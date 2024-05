Beyond the legacy of Sadatism It has long been a strategy of the Western political and intellectual apparatus to reduce the entire political history of countries of the global South to the whims and desires of a single man.

Jenseits des Erbes des Sadatismus

Von Matteo Gladio

Quelle: Al Mayadeen Englisch

30. Mai 2024

Es ist seit langem eine Strategie des westlichen politischen und intellektuellen Apparats, die gesamte politische Geschichte der Länder des globalen Südens auf die Launen und Wünsche eines einzigen Mannes zu reduzieren.

Normalerweise wäre es ratsam zu argumentieren, dass die Ableitung einer politischen Analyse von den einzelnen Persönlichkeiten politischer Führer ein Ablenkungsmanöver sein kann, eine Strategie, die oft angewandt wird, um die Diskussion über die strukturellen Bedingungen zu vermeiden, die die materiellen und ideologischen Bedingungen eines Landes bestimmen. So war es beispielsweise lange Zeit eine Strategie des westlichen politischen und intellektuellen Apparats, die gesamte politische Geschichte der Länder des globalen Südens auf die Launen und Wünsche eines einzigen Mannes zu reduzieren. Im Fall der Libysch-Arabischen Dschamahirija haben die westlichen Medien mehr als vierzig Jahre lang alles getan, um alle politischen Widersprüche des Landes auf die Figur Mu’ammar Qaddafi zu reduzieren. Ihn als „Krebsgeschwür oder den tollwütigen Hund des Nahen Ostens“ zu bezeichnen, war eine rhetorische Strategie, die darauf abzielte, Libyen als von einem autoritären und machthungrigen Führer regiert darzustellen, der sein Volk brutal unterdrückt. Indem die Politik in eine Abhandlung über menschliche arabische Monster verwandelt wurde, bestand das Ziel dieser Strategie darin, eine Diskussion über die fortschrittliche Politik, die Libyen seit der al-Fateh-Revolution von 1969 verfolgt, zu vermeiden oder die jahrzehntelangen imperialistischen Angriffe auf das Land durch internationale Sanktionen, die Finanzierung von Oppositionsgruppen und direkte Bombardierungen zu ignorieren. Man könnte sagen, dass diese Strategie so effektiv war, dass die NATO im Jahr 2011 bereits den Boden für die Bombardierung Libyens unter dem Vorwand der „Demokratie“ bereitet hatte. Gaddafi ist nur ein Beispiel in einer langen Liste von Bombardierungen unter Führung der NATO, darunter Syrien, Jugoslawien, Irak usw.

Wenn jedoch eine genauere Betrachtung des Charakters politischer Führer mit einer strukturellen und historischen Betrachtung ihrer Entstehung einhergeht, kann sie auch ein nützliches Instrument zur Diagnose der politischen Vitalität eines Landes und seiner Gesellschaft werden. Ich behaupte, dass eine Gegenüberstellung des Charakters der derzeitigen politischen Führer in der westlichen Gesellschaft mit denen, die den aktuellen Kampf gegen das zionistische Gebilde anführen, ein politisches und kulturelles Wiederaufleben der arabischen und muslimischen Welt offenbart; ein Wiederaufleben, das das palästinensische Heimatland dank der strategischen Vision dieser einzigartigen Führer tatsächlich auf den Weg der Befreiung gebracht hat. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Erbe des Sadatismus, d. h. das Erbe der Kapitulation und des Verrats, das die arabischen Herrscher seit Camp David antraten, in Frage gestellt wird.

Clowns und Marionetten im Westen

Im Jahr 2024 stehen in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen an, und es ist schon erstaunlich, welch schlechte Qualitäten die beiden wichtigsten politischen Führer haben, die dem amerikanischen Volk an den Wahlurnen angeboten werden. Auf der einen Seite steht der derzeitige US-Präsident Joe Biden, ein erwachsener Mann, dem es offenbar schwer fällt, sich bei Pressekonferenzen zu konzentrieren, und den man oft plappernd oder verwirrt vor den Kameras sieht. Im Februar 2024 erstellte der ehemalige US-Anwalt Robert Hur einen 388 Seiten umfassenden Bericht, in dem er Biden als „wohlmeinenden, älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“ bezeichnete. Die Zahl der Videos, die in den sozialen Medien kursieren und Joe Biden häufig beim Umherwandern zeigen, ist zu groß. So sehr man im Westen auch riskiert, ins Gefängnis zu kommen, wenn man behauptet, dass „Israel“ in Gaza einen Völkermord begeht, so sehr weigern sich die amerikanischen Gerichte zu glauben, dass Biden alles andere als senil ist.

