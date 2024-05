Israel’s Doomed-to-Fail Strategy Jeffrey Sachs on why the General Assembly speech of Israel’s U.N. ambassador advanced the Palestinian cause. By Jeffrey D. Sachs Common Dreams We owe an ironic debt of gratitude to Israel’s U.N. Ambassador Gilad Erdan for advancing the cause of the State of Palestine at the United Nations.

Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, zerreißt eine Seite der UN-Charta während seiner Rede vor der Generalversammlung am 10. Mai. (UN-Foto/Manuel Elías)

Jeffrey Sachs darüber, warum die Rede des israelischen UN-Botschafters vor der Generalversammlung die palästinensische Sache voranbringt.

Israels zum Scheitern verurteilte Strategie

Von Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

15. Mai 2024

Wir schulden dem israelischen UN-Botschafter Gilad Erdan ironischerweise Dank dafür, dass er die Sache des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen vorangebracht hat.

Mit einer Rede vor der UN-Vollversammlung, die derart aus den Fugen geraten, absurd, vulgär, beleidigend, würdelos und undiplomatisch war, trug Erdan dazu bei, dass die Abstimmung zugunsten der UN-Mitgliedschaft Palästinas mit 143 zu 9 Stimmen einseitig ausfiel (der Rest enthielt sich oder stimmte nicht ab).

Aber mehr noch, Erdan trug dazu bei, Israels taktisches Vorgehen zu verdeutlichen – und warum es zum Scheitern verurteilt ist.

Betrachten wir kurz den Inhalt von Erdans Rede. Erdan behauptete, kurz gesagt, dass Palästina mit der Hamas und die Hamas mit Hitlers Nazi-Reich gleichzusetzen sei.

Erdan sagte den U.N.-Delegierten, dass ihre Nationen einen Staat Palästina unterstützen, weil „so viele von Ihnen Judenhasser sind“.

Dann zerfetzte er auf dem Podium die UN-Charta und behauptete, die Delegierten würden dasselbe tun, wenn sie für die UN-Mitgliedschaft Palästinas stimmen. Am selben Tag, an dem er seine Rede hielt und die UN-Abstimmung stattfand, versammelte Israel seine Streitkräfte für ein weiteres Gemetzel an unschuldigen Zivilisten in Rafah.

Erdans Tirade steigerte sich zu einem hasserfüllten und absurden Akt. Palästina würde der UNO als friedliebender Staat beitreten, eine Verpflichtung, die der palästinensische Botschafter bei der UNO, Riyad Mansour (hier um 23:44 Uhr), nachdrücklich und wortgewandt erklärte. „Wir wollen Frieden“, erklärte Botschafter Mansour unmissverständlich.

Außerdem wird die Zweistaatenlösung natürlich nicht in einem diplomatischen Vakuum entstehen. Gemäß der arabischen Friedensinitiative von 2002, die von den arabischen und islamischen Ländern im vergangenen November in Riad bekräftigt wurde, haben sich die arabischen und islamischen Länder wiederholt verpflichtet, den Frieden und die Normalisierung der Beziehungen zu Israel als Teil der Zweistaatenlösung zu unterstützen.

Im Gegensatz zu Erdans Verleumdung sind die Regierungen der UN-Generalversammlung natürlich keine Judenhasser. Vielmehr verabscheuen sie den Angriff der israelischen Regierung auf den Gazastreifen, ein Gemetzel, das so groß ist, dass Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist. Die gleiche falsche Anschuldigung wurde gegen Studentenprotestler erhoben, die nicht gegen Juden, sondern gegen Apartheid und Völkermord sind.

Angeberei

Es stellt sich also die Frage, warum Erdan eine Rede hielt, die so übertrieben war, dass sie nur dazu dienen konnte, das überwältigende weltweite Votum für Palästina zu verstärken, statt es zu verringern. Natürlich hat er das getan, was alle Politiker im Zeitalter der sozialen Medien tun. Er hat sich vor seinen 157.000 Anhängern auf X (früher Twitter) und vor den Anhängern der rechtsgerichteten Likud-Partei Israels in Szene gesetzt.

Als ich Erdan zuhörte, dachte ich zunächst, der Mann sei geistesgestört, leide an einem Post-Holocaust-Trauma und sehe in jedem Schatten einen Hitler lauern. Doch eine solche Sichtweise ist naiv.

Erdan ist eine sehr erfahrene politische Persönlichkeit, gut ausgebildet und geschult, und er hatte seine sorgfältig vorbereitete Rede (zu deren Requisiten ein Plakat und ein Schredder gehörten) voll im Griff. Mein anfänglicher Fehler war, dass ich dachte, er würde zu den übrigen UN-Botschaftern und zu Zuschauern wie mir sprechen.

