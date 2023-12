They Can Wait at Leisure, Whilst Netanyahu Labours – and Errs Netanyahu is in the midst of ‚a campaign‘. It’s not an election campaign, because he has no real chance of surviving an election. ❗️Join us…

Sie können in Ruhe warten, während Netanjahu sich abmüht – und irrt

Von Alastair Crooke

18. Dezember 2023

Netanjahu befindet sich mitten in einem „Wahlkampf“. Es ist kein Wahlkampf, denn er hat keine echte Chance, eine Wahl zu überleben.

In einem kleinen, schwach beleuchteten Raum in Gaza konnte man zuerst den aus einem Museum stammenden Rollstuhl und dann die zerknitterte, zugedeckte Gestalt des Querschnittsgelähmten erkennen, der darin saß. Plötzlich ertönte ein hoher Schrei aus dem Rollstuhl; das Hörgerät des Rollstuhlfahrers hatte den Geist aufgegeben und kreischte während meines Besuchs in regelmäßigen Abständen weiter. Ich fragte mich, wie viel der Rollstuhlfahrer mit einem so schlecht eingestellten Hörgerät hören konnte.

Als ich mich in das Gespräch vertiefte, wurde mir klar, dass sein Geisteszustand, ob behindert oder nicht, schärfer war als ein Messer. Er war knallhart, hatte einen trockenen Humor und seine Augen funkelten unaufhörlich. Er hatte sichtlich Spaß an der Sache – außer wenn er mit den Pfiffen und Schreien seines Hörgeräts zu kämpfen hatte. Wie war es möglich, dass so viel Charisma in einer so zierlichen Figur steckt?

Dieser Mann im Rollstuhl und mit dem klapprigen Hörgerät – Scheich Ahmad Yasin – war der Gründer der Hamas.

Und was er an jenem Morgen zu mir sagte, hat die islamische Welt heute auf den Kopf gestellt.

Was er sagte, war „Die Hamas ist keine islamische Bewegung. Sie ist eine Befreiungsbewegung, und jeder, ob Christ oder Buddhist – oder sogar ich – kann sich ihr anschließen. Wir alle sind willkommen“.

Warum war diese einfache Formel so bedeutsam und mit den heutigen Ereignissen verbunden?

Nun, das Ethos des Gazastreifens war zu dieser Zeit (2000-2002) überwiegend das des ideologischen Islamismus. Die ägyptische Muslimbruderschaft war tief verankert. Sie war damals nicht per se eine Widerstandsbewegung – sie war zwar zu Gewalt fähig, aber ihr Hauptaugenmerk galt der Sozialarbeit und einer unbestechlichen Staatsführung. Sie wollte zeigen, wie gut sie regieren konnte.

Yasins Äußerung war revolutionär, denn die Befreiung übertrumpfte das Dogma und die verschiedenen „Schulen“ des politischen Islam. Dies sollte schließlich zur „Gaza-Hamas“ werden – im Gegensatz zu ihrer konventionellen Führung in Doha. Sinwar und Dief sind „Yasins Kinder“.

Lange Rede, kurzer Sinn: Kurze Zeit später wurde Yasin bei einem seiner Freitagsgebete im Rollstuhl über die Straße zu seiner benachbarten Moschee gefahren und dabei von einer israelischen Rakete in Stücke gerissen.

Der Flügel der Muslimbruderschaft in der Hamas bekam seine Chance, sich als Regierungspartei zu beweisen: Bei den Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde 2006 im Gazastreifen gewannen sie (knapp) und errangen die Mehrheit der Sitze – einige auch im Westjordanland.

Präsident Bush und Condaleeza Rice waren entsetzt. Sie hatten die Wahlen unterstützt … aber sie hätten sich nie vorstellen können …

Premierminister Blair und Präsident Bush entwickelten daraufhin einen geheimen (von der EU nicht anerkannten) Plan: Die Hamas-Führer – sowie die sozialen Unterstützungsorganisationen der Bewegung – sollten eliminiert werden. Und die Palästinensische Autonomiebehörde sollte – in enger Zusammenarbeit mit Israel – gegen alle Aktivitäten der Hamas vorgehen.

Das Westjordanland sollte nach diesem Plan umfangreiche Finanzhilfen erhalten, um einen wohlhabenden Konsum- und Sicherheitsstaat nach westlichem Vorbild zu errichten, während der Gazastreifen ausdrücklich verarmt werden sollte. Der Gazastreifen sollte unter 16-jähriger Belagerung „in seinem eigenen Saft schmoren“ und in Armut versinken.

Die Israelis gaben dem Blair-Plan eine empirische Grundlage, indem sie genau berechneten, wie viele Kalorien pro Kopf, wie viel Treibstoff und Gas in den Gazastreifen eingeführt werden dürften, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und seit dieser Blair-Bush-Initiative sind die Palästinenser unheilbar gespalten, ohne dass ein politisches Projekt auch nur annähernd möglich wäre.

Wie Tareq Baconi in Foreign Policy schreibt:

„Die Hamas steckte … in einem „gewaltsamen Gleichgewicht“ fest, in dem militärische Gewalt als Mittel zur Aushandlung von Zugeständnissen zwischen der Hamas und Israel auftauchte. [Die Hamas setzte Raketen und andere Taktiken ein, um Israel zu zwingen, die Blockade zu lockern, während Israel mit überwältigender Gewalt reagierte, um Abschreckung aufzubauen und die „Ruhe“ in den Gebieten um den Gazastreifen zu sichern. Durch diese Gewalt agierten beide Seiten in einem Rahmen, der es der Hamas ermöglichte, ihre Rolle als Regierungsbehörde im Gazastreifen auch unter einer Blockade aufrechtzuerhalten, die täglich strukturelle Gewalt gegen die Palästinenser ausübt“.

Dieses Paradigma der Belagerung des Gazastreifens ist am 7. Oktober in die Luft geflogen:

„Der strategische Wechsel führte vom begrenzten Einsatz von Raketenbeschuss, um mit Israel zu verhandeln, zu einer umfassenden Militäroffensive, die insbesondere darauf abzielte, die Eindämmung des Gazastreifens und die Annahme Israels, es könne ungestraft ein Apartheidsystem aufrechterhalten, zu durchbrechen“.

Die Hamas hat sich gewandelt: Sie ist jetzt die „Befreiungsbewegung“, die Scheich Yasin voraussah – die Befreiung aller, die unter der Besatzung leben, und auch hier steht, wie bei Yasin, ein nicht-ideologischer Islam im Mittelpunkt, der sich auf die zivilisatorische Ikone der „Al-Aqsa“-Moschee stützt, die weder palästinensisch noch schiitisch noch sunnitisch, noch wahhabitisch, brüderlich oder salafistisch ist.

Und genau das – das Befreiungskonzept der Hamas – steht in direktem Zusammenhang mit dem neuen globalen „Unabhängigkeitsschub“, den wir heute erleben, und erklärt vielleicht die riesigen Märsche zur Unterstützung des Gazastreifens im gesamten globalen Süden sowie in Europa und den USA. Die Bestrafung der Zivilbevölkerung des Gazastreifens hat diesen unübersehbaren „altkolonialen“ Touch, der breite Resonanz und Wut hervorruft.

Das Kalkül der Hamas besteht darin, dass ihre militärische Stärke und der anhaltende internationale Druck durch die Massaker im Gazastreifen Israel letztlich zu Verhandlungen zwingen könnten – und schließlich zu einem (kostspieligen, „alles für alles“) Geiselabkommen mit der palästinensischen Bewegung – sowie zu einem Paradigmenwechsel in der politischen Sphäre der endlosen „Friedensgespräche“ mit Israel. Kurz gesagt, die Hamas setzt darauf, dass ihre militärische Widerstandsfähigkeit die Ungeduld des Weißen Hauses, den Gaza-Krieg schnell zu beenden, überdauern wird.

