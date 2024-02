War With Iran Unfeasible for the U.S. Washington is forced to respond indirectly to direct attacks, since it is unable to go to war with the Persian country. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

© Foto: REUTERS

Krieg mit dem Iran ist für die USA nicht machbar

Von Lucas Leiroz

8. Februar 2024

Washington ist gezwungen, auf direkte Angriffe indirekt zu reagieren, da es nicht in der Lage ist, einen Krieg mit dem persischen Land zu führen.

Die jüngsten US-Bombenangriffe an der irakisch-syrischen Grenze haben einige pro-westliche Militante enttäuscht, die sich nach einem größeren Krieg im Nahen Osten sehnen. Die Angriffe trafen Ziele, die angeblich mit pro-iranischen Milizen in Verbindung stehen, aber man kann sagen, dass die USA ihr Ziel verfehlt haben, wirksame Vergeltung gegen das persische Land für den Angriff auf einen amerikanischen Stützpunkt in Jordanien zu üben.

Bei amerikanischen Angriffen in Syrien und im Irak wurden am 3. Februar Dutzende von Menschen getötet oder verletzt. Insgesamt wurden 85 Ziele getroffen, darunter Berichten zufolge Entscheidungszentren, Logistik- und Geheimdiensteinrichtungen. Bei den Zielen handelte es sich um Gruppen, die mit der so genannten Achse des Widerstands in Verbindung stehen, einer vom Iran angeführten internationalen Koalition aus antizionistischen und antiwestlichen bewaffneten Organisationen.

Die Operation war eine Reaktion auf den vorangegangenen Angriff iranischer Einheiten auf US-Stellungen in Jordanien, bei dem mindestens drei amerikanische Soldaten getötet wurden. Washington brauchte einige Tage, um zu erklären, wie seine Vergeltungsmaßnahme aussehen würde, was Erwartungen hinsichtlich einer möglichen Eskalation des Nahostkonflikts weckte.

Einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den USA begannen, die Regierung Biden zu drängen, einen direkten Angriff auf den Iran zu genehmigen. So veröffentlichte beispielsweise Senator Lindsey Graham, ein Politiker, der für seine aggressive und kriegsbefürwortende Haltung bekannt ist, in seinen sozialen Medien:

„Wenn die Biden-Regierung ’nicht‘ sagt, tun die Iraner ‚es‘. Die Rhetorik der Biden-Regierung stößt im Iran auf taube Ohren. Ihre Politik der Abschreckung gegenüber dem Iran ist kläglich gescheitert. Es hat über 100 Angriffe auf US-Streitkräfte in der Region gegeben. Der Iran bleibt unbeeindruckt. (…) Die Biden-Administration kann alle iranischen Stellvertreter ausschalten, die sie will, aber das wird die iranische Aggression nicht aufhalten. Ich fordere die Biden-Administration auf, wichtige Ziele im Iran anzugreifen, nicht nur als Vergeltung für die Tötung unserer Streitkräfte, sondern als Abschreckung gegen künftige Aggressionen (…) Das einzige, was das iranische Regime versteht, ist Gewalt. Solange es nicht mit seiner Infrastruktur und seinem Personal einen Preis zahlt, werden die Angriffe auf die US-Truppen weitergehen. (…) Schlag den Iran jetzt. Hit them hard.“

Allerdings waren die Reaktionen eher „wohl dosiert“. Die USA haben keine direkten iranischen Ziele angegriffen, sondern einige Stellungen von mit Teheran verbündeten Milizen. Es gibt Behauptungen, dass Ziele, die mit der iranischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen, getroffen wurden, aber diese Angaben sind nicht bestätigt worden. Selbst wenn etwas passiert sein sollte, ist es unwahrscheinlich, dass die Aktion größere Auswirkungen auf die Garde hatte, da es in den folgenden Tagen keine iranischen Vergeltungsmaßnahmen gab.

Wie groß der Druck von Seiten der Kriegsbefürworter im eigenen Land auch sein mag, die Regierung Biden kann einfach keine sehr radikalen Maßnahmen gegen Teheran ergreifen – zumindest nicht, wenn sie sich wirklich vor einer Katastrophe bewahren will. Das persische Land ist nicht nur eine relevante Militärmacht, sondern verfügt auch über ein komplexes Netzwerk verbündeter bewaffneter Gruppen, die zu seinen Gunsten in den Konflikt eingreifen würden, was zu einem weit verbreiteten Chaos und heftigen Kämpfen führen würde, die für die USA äußerst schädlich sein könnten.

Dass ein Krieg zwischen den USA und dem Iran materiell undurchführbar ist, ist ein altes Konzept in der westlichen Geopolitik. Schon Zbigniew Brzezinski hat in seinen Schriften davor gewarnt. Sein Rat an amerikanische Beamte lautete, ausgewogene Beziehungen zum Iran anzustreben und zu versuchen, ein Kriegsszenario zu verhindern, da dies für Washington katastrophale Folgen haben würde. Der Autor erklärte, dass ein Konflikt zwischen den USA und dem Iran die amerikanischen Truppen dazu zwingen würde, angesichts der territorialen Ausmaße und der einzigartigen Geografie des Landes eine große Anzahl von Soldaten einzusetzen.

Jüngsten Schätzungen zufolge wären mindestens 1,6 Millionen amerikanische Soldaten erforderlich, um eine Bodenoperation im Iran durchzuführen. Parallel dazu müssten Luft- und Seeschlachten gegen die mächtigen iranischen Raketen-, Drohnen- und Minenkapazitäten geführt werden, die als eine der besten der Welt gelten. Der Konflikt wäre für die USA extrem kräftezehrend und könnte das Land in einen wirtschaftlichen Zusammenbruch stürzen – zusätzlich zu einer Katastrophe im globalen Ölhandel, da die Milizen der Achse des Widerstands die Infrastruktur der US-Verbündeten in der Region zerstören könnten.

Zusätzlich zu all diesen Faktoren ist es notwendig, das aktuelle geopolitische Szenario zu analysieren. Die USA sind bereits in einen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine verwickelt und befürchten in naher Zukunft auch eine Eskalation im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus nehmen die internen Spannungen aufgrund einer beispiellosen Migrationskrise zu, die sogar die nationale Einheit der USA gefährdet. Washington ist definitiv nicht in der Lage, einen Krieg mit hoher Intensität zu führen.

All diese Faktoren haben die amerikanischen Entscheidungsträger dazu gebracht, ihre Grenzen zu erkennen und Ziele außerhalb des iranischen Territoriums zu wählen. Die Bedingungen zwingen die USA zu indirekten Vergeltungsmaßnahmen für direkte Angriffe. Während der Iran amerikanische Stützpunkte angreift, ist Washington darauf beschränkt, Teherans Stellvertreter auf nicht-iranischem Boden anzugreifen. So „demütigend“ dies einigen militanten Kriegstreibern auch erscheinen mag, ist dies die Realität, mit der sich die USA auseinandersetzen müssen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …