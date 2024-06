Understanding Biden’s proposal for a Gaza ceasefire While the details of Joe Biden’s proposal for a Gaza ceasefire remain vague it does make one outcome of the fighting clear: Israel and the United States lost.

US-Präsident Joe Biden bei einer Rede auf dem South Lawn des Weißen Hauses im Oktober 2023. (Foto: Büro des Weißen Hauses via APA Images)

Bidens Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen



Joe Bidens Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen bleibt zwar im Detail vage, macht aber ein Ergebnis der Kämpfe deutlich: Israel und die Vereinigten Staaten haben verloren.

Von Mitchell Plitnick

1. Juni 2024

Als US-Präsident Joe Biden am Freitag ans Mikrofon trat, schaute er auf seine Uhr, bevor er seine Rede begann, und scherzte, er wolle sicherstellen, dass es Nachmittag sei. Angesichts der Tatsache, dass er fast eine Stunde zu spät zur Rede kam, könnte ihm jemand hinter den Kulissen gesagt haben, er solle warten, bis der Schabbat in Israel kurz bevorsteht. Auf diese Weise hätten rechtsextreme und schabbat-treue Minister wie Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir einen Tag warten müssen, um auf eine Rede zu reagieren, die sie sicher nicht hören wollten.

Auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu konnte mit Bidens Rede nicht zufrieden sein, obwohl er wohl schon lange im Voraus wusste, dass sie kommen würde.

Biden verbrachte den größten Teil seiner Rede damit, einen, wie er es nannte, „neuen israelischen Vorschlag“ zur Beendigung des Gemetzels im Gazastreifen vorzustellen. Einerseits ähnelte der von ihm vorgestellte Plan in bemerkenswerter Weise demjenigen, den Israel Anfang Mai abgelehnt hatte, und behauptete anschließend, die Hamas habe ihn „abgeändert“, als sie die Idee akzeptierte.

Dies wirft die Frage auf, warum Israel ihn jetzt plötzlich akzeptiert. Ein Teil der Antwort kam kurz nach Bidens Rede, als beide Häuser des Kongresses und die gesamte parteiübergreifende Führung eine formelle Einladung an Netanjahu aussprachen, vor einer gemeinsamen Sitzung im Kongress zu sprechen, wahrscheinlich Ende August oder Anfang September.

Die Politik, die hinter all dem steht, ist zynisch, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Massendemonstrationen in den Vereinigten Staaten und Europa, in der gesamten arabischen Welt und sogar in Israel alle an den Gesprächen beteiligten Parteien unter Druck gesetzt haben, zumindest ein echtes Angebot auf den Tisch zu legen. Dennoch kann dieselbe Politik dazu führen, dass Israels Angriffe weitergehen werden.

Was wir über den Vorschlag wissen

Wie der Vorschlag, der vor einigen Wochen auf dem Tisch lag, ist auch der von Biden unterbreitete Vorschlag in drei Phasen unterteilt.

In der ersten Stufe würde für sechs Wochen ein vollständiger Waffenstillstand herrschen. Israel würde sich aus „allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens“ zurückziehen; die Hamas und andere militante Gruppen würden einige Geiseln, darunter Frauen, ältere Menschen und Verwundete, im Gegenzug für die Freilassung von „Hunderten“ palästinensischer Gefangener freilassen; palästinensische Zivilisten könnten überall im Gazastreifen in ihre Häuser zurückkehren; und mindestens 600 Lastwagen mit humanitärer Hilfe würden täglich in den Gazastreifen gelangen.

Einige entscheidende Details bleiben unklar. Das vielleicht wichtigste ist, was der Rückzug Israels aus „allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens“ bedeutet. Wenn Israel keine militärischen Operationen durchführen wird, scheint die Anwesenheit von Truppen nur oberflächlich zu sein. Und wenn die Palästinenser überall in den Gazastreifen zurückkehren können, bleibt nur wenig „unbewohntes“ Land in dem winzigen, überfüllten Streifen übrig.

Die zweite Stufe hat ein offenes Ende, und die Einzelheiten sollen während der ersten Stufe ausgearbeitet werden. Biden sagte ausdrücklich, dass der Waffenstillstand verlängert würde, wenn diese Verhandlungen nicht bis in sechs Wochen abgeschlossen seien.

In der zweiten Phase soll eine Vereinbarung über ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten, die Freilassung aller lebenden Geiseln im Gazastreifen und ein vollständiger israelischer Rückzug aus dem Gazastreifen getroffen werden. Da es offenbar keinen Rahmen für eine solche dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten gibt, ist die Aussicht auf Erfolg in so kurzer Zeit zweifelhaft.

In der dritten Phase würden dann die sterblichen Überreste aller toten Geiseln zurückgegeben und die internationale Gemeinschaft würde mit einem massiven Wiederaufbau in Gaza beginnen.

Was noch fehlt

Der Plan ist in der vorgelegten Form eindeutig unvollständig, und es stellt sich die Frage, ob noch weitere wichtige Beiträge ausgearbeitet werden müssen oder ob diese zum Teil sehr wichtigen Punkte aus politischen Gründen nicht in die Ankündigung aufgenommen wurden.

