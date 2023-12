Jesus, Gaza, and the Murder of Useless People Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailJesus was a Palestinian Jew born in Bethlehem. He grew up in Nazareth and was executed as a criminal in Jerusalem. It is because of him that we celebrate Christmas. But it is in spite of him that what we celebrate is […]

Jesus, Gaza und die Ermordung von nutzlosen Menschen

in Palästina

von Edward Curtin

21. Dezember 2023

Jesus war ein palästinensischer Jude, der in Bethlehem geboren wurde. Er wuchs in Nazareth auf und wurde in Jerusalem als Verbrecher hingerichtet. Seinetwegen feiern wir Weihnachten. Aber trotz ihm ist das, was wir feiern, das Gegenteil von dem, wofür er stand.

Die verschiedenen Geschichten über seine Geburt, die von Matthäus und Lukas im Neuen Testament erzählt werden und die die Grundlage für das Weihnachtsfest bilden, sind nicht mit zuckersüßen Feen und Schlitten voller nutzloser, unnötiger Konsumgüter gefüllt. Es gibt weder einen guten alten Nikolaus noch gebackenen Schinken oder Zuckerstangen. Es gibt keine Geschenke, die man im Eifer des Gefechts umtauschen muss, um den Kauf zu wiederholen. Keine Kreditkartenrechnungen, die erst im neuen Jahr fällig werden. Kein „Jingle Bell Rock“ mit Brenda Lee oder „White Christmas“ mit Bing Crosby.

Nur die Geburt eines armen Kindes, das die Prophezeiung erfüllt, dass aus dem Leben der Tod und aus dem Tod das Leben kommen würde. Diese Hoffnung war unwahrscheinlich, aber durch den Glauben möglich.

Diese Geburtserzählungen, die von einer Geburt berichten, die mit dem Leiden des erwachsenen Kindes, der öffentlichen Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung endet – eine Geschichte, die mit dem Leiden so vieler Unschuldiger weiterlebt – sind, wie Gary Wills in What the Gospels Meant schreibt, „… weit entfernt von Wohlfühlgeschichten. Sie erzählen von einer Familie, die verstoßen und verbannt, gejagt und zurückgewiesen wird. Sie erzählen von getöteten Kindern, von einem Schwert, das das Herz der Mutter durchbohrt, von einem Gericht über die Völker.“ Es sind Geschichten von Ablehnung, Massakern und einer verzweifelten Flucht vor dem Tod in jungen Jahren. Sie sind nicht das, was die meisten Menschen heute als das Wesentliche von Weihnachten ansehen, da die Geschichte eines radikalen palästinensischen Juden durch den Glanz und die Gier des Kaufens und Ausgebens, um eine auf Krieg und Töten ausgerichtete Wirtschaft anzukurbeln, fast vollständig ausgelöscht worden ist.

Die Geburtserzählungen von Matthäus und Lukas wiederholen sich immer wieder in der Geschichte, gegenwärtig und am auffälligsten in Gaza und im Westjordanland, wo das Massaker an den Unschuldigen unter dem heutigen König Herodes, Benjamin Netanjahu, dem Klientenkönig Washingtons, nicht Roms, weitergeht, während US-Politiker, einschließlich Robert F. Kennedy, Jr, der behauptet, ein Beschützer der Kinder zu sein und gegen die US-Kriegspolitik zu sein, diesen Völkermord mit rhetorischen Rechtfertigungen unterstützen, die der Trappistenmönch Thomas Merton das Unaussprechliche nannte:

Es ist die Leere, die allem widerspricht, was gesagt wird, noch bevor die Worte gesagt werden; die Leere, die in die Sprache der öffentlichen und offiziellen Erklärungen eindringt, sobald sie ausgesprochen werden, und sie mit der Hohlheit des Abgrunds zum Klingen bringt. Es ist die Leere, aus der Eichmann die peinliche Genauigkeit seines Gehorsams schöpfte….

Zum Entsetzen vieler früherer Anhänger Kennedys behauptet er neben anderen unsäglichen Behauptungen, dass die Israelis seit 75 Jahren die unschuldigen Opfer der Palästinenser sind und dass sie den Gazastreifen „platt machen könnten“, wenn sie wollten, aber stattdessen freundlicherweise High-Tech-Sprengstoff einsetzen, „um zivile Opfer zu vermeiden“; dass sie nicht absichtlich Völkermord begehen. In der Tat wird seine Verteidigung der unentschuldbaren israelischen Kriegsverbrechen von der kompromittierten politischen Führung beider Parteien in Washinton, D.C., weitgehend geteilt, einem Ort, den Kennedy hofft, als Spitze des Haufens zu erreichen, aber er widerspricht all seinem Gerede über geistige Erneuerung und Heilung der Kluft, und das ist besonders ärgerlich und heuchlerisch, da wir versuchen, die Geburt des Friedensfürsten zu feiern.

Während der Völkermord an den Palästinensern heute tagtäglich dokumentiert wird, unterscheiden sich die Geschichten der Evangelien dadurch, dass sie erst nach der Tat geschrieben wurden und nicht auf Augenzeugenberichten beruhen, sondern Erzählungen von tiefer symbolischer Glaubensbedeutung sind, die teilweise historisch falsch sind, aber erzählt werden, um religiöse Wahrheiten der frühen christlichen Glaubensgemeinschaft zu verdeutlichen.

Einst waren eine Mutter und ein Vater mit ihrem Kind auf der Flucht nach Ägypten; heute befinden sich Millionen palästinensischer Flüchtlinge auf einer zerbombten, unbewaffneten Fluchtstraße, die in eine Sackgasse führt.

Vor ein paar Tagen kümmerten meine Frau und ich uns um die beiden Hunde unseres Sohnes. Unten auf dem Hügel, als die Nacht hereinbrach, zündete die Stadt Feuerwerkskörper – diese Bomben, die in der Luft explodierten (Oh, wie schön ist der Krieg!) -, um zu feiern und die Menschen zum Kauf von Weihnachtsgeschenken zu ermutigen, was man mit Fug und Recht als akquisitorischen Konsumwahn bezeichnen kann, den viele erkennen, aber als wesentlichen Teil der Weihnachtsbotschaft akzeptiert haben. Als das Feuerwerk lautstark explodierte, begannen die Hunde unkontrolliert zu zittern, und wir mussten sie festhalten, um sie zu trösten.

Ja, es sind Tiere, aber empfindungsfähige Tiere mit tiefen Gefühlen; und ja, es sind keine Kinder in Gaza, die vor Angst zittern, weil die Israelis sie Tag und Nacht in grausamen Angriffen bombardieren. Aber als wir diese verängstigten Hunde hielten und spürten, wie ihre Herzen schnell schlugen, während sie nach Luft schnappten, überkam mich das Gefühl, was diese Palästinenser fühlen müssen, wenn sie ihre zitternden Kinder halten, die wie nutzlose Objekte abgeschlachtet werden. Während sie „ausgedünnt“ werden, wie Netanjahu gesagt haben soll, fühlte ich mich im Herzen krank, in einem Land zu leben, das ein solches Gemetzel finanziert und unterstützt. Ein Land, in dem Kaufen und Verkaufen die wahre Religion ist, in dem Menschen zur Ware geworden sind und in dem Weihnachten zum Fest solcher Grotesken geworden ist.

Ich denke immer wieder an den Unterschied zwischen Menschen und Dingen, zwischen Leben und Tod, zwischen Geld und Macht, zwischen Besitzgier und Armut, und, wie Norman O. Brown es in Leben gegen den Tod ausdrückt, „eine Wirtschaft, die von einem reinen Schuldgefühl angetrieben wird, das von keinem Gefühl der Erlösung begleitet wird.“

In seiner klassischen Studie macht Brown deutlich, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass das Säkulare und das Heilige ausschließliche Gegensätze sind, als ob das Säkulare die „irrationalen“ Überzeugungen der Religion durch saubere Wissenschaft und logisches Denken ersetzt und den irrationalen Aberglauben durch abstraktes, objektives, quantitatives und unpersönliches Denken verbannt hätte. Im Gegenteil, er argumentiert, dass der gesamte moderne säkulare Geldkomplex – der Geist des Kapitalismus – in der Psychologie der Schuld und des säkularen Heiligen verwurzelt ist. Er schreibt:

Die psychologischen Realitäten hier sind am besten theologisch zu erfassen und wurden bereits von Luther erfasst. Der moderne Säkularismus und der ihn begleitende Protestantismus leiten keine Ära ein, in der das menschliche Bewusstsein von übernatürlichen Erscheinungen befreit ist; das Wesen des protestantischen (oder kapitalistischen) Zeitalters besteht darin, dass die Macht über diese Welt von Gott auf dessen Negation, den Affen Gottes, den Teufel, übergegangen ist. Und schon Luther hatte im Geld das Wesen des Weltlichen und damit des Dämonischen gesehen. Der Geldkomplex ist das Dämonische, und das Dämonische ist der Affe Gottes; der Geldkomplex ist daher der Erbe und Ersatz für den religiösen Komplex, ein Versuch, Gott in den Dingen zu finden.

Die Dinge, genau wie das Geld, bringen, wie jeder weiß, kein Glück, wenn sie über ein gewisses Minimum hinausgehen, das für ein einfaches Leben des Gebrauchs notwendig ist. Das liegt daran, dass sie tot sind – Exkremente – das Lieblingsspielzeug des Teufels.

Nehmen wir all die nutzlosen und überflüssigen Gegenstände, die die Menschen in der Weihnachtszeit austauschen. Die Wegwerfgeschenke, die man kauft, um die Schuldgefühle des Schenkens und Beschenkten zu lindern. Oder solche „Objekte“ wie das Autogramm einer berühmten Person, ein Kunstwerk wie Andy Warhols Shot Sage Blue Marilyn, das letztes Jahr für 195 Millionen Dollar versteigert wurde, der Schläger von Babe Ruth, das Abendkleid von Prinzessin Diana (1,148 Millionen Dollar bei einer Auktion), Geweihe über einem Kamin und Trophäen aller Art – die Beispiele sind vielfältig – sie dienen dazu, ihren Besitzern ein heiliges Prestige (Etymologie = Täuschung, Illusion) zu verleihen, das reine Magie ist. Wie riesige Geldberge sind sie talismanische Beschützer gegen den Tod. Ihre magischen Eigenschaften sind irrational und werden nur selten anerkannt, denn das würde die Absurdität ihres Erwerbs und den erbärmlichen nihilistischen Kern ihrer Besitzer offenbaren. Sie sind äußere Zeichen der inneren Unfruchtbarkeit, doch für diejenigen, die diese nutzlosen Gegenstände besitzen, sind sie magischer Stoff.

Je teurer die Gegenstände sind, desto mehr soziale Macht verleihen sie auf mystische Weise, da die Botschaft lautet, dass der Besitzer sie jederzeit für einen Topf Gold aufgeben kann, dies aber nicht muss, da er auf viel mehr Gold sitzt, das in Wirklichkeit ein Topf voller Scheiße ist. Mit anderen Worten, Reichtum, sein Besitz und das Verlangen danach bedeuten Macht über Menschen, und diese Macht schließt ein, sie in vielerlei Hinsicht zu benutzen, einschließlich ihrer Arbeitskraft, und sie zu töten, wenn man will, schnell oder langsam, offen oder hinterhältig, direkt oder indirekt, denn manche Menschen sind nutzlose Objekte, minderwertige Menschen.

Diese Macht ist von zentraler Bedeutung für die Politik und die Kriegsführung, wie ein kurzer Blick auf den Reichtum der kriegsfördernden Politiker offenbart.

Sie steht im Mittelpunkt des heute weit verbreiteten Denkens, dass die Welt voller nutzloser Menschen ist, die auf die eine oder andere Weise entsorgt werden müssen.

Es ist ein Grundgedanke des Weltwirtschaftsforums, der Gates-Rockefeller- und anderer Gruppen sowie der rassistischen Eugenik-Befürworter von gestern und heute.

Sie steht hinter der Forschung der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an biologischen Waffen, der Covid-19-Propaganda und dem Vertrieb der mRNA-Gegenmaßnahmen („Impfstoffe“) durch die CIA und das Verteidigungsministerium.

Sie ist von zentraler Bedeutung für die ungeheuerlich obszönen Profite des militärisch-industriellen Komplexes und der weltweiten Waffenindustrie.

Sie ist von zentraler Bedeutung für den Völkermord in Gaza. Für die israelischen Machthaber besteht das Problem darin, dass die Palästinenser existieren, also müssen sie ausgerottet werden.

Es ist immer noch dieselbe alte Geschichte, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder anders erzählt wurde.

Hitler hat sie gegen die Juden in die Tat umgesetzt.

Einst, vor langer Zeit, war es ein palästinensisch-jüdischer Junge, der in einer Krippe geboren wurde und dazu bestimmt war, den Herrschern des Reiches Ärger zu machen, der auf die eine oder andere Weise beseitigt werden musste. Heute ist dieses Kind Gottes ein beliebiges palästinensisches Kind, das dazu bestimmt ist, so sagen uns die Herrscher Israels, zu einem terroristischen Tier heranzuwachsen.

Weihnachten handelt von einer Geburt, der Geburt eines Jungen, der ein Mann werden sollte, der sich auf die Seite der Ausgestoßenen, der Armen, der Verlassenen, der Sanftmütigen und der Friedensstifter stellte. Seine Geburt und sein Leben waren ein Vorwurf an die Mächtigen und Reichen, die sich über die Unschuldigen, die Mörder und diejenigen, die auf Kosten anderer profitieren, die Reichtum und nutzlose Besitztümer anhäufen, um ihre Macht zur Schau zu stellen, eine Machtdemonstration, von der sie nicht wissen, dass sie ein Zeichen ihrer geistigen Nichtigkeit ist.

Ich habe nichts gegen den Weihnachtsmann. Ich habe einmal auf seinem Schoß gesessen, und er erschien meinem vierjährigen Verstand nett. Er war dick und fröhlich. Er sagte mir, ich würde zu Weihnachten bekommen, was ich wollte. Aber er vergaß, mir zu sagen, worum es bei Weihnachten wirklich geht.

Das ist es, was ich will. Mich erinnern.

Edward Curtin ist ein unabhängiger Schriftsteller, dessen Werke seit vielen Jahren in zahlreichen Publikationen erscheinen. Seine Website ist edwardcurtin.com und sein neues Buch heißt Seeking Truth in a Country of Lies.

