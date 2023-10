Ist Libyen die neue Route der US-Russland-Konkurrenz? Fuat Emir Sefkatli

Is Libya the new route of the US-Russia competition? Libya, which has witnessed political instability and conflicts between rival groups since 2011, when Muammar Gaddafi was overthrown, came to the international agenda again with the flood disaster in the…



Fuat Emir Sefkatli

3. Oktober 2023

Libyen, das seit 2011 politische Instabilität und Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen seit dem Sturz von Muammar Gaddafi im Jahr 2011,

kam durch die Flutkatastrophe in der Stadt Derna wieder auf die internationale Agenda.

Eine Parallelregierung wurde im Osten des Landes eingesetzt, und bewaffnete Gruppen versuchten, ein neues Machtgleichgewicht zu schaffen, indem sie diese Atmosphäre ausnutzten

um eine Teilung der Macht zu erreichen. Die Katastrophe von Derna machte jedoch die Rivalität zwischen den USA und Russland sowie die Korruption in der Politik des Landes.

Am 26. September besuchte Warlord Khalifa Haftar zusammen mit seiner Delegation, darunter sein Sohn Belqasim Haftar, Moskau.

Haftar wurde vom stellvertretenden russischen Verteidigungsminister empfangen,

Yunus-bek Yevkurov, begrüßt. Bei den Gesprächen ging es um gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit, sowie die humanitäre Intervention nach den Überschwemmungen in Derna.

Der Besuch Haftars in Moskau ist jedoch kein Zufall, denn er erfolgte fünf Tage nach dem Besuch von General Michael Langley, dem

Befehlshaber des Afrikakommandos der Vereinigten Staaten (AFRICOM), in Libyen.

Langley besuchte zusammen mit dem US-Botschafter in Libyen, Richard Norland, das Land, um die humanitären Hilfsmaßnahmen der USA im Zusammenhang mit der Katastrophe in Derna zu überwachen. Während seines Besuchs traf er zunächst mit Premierminister Abdulhamid Dbeibeh und dem Generalstabschef, Muhammad Haddad von der Regierung der Nationalen Einheit (GNU) in der Hauptstadt Tripolis. Auffallend an Langleys Reise nach Libyen ist dass er nach seinem Besuch in Tripolis mit Haftar in Benghazi zusammentraf. Eine offizielle Erklärung der US-Botschaft in Libyen betonte die

die Bedeutung der demokratisch gewählten nationalen Regierung, die Einigung der Armee und die Evakuierung ausländischer Söldner während des

dem Treffen zwischen Haftar und Langley.

Wettbewerb zwischen den USA und Russland

Im Januar besuchte CIA-Direktor William Burns Benghazi und drängte einigen Quellen zufolge Haftar, die Wagner-Gruppe, eine private Militärfirma (PMC), aus Libyen zu vertreiben.

Derzeit sind Mitarbeiter von Wagner PMC im Osten Libyens aktiv, insbesondere um die Öleinrichtungen des Landes und an strategischen Standorte.

Die andere Entwicklung war Jewkurows Besuch in Benghasi kurz vor Tod des Leiters des PMC, Jewgeny Prigoschin. Der Besuch von Jewkurow in

Benghasi wurde als Beginn des Evakuierungsprozesses von Wagner aus Libyen angesehen.

Die oben genannten Besuche deuten darauf hin, dass sich ein neuer Wettbewerb und Machtkampf zwischen den USA und Russland in Libyen entsteht. Die Katastrophe in Derna im September hat den Weg für eine erneute Konfrontation zwischen diesen „Großmächten" geebnet. Lange Zeit waren die USA in Libyen relativ untätig, aber jetzt haben sie die humanitäre Diplomatie über die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID). Der Besuch von General Langley zeigt, dass die USA einen Ausgleich schaffen wollen zu Russlands zunehmenden Einfluss an der Südflanke der NATO. In dieser Hinsicht wollen die Vereinigten Staaten Russland daran hindern, seine verdeckten Aktivitäten, die es über Wagner im östlichen Teil des Landes durchführt, zu formalisieren und damit eine militärische Präsenz an der Ostküste zu schaffen.

Andererseits ist Russland bestrebt, seine lokalen Netzwerke und seine Gewinne im östlichen Teil Libyens durch Wagner zu schützen und zu erhalten.

Die lokalen Netzwerke und seine Gewinne im östlichen Teil Libyens durch Wagner zu schützen und zu erhalten.

Nach dem Tod von Prigoschin ist ungewiss, wie Russland seine Präsenz in verschiedenen Teilen Afrikas fortsetzen wird und ob der Ansatz der „plausiblen Abstreitbarkeit" der Putin-Administration in der internationalen Politik weiterhin Flexibilität bietet. Trotz der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Belastungen durch den Russland-Ukraine-Krieg, sind die Aufrechterhaltung des militärischen Engagements im Mittelmeerraum und der Stärkung der Position gegen die NATO unverzichtbare Strategien für den Kreml. In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung einer Militärbasis, insbesondere in Küstenstädten wie Derna, Benghasi oder anderen Städten, von großer Bedeutung für Russland, ähnlich wie der Marinestützpunkt in der syrischen Stadt Tartus.

Ein neuer ‚Kalter Krieg‘

Das sich abzeichnende Bild legt nahe, dass der Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten in Libyen einer neuen Ordnung des „Kalten Krieges" ähnelt. In diesem Sinne führte der Angriff auf das US-Konsulat in Benghasi im Jahr 2012, bei dem Botschafter Chris Stevens starb, zur Verlegung der US Botschaft in Libyen nach Tunesien und die Verlegung der militärischen Präsenz zum AFRICOM als Möglichkeit des Ausgleichs aus der Ferne oder der „Teilintervention". Allerdings hat in Anbetracht der Präsenz Russlands in den libyschen Ölförderfeldern und Libyens Position auf dem globalen Ölmarkt, die Instabilität, die diese Situation in Bezug auf Angebot und Nachfrage schaffen kann, im Laufe der Zeit zu einer erhöhten Besorgnis in den USA geführt. Der Besuch von Burns im Januar kann in diesem Zusammenhang interpretiert werden. Ebenso hat die Katastrophe in Derna die Frage der Vereinheitlichung der Armee und, was noch wichtiger ist, die Evakuierung ausländischer Söldner aufgeworfen, die die USA nun durch humanitäre Diplomatie angehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Libyen in einen neuen internen Konflikt hineingezogen und zu einem Tor für die Migration nach Europa über das Mittelmeer wird, kann als ein Trumpf Russlands angesehen werden.

diesem Szenario unterstreicht die Rolle, die paramilitärische Gruppen in Libyen Rolle, die paramilitärische Gruppen im Lande spielen werden, unterstreicht die Notwendigkeit für die USA, Wagner auszubalancieren, nach Ansicht von US-Entscheidungsträgern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten in Libyen die Entstehung eines neuen „Kalten Krieges" zeigt, der sich durch seine militärischen, wirtschaftlichen und politischen Dimensionen auszeichnet. In diesem Zusammenhang scheint Haftar seine maximalen Interessen zwischen den beiden Mächten in den Vordergrund zu stellen, um seine Position in der libyschen Politik zu halten und seine Legitimität in der internationalen Gemeinschaft zu erhöhen.

der internationalen Gemeinschaft zu erhöhen. Seit seinem Auftreten als militärischer Akteur in Libyen 2014 hat Haftar durch die Entwicklung einer interessenbasierten Zusammenarbeit und Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, Russland (sowohl direkt als auch Russland (sowohl direkt als auch indirekt über Wagner), Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich, die libysche Politik, die nationale Aussöhnung und den Wahlprozess gestört. Unter Diesbezüglich scheint Haftar bei der Erreichung seiner Ziele recht pragmatisch Ziele zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Haftar eine ähnliche Strategie wie zuvor umsetzt, mit relativer Zustimmung der Vereinigten Staaten und

Unterstützung von Wagner, die er seit dem gescheiterten Versuch, Tripolis 2019 zu erobern, erhält. Allerdings legen die gegensätzlichen Interessen der

Vereinigten Staaten und Russlands nahe, dass diese Strategie für Haftar nicht von Dauer sein wird. Im Gegenteil, angesichts der aktuellen Umstände könnten Haftars diplomatische Initiativen nach hinten losgehen, und als US-Bürger könnte er sich bestimmten Sanktionen ausgesetzt sehen.



