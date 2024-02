Is a full-scale Israeli ground offensive in Rafah even possible? Such a move would risk Palestinian lives, spark a crisis with Egypt, compromise the search for hostages and sink the possibility of regional normalisation, warns one analyst.

Ein israelischer Kampfpanzer wird eingesetzt, um eine Position zu bewachen, während vertriebene Palästinenser am 30. Januar 2024 aus Khan Yunis im südlichen Gazastreifen fliehen, inmitten des andauernden israelischen Krieges gegen die belagerte Enklave. (Foto von Mahmud Hams / AFP)

Ein solcher Schritt würde palästinensische Leben riskieren, eine Krise mit Ägypten auslösen, die Suche nach den Geiseln gefährden und die Möglichkeit einer regionalen Normalisierung zunichte machen, warnt ein Analyst.

Ist eine groß angelegte israelische Bodenoffensive in Rafah überhaupt möglich?

Von Hamzah Rifaat

14. Februar 2024

Ein israelischer Kampfpanzer wird eingesetzt, um eine Position zu bewachen, während vertriebene Palästinenser am 30. Januar 2024 aus Khan Yunis im südlichen Gazastreifen fliehen, inmitten des anhaltenden israelischen Krieges gegen die belagerte Enklave. (Foto von Mahmud Hams / AFP)

Israels barbarische Angriffe in Rafah in dieser Woche haben bereits über hundert palästinensische Todesopfer gefordert und wurden im Nahen Osten und darüber hinaus gegeißelt. Die Angriffe sind ein Vorläufer der von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu geplanten Bodenoffensive in Rafah, die er als notwendig erachtet, um die Hamas zu besiegen.

Die geplante Aktion hat Südafrika, das bereits zuvor eine Petition an den Internationalen Gerichtshof wegen Israels völkermörderischer Handlungen in Gaza gerichtet hatte, dazu veranlasst, erneut um Intervention zu bitten.

Doch trotz des internationalen Drucks und des Urteils des IGH bleibt die Netanjahu-Regierung trotzig und arbeitet auf einen „totalen Sieg“ hin. Dies ist ein Hirngespinst, denn der Premierminister, sein Kriegskabinett und seine Berater ignorieren mehrere Variablen, die einen „Sieg“ unmöglich machen.

Erstens verkennt die Netanjahu-Regierung, dass die Bevölkerung in Rafah seit Beginn des Angriffs auf den Gazastreifen im Oktober von einigen Hunderttausend Menschen auf 1,4 Millionen Palästinenser angewachsen ist.

Israel erklärte, der Angriff auf Rafah durch Luft- und Bodenangriffe sei aufgrund der angeblichen Präsenz von vier Hamas-Brigaden in der Bevölkerung notwendig. Es versprach auch, seine Angriffe mit einem so genannten Plan zur Evakuierung der Zivilbevölkerung zu begleiten. Nichts davon wird funktionieren.

Die Behauptung der Nation, die Zivilbevölkerung zu evakuieren“, ist in Wirklichkeit eine Verschleierung ihrer Strategie der akzeptablen Verlustmarge“, die sie während ihres gesamten Vorgehens im Gazastreifen angewandt hat, während sie ein oder mehrere Ziele der Hamas verfolgte.

Die Anwendung dieser Strategie auf das dicht besiedelte Rafah würde bedeuten, dass ein hohes Maß an zivilen Opfern zu beklagen wäre, nur um ein oder zwei Hamas-Aktivisten auszuschalten, wie von Israel behauptet.

Selbst wenn man die Behauptungen für bare Münze nimmt, wird Israel in einem Gebiet operieren, in dem Brigaden nur schwer zu lokalisieren sind, so dass mit hohen Verlusten für die israelische Armee zu rechnen ist. Die Hamas würde eher zu Angriffen neigen, wenn Zivilisten in Rafah ungestraft angegriffen würden.

AFP

Kinder gehen mit Behältern mit Plastikflüssigkeiten an den Trümmern eines Gebäudes vorbei, das während des israelischen Bombardements in Rafah im südlichen Gazastreifen zerstört wurde, 14. Februar 2024 (AFP/Mohammed Abed).

Der Wahrheitsgehalt der israelischen Behauptungen über die Präsenz der Hamas in Rafah bleibt jedoch fraglich. Israels Aussagen über die Neutralisierung von „Terroristenbataillonen“ schwanken zwischen Bestätigung und Dementi, wie es auch im nördlichen Gazastreifen der Fall war.

Mangelnde Klarheit könnte den Bodenangriff gefährden, da die israelische Armee ohne palästinensische Opfer und in Anwesenheit der Hamas ihre so genannten wünschenswerten Ergebnisse nicht erreichen kann. Weitere Tote unter den israelischen Soldaten würden zu Netanjahus sinkender Popularität im eigenen Land beitragen und könnten die Offensive auf halbem Weg in die Stadt zum Erliegen bringen.

Hinzu kommt Netanjahus Bestreben, durch diese Bodenoffensive Geiseln zu sichern, was in Wahrheit nur durch internationale Vermittlung und nicht durch Zwang möglich ist.

Die Gespräche in Kairo zwischen Ägypten, Katar, Israel und den Vereinigten Staaten könnten leicht durch Netanjahus rücksichtsloses Abenteurertum gefährdet werden, das einmal mehr sein innenpolitisches Ansehen beeinträchtigt und die israelischen Geiseln in der Schwebe lässt.

Reuters

Menschen nehmen an einer Demonstration gegen die rechtsextreme Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu inmitten des andauernden Krieges zwischen Israel und Gaza in Tel Aviv, Israel, am 10. Februar 2024 teil (REUTERS/Susana Vera).

Laut einer Umfrage des Lazar-Instituts vom Januar 2024 halten nur 31 Prozent der Israelis Netanjahus Amtszeit für wünschenswert. Die Ergebnisse kommen inmitten von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministern über den Versuch, ein Abkommen zur Sicherstellung der Rückkehr der Geiseln von der Hamas voranzutreiben. Mit einem Großangriff auf Rafah riskiert Netanjahu, alle Geiseln für einen winzigen Gewinn nicht zurückzubekommen.

Wenn man davon ausgeht, dass Israel ohne Rücksicht auf die Folgen Zivilisten in Rafah angreift, kann kaum jemand die geografische Nähe der Stadt zu Ägypten leugnen.

Der jüngste Angriff führte dazu, dass Kairo seine Streitkräfte entlang der Grenze zu Israel mobilisierte und 40 Panzer einsetzte, darunter auch schnelle Befestigungen auf der Sinai-Seite, und mit der Aussetzung des Camp-David-Abkommens drohte, eines jahrzehntealten Friedensvertrags zwischen Ägypten und Israel.

Reuters

Ein Lastwagen überquert die Grenze von Gaza nach Ägypten am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza in Rafah, Ägypten, 1. Februar 2024 (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany).

Ägypten hat gewarnt, dass das Abkommen ausgesetzt würde, wenn Israel den Philadelphi-Korridor oder den schmalen Landstreifen, der durch seine Grenze mit Gaza verläuft, besetzt.

Ein weiteres inakzeptables Ergebnis für Ägypten wäre, wenn die Grenze zu Israel durchbrochen würde und Palästinenser ins Land strömten. Ein Vollgasangriff auf Rafah würde einen Exodus der Palästinenser nach Ägypten auslösen, der den regionalen Frieden auf die Probe stellen und die Camp-David-Vereinbarungen in Frage stellen würde.

Das ganze Ausmaß des Vermächtnisses von Camp David hängt von seiner Vision für den regionalen Frieden ab, einschließlich einer gerechten Lösung für die Palästinenser. Die Bedrohung der nationalen Sicherheit Ägyptens durch Angriffe in Rafah untergräbt diese Vision, und die Mobilisierung von Streitkräften durch Kairo ohne ein Friedensabkommen würde die Regierung Netanjahu teuer zu stehen kommen.

Reuters

Gesamtansicht eines Zeltlagers für vertriebene Palästinenser, die aufgrund israelischer Angriffe aus ihren Häusern geflohen sind, in Rafah im südlichen Gazastreifen, 3. Januar 2024 (REUTERS/Saleh Salem).

Außerdem besteht die Gefahr, dass Israel wiederholt gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, was es auch ungeniert getan hat. In Rafah leben mehr als eine Million Palästinenser auf engstem Raum.

Auf jedem der 64 Quadratkilometer der Stadt drängen sich fast 22.000 Menschen. Die israelischen Angriffe haben die humanitäre Lage nur noch verschlimmert, und die Einleitung eines umfassenden Angriffs auf die belagerte und geschundene Bevölkerung würde den Zorn des Internationalen Gerichtshofs auf sich ziehen.

Gemäß Artikel 27 der Vierten Genfer Konvention sowie Artikel 46 der Haager Konvention wird vom israelischen Militär erwartet, dass es Personen, Ehre, Familienrechte, Sitten und Gebräuche sowie religiöse Überzeugungen und Praktiken in Rafah respektiert.

Ein Großangriff Israels würde eine Verletzung der Vierten Genfer Konvention und der Haager Konvention bedeuten, was Israel auf internationaler Ebene weiter isoliert.

Auch Israels Streben nach regionaler Normalisierung wird durch diesen Bodenangriff gefährdet. Es sei darauf hingewiesen, dass Jordanien und Saudi-Arabien Israel vor einer Bodenoffensive in Rafah gewarnt haben. Jordanien unterhält bilaterale Beziehungen zu Israel und Saudi-Arabien strebt eine Normalisierung vor Oktober 2023 an. Eine Beleidigung dieser Länder schwächt Netanjahus Ansehen weiter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Israel keinen Bodenangriff in Rafah durchführen kann, da eine solche Aktion zu einer Verletzung des humanitären Völkerrechts führen, die Mobilisierung der ägyptischen Grenze anheizen, die Suche nach den Geiseln gefährden und die Möglichkeit einer regionalen Normalisierung zunichte machen würde.

QUELLE: TRT Welt

Hamzah Rifaat

Er erwarb Abschlüsse in Friedens- und Konfliktstudien in Islamabad, Pakistan, und in Weltangelegenheiten und professioneller Diplomatie am Bandaranaike Diplomatic Training Institute in Colombo, Sri Lanka. Hamzah Rifaat war außerdem 2016 Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington, DC, für South Asian Voices.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …