The anatomy of Zionist genocide What are the motivations behind Israel’s genocidal acts in Gaza, and what is the way forward?

Was sind die Beweggründe für Israels völkermörderische Handlungen in Gaza, und wie geht es weiter?



Die Anatomie des zionistischen Völkermords

Von Yoav Litvin

21. Dezember 2023

Am 7. Oktober durchbrachen Hamas-Kämpfer den Gefängniszaun im Gazastreifen und starteten einen koordinierten Angriff auf mindestens sieben israelische Militäreinrichtungen und mehr als 20 umliegende Wohngebiete. Mehr als 1000 israelische Bürger, sowohl Zivilisten als auch Militärs, sowie Dutzende ausländischer Staatsangehöriger wurden bei dem Angriff getötet. Etwa 240 weitere wurden gefangen genommen. Das israelische Militär war überrumpelt und verwirrt und reagierte auf den Angriff mit wahllosem Feuer auf die angegriffenen Orte, wobei neben Hamas-Kämpfern auch israelische Gefangene getötet wurden. Die israelischen Streitkräfte brauchten fast einen Tag, um alle verlorenen Gebiete zurückzuerobern und den Gazastreifen abzuriegeln.

Nach dem beispiellosen Einmarsch der Hamas startete der israelische PR-Apparat eine Fehlinformationskampagne, um Angst und Wut zu schüren, und begann, unbestätigte Gräuelpropaganda zu verbreiten. Die Kampagne, in der von „massenhaft geköpften“, „verbrannten“ und „an einer Wäscheleine aufgehängten“ Babys die Rede war, trug dazu bei, den Schock der israelischen Öffentlichkeit in einen völkermörderischen Stammesgedanken umzuwandeln und die Aufmerksamkeit von Israels politischen, geheimdienstlichen und militärischen Fehlern abzulenken, die dem Angriff überhaupt erst den Weg geebnet hatten. Die Kampagne trug auch dazu bei, dass die Regierung die entscheidende öffentliche Unterstützung für die Massenmobilisierung von Reserveeinheiten erhielt, die die anschließende groß angelegte Bodeninvasion im Gazastreifen ermöglichte.

Nachdem sich Israel die bedingungslose militärische, politische und diplomatische Unterstützung seiner imperialen Sponsoren im Westen, vor allem in Washington, gesichert hatte, begann es unter dem Vorwand, gegen die Hamas vorzugehen und Gefangene zu retten, mit einer von der KI gesteuerten „Massenmordkampagne“ im Gazastreifen, die seither treffend beschrieben wurde.

Zehn Wochen später ist der größte Teil des Gazastreifens zerstört, fast 20.000 Palästinenser sind tot und viele weitere liegen noch unter den Trümmern, und die Welt sieht weiterhin zu, wie sich ein Völkermord in Echtzeit entfaltet. Eine Untersuchung dieser Ereignisse durch eine verhaltensneurowissenschaftliche Linse könnte Einblicke in die Dynamik des zionistischen Siedlerkolonialismus im Allgemeinen und die besonderen Beweggründe für Israels derzeitige völkermörderische Handlungen in Gaza sowie mögliche Wege nach vorn bieten.

Die Säulen der zionistischen Propaganda

Als Reaktion auf ein historisches Trauma haben die Juden eine tiefe Angst vor Antisemitismus. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert führte diese Angst zusammen mit der Verachtung für die Unterdrücker zur Bildung von autonomen jüdischen Selbstverteidigungsgruppen in verschiedenen Gegenden.

Der Zionismus, eine europäische Kolonialbewegung, erkannte das Potenzial dieser Dynamik. Er verband die jüdische Sehnsucht nach Sicherheit und Selbstverteidigung mit weißem Supremismus, messianischen und faschistischen Ideologien. Diese Synthese brachte eine neue, nationalistische jüdische Identität hervor, die jüdische Sicherheit mit dem Aufbau eines exklusiven Heimatlandes in Palästina durch die Vertreibung der indigenen Bevölkerung der Region gleichsetzt.

Siedlerkoloniale Bestrebungen beruhen in der Regel auf der Darstellung des Zielgebiets als „unbewohnt“ und der dort lebenden Menschen als unmenschliche Barbaren, die keines Landes würdig sind.

Diese Darstellung ermöglichte es den Zionisten, die indigene Bevölkerung Palästinas ohne moralische Bedenken zu vertreiben und die Gründung Israels nicht als Zerstörung eines Volkes, sondern als Bau einer „Villa im Dschungel“ darzustellen.

In der israelischen Gesellschaft, die auf Land- und Ressourcenklau beruht, wurde offensive Aggression unter dem Deckmantel der „Selbstverteidigung“ (wie in der „Israel Defence Force“) von Anfang an belohnt und verstärkt und wurde folglich zu einem alltäglichen Bestandteil des Lebens. Durch das Schüren von Angst und das Aufgreifen von Traumata, die mit vergangenen und gegenwärtigen negativen Erfahrungen des jüdischen Volkes verbunden sind, sicherten sich die zionistischen Führer die anhaltende Unterstützung der Siedlerbevölkerung für eine aggressive, expansionistische, hegemoniale und völkermörderische Politik und schirmten ihre Korruption und andere kriminelle Bestrebungen vor der öffentlichen Kontrolle ab.

Um den gewaltsam unterdrückenden Status quo Israels aufrechtzuerhalten und das Territorium der Siedlerkolonie auszuweiten, verbanden die Zionisten ihre koloniale Ideologie opportunistisch mit dem Judentum.

Unter Berufung auf eine göttliche Fügung werden radikale, rechtsextreme Siedler ermutigt, Bergkuppen auf palästinensischem Land zu besetzen, die dort lebenden Menschen zu vertreiben und illegale Außenposten zu errichten. Diese Außenposten werden später vom israelischen Militär befestigt und schließlich vom zionistischen Staat „legalisiert“.

Die Verbindung von Zionismus und Judentum rechtfertigt nicht nur gewaltsamen Landraub, sondern dient auch dazu, den indigenen Widerstand zu delegitimieren, indem jede Kritik am Zionismus oder an Israels Politik gegenüber den Palästinensern mit einem Angriff auf Juden gleichgesetzt wird. Darüber hinaus wird der antikoloniale Widerstand behindert, indem ein politischer Kampf um Land und Ressourcen zwischen Siedlern, die von imperialen Kräften unterstützt werden, und einem indigenen Volk als ein vermeintlich alter religiöser „Konflikt“ zwischen Gleichen dargestellt wird.

Diese Verquickung fördert die zionistische Vereinnahmung und Exzeptionalisierung der jüdischen Opferrolle. Die israelische Hasbara stellt den Holocaust als einen beispiellosen Völkermord dar, der den Juden einen besonderen Opferstatus verleiht. Dieses Narrativ rechtfertigt Privilegien, Rabatte und Zugeständnisse für Israel als „jüdischen Staat“, der geschaffen wurde, um die Sicherheit der Juden zu gewährleisten, auf Kosten der einheimischen Palästinenser. Insbesondere der zionistische Revisionismus vernachlässigt und verharmlost häufig die Verbrechen der Nazis an anderen unterdrückten Gruppen, darunter Kommunisten, Sozialisten, Roma, Behinderte, LGBTQI und Afrikadeutsche.

Der liberale Flügel des Zionismus dient dazu, den reaktionären Kern der Bewegung zu beschönigen und ihre wahren Ziele – Expansionismus und Apartheid – zu verschleiern. In irreführender Weise stellen die liberalen Zionisten den Zionismus als eine Ideologie dar, die mit demokratischen, fortschrittlichen Werten und Menschenrechten im Einklang steht, und täuschen ein echtes Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und eine vollständige Integration in den Nahen Osten vor.

Furcht und völkermörderischer Eifer

Bis zum 7. Oktober hielt Israel an seinem Gründungsanspruch fest, indem es eine Doktrin der endlosen Besatzung durchsetzte und dabei zwischen impliziten und expliziten Formen des Völkermords schwankte. Letztere werden oft als „Rasenmähen“ bezeichnet, in Anspielung auf Israels regelmäßige Angriffe auf den Gazastreifen seit seinem „Rückzug“ aus der belagerten palästinensischen Enklave im Jahr 2005. In dieser Zeit profitierten die israelischen Zionisten vom palästinensischen Land und seinen Ressourcen in einem modernen, wohlhabenden, angeblich demokratischen Konsumparadies, das starke Verbindungen und Identifikation mit den weißen USA und Europa sowie den öl- und kapitalreichen Golfmonarchien und nicht mit seinen unmittelbaren Nachbarn pflegt.

Am 7. Oktober wurde die israelische Gesellschaft von Angst und Schock ergriffen, was der rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanjahu eine einmalige Gelegenheit bot, die wachsende Ablehnung von Korruption zu unterdrücken und seine Koalitionsmitglieder mit einem völkermörderischen Landraub zufriedenzustellen.

Die Angst in Israel wird durch Militarisierung, antipalästinensische Narrative, die Umdeutung von Widerstand als „Terrorismus“, die Erinnerung an vergangene Gräueltaten, die Fokussierung auf vermeintliche Bedrohungen und die Förderung der Segregation, d. h. der Apartheid, aufrechterhalten. Die chronische Angst führt zu Symptomen, die einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ähneln und die israelische Bevölkerung anfällig für Aggressionen machen, die als „Selbstverteidigung“ maskiert werden.

Die giftige Mischung aus Angst, entmenschlichender Propaganda, Belohnungen für Aggression und intensiver Apartheid hat bei den Israelis einen Mangel an Empathie gegenüber den Palästinensern hervorgerufen. Obwohl die israelische Führung den Gaza-Konflikt als „Selbstverteidigung“ bezeichnet, gibt sie der gesamten palästinensischen Gesellschaft offen die Schuld und billigt im Grunde eine kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung. Täglich machen sich israelische Politiker über die palästinensische Kultur lustig und bejubeln die Folterung, Vertreibung und Vernichtung der Palästinenser, was eine beunruhigende völkermörderische Einstellung offenbart.

Der Weg nach vorn

Am 7. Oktober brach die sorgfältig aufgebaute zionistische Fassade des schrittweisen Völkermords in einem liberalen/demokratischen Rahmen zusammen und legte den völkermörderischen und faschistischen Kern Israels offen. Die Zionisten in Israel und darüber hinaus haben das Ende dieser Scharade nicht betrauert, sondern stattdessen ihre neugewonnene Freiheit gefeiert, Palästinenser ohne jede Zurückhaltung oder Verstellung zu töten und zu vernichten. Diese Entwicklung stellt nicht nur eine Bedrohung für das palästinensische Volk dar, sondern könnte, da die besetzten Gebiete als Labor für die Entwicklung und Erprobung neuer militärischer Technologien und Strategien genutzt werden, auch die Grundlage für ähnliche gewalttätige Eskalationen gegen unterdrückte Gemeinschaften im globalen Süden sowie gegen BIPOC und Einwanderergemeinschaften im globalen Norden bilden.

Israels völkermörderisches Verhalten im Gazastreifen und anderswo im historischen Palästina ähnelt den Mustern, die im Stanford-Gefängnis-Experiment und in der Milgram-Gehorsamsstudie beobachtet wurden. In letzterer hatten Personen, die sich von Autoritäten beeinflussen ließen, anderen Teilnehmern potenziell tödliche Schocks verabreicht.

Damit die Israelis ihre Aggressionssucht überwinden können, müssten sie einen Prozess der Deprogrammierung und Entkolonialisierung durchlaufen. Dies würde voraussetzen, dass sie die Wahrheit über die Geschichte und das Wesen ihres Landes erkennen, sich zu aufrichtiger Rechenschaft verpflichten, die Menschlichkeit der Palästinenser anerkennen und sich in ihr Leid und ihre Notlage einfühlen. Ist die unterdrückerische Struktur, der Zionismus, erst einmal demontiert, kann er auch tatsächlich abgebaut werden, was den Weg für einen Prozess der Rehumanisierung und Versöhnung durch den Einsatz von Empathie ebnet. Befreiung, Versöhnung und ein Ende der völkermörderischen Gewalt Israels können nur im Rahmen eines unerschütterlichen und unerschütterlichen antizionistischen Rahmens erreicht werden, der mit umfassenderen linken, antirassistischen und antikolonialen Werten in Einklang steht.

Gewidmet dem verstorbenen palästinensischen Dichter Refaat Alareer.

Yoav Litvin ist ein israelisch-amerikanischer Arzt für Psychologie/Neurowissenschaften, Schriftsteller und Fotograf. Seine Arbeiten sind unter yoavlitvin.com zu finden.