Auf der anderen Seite gibt es das, was die amerikanischen Liberalen als Inkarnation des Bösen betrachten, nämlich Donald Trump. Wenn Trump jedoch etwas verkörpern sollte, dann sind es die amerikanischen „Werte“. Er hat es geschafft, sich jahrelang durch verschiedene illegale Aktivitäten zu bereichern, und ist dann dank einer Fernsehserie namens „The Apprentice“ zu einer prominenten Figur geworden; mit anderen Worten, ein guter Kommunikator mit den praktischen Fähigkeiten und ethischen Werten, die erforderlich sind, um die Gesellschaft für persönliche Vorteile auszutricksen. Wäre die westliche Masse klar genug, um die Grenzen des Kapitalismus zu hinterfragen, würde sie ihn bestenfalls als Betrüger oder Clown bezeichnen. Doch wir sprechen hier über den Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei.

Dies sind keine typisch amerikanischen Eigenschaften. Wir brauchen nur einen Blick auf eine der umstrittensten Regionen der Welt, die Ukraine, zu werfen, um die Verkommenheit der westlichen politischen Klassen und ihrer so genannten Strategen zu erkennen. Einst ein Komiker, der durch die Gegend reiste, um die Menschen mit Witzen zu unterhalten, hat er sich nun in den „absoluten Freiheitskämpfer“ Volodomyr Zelensky verwandelt. Wie ist es möglich, dass ein Mann, der die prägendsten Jahre seines Lebens damit verbracht hat, zu lernen, wie man einem öffentlichen Publikum Witze erzählt, nun ein Land in einen Krieg gegen Russland führt? Wie kommt es, dass die westliche Zivilisation und insbesondere die USA erst im letzten Jahrzehnt in der Lage waren, solche politischen Persönlichkeiten hervorzubringen? Wie kann eine Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, die Werte von Demokratie und Freiheit so hoch zu halten, ihren Bürgern die Wahl zwischen einem „senilen Menschen“ und einem „clownesken Schläger“ lassen? Die Antwort liegt im kulturellen und politischen Niedergang des Westens.

Symptome des Niedergangs

Auf die Frage, warum er sich dem Marxismus verschrieben habe, antwortete Ernesto Che Guevara, dass dies keine persönliche Entscheidung gewesen sei. Er habe sich nur den Geist der Geschichte zu eigen gemacht. Für die kubanischen Revolutionäre bedeutete der Kampf gegen den Yankee-Imperialismus, dass sie sich die marxistische Ideologie und Praxis zu eigen machen mussten. In ähnlicher Weise sollten wir uns nicht wundern, wie und warum die politische Arena des Westens von dubiosen Gestalten und unethischen Politikern und Führern beherrscht wird, die den Völkermord an den Palästinensern eifrig unterstützen und die Zionisten mit allen Arten von Waffen und Munition überhäufen. Diese Männer verkörpern den Geist der Geschichte und sind vor allem symptomatisch für die ungestüme Flut des Faschismus, in der die westliche Gesellschaft untergeht. Eines der auffälligsten Merkmale dieser Flut ist die vollständige Rehabilitierung des Nazismus in der Ukraine als eine Form des Volkswiderstands gegen das „diktatorische“ Russland. Infolgedessen wetteifern die herrschenden Klassen Europas, von Giorgia Meloni in Italien bis zu Emmanuel Macron in Frankreich, darum zu zeigen, wer der wohlwollendste Sklave und Vasall der mächtigen USA ist und bereit ist, sein Volk und sein Land um jeden Preis zu opfern.

Auf politischer und wahlpolitischer Ebene gibt es im Westen kaum noch eine fortschrittliche Partei, weshalb die Studentenproteste nur schwer in konkrete politische Forderungen umgesetzt werden können. Das Spektrum der politischen Kräfte bewegt sich zwischen Mitte-Rechts (Liberale), Rechts und Rechtsaußen. Die Linke in Europa ist durch das ideologische Gewicht der USA durch tatsächliche Militäroperationen, z. B. die Operation Gladio, materiell so stark unterwandert worden, dass sich die europäischen herrschenden Klassen dem amerikanischen Projekt vollständig untergeordnet haben. Auf der intellektuellen Ebene braucht man sich nur die Reaktion der Mehrheit der so genannten progressiven Intellektuellen des Westens (Naomi Klein, Judith Butler, Slavoj Zizek) auf die Militäroperation des palästinensischen Widerstands anzusehen. Sie alle beeilten sich, die Gewalt zu verurteilen oder das Recht der Kolonisatoren auf „Selbstverteidigung“, d.h. Völkermord, direkt zu unterstützen.

Sie diskutierten über das richtige Maß oder die richtige Art von Gewalt und fühlten sich irgendwie berechtigt, dem palästinensischen Widerstand beizubringen, wie man eine Bewegung der nationalen Befreiung organisiert. Auch hier handelt es sich um Menschen, die ihre historische Zeit verkörpern, sie sind Funktionäre des amerikanischen Imperialismus, die ihre Karriere mit der Not der Massen des globalen Südens gemacht haben. Sie genießen ihre imperialistischen Privilegien, während sie theoretisieren, was fortschrittliche Kräfte im Süden der Welt tun oder lassen sollten. Sie fordern ständig irgendwelche abstrakten Formen des „Internationalismus von unten“ und distanzieren sich von jedem tatsächlich existierenden politischen Projekt, das sich aus dem Joch des imperialistischen Krieges erhoben hat, d.h. die Islamische Republik Iran, die Volksrepublik China, Kuba und so weiter. Sie sind zu treuen Verwaltern des amerikanischen Projekts geworden. Schließlich profitieren sie ja auch davon. Doch seit 2006 hat sich die arabische und muslimische Welt erhoben, das zionistische Gebilde wurde kompromittiert, und in diesem Prozess haben uns echte Führer den Weg gewiesen.

Wiederauferstehung der arabischen Revolutionsführer

Als die Al-Aqsa-Flut auf die zionistischen Usurpatoren losgelassen wurde, waren die revolutionären Massen der Welt, insbesondere die arabischen und muslimischen, gezwungen, sich mit dem Charakter dieser Führer, die den Kampf führen, auseinanderzusetzen. Alle aufmerksamen Beobachter erkannten die symbolische Bedeutung des Datums, das für die Entfesselung dieser Operation gewählt wurde: der 7. Oktober. Am 6. Oktober 1981 erhoben sich die ägyptischen Massen und ermordeten Anwar Sadat, einen Mann, der die Kapitulation der arabischen Regime vor den Launen der Imperialisten und ihrer zionistischen Stellvertreter verkörperte. Der 7. Oktober zerbricht dieses Erbe und wird zu einem Moment des Wiederauflebens der arabischen und muslimischen politischen Führung. Er ist ein Schlag gegen das Erbe des Sadatismus und des Verrats, der zu lange auf die Massen der Region ausgeübt wurde.

Unter den Drahtziehern dieser epischen Operation in Gaza finden wir die Menschen und Führer, die den wahren revolutionären Geist der Geschichte verkörpern. Die Che Guevaras unserer Zeit sind Abu Obeida, Yahya al-Sinwar und Mohammed Deif. Al-Sinwar ist ein Mann, der in der westlichen Presse ständig als die Verkörperung des Bösen dargestellt wird. Dabei hat er fast zwei Jahrzehnte in zionistischen Gefängnissen verbracht und gelernt, die Sprache des Feindes zu sprechen, während er dessen arrogante und überlegene Mentalität perfekt verstand. Er wusste, dass die Zionisten die Palästinenser als „dumme Tiere“ betrachteten, er verstand, wie sehr die arabischen Regime darauf bedacht waren, Palästina an die Zionisten zu verkaufen, und er zollte den Märtyrern und Helden von Gaza höchsten Respekt. Auf dieser Grundlage handelte er. Unter seiner Führung wurde in Gaza eine Armee aufgebaut, Verrat war keine akzeptable politische Option mehr, und es wurde eine sorgfältig ausgearbeitete Operation eingeleitet, die „Israel“ kompromittierte, so wie es Sayyed Hassan Nasrallah 2006 getan hatte. Al-Sinwar ist, wie Deif, Abu Obeida und viele andere, kein Superheld, letztere sind nur Produkte der amerikanischen Kulturindustrie, Hollywood.

Es sind die Führer unserer Zeit, die den Niedergang des Westens verstanden und ihr Leben geduldig und furchtlos dem Kampf gegen die zionistischen Usurpatoren gewidmet haben. Sie schätzten die günstigsten Umstände ein und beschlossen, dem imperialistischen Stellvertreter einen Schlag zu versetzen. Es sind Menschen, die den revolutionären Massen der Welt, insbesondere den arabischen und muslimischen, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, die Kontrolle über ihre Geschichte wiederzuerlangen. Es spielt keine Rolle, was die Araber Amerikas uns sagen, ob der bewaffnete Widerstand unterstützt werden soll oder nicht, die Revolution hat ihre Führer bereits gefunden, es ist nur an der Zeit, dass wir sie unterstützen.

