The Shift: AIPAC favorite David Trone goes down in Maryland So long, David Trone. The billionaire owner of Total Wine, staunch BDS opponent, and notable AIPAC donor lost the Maryland Democratic primary for Senate to Angela Alsobrooks by double digits.

Offizielles Porträt des US-Kongressabgeordneten David Trone, 116. Kongress 2019.

Die Verschiebung: AIPAC-Liebling David Trone geht in Maryland unter

Von Michael Arria

16. Mai 2024

So long, David Trone.

Der Milliardär und Eigentümer von Total Wine hat seinen Sitz im Repräsentantenhaus des 6. Bezirks von Maryland aufgegeben, um für den Senat zu kandidieren. Am Dienstagabend verlor er die Vorwahl der Demokraten gegen Angela Alsobrooks, Geschäftsführerin von George’s County, mit einer zweistelligen Mehrheit.

Trone steckte mehr als 60 Millionen Dollar in seinen Wahlkampf und gab damit fast zehnmal so viel aus wie Alsobrooks.

Im Kongress war Trone ein entschiedener Gegner der BDS-Bewegung und hörte sogar auf, an die ACLU zu spenden, weil sie Boykotte verteidigte. Er war ein AIPAC-Spender und spendete jedes Jahr mindestens 100.000 Dollar an die Lobbyorganisation.

Trotz alledem ist Alsobrooks kaum ein Unterstützer Palästinas. Sie unterstützte Bidens jüngste Entscheidung, einen Waffentransport über Rafah aufzuhalten, distanzierte sich aber von Senator Chris Van Hollen (D-MD), der Israel mit schärferen Worten kritisiert hat. Sie bezeichnete The Squad auch bizarrerweise als „gegen fast alles“.

2019 reiste sie nach Israel und traf sich mit einigen führenden Militärs. „Wir haben über die gemeinsamen Interessen der Vereinigten Staaten und Israels gesprochen und darüber, dass wir nicht nur gemeinsame Werte in Bezug auf Demokratie, Freiheit und Menschenrechte haben, sondern dass es auch eine Reihe gemeinsamer Interessen gibt, die uns als Verbündete erhalten“, erklärte sie.

In Maryland gab es auch noch andere Neuigkeiten.

Das United Democracy Project Super PAC der AIPAC gab mehr als 4 Millionen Dollar aus, um der Senatorin Sarah Elfreth zu einem Sieg bei den Vorwahlen im 3. Das Feld war stark besetzt, da sie gegen mehr als 20 andere Kandidaten antrat. Das große Ziel der AIPAC war der ehemalige Polizeibeamte Harry Dunn, der das Gebäude während des Aufstands am 6. Januar verteidigt hatte.

Es wurde viel über die enormen Ausgaben der AIPAC in diesem Wahlzyklus geschrieben, aber das Rennen im dritten Bezirk zeigt, wie sich das politische Terrain verschoben hat. Die meisten Menschen, die AIPAC nur vage kennen, könnten annehmen, dass sie in den Gemeinden auftauchen, um viel Geld für glühende Zionisten auszugeben, die es mit legitimen Progressiven zu tun haben. Sie haben Millionen von Dollar ausgegeben, um einen ehemaligen Polizisten zu besiegen und eine Frau zu wählen, die Israel kaum erwähnt.

Hier ist Akela Lacy, die letzte Woche in The Intercept schrieb:

Es ist nicht klar, was die AIPAC in das Rennen gezogen hat. Bei einem Forum im April boten beide Kandidaten ihre Unterstützung für die Bemühungen von Senator Chris Van Hollen, D-Md, an, die Hilfe für Israel zu konditionieren. Dunn selbst hat Israel unterstützt und gesagt, das Land habe das Recht, sich zu verteidigen. Er hat die Bereitstellung von US-Geldern für Israel und die Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen unterstützt. Dunn hat sich nicht gegen Menschenrechtsverletzungen durch Israel oder US-Militärhilfe ausgesprochen. Und Elfreth führt keine besonders pro-israelische Kampagne.

Ein Sprecher des United Democracy Project sagte gegenüber Jewish Insider, dass die Gruppe nicht über Dunns Position zu Israel besorgt sei, sondern dass sie in das Rennen investiere, um sicherzustellen, dass Elfreth sich gegen andere Kandidaten durchsetze, die sie als „anti-israelisch“ bezeichnet.

Das Super PAC sagte, es unterstütze Elfreth wegen ihrer Position zu anderen Themen wie dem Recht auf Abtreibung, Klimawandel und häuslicher Gewalt. Dunn führt einen ähnlichen Wahlkampf, in dem er das Recht auf Abtreibung, die Stärkung des Wahlrechts, den Umweltschutz und den Beitrag zu Medicare for All betont.

Die Zeit wird zeigen, ob sich daraus etwas ergibt. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Senator John Fetterman (D-PA) Israel nur auf die übliche Art und Weise der „Zwei-Staaten-Lösung“ zu unterstützen schien, bevor er dem DMFI erlaubte, sein politisches Papier über Israel umzuschreiben. Jetzt fungiert er als eines von Netanjahus Sprachrohren im Kongress.

Schließlich wenden wir uns der „Uncommitted“-Bewegung zu, die Tausende mobilisiert hat, um Biden erneut eine klare Botschaft zu senden. Mehr als 47.000 demokratische Wähler haben diese Option gewählt.

Hier ist Zainab Chaudry von der Listen to Maryland Coalition: „Diese signifikante Demonstration des Dissenses unterstreicht die tiefe Besorgnis und Frustration vieler Marylander angesichts der katastrophalen Gewalt und des Leids in Gaza und im Westjordanland. Indem sie ihre Stimme für den nicht engagierten Kandidaten abgegeben haben, haben die Wähler deutlich gemacht, dass sie gegen jede Form der Unterstützung für den anhaltenden Völkermord in Gaza sind, der von der derzeitigen Regierung ermöglicht wird.“

Bidens Rücktritte

Im Newsletter der letzten Woche berichteten wir über den parteiübergreifenden Ausraster von Biden, der eine einzige Waffenlieferung an Israel gestoppt hatte. Jetzt, eine Woche später, ist die Regierung dabei, dem Land weitere Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar zu schicken.

Diese Woche berichtete das Wall Street Journal über ein neues Waffenpaket, das etwa 700 Millionen Dollar für Panzermunition, 500 Millionen Dollar für taktische Fahrzeuge und 60 Millionen Dollar für Mörsergranaten umfasst.

Jede Woche scheint es eine neue Erinnerung daran zu geben, dass die Mainstream-Storys über Bidens private Frustrationen praktisch nichts aussagen.

Bidens Entscheidung, Israel mehr Waffen zu geben, um Kriegsverbrechen zu begehen, kommt inmitten neuer Umfragen, die zeigen, dass Trump in mehreren Swing States vor ihm liegt. Wie Sie wissen, ist ein dauerhafter Waffenstillstand und eine Konditionierung der militärischen Unterstützung bei den demokratischen Wählern, insbesondere bei jungen Demokraten, sehr beliebt.

Bidens Unterstützung für den Völkermord gibt immer wieder Anlass zu Rücktritten.

Im November kündigte Major Harrison Mann seinen Job bei der Defense Intelligence Agency, und diese Woche veröffentlichte er auf LinkedIn einen Brief, in dem er seine Entscheidung erklärte.

„Ich habe mir gesagt, dass mein individueller Beitrag minimal ist und dass, wenn ich meinen Job nicht mache, es jemand anderes tun wird, warum also umsonst Aufsehen erregen“, schrieb Mann. „Ich habe mir eingeredet, dass ich keine Politik mache und es nicht meine Aufgabe ist, sie in Frage zu stellen… Irgendwann – egal mit welcher Begründung – unterstützt man entweder eine Politik, die das massenhafte Verhungern von Kindern ermöglicht, oder man tut es nicht.“

„Ich weiß, dass ich diese Politik auf meine Weise wissentlich gefördert habe“, fuhr er fort. „Und ich möchte klarstellen, dass ich als Nachkomme europäischer Juden in einem besonders unversöhnlichen moralischen Umfeld aufgewachsen bin, wenn es um das Thema der Verantwortung für ethnische Säuberungen ging.“

In dieser Woche hat auch eine Mitarbeiterin von Biden als erste jüdische Mitarbeiterin gekündigt.

Lily Greenberg Call trat von ihrer Position als Sonderassistentin des Stabschefs im US-Innenministerium zurück und sagte, sie könne die Verwaltung „mit gutem Gewissen weiter vertreten“.

