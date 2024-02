https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-strikes-kill-4-in-south-lebanon–including-mother–2

Israelische Angriffe töten 4 Personen im Südlibanon, darunter eine Mutter und 2 Kinder

Von Al Mayadeen Englisch

14. Februar 2024

Die schweren israelischen Angriffe betrafen mehrere Städte und Dörfer im Südlibanon.

Das israelische Besatzungsmilitär hat eine Reihe von Luftangriffen auf mehrere Regionen im Südlibanon geflogen, bei denen vier Menschen, darunter eine Mutter und ihre beiden Kinder, den Tod fanden.

Ziel der Angriffe waren die libanesischen Dörfer Souaneh, Adshit und Chehabiyeh.

Die Angriffe auf zivile Wohnhäuser erfolgten, nachdem der Widerstand heute Morgen eine bedeutende Operation durchgeführt hatte, darunter einen Raketenangriff in der Nähe des Hauptquartiers des israelischen Nordkommandos in Safed im Norden des besetzten Palästina. Dies war der zweite Angriff auf „Israels“ wichtigste Militärbasis im Norden seit Oktober 2023.

Israelische Medien berichteten, dass mindestens 10 Raketen auf israelische Militärstützpunkte und -anlagen abgefeuert wurden, wobei ein israelischer Soldat getötet und 7 weitere verletzt wurden.

In vielen Siedlungen im Norden wurden Sirenen ausgelöst, unter anderem in „Netu’a“, im oberen besetzten al-Jalil („Galiläa“) und in Safed.

Israelische Medien berichteten, dass heute Morgen acht Raketen auf Safed abgefeuert wurden, von denen eine in einem Gebäude der Stadt einschlug. Der Bürgermeister von Safed erklärte: „Die Raketen sind nicht innerhalb der Stadt eingeschlagen, sondern haben Stützpunkte in der Umgebung getroffen.“

Israelische Medien berichteten, dass es sich bei den Raketen, die der Widerstand auf Safed abfeuerte, wahrscheinlich um Präzisionsraketen handelte, und betonten, dass die Eiserne Kuppel nicht alle Raketen abfangen konnte.

Sayyed Nasrallah: Testen Sie uns nicht

In seiner gestrigen Rede bei einer Zeremonie zu Ehren der verwundeten und inhaftierten Mitglieder des Widerstands warnte der Hisbollah-Chef die Israelis vor einem Krieg gegen den Libanon und bekräftigte, dass die Operationen eingestellt würden, wenn der Krieg gegen den Gazastreifen beendet sei.

„Wenn der Feind seine Drohungen gegen uns wahr macht, muss er erkennen, dass die Hunderttausend, die den Norden verlassen haben, nicht zurückkehren werden“, schwor Sayyed Hassan Nasrallah und betonte, dass der israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant „erkennen muss, dass er, wenn er einen Krieg gegen uns beginnt, zwei Millionen [Siedler] aus dem Norden vertrieben haben wird und nicht nur hunderttausend“.

Als Antwort auf die Drohungen des israelischen Sicherheitsministers Yoav Gallant sagte Sayyed Nasrallah: „Wenn ihr den Krieg mit uns nicht beenden wollt, dann könnt ihr ihn gerne fortsetzen.“

„Der Widerstand ist heute sicherer, entschlossener und bereit, sich dem [israelischen] Feind zu stellen“, so der Führer abschließend.

