A note to fellow Columbia faculty on the current panic The current „antisemitism panic“ at Columbia University is manufactured hysteria weaponized to quell legitimate political speech on campus and give cover to the larger project of ethnic cleansing in the West Bank and, now, of course, Gaza.

Ein Schild beim Gaza-Solidaritätslager an der Columbia University, 22. April 2024. (Foto: Nancy Kricorian)

Ein Hinweis an die Kollegen der Columbia-Fakultät zur aktuellen Panik

Von James Schamus

23. April 2024

Die derzeitige „Antisemitismus-Panik“ an der Columbia University ist eine fabrizierte Hysterie, die als Waffe eingesetzt wird, um legitime politische Äußerungen auf dem Campus zu unterdrücken und dem größeren Projekt der ethnischen Säuberung im Westjordanland und jetzt natürlich auch im Gazastreifen Deckung zu geben.

Als Columbia-Überlebende des Internationalen Tages des Dschihad (sic) vom letzten Herbst, einer nicht überraschend recht effektiven Desinformationskampagne, sollten wir dennoch glaubwürdige Berichte über wirklich antisemitische Vorfälle, die hier und anderswo zunehmen, nicht abtun. Sie verdienen eine Verurteilung – ebenso wie die künstlich erzeugte Hysterie, die in der Bewegung zur Unterdrückung legitimer politischer Äußerungen auf dem Campus und anderswo eingesetzt wird, vor allem durch die Verquickung von Kritik an Israel mit Antisemitismus selbst.

Beginnen wir mit Rav Elie Buechler, der in der massiven Presseberichterstattung über die Schrecken, die uns Juden an der Columbia erwarten, als der „Columbia-Rabbiner“ beschrieben wird, der gestern eine E-Mail an einige hundert Studenten schickte, in der er sie aufforderte, aus Angst um ihr Leben und ihre Sicherheit „so schnell wie möglich“ nach Hause zu gehen. Tatsächlich ist Buechler nicht der Columbia/Barnard Hillel-Campus-Rabbiner, sondern gehört zum Personal des Orthodox Union-Jewish Institute for Learning on Campus, das als Flügel der Orthodox Union geführt wird.

Um ein Gefühl für die politische Mission des OU-JILC zu bekommen, sollte man sich dessen Gründungsdirektor Menachem Schrader vor Augen führen, dessen Biografie auf der Website der Organisation bescheinigt, dass er „Gemeinderabbiner von Moshav Carmel in den Judäischen Bergen und der Kongregation Tiferet Avot in Efrat war“. Carmel und Efrat sind – und Sie können sich wahrscheinlich denken, worauf das hinausläuft – illegale israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland, Zentren der Amana-Bewegung, des radikalen Siedlungszweigs der gewalttätigen, rassistischen Gush Emunim. Amana wurde von Ze’ev Hever gegründet und jahrzehntelang geleitet, einem jüdischen Terroristen, der wegen eines Bombenanschlags des Jüdischen Untergrunds 11 Monate im Gefängnis saß, bevor er zu einer wichtigen Figur in der Siedlungsbewegung wurde. (Ironischerweise rief Hever selbst, nachdem sein eigenes Auto bei einer gewalttätigen „Price Tag“-Siedler-Ordnungshüter-Aktion im Jahr 2012 zerstört worden war, zumindest öffentlich dazu auf, die Amokläufe der Siedler einzudämmen – man muss sich nicht wundern, wenn seine fanatischen Gefolgsleute diesen Aufruf beherzigen).

Die OU-JILC bezeichnet sich selbst als „Heshe und Harriet Sief OU-JILC„, benannt nach ihren größten Wohltätern. Heshe und Harriet Sief, die auch Großspender der Yeshivat Har-Etzion sind, die sich – Sie haben es erraten – im Etzion-Block der Siedlungen befindet. Es ist anzumerken, dass die Finanzierung der Initiative, wie auch die der Union selbst, undurchsichtig ist – die Union selbst wurde in jüdischen Philanthropiekreisen aufgrund ihrer prominenten politischen Aktivitäten für ihren Mangel an Transparenz gerügt.

Die Initiative hat sich an etwa dreißig Universitäten in den Vereinigten Staaten etabliert und wurde in Räumen willkommen geheißen, die von International Hillel kontrolliert werden, einer zunehmend reaktionären Organisation, die die Äußerungen jüdischer Studenten zu Israel und Palästina überwacht.

Diese Überwachung droht nun die Universität als Ganzes zu erfassen. Maßnahmen, die auf echter Sorge um das Wohlergehen und die Sicherheit unserer jüdischen Studenten und Kollegen beruhen, sollten auf der Verteidigung eben jener Prinzipien und Normen beruhen, die von denjenigen angegriffen werden, die diese Sorge missbrauchen, um dem größeren Projekt der ethnischen Säuberung und der Besiedlung des Westjordanlandes und jetzt natürlich auch des Gazastreifens Deckung zu geben.

