassistischen Medien des Westens nicht, Meinung von Linah Alsaafin

Verletztes Kind Al Aqsa

En Angriff im zentralen Gazastreifen versorgt, 8. Juni 2024 (Reuters)

PRCS: Israelische Streitkräfte blockieren weiterhin den Grenzübergang Rafah

vor 2 Stunden

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS) hat mitgeteilt, dass die israelischen Streitkräfte den Grenzübergang Rafah weiterhin abriegeln, „da im Gazastreifen eine akute Hungersnot droht“.

In einem Beitrag auf X erklärte die Gesellschaft, dass dies eine „kollektive Bestrafung“ der Palästinenser im Gazastreifen darstelle und „nicht nur die humanitäre Situation im Gazastreifen weiter verschlimmert, sondern auch eine direkte Verletzung der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs vom Mai über vorläufige Maßnahmen und des humanitären Völkerrechts darstellt.“

Hisbollah behauptet Drohnenangriff auf israelisches Militärhauptquartier

vor 2 Stunden

Die libanesische Hisbollah-Gruppe hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der 146. Division der israelischen Armee östlich der nordisraelischen Stadt Nahariyya mit einem „Schwarm von Drohnen“ angegriffen.

In einer Erklärung auf Telegram teilte die Gruppe mit, dass bei dem Angriff israelische Streitkräfte getötet und verwundet und ihre Siedlungen zerstört wurden.

Sie fügte hinzu, der Luftangriff sei eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf die libanesischen Dörfer Aitaroun und Markaba, bei dem am Samstag zwei Hisbollah-Kämpfer getötet wurden.

Acht Tote bei israelischem Luftangriff auf Haus bei Khan Younis

vor 2 Stunden

Mindestens acht Palästinenser wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Nähe des Europäischen Krankenhauses in der Stadt Al Fukhkhari, südlich der Stadt Khan Younis im Gazastreifen, getötet und weitere verwundet, berichtet Al Jazeera unter Berufung auf lokale Quellen.

Lokalen Quellen zufolge gehörte das angegriffene Haus der Familie Kwarea.

Videoaufnahmen, die von der Al Jazeera-Nachrichtenagentur Sanad verifiziert wurden, zeigen Verletzte, darunter Säuglinge und Kleinkinder, die im europäischen Krankenhaus behandelt werden.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …