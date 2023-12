/www.unz.com/pescobar/yemen-ready-to-stare-down-a-new-imperial-coalition/?utm_source=email&utm_campaign=pescobar

Jemen ist bereit, eine neue imperiale Koalition zu bekämpfen

Von Pepe Escobar

20. Dezember 2023

Niemand hat jemals Geld verloren, wenn er auf die Fähigkeit des Imperiums des Chaos, der Lügen und der Plünderung gewettet hat, eine „Koalition der Willigen“ zu bilden, wann immer es sich in einer geopolitischen Zwickmühle befindet.

In jedem Fall, der durch die herrschende „regelbasierte internationale Ordnung“ gedeckt ist, bezieht sich „willig“ auf Vasallen, die durch Zuckerbrot oder Peitsche dazu verführt werden, den Launen des Imperiums buchstabengetreu zu folgen.

Stichwort zum neuesten Kapitel: Coalition Genocide Prosperity, deren offizielle – heroische – Bezeichnung, ein Markenzeichen der PR-Assistenten des Pentagons, „Operation Prosperity Guardian“ lautet, die angeblich die „Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer“ sicherstellen soll.

Übersetzt bedeutet dies, dass Washington der Ansarullah im Jemen quasi den Krieg erklärt. Ein zusätzlicher US-Zerstörer wurde bereits ins Rote Meer entsandt.

Die Ansarullah bleibt bei ihren Waffen und lässt sich keineswegs einschüchtern. Die Houthi-Militärs haben bereits betont, dass jeder Angriff auf jemenitische Einrichtungen oder Raketenabschussbasen der Ansarullah das gesamte Rote Meer buchstäblich rot färben würde.

Das Houthi-Militär hat nicht nur bekräftigt, dass es über „Waffen verfügt, mit denen es eure Flugzeugträger und Zerstörer versenken kann“, sondern hat auch einen verblüffenden Aufruf an Sunniten und Schiiten in Bahrain gerichtet, sich aufzulehnen und ihren König Hamad al-Khalifa zu stürzen.

Am Montag befand sich der Flugzeugträger Eisenhower noch vor Beginn der Operation rund 280 km von den nächstgelegenen von der Ansarullah kontrollierten Breitengraden entfernt. Die Houthis verfügen über die ballistischen Anti-Schiffs-Raketen Zoheir und Khalij-e-Fars mit einer Reichweite von 300 bis 500 km.

Muhammad al-Bukhaiti, Mitglied des Obersten Politischen Rates der Ansarullah, sah sich gezwungen, das Offensichtliche noch einmal zu betonen: „Selbst wenn es Amerika gelingt, die ganze Welt zu mobilisieren, werden unsere Operationen im Roten Meer nicht aufhören, solange das Massaker in Gaza nicht aufhört. Wir werden die Verantwortung für die Verteidigung der Moustazafeen (Unterdrückten) der Erde nicht aufgeben.“

Die Welt sollte sich darauf vorbereiten: „Flugzeugträger versenkt“ könnte das neue 9/11 werden.

Die Schifffahrt im Roten Meer bleibt offen

Der Waffenhändler Lloyd „Raytheon“ Austin besucht in seiner derzeitigen Drehtürposition als Chef des Pentagon Westasien – vor allem Israel, Katar und Bahrain – um für diese neue „internationale Initiative“ zur Überwachung des Roten Meeres, der Meerenge Bab al-Mandeb (die das Arabische Meer mit dem Roten Meer verbindet) und des Golfs von Aden zu werben.

Wie al-Bukhaiti bemerkte, besteht die Strategie der Ansarullah darin, jedes Schiff im Roten Meer ins Visier zu nehmen, das mit israelischen Unternehmen in Verbindung steht oder Israel beliefert – was für die Jemeniten ein Beweis für ihre Mitschuld am Völkermord im Gazastreifen ist. Das wird erst aufhören, wenn der Völkermord aufhört.

Mit einem einzigen Schritt – einer De-facto-Seeblockade – hat Ansarullah bewiesen, dass der König nackt ist: Der Jemen hat in der Praxis mehr für die palästinensische Sache getan als die meisten der wichtigsten regionalen Akteure zusammengenommen. Im Übrigen wurden sie alle von Netanjahu öffentlich aufgefordert, den Mund zu halten. Und sie taten es.

Es ist recht aufschlussreich, wieder einmal dem Geld zu folgen. Israel ist sehr hart getroffen worden. Der Hafen von Eilat ist praktisch geschlossen, und seine Einnahmen sind um 80 % zurückgegangen.

Der taiwanesische Schifffahrtsgigant Yang-Ming Marine Transport Corporation plante beispielsweise ursprünglich, seine nach Israel gehende Fracht in den Hafen von Ashdod umzuleiten. Dann wurde die Verschiffung nach Israel ganz eingestellt.

Kein Wunder, dass sich Yoram Sebba, Präsident der israelischen Schifffahrtskammer, verwundert über die „komplexen“ Taktiken der Ansarullah und die „nicht offengelegten“ Kriterien zeigte, die zu „totaler Unsicherheit“ führten. Auch Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien sind in das jemenitische Netz geraten.

Man muss sich vor Augen halten, dass die Ansarullah nur Schiffe blockiert, die nach Israel fahren. Der größte Teil des Seeverkehrs im Roten Meer bleibt offen.

Die Entscheidung des Schifffahrtsriesen Maersk, das Rote Meer nicht zu befahren, könnte also zu weit gehen – und eine von den USA geführte Patrouille geradezu herausfordern.

Auftritt CTF 153

Bislang hat der Jemen das Rote Meer praktisch beherrscht. Auf der anderen Seite steht ein Tandem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Jordanien in Form eines – alternativen – Frachtkorridors, der vom Hafen Jebel Ali am Persischen Golf über Saudi-Arabien nach Jordanien und dann nach Israel führt.

Der Korridor basiert auf der Logistiktechnologie von Trucknet, d. h. auf einer praktischen Lkw-gestützten Landverbindung, die die Transportzeit von 14 Tagen über das Rote Meer auf maximal 4 Tage auf der Straße verkürzt, und das bei 300 Lkw pro Tag.

Jordanien ist natürlich dabei und betreibt den Umschlag von den VAE und Saudi-Arabien aus.

Der übergreifende Rahmen für all dies ist der

One Israel“-Plan, der von Netanjahu enthusiastisch gefördert wird und dessen Hauptziel eine Verbindung mit der arabischen Halbinsel und vor allem die NEOM-Tech-Metropole ist, die theoretisch bis 2039 in der nordwestlichen Provinz Tabuk in Saudi-Arabien, nördlich des Roten Meeres, östlich von Ägypten über den Golf von Akaba und südlich von Jordanien gebaut werden soll.

NEOM ist das Projekt von MbS zur Modernisierung des Landes, das im Übrigen auch von Israel betriebene KI-Städte umfassen wird.

Darauf setzt Riad wirklich, viel mehr als auf die Entwicklung engerer Beziehungen zum Iran im Rahmen von BRICS+. Oder sich um die Zukunft von Palästina zu kümmern.

In Bezug auf die geplante Seeblockade des Jemen waren die Saudis jedoch weitaus umsichtiger. Selbst als Tel Aviv das Weiße Haus direkt aufforderte, etwas zu tun, irgendetwas, „riet“ Riad Washington zu einer gewissen Zurückhaltung.

Doch da es für die straußischen Neokonservativen, die derzeit die US-Politik bestimmen, nur wenige Dinge gibt, die wichtiger sind als der Schutz der Handelsinteressen ihres Flugzeugträgers im Roten Meer in Westasien, war die Entscheidung, eine „Koalition“ zu bilden, fast unvermeidlich.

Hier kommt die jüngste – eigentlich vierte – Inkarnation der Combined Maritime Force (CMF) ins Spiel: eine multinationale Koalition aus 39 Nationen, die 2002 gegründet wurde und von der Fünften US-Flotte in Bahrain geleitet wird.

Die Task Force existiert bereits: Sie heißt CTF 153 und konzentriert sich auf „internationale maritime Sicherheit und den Aufbau von Kapazitäten im Roten Meer, Bab al-Mandeb und im Golf von Aden“. Das ist die Grundlage für die Koalition Völkermord-Wohlstand.

Zu den Mitgliedern der CTF 153 gehören neben den üblichen Verdächtigen USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada auch Europäer wie Norwegen, Italien, die Niederlande und Spanien, die Supermacht Seychellen und Bahrain (das Element der Fünften Flotte).

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind jedoch keine Mitglieder. Sie wissen nach einem siebenjährigen Krieg, in dem sie Teil einer anderen „Koalition“ waren (die USA führten gewissermaßen „von hinten“), was es heißt, die Ansarullah zu bekämpfen.

Alle an Bord der nördlichen Seeroute

Wenn sich die Lage am Roten Meer wirklich zuspitzt, wird der Waffenstillstand zwischen Riad und Sanaa augenblicklich ins Wanken geraten. Das Weiße Haus und der „Deep State“ der USA wollen einfach kein Friedensabkommen. Sie wollen einen Krieg zwischen Saudi-Arabien und Jemen.

Wenn das Rote Meer rot wird, wird auch die globale Energiekrise ins Trudeln geraten. Immerhin durchqueren täglich mindestens vier Millionen Barrel Öl und 12 % des gesamten weltweiten Seehandels mit dem Westen das Bab al-Mandeb.

Wieder einmal bestätigt sich, dass das Imperium des Chaos, der Lügen und der Plünderung nur dann zu Waffenstillständen aufruft, wenn es eine schwere Niederlage einstecken muss: siehe den Fall Ukraine.

Doch keine Waffenruhe in Gaza – die von der überwältigenden Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten unterstützt wird – birgt die Gefahr, dass sich der Krieg in Westasien ausweitet.

Das könnte zu der ungeschickten imperialen Logik passen, Westasien in Brand zu setzen, um Chinas kommerzielle BRI-Aktivitäten und den Beitritt des Irans, Saudi-Arabiens und der VAE zu den erweiterten BRICS im nächsten Monat zu stören. Gleichzeitig und im Einklang mit dem Fehlen einer wirklichen strategischen Planung in Washington wird dabei eine Reihe von entsetzlichen, unbeabsichtigten Folgen nicht berücksichtigt.

Nach imperialer Optik bleibt also nur der Weg der weiteren Militarisierung – vom Mittelmeer über den Suezkanal, den Golf von Akaba, das Rote Meer, den Golf von Aden, das Arabische Meer und den Persischen Golf. Das passt genau in den Rahmen des Krieges der Wirtschaftskorridore.

Ein Axiom sollte in Stein gemeißelt sein: Washington setzt lieber auf eine mögliche, tiefe globale Rezession, als einfach eine humanitäre Waffenruhe in Gaza zuzulassen. Die Rezession könnte einen weitreichenden wirtschaftlichen Zusammenbruch des kollektiven Westens und einen noch schnelleren Anstieg der Multipolarität beschleunigen.

Um eine dringend benötigte Erleichterung von so viel Irrsinn zu bieten: Fast beiläufig bemerkte Präsident Putin kürzlich, dass die Nördliche Seeroute jetzt zu einem effizienteren Seehandelskorridor wird als der Suezkanal.