Der große Unterschied zwischen der Politik der Rundfunk-Ära von früher und der Politik der Social-Media-Ära von heute besteht darin, dass Politiker nicht mehr zur breiten Öffentlichkeit sprechen. Sie kommunizieren jetzt fast ausschließlich mit ihrer Basis und „Beinahe-Basis“.

Jede Person erhält heute einen personalisierten Strom von „Nachrichten“, der durch individuelle Entscheidungen (welche Websites wir besuchen), Netzwerke digitaler „Follower“, Algorithmen von Plattformen wie Facebook, X und TikTok und versteckte Kräfte wie Geheimdienste, Regierungspropagandisten, Unternehmen und politische Agenten gemeinsam konstruiert wird. Das Ergebnis ist, dass Politiker ihre Basis mobilisieren und motivieren, und nur wenig darüber hinaus.

Der Politiker Erdan und seine Likud-Partei kämpfen schon viel länger gegen die Palästinenser, als die Hamas die Politik in Gaza dominiert, ja sogar länger, als die Hamas existiert. Erdan ist in der Partei aufgewachsen, vom Jugendflügel an, in einer Bewegung, die sich immer strikt gegen einen palästinensischen Staat und die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen hat.

Die Hamas als politisches Requisit

Hamas-Graffiti in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland im Jahr 2006. (Michael loadenthal, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Tatsächlich behandelt der Likud die Hamas seit langem als politische Stütze, um die Palästinenser zu spalten und so die internationalen Forderungen nach einer Zwei-Staaten-Lösung abzuwehren.

Wie sogar die israelischen Medien berichten, hat die Likud-Führung über Jahre hinweg mit arabischen Staaten zusammengearbeitet, um die Hamas finanziell zu unterstützen, damit sie eine ständige Konkurrenz für die palästinensische Autonomiebehörde darstellt.

Wie sieht also die Strategie des Likud aus, wenn Israel sich zunehmend vom Rest der Welt isoliert? Auch hier bietet Erdans eigene politische Vergangenheit einen Anhaltspunkt. Erdan war einer der klügsten und erfolgreichsten Politiker Israels, als es darum ging, die Allianz des Likud nicht nur mit der wohlhabenden amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, sondern auch mit der christlich-evangelikalen Gemeinschaft Amerikas aufzubauen. Die christlichen Zionisten befürworten leidenschaftlich die Kontrolle Israels über das Heilige Land, wenn auch nur als Vorspiel zu ihrem Armageddon, was nicht gerade der längerfristigen Agenda des Likud entspricht.

Die taktische Überzeugung des Likud ist, dass die USA immer da sein werden, egal wie dick oder dünn, weil die Israel-Lobby (jüdische und christlich-evangelikale gleichermaßen) und der militärisch-industrielle Komplex der USA immer da sein werden. Die Wette des Likud hat in der Vergangenheit immer funktioniert, und sie glauben, dass sie auch in der Zukunft funktionieren wird.

Ja, Israels gewalttätiger Extremismus wird Biden die Unterstützung von Amerikas jungen Wählern kosten, aber wenn das der Fall ist, wird das nur bedeuten, dass Donald Trump im November gewählt wird, also umso besser für den Likud.

Die Strategie des Likud verlässt sich in Bezug auf die Sicherheit Israels ganz auf die USA, als einzige blockierende Kraft in einer Weltgemeinschaft, die sich zunehmend einig und entsetzt über Israels massive Kriegsverbrechen zeigt und sich dafür ausspricht, einem völlig widerspenstigen Israel die Zwei-Staaten-Lösung aufzuzwingen.

Doch die Kerninteressen der USA – Wirtschaft, Finanzen, Handel, Diplomatie und Militär – stehen im Widerspruch zu einer Isolierung Israels innerhalb des internationalen Systems.

Die Israel-Lobby wird von einer Zangenbewegung betroffen sein. Auf der einen Seite sind die amerikanischen Wähler, insbesondere die jungen, entsetzt über die Brutalität Israels. Auf der anderen Seite bröckelt die geopolitische Position Amerikas.

Es wird erwartet, dass viele europäische Länder, darunter Spanien, Irland und Norwegen, in Kürze Palästina anerkennen und dessen Mitgliedschaft in der UNO begrüßen werden.

Erdan mag an der Spitze der Likud-Partei stehen, aber der Likud und seine extremistischen und gewalttätigen Partner in der Koalition werden wahrscheinlich bald an die Grenzen ihrer Arroganz, Gewalt und Grausamkeit stoßen.

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissionsmitglied der U.N. Broadband Commission for Development.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

