Ivy League Spring: Mass arrests over Palestine cause panic on US campuses After Columbia canceled in-person classes amidst a tense campus atmosphere, many other elite higher education providers in the US followed suit, going as far as to ask police to arrest their own students.

Ned Gerard/Hearst Connecticut Media via AP

Mehrere hundert Studenten und pro-palästinensische Unterstützer versammeln sich vor der Woolsey Hall auf dem Campus der Yale University in New Haven, Conn. 22. April 2024. / Foto: Ned Gerard/Hearst Connecticut Media via AP

Ivy-League-Frühling: Massenverhaftungen wegen Palästina sorgen für Panik auf US-Campus

23. April 2024

Nachdem Columbia inmitten einer angespannten Campus-Atmosphäre den Präsenzunterricht abgesagt hatte, folgten viele andere Elite-Hochschulen in den USA diesem Beispiel und baten sogar die Polizei, ihre eigenen Studenten zu verhaften.

An der Columbia University wurde der Unterricht abgesagt, an der New York University und in Yale wurden Dutzende von Demonstranten verhaftet, und die Tore von Harvard Yard wurden am Montag für die Öffentlichkeit geschlossen, da einige der renommiertesten US-Universitäten versuchten, die Spannungen auf dem Campus wegen des israelischen Krieges gegen Gaza zu entschärfen.

Mehr als 100 pro-palästinensische Demonstranten, die auf der Grünfläche der Columbia-Universität gezeltet hatten, wurden letzte Woche verhaftet, und ähnliche Lager sind an Universitäten im ganzen Land entstanden, da die Schulen mit der Frage ringen, wo sie die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und der Aufrechterhaltung eines sicheren und integrativen Campus ziehen sollen.

Dutzende Verhaftungen in Yale und an der New York University im Rahmen der Pro-Palästina-Proteste an US-Universitäten

An der New York University schwoll ein von Studenten errichtetes Lager im Laufe des Montags auf Hunderte von Demonstranten an. Die Universität erklärte, sie habe die Menge aufgefordert, das Camp zu verlassen, und dann die Polizei gerufen, nachdem die Szene unruhig geworden war und die Universität von Berichten über „einschüchternde Sprechchöre und mehrere antisemitische Vorfälle“ erfahren hatte. Kurz nach 20:30 Uhr begannen die Beamten mit der Festnahme.

„Es ist ein wirklich ungeheuerliches Vorgehen der Universität, der Polizei zu erlauben, Studenten auf unserem eigenen Campus zu verhaften“, sagte Byul Yoon, Jurastudent an der New York University.

„Antisemitismus ist niemals in Ordnung. Das ist absolut nicht das, wofür wir stehen, und deshalb sind so viele jüdische Kameraden heute hier bei uns“, sagte Yoon.

Die Spannungen an der Columbia Universität blieben am Montag hoch, die Tore des Campus wurden für alle Personen ohne Studentenausweis verschlossen und es kam zu Protesten auf dem Campus und außerhalb.

Die US-Abgeordnete Kathy Manning, eine Demokratin aus North Carolina, die zusammen mit drei anderen jüdischen Kongressmitgliedern die Columbia besuchte, berichtete Reportern nach einem Treffen mit Studenten der jüdischen Jurastudentenvereinigung von einem „riesigen Menschenauflauf“, der etwa ein Drittel der Grünfläche eingenommen habe.

Die Columbia kündigte am Montag an, dass die Kurse auf dem Morningside-Campus wenn möglich virtuelle Optionen für die Studenten anbieten werden, da die Sicherheit oberste Priorität habe.

Eine Frau vor den Toren des Campus führte etwa zwei Dutzend Demonstranten auf der Straße nach draußen und skandierte: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein!“

Seit Israel im Oktober letzten Jahres nach einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas eine tödliche Militäroffensive gegen den Gazastreifen gestartet hat, kommt es an vielen Universitäten zu Protesten.

Während des Krieges tötete Israel nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in der belagerten Enklave mehr als 34.000 Palästinenser in Gaza.

In Massachusetts hieß es auf einem Schild, dass der Harvard Yard am Montag für die Öffentlichkeit geschlossen sei. Es besagt, dass Bauten, einschließlich Zelte und Tische, nur mit vorheriger Genehmigung in den Hof gelassen werden dürfen. „Studenten, die gegen diese Richtlinien verstoßen, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen“, hieß es auf dem Schild. Das Sicherheitspersonal kontrollierte die Leute auf ihre Schulausweise.

Am selben Tag teilte das Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee mit, dass die Universitätsverwaltung ihre Gruppe suspendiert habe. In dem von der Studentenorganisation vorgelegten Suspendierungsbescheid schrieb die Universität, dass die Demonstration der Gruppe am 19. April angeblich gegen die Schulpolitik verstoßen habe und dass die Organisation es versäumt habe, an den erforderlichen Schulungen teilzunehmen, nachdem sie zuvor auf Bewährung gesetzt worden war.

Das Palästina-Solidaritätskomitee erklärte in einer Erklärung, dass sie aufgrund von Formalitäten suspendiert worden seien und dass die Universität auf Anfrage keine schriftliche Klarstellung zu den Richtlinien der Universität gegeben habe.

„Harvard hat uns immer wieder gezeigt, dass Palästina die Ausnahme von der Redefreiheit bleibt“, schrieb die Gruppe in einer Erklärung.

Harvard reagierte nicht auf eine E-Mail-Anfrage nach einem Kommentar.

In Yale nahmen Polizeibeamte etwa 45 Demonstranten fest und klagten sie wegen Hausfriedensbruchs an, sagte Officer Christian Bruckhart, ein Sprecher der Polizei von New Haven. Alle wurden mit dem Versprechen freigelassen, später vor Gericht zu erscheinen, sagte er.

Die Demonstranten hatten am Freitag Zelte auf der Beinecke Plaza aufgestellt und am Wochenende demonstriert. Sie forderten Yale auf, keine Investitionen mehr in Rüstungsunternehmen zu tätigen, die mit Israel Geschäfte machen.

In einer Erklärung an die Campus-Gemeinschaft am Sonntag sagte Yale-Präsident Peter Salovey, dass Universitätsbeamte mehrfach mit den protestierenden Studenten über die Politik und die Richtlinien der Schule gesprochen hätten, einschließlich derjenigen, die die Rede und den Zugang zum Campus betreffen.

Die Universitätsleitung gab den Demonstranten eine Frist bis zum Ende des Wochenendes, um den Beinecke Plaza zu verlassen. Sie warnten die Demonstranten am Montagmorgen erneut und teilten ihnen mit, dass sie mit Verhaftung und Disziplinarmaßnahmen, einschließlich Suspendierung, rechnen müssten, bevor die Polizei einschreiten würde.

Eine große Gruppe von Demonstranten versammelte sich nach den Verhaftungen am Montag in Yale und blockierte eine Straße in der Nähe des Campus, so Bruckhart. Es gab keine Berichte über Gewalt oder Verletzungen.

Prahlad Iyengar, ein MIT-Absolvent, der Elektrotechnik studiert, gehörte zu den etwa zwei Dutzend Studenten, die am Sonntagabend ein Zeltlager auf dem Campus der Schule in Cambridge, Massachusetts, errichteten. Sie fordern einen Waffenstillstand und protestieren gegen die Mitschuld des MIT am anhaltenden Völkermord in Gaza“, sagte er.

„Das MIT hat nicht einmal zu einem Waffenstillstand aufgerufen, und das ist eine Forderung, die wir mit Sicherheit haben“, sagte Iyengar.

QUELLE: AP

Übersetzt mit deepl.com