Dieser Ansatz unterstreicht, dass die Hamas und ihre Verbündeten auf der „Achse“ eine Strategie verfolgen, deren Schritte auf der Eskalationsleiter koordiniert sind und im Konsens erfolgen, so dass impulsive Reaktionen auf Ereignisse vermieden werden, die die Region in einen totalen Krieg stürzen könnten – ein zerstörerisches Ergebnis, das keiner der „Hauptakteure“ innerhalb der Achse wünscht.

Letztlich beruht dieses vorsichtige Kalkül der Achse darauf, dass Israel vorhersehbare Fehler macht, die einen allmählichen Aufstieg auf der regionalen Zermürbungsleiter gegenüber Israels militärischen Kapazitäten ermöglichen. Die übertriebene Reaktion des israelischen Kabinetts auf den 7. Oktober war Teil des Kalküls; Israels Scheitern, die Hamas im Gazastreifen zu besiegen, wurde erwartet, ebenso wie die Eskalation der Siedler im Westjordanland und der Übergang zu israelischen Maßnahmen, um zu versuchen, den Status quo in Bezug auf die Hisbollah zu ändern. Auch dies ist zu erwarten. (Die Bewohner Nordisraels werden sich weigern, in ihre Häuser zurückzukehren, wenn sich der Status quo im Südlibanon nicht ändert).

All diese vermeintlichen israelischen Eskalationen könnten sich in Form einer konzertierten Netanjahu-„Ablenkung von Gaza“ materialisieren, da die israelische Öffentlichkeit zu zweifeln beginnt, dass die Hamas auch nur annähernd besiegt ist, und auch daran zweifelt, ob die Bombardierung palästinensischer Zivilisten die Hamas unter Druck setzt, mehr Geiseln freizulassen – wie die Regierung behauptet; oder ob sie eher das Leben weiterer israelischer Geiseln riskiert.

Selbst wenn die IDF-Truppen noch einige Wochen im Gazastreifen operieren sollten, schreibt der Haaretz-Kommentator für militärische Angelegenheiten, Amos Harel,

„Die politische Führung hat nämlich versprochen, die Hamas zu eliminieren, alle Geiseln zurückzubringen, alle verwüsteten Grenzgemeinden wieder aufzubauen und die Sicherheitsbedrohung zu beseitigen. Dies sind ehrgeizige Ziele, und es ist bereits klar, dass einige davon nicht erreicht werden können…“.

Die Hamas-Führer hingegen sind sich bewusst, dass die Mitglieder des derzeitigen Kabinetts (Levin, Smotrich und Ben Gvir) seit einigen Jahren vorhersagen, dass eine ausgewachsene Krise – oder ein Krieg – erforderlich sein könnte, um den Plan zur Säuberung des Westjordanlands von seiner palästinensischen Bevölkerung umzusetzen – was sie erreichen wollen, um Israel auf dem biblischen „Land Israel“ zu gründen.

Ist es also weit hergeholt, dass die Widerstandsachse ihren Plan darauf gründet, dass Israel strategische Fehler macht?

Vielleicht nicht so weit hergeholt, wie manche meinen.

Netanjahu muss den Krieg weiterführen (um sein eigenes Überleben zu sichern), denn sein Ende könnte für ihn (und seine Familie) eine Katastrophe bedeuten. Netanjahu befindet sich also mitten in einem „Wahlkampf“. Es ist kein Wahlkampf, denn er hat keine echte Chance, eine Wahl zu überleben.

Im Gegenteil, es ist ein „Überlebenskampf“ mit zwei Zielen: zwei weitere Jahre im Amt zu bleiben (was machbar ist, da die Wahrscheinlichkeit von Regierungsumstürzen alles andere als sicher ist) und zweitens die sklavische Bewunderung der „Basis“ zu erhalten oder sogar zu stärken.

