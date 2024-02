Jetzt sind sie rundum verrückt geworden Ein Artikel von: Redaktion Nachdenkseiten

https://www.nachdenkseiten.de/?p=110792

Jetzt sind sie rundum verrückt geworden Ein Artikel von: Redaktion

„Heute erschien in der belg. Zeitung Het Laatste Nieuws ein Aufruf unserer Verteidigungsministerin Ludivina Dedonder an die gesamte Bevölkerung von Belgien: sie sollen sich alle melden zum Reservistendienst in der Armee“, schreibt NachDenkSeiten-Leser Patrick Janssens aus Belgien. Und weiter: „Die Eskalation geht ungebremst weiter. Zum Geisteszustand derer, die uns führen. sollte man sich mal Gedanken machen.“



Hier ist die Kopie der erwähnten Zeitung und darauffolgend die Übersetzung des Textes der Erklärung der belgischen Verteidigungsministerin:

Die Übersetzung:

INTERVIEW. Verteidigungsministerin Dedonder: „Ich appelliere an die gesamte Bevölkerung: Werden Sie Reservist!“

„Nein, ich habe kein Notfunkgerät gekauft.“ In einem Exklusivinterview antwortet Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) auf die Flut düsterer Berichte von Generalstabschefs der europäischen Armeen, die in den letzten Wochen gewarnt haben, dass wir uns auf einen Krieg mit Russland vorbereiten müssen. Wie ernst ist die Bedrohung wirklich? Und sollten sich auch die Bürger vorbereiten? „Wir können es uns nicht mehr leisten, bei der Verteidigung zu sparen.“

Dazu Patrick Janssens Kommentar:

Unsere Politiker, die nie im Schützengraben an der Front kämpfen werden, sondern andere aus der Ferne in den Tod befehlen, diese Tatsache sollte man sich mal vor Augen führen. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …