Jeder ist dafür verantwortlich, den Gazastreifen zu retten

Caitlin Johnstone

–

29. April 2024

Ich denke, einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis die Studentenproteste gegen den Völkermord im Gazastreifen in den USA in Gang gekommen sind, könnte darin liegen, dass es einige Zeit gedauert hat, bis die kollektive Erkenntnis reifte, dass niemand in der Regierung daran interessiert ist, diesen Albtraum zu beenden.

Hätte Trump 2020 gewonnen, hätte es vielleicht nicht so lange gedauert, bis dies geschah. Progressiv gesinnte Studenten hätten von Anfang an verstanden, dass der Präsident ein unmoralischer, Israel verschlingender Imperialist ist, und wir hätten die Campus-Proteste, die die Empire-Manager heute in Angst und Schrecken versetzen, vielleicht schon viel früher erlebt.

Aber weil es Biden und nicht Trump war, wurde im Hintergrund davon ausgegangen, dass sich die Erwachsenen, die das Sagen haben, schon um die Sache kümmern würden. Sicherlich werden sie nicht zulassen, dass das noch lange so weitergeht. Sicherlich bewegen sie sich nur auf einer vorsichtigen diplomatischen Linie, während sie einen kurzfristigen Waffenstillstand aushandeln, wie es jede Regierung tun würde, der die Menschenrechte auch nur ein bisschen am Herzen liegen.

Es hat ein halbes Jahr gedauert, um diese Illusion zu zerstreuen. Es dauerte ein halbes Jahr, bis die Leute wirklich anfingen zu sagen: „Oh Scheiße. Sie werden diese Gräueltaten wirklich einfach fortsetzen. Keiner der Verantwortlichen kümmert sich darum, das zu stoppen.“

Ein halbes Jahr, um zu erkennen, dass niemand im Weißen Haus den Gazastreifen retten wird, keiner der gewählten Gesetzgeber auf dem Capitol Hill wird den Gazastreifen retten, niemand in der Regierung wird den Gazastreifen retten – nicht einmal die einfachen Bürgerinnen und Bürger der älteren Generationen werden den Gazastreifen retten.

Ein halbes Jahr, um zu sehen, dass die Verantwortung für die Beendigung eines aktiven Völkermordes auf einen Haufen großäugiger College-Kids abgewälzt worden ist.

Das wäre natürlich eine erschreckende Erkenntnis und in der Tat eine zutiefst erschütternde Anklage gegen unsere gesamte Zivilisation. Aber genau das ist geschehen. Und Sie können sich vorstellen, dass es einige Zeit dauern würde, bis die jungen Leute so etwas verstehen und verarbeiten könnten.

Und um es klar zu sagen: Keiner sollte das akzeptieren. Die Tatsache, dass niemand in der mächtigsten Regierung der Welt irgendeine Verantwortung für die Beendigung der andauernden Massengräueltaten in Gaza übernimmt, beweist, dass diese Regierung es nicht verdient, zu existieren, und dass sie von oben bis unten vollständig aufgelöst werden muss – einschließlich und vor allem der nicht gewählten Aspekte dieser Regierung, die nicht offiziell anerkannt werden. Die Tatsache, dass es einer Gruppe von Universitätsstudenten zu verdanken ist, dass dieses völkermörderische Regime überhaupt Probleme bekommt, ist obszön und hätte nie passieren dürfen.

Diese Universitätsstudenten sollten nicht dafür verantwortlich sein, sich gegen diesen Völkermord zu stellen, und in Wahrheit liegt die Verantwortung nicht nur bei ihnen, sondern auch bei uns. Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diesen Horror zu beenden.

Keiner von uns kann ihn im Alleingang beenden, aber wir alle können jeden Tag etwas tun, um ihn gemeinsam zu beenden. Die Maschinerie ist viel zu groß und zu mächtig, als dass ein Einzelner ihr einen tödlichen Schlag versetzen könnte, aber wir alle können Sand ins Getriebe streuen, damit es immer schwieriger wird, sie weiterlaufen zu lassen.

Wir können dies tun, indem wir unseren Widerstand auf jede erdenkliche Weise kundtun und die Öffentlichkeit auf die sadistische Grausamkeit aufmerksam machen, die in Israel mit Hilfe seiner westlichen Verbündeten, unter denen wir leben, verübt wird. Mit Hilfe aller Medien und Plattformen, die wir nutzen können, können wir den Menschen helfen, zu verstehen, wie die imperialen Medien das öffentliche Verständnis für diesen Völkermord manipulieren und die Verantwortung ihrer eigenen Regierung dafür herunterspielen, damit sie den Ernst und die Dringlichkeit dieses Problems wirklich verstehen können.

Das zentralisierte US-Imperium ist in hohem Maße von Soft Power abhängig, was bedeutet, dass es ein gutes öffentliches Image aufrechterhalten muss, um weiter zu funktionieren – darum geht es bei all der Propaganda in den Massenmedien, der Informationskontrolle im Silicon Valley und der Herstellung von Mainstream-Kultur in New York und Hollywood. Wenn genug Leute anfangen, das öffentliche Image des Imperiums zu zerstören, indem sie das Bewusstsein für seine Verderbtheit in Gaza verbreiten, wird es gezwungen sein, sich zurückzuziehen oder es riskiert, die Glaubwürdigkeit der Soft-Power-Manipulationssysteme zu verlieren, in deren Aufrechterhaltung es über die Jahre so viel Energie gesteckt hat.

Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten, gleich welchen Ausmaßes, geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus. Indem wir das Bewusstsein über die Geschehnisse in Gaza in unserer Gesellschaft verbreiten, streuen wir Sand ins Getriebe der imperialen Mordmaschinerie und machen es ihr immer schwerer, sich weiter zu bewegen. Und es ist unsere Verantwortung, genau das zu tun, auf jede Weise, die wir können.

Diese Welt ist so krank, weil niemand die Verantwortung für die Dinge übernimmt, die in ihr geschehen. Die Reichen und Mächtigen häufen immer mehr Reichtum und Macht an, während sie die Verantwortung dafür auf andere abwälzen. Sie zerstören die Biosphäre und schieben die Folgen auf die einfachen Menschen ab, während sie uns sagen, wir müssten nur mehr Fahrrad fahren und weniger konsumieren, um das Problem zu lösen. Sie beginnen Kriege und unterstützen Völkermorde im Ausland, während sie sich weigern, für die Bedürftigen im eigenen Land zu sorgen, und wenn man sich beschwert, sagen sie, man müsse bei der nächsten Wahl einfach härter wählen. Sie haben die ganze Macht und tragen keine Verantwortung.

Wir können keine gesunde Welt haben, solange wir diese Dynamik nicht umkehren, und wie alles, was mit Verantwortung zu tun hat, beginnt das mit dem Blick in den Spiegel. Wir alle müssen die Verantwortung für die Umkehrung dieser Katastrophe übernehmen, und im Jahr 2024 bedeutet das, mit dem Völkermord zu beginnen, den unsere eigenen Regierungen aktiv unterstützen.

__________________