Nur ich, Netanjahu, kann verhindern, dass jemals ein palästinensischer Staat in Gaza, Judäa oder Samaria entsteht“: „Ich werde es nicht zulassen“. „Es wird niemals einen palästinensischen Staat geben“. Nur ich kann die Beziehungen zu Biden verwalten. Nur ich weiß, wie man die Psyche der USA manipuliert“.

„Ich führe“… nicht nur im Namen der jüdischen Geschichte, sondern auch für die westliche Zivilisation.

„Aber was nützt ein langer Krieg“, fragt der israelische Korrespondent und Haaretz-Kommentator B. Michael,

„wenn die ‚Basis‘ am Ende, oder sogar während er noch läuft, gelangweilt, gleichgültig und enttäuscht ist? Das ist nicht die Art von Basis, die mit dem richtigen Stimmzettel zwischen den Zähnen in die Wahlkabine eilen wird. Eine Basis will Action. Eine Basis will Blut sehen. Eine Basis will hassen, wütend sein, beleidigt sein, Rache üben. Sie will alles, was sie aufregt, auf ‚den anderen‘ abladen“.

„Nur so ist das hartnäckige Ausweichen [von Netanjahu] vor jeder ernsthaften Diskussion über eine Ausstiegspolitik aus dem Krieg zu verstehen. Nur so sind die haltlosen Versprechungen einer ewigen Kontrolle des Gazastreifens zu verstehen“. Die Basis ist erfreut. Die Hoffnungen gehen in Erfüllung. „Wir machen es den Arabern wirklich schwer, drängen sie Richtung Meer. Und das ist alles Bibi“.

„Es gibt keinen Tropfen Logik in der massiven Bombardierung des Gazastreifens. Die Tötung von noch mehr Palästinensern wird auch nicht einen Tropfen Nutzen bringen … der Schritt ist eklatante Dummheit und peinliches Kriechen vor der Basis – damit diese vom Führer überhaupt nicht enttäuscht wird. Was wird aus den Geiseln? Die Basis ist wichtiger“.

Israel hat das schon einmal erlebt – vor allem bei der Nakba 1948. Die überhebliche Erwartung, dass dies das „Ende der Geschichte“ sein würde – die Palästinenser vertrieben, ihr Eigentum geplündert und angeeignet – „Ende der Geschichte“ (so glaubte man). Problem gelöst“.

Doch es wurde nie gelöst. Daher der 7. Oktober.

Der Premierminister und sein Kabinett sind auf einer „Wahlkampftour“, um das Trauma der Basis, das durch den 7. Oktober entstanden ist, aufzugreifen und zu verstärken – und es für ihre Wahlbedürfnisse zu formen.

Netanjahu hat eine einzige Botschaft wiederholt: Wir werden nicht aufhören zu kämpfen“. Aus seiner Sicht muss der Krieg für immer weitergehen:

„Die Vision von Ben-Gvir und Bezalel Smotrich und Co. nimmt Gestalt an. Und die Ankunft des Messias steht vor der Tür. Und es ist alles Bibi. Hurra für Bibi!“.

Der Widerstand versteht und sieht alles: Wie kommt Israel aus der Sache heraus? Bibi zu stürzen? Das wird nicht reichen. Es ist zu spät. Der Stöpsel ist entfernt, die Geister und Dämonen sind draußen.

Wenn die „Front“ koordiniert bleibt, im Konsens vorgeht, jede pawlowsche Überreaktion auf Ereignisse vermeidet, die die Region in einen totalen Krieg stürzen könnten, dann:

Sie können in Ruhe abwarten, während (Netanjahu) sich abmüht“ – und irrt (Sun Tzu).

Übersetzt mit Deepl.com

