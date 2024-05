In Gaza, Israel Trials New Face of America’s Imperial Laboratory On Saturday, October 7 2023, a significant shift occurred in the Palestinian-Israeli narrative. A normalised, gradual genocide over 76 years of Zionist

In Gaza erprobt Israel das neue Gesicht von Amerikas imperialem Labor

von Yoav Litvin

31. Mai 2024

Bild von Phạm Nhật.

Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, kam es zu einer bedeutenden Verschiebung in der palästinensisch-israelischen Geschichte.

Ein normalisierter, allmählicher Völkermord über 76 Jahre zionistischen Kolonialismus, gespickt mit grausamen Episoden des „Rasenmähens“, verschleiert durch die liberale zionistische Propaganda und unterstützt durch das imperiale Washington, wurde zu einem unapologetischen, sogar schadenfrohen Massenmord an Palästinensern, der auf groteske Weise auf Video festgehalten wurde, damit die Welt Zeuge sein konnte.

In ihrer gesamten Geschichte hat die zionistische Bewegung Angstmacherei und die Verlockung des Land- und Ressourcendiebstahls ausgenutzt, um ihre Bevölkerung zu unterjochen und zum Gehorsam zu bewegen.

Nach dem 7. Oktober verschärften die israelischen Propagandisten ihre Hetze gegen die Palästinenser und ihre Verbündeten, brachten gegenteilige Meinungen in den Medien zum Schweigen, fabrizierten Gräuelpropaganda, um Israels Brutalität zu rechtfertigen, und warben mit jüdischen Motiven der Rache und des Traumas um Unterstützung für umfangreiche Militäraktionen.

Seit fast acht Monaten bricht Israels kolonialer, weißer Völkermord an den Siedlern systematisch internationale Tabus. Das israelische Militär wird beschuldigt, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begangen zu haben.

Israel hat versucht, die palästinensische Gesellschaft auszulöschen, indem es Krankenhäuser, Hilfsgütertransporter, Kirchen, Moscheen, Schulen, Universitäten, UN-Einrichtungen und Zeltlager bombardierte und dabei unter anderem Frauen, Kinder, ältere Menschen, Kranke, Behinderte, Journalisten, medizinisches Personal und Akademiker ins Visier nahm.

Dabei hat Israel mehr getan, als den belagerten Gazastreifen zu verwüsten. Es hat die unausweichliche Auflösung seiner internen Apartheidstruktur intensiviert, was erhebliche Auswirkungen auf die globale neoliberale Vorherrschaft hat.

Da die israelischen Aktionen ungestraft weitergehen – unterstützt durch die finanzielle, diplomatische und militärische Unterstützung westlicher Länder, allen voran der USA, und die Komplizenschaft vieler Länder des globalen Südens – drohen sie eine Kaskade globaler Akte faschistischer Aggression auszulösen.

Das ethische Gefüge der menschlichen Gesellschaft

Eine geordnete Gesellschaft verfügt über ein gemeinsames ethisches Gefüge, das durch Tabus an seinen Extremen aufrechterhalten wird. Tabus prägen menschliche Gemeinschaften, indem sie das Verhalten regulieren, die Identität definieren, die soziale Kontrolle aufrechterhalten, kulturelle Praktiken bewahren, die Gemeinschaften schützen und die Normen beeinflussen.

Ethische Grenzen definieren den gesellschaftlichen Mainstream und werden in der Regel durch Gesetze und Durchsetzungspraktiken kodifiziert. In der Verfassung der Vereinigten Staaten werden beispielsweise Rechte und Beschränkungen definiert, wobei sich die Interpretationen ändern, die den Einzelnen in der Gesellschaft ermächtigen oder entmündigen.

Tabus können auf verschiedene Weise gebrochen werden: (i) Verletzung: Vorsätzliche Verstöße gegen das Tabu, wie Inzest oder verbotene Rituale; (ii) Unwissenheit: Unbeabsichtigter Bruch aufgrund mangelnden Bewusstseins; (iii) Rebellion: Handlungen der Auflehnung gegen gesellschaftliche Normen; (iv) Kultureller Wandel: Die Entwicklung gesellschaftlicher Werte kann Tabus verändern oder aufheben, und (v) kontextuelle Ausnahmen: Tabus können in bestimmten Kontexten gelockert werden, z. B. bei religiösen Zeremonien.

Tabubrüche können zu sozialem Fortschritt und zum Abbau von unterdrückenden Normen führen, aber auch soziale Spannungen und Konflikte verursachen. Gesellschaften sind ständig mit Konflikten zwischen Kräften konfrontiert, die darauf abzielen, ethische Grenzen zu dehnen oder zu verkleinern, um bestimmte Ziele zu erreichen – ideologische, soziale, politische oder wirtschaftliche. Tabus sind tief in der menschlichen Psyche verankert, so dass ihre Aushöhlung ein Prozess ist, der sowohl Widerstand als auch Beharrlichkeit erfordert.

Versuchsballons

Das Brechen von Tabus und die Neudefinition von Verhaltensgrenzen beginnen oft mit Experimenten – Versuchsballons. Erfolgreiche Experimente, bei denen die Gesellschaft darauf konditioniert wird, Veränderungen zu akzeptieren und gleichzeitig die strukturelle Integrität zu bewahren, schaffen Präzedenzfälle, die Tabus erschüttern. Wenn diese Experimente auf wenig Widerstand stoßen und Präzedenzfälle schaffen, können sich ethische und moralische Grenzen ausdehnen und die Gesellschaft in eine regressive oder progressive Richtung bewegen.

Wichtig ist, dass Versuchsballons in einem breiteren Kontext einer Gesellschaft wirksam sind, die auf eine bestimmte Veränderung vorbereitet ist. Darüber hinaus muss ein Experiment ausreichend unterstützt werden, um einer Vielzahl von Angriffen auf seine Integrität standhalten zu können, sei es innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft.

Die Bombardierung von Krankenhäusern wurde beispielsweise als Kriegsverbrechen eingestuft. Um die Bombardierung von Krankenhäusern im Gazastreifen zu rechtfertigen, behauptete Israel zunächst, ohne Beweise dafür zu haben, dass sich unter den Krankenhäusern im Gazastreifen Kommandozentralen der Hamas befänden. Am 17. Oktober wurde das Al Ahli Krankenhaus von einer gewaltigen Explosion getroffen, die Hunderte von Opfern forderte. Israelische Beamte vermuteten, dass ein fehlgeschlagener Raketenabschuss durch die Hamas oder den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) die Explosion verursachte, während palästinensische Behörden, Berichte vom Boden und mehrere unabhängige Untersuchungen (siehe z. B. hier) die Explosion auf einen israelischen Luftangriff zurückführten.

Unabhängig davon wurde das Ereignis von der israelischen Führung als Versuchsballon genutzt, um die Reaktion der Öffentlichkeit und des Imperiums auf einen solch schwerwiegenden Verstoß gegen ein gesellschaftliches Tabu zu bewerten.

Da sie die Opposition, vor allem in den USA, für unbedeutend hielt, und trotz der negativen Reaktion des Westens auf einen russischen Angriff auf ein Entbindungskrankenhaus in der Ukraine im Jahr 2022, hat das israelische Militär viele weitere Krankenhäuser im gesamten Streifen angegriffen.

Der Vorfall im Ahli-Krankenhaus war einer von vielen Versuchsballons, die die Israelis im Gazastreifen gestartet haben, darunter Angriffe auf Schulen, UN-Einrichtungen, Universitäten und Hilfskonvois.

Wie Israel Sündenböcke sucht, um Verbrechen zu verschleiern

Die kalkulierte Entmenschlichung und Sündenbockfunktion des palästinensischen Volkes spiegelt ein historisches Muster kolonialer Gräueltaten der weißen Vorherrschaft wider, das die anschließende Landnahme und die ganovenhafte Korruption der Gesellschaft von ihren höchsten Rängen aus verschleiert.

Die gegenwärtige völkermörderische Aggression Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland diente dazu, die Versäumnisse vor dem 7. Oktober zu verschleiern, und hat sich auf die Bekämpfung jeder vermeintlichen und fabrizierten Bedrohung der Kolonie ausgedehnt.

Dies deutet auf eine bevorstehende Eskalation des Konflikts zwischen den israelischen Militärs/zionistischen Milizen und dem Widerstand gegen Apartheid und Völkermord in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel selbst hin.

Besonders besorgniserregend sind die arabischen Bürger Israels, die mehr als 20 % der israelischen Bevölkerung ausmachen und sich in erster Linie als Palästinenser identifizieren, aber auch Drusen, Tscherkessen, andere Muslime, christliche Araber und Armenier, die alle bereits einer Reihe von diskriminierenden Gesetzen unterworfen sind, umfassen. Eine solche Eskalation könnte sehr wohl die bestehende Apartheidstruktur der israelischen Gesellschaft aufbrechen und zu einem zivilen Chaos und schließlich zu ihrem Zusammenbruch führen.

Darüber hinaus könnte das völkermörderische imperiale Laboratorium in Gaza als Vorlage für künftige aggressive Episoden im globalen Süden und gegen Andersdenkende im imperialen Kern dienen und möglicherweise den Anfang vom Ende der neoliberalen Fata Morgana „des Westens“ markieren, in der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im globalen Norden unter dem Deckmantel der „Förderung der Demokratie“ und „humanitärer Interventionen“ ihre kapitalistische Vorherrschaft ausweiten wollen, während sie gleichzeitig internationale Rechtsorgane missachten und angreifen.

In diesem Szenario würde sich ein nackter Faschismus durchsetzen, der aus den von den USA auferlegten Tabus und deren Fehlen besteht und einen kolonialen Wettlauf zur Plünderung der globalen Ressourcen vorantreibt, während BIPOC-Gemeinschaften zum Sündenbock gemacht werden. Die israelischen Aktionen dienen somit als Versuchsballon für die fortgesetzte imperiale Korruption und Ausbeutung der USA auf dem Weg zu einem durch den Klimawandel verursachten internationalen Aufruhr.

Der Widerstand gegen die Aushöhlung von Tabus auf der einen Seite und die Förderung der Rechenschaftspflicht für kriminelle Handlungen auf dem Weg zur Dekolonisierung auf der anderen Seite können dazu dienen, diese gefährliche Abwärtsspirale in Richtung Gesetzlosigkeit und Gewalt zu stoppen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in The New Arab.

Yoav Litvin ist Doktor der Psychologie/Verhaltensneurowissenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter yoavlitvin.com/about/

Übersetzt mit deepl.com