„Der Präsident hat die Macht, zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufzurufen, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen und die Hilfe an Bedingungen zu knüpfen“, schrieb sie. „Die Vereinigten Staaten haben in den letzten acht Monaten so gut wie kein Druckmittel eingesetzt, um Israel zur Verantwortung zu ziehen. Ganz im Gegenteil, wir haben Israels Handlungen durch unser Veto gegen Resolutionen der Vereinten Nationen, die Israel zur Verantwortung ziehen sollten, ermöglicht und legitimiert. Präsident Biden hat das Blut unschuldiger Menschen an seinen Händen“.

In ihrem Brief sagt Call, dass sie ihr ganzes Leben als Teil der jüdischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten und Israel verbracht hat. Interessant an diesem Fall ist, dass Call sich früher für die zionistische Sache eingesetzt hat. Im College war sie Präsidentin einer AIPAC-Mitgliedsgruppe. Im Jahr 2022 schrieb sie einen Artikel für Teen Vogue, in dem sie begann, ihre Unterstützung für die Organisation in Frage zu stellen.

„Indem sie die Unterstützung des AIPAC akzeptieren, geben progressive Gesetzgeber der Politik des AIPAC Legitimität, eine Regierung bedingungslos zu unterstützen, die das tut, was viele Beobachter für Menschenrechtsverletzungen halten, während sie gleichzeitig ihren eigenen Beitrag zu einer wirklich multirassischen Demokratie hier untergraben“, schrieb sie.

Der Rücktritt von Call symbolisiert einen breiteren Wandel unter jungen Menschen, und Umfragen deuten darauf hin, dass dies auch für junge jüdische Menschen gilt. Mit Geschichten wie dieser wird es für Antisemitismusvorwürfe gegen Palästina-Aktivisten immer schwieriger werden.

Die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib (D-MI) hat einen Gesetzentwurf zur Anerkennung der Nakba eingebracht.

„Die Nakba hat nie geendet. Heute erleben wir, wie die israelische Apartheidregierung im Gazastreifen einen Völkermord verübt. Eine Kampagne, um die Existenz der Palästinenser auszulöschen“, sagte Tlaib in einer Erklärung. „Über 1,7 Millionen Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben. Über 35.000 Palästinenser sind getötet worden. Kinder sind verhungert. Die gesamte Bevölkerung von Gaza steht am Rande einer Hungersnot. Vor kurzem wurden in den Krankenhäusern Nasser und Al Shifa Massengräber mit über 390 Leichen entdeckt. Jahrestag der Nakba gedenken wir all der Menschen, die seit Beginn der ethnischen Säuberung der Palästinenser ihr Leben verloren haben, und der Palästinenser, die aus ihren Häusern vertrieben und gewaltsam aus ihrem Land verdrängt wurden. Dieses unermessliche Trauma, einschließlich des Verlusts ihrer Angehörigen und der Verbindungen zu den Gemeinschaften, in denen sie aufgewachsen sind, muss anerkannt werden. Wahrer Frieden muss auch Gerechtigkeit beinhalten“.

In dem Gesetzentwurf wird auch die Wiederaufnahme der Unterstützung für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) gefordert. Er wird von Ilhan Omar (D-MN), Cori Bush (D-MO) und André Carson (D-IN) mitunterstützt.

Tlaib brachte 2022 eine ähnliche Gesetzgebung ein.

Der antizionistische israelische Historiker Ilan Pappe sagt, er sei nach seiner Ankunft in Detroit in dieser Woche vom FBI verhört worden. Pappe sagt, die Agenten hätten ihn gefragt, ob er die Hamas unterstütze und ob er glaube, dass der Angriff auf Gaza ein Völkermord sei.

„Ich weiß, dass viele von Ihnen weitaus schlimmere Erfahrungen gemacht haben, aber nachdem Frankreich und Deutschland dem Rektor der Universität Glasgow die Einreise verweigert haben, weil er Palästinenser ist… weiß Gott, was als nächstes passieren wird“, schrieb Pappe auf Facebook. „Aktionen wie diese der USA oder europäischer Länder, die unter dem Druck der pro-israelischen Lobby oder Israels selbst ergriffen werden, riechen nach purer Panik und Verzweiflung als Reaktion darauf, dass Israel sehr bald ein Pariastaat wird, mit allen Konsequenzen, die ein solcher Status mit sich bringt.“

Übersetzt mit deepl.com