Der vielleicht wichtigste Punkt, der in Bidens Präsentation fehlt, ist die Regierungsführung. Es ist unvorstellbar, dass weder Israel noch die Vereinigten Staaten bereit sind, eine Hamas-Regierung zu tolerieren. Die Palästinensische Autonomiebehörde könnte es leichter haben, die Macht zu übernehmen, wenn die Hamas dieses Angebot annimmt und es als einen Sieg für das palästinensische Volk ausgibt. Aber würde Israel dem wirklich zustimmen? Wäre die Bevölkerung von Gaza bereit, eine Art internationale Koalition zu akzeptieren, die den Gazastreifen vorübergehend kontrolliert? Auch das scheint unwahrscheinlich, obwohl es ein Preis sein könnte, den es zu zahlen lohnt, um diese Qualen zu beenden.

Die Fragen der Kriegsverbrechen, des Verfahrens vor dem IGH und möglicher Haftbefehle durch den IStGH bleiben offen. Wenn die Gewalt im Gazastreifen aufhört, ist es gut möglich, dass all diese Fälle verschwinden und damit auch die Hoffnung, dass mächtige Staaten und ihre Führer, die Kriegsverbrechen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist wiederum schwer vorstellbar, dass Israel sein Gemetzel beendet, nur um sich diesen Anklagen zu stellen, und es ist schwer vorstellbar, dass die Vereinigten Staaten dabei tatenlos zusehen.

Es gibt auch eine offensichtliche Frage der Durchsetzung. Biden erklärte, dass Israel seinen Völkermord wieder aufnehmen könnte, wenn die Hamas gegen die Bedingungen dieses Vorschlags verstößt, nachdem sie ihm zugestimmt hat. Das ist eine Drohung, die Israel immer zur Verfügung haben wird.

Was aber, wenn Israel seinen Teil der Abmachung nicht einhält? Biden scheint einfach davon auszugehen, dass Israel sich an die Vereinbarung halten wird, wenn es ihr zustimmt. Die Lehren aus Oslo sind dem Präsidenten völlig entgangen, und die Tatsache, dass nur Druck von außen – zu dem auch die Vereinigten Staaten gehören müssen, auch wenn sie nicht der einzige Staat sein müssen, der diesen Druck ausübt – die Einhaltung des Abkommens durch Israel sicherstellen kann, fehlt erneut. Das ist eine Geschichte mit einem sehr schlechten Ende, die wir im Laufe der Jahre schon oft erlebt haben.

Die Politik des Angebots

Der Zeitpunkt dieses Angebots deutet darauf hin, warum es heute zustande kam. Da Donald Trump erst am Vortag in New York wegen 34 Straftaten verurteilt worden war, möchte Biden aus Trumps schlechtem Tag Kapital schlagen, vor allem, weil Trumps Verurteilung ihm zumindest anfangs keinen großen Auftrieb gegeben zu haben scheint.

Wenn man bedenkt, was seine Unterstützung des Völkermords in Gaza Biden gekostet hat, ist natürlich jeder Zeitpunkt ein guter, um einen Deal zu machen. Die eigentliche Frage ist, warum Israel plötzlich zugestimmt hat.

Zunächst ist es wichtig, den israelischen Prozess zu verstehen. Das israelische Verhandlungsteam hat mit Ägypten, Katar und den USA an diesem Abkommen gearbeitet, aber es ist unwahrscheinlich, dass es sich um ein Angebot Israels handelt, wie Biden es bezeichnete. Netanjahu hätte zwar zustimmen müssen, dass die USA das Angebot im Namen Israels unterbreiten, aber das bedeutet nicht, dass Israel den Vorschlag offiziell angenommen hat. Netanjahu hat das letzte Wort, aber wenn die rechtsextremen Parteien drohen, die Regierung zu verlassen, könnte er einen Rückzieher machen.

Außerdem hat Netanjahu nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um einen Waffenstillstand abzulehnen, der zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen führen würde, da er dies fast von Anfang an wiederholt getan hat. Selbst wenn seine Regierung nicht sofort zusammenbricht, ist er angesichts der laufenden Korruptionsverfahren immer noch ernsthaft gefährdet. Wenn er das Töten in Gaza aufrechterhält, kommt er diesem Fall zuvor.

Die Einladung des Kongresses ist wahrscheinlich Teil eines Pakets, das Biden Netanjahu angeboten hat, damit dieser Vorschlag zumindest vorläufig angenommen werden kann. Möglicherweise gibt es noch andere Anreize, die Netanjahu dazu bewegen könnten, sein Profil in Israel zu schärfen, oder andere Parteien, wie Yair Lapids Yesh Atid, könnten sich bereit erklären, seine Regierung zu retten, wenn die rechtsextremen Parteien abspringen. Aber Biden muss unbedingt etwas Positives aus dem Gaza-Debakel herausholen, und wenn er einen Weg sieht, Netanjahu zu retten, um das zu erreichen, wird er das sicher tun.

Biden öffnete Netanjahu in seiner Rede die Tür, indem er sagte, dass in den letzten acht Monaten so viele Hamas-Kämpfer getötet worden seien, dass sie unmöglich noch einmal einen bedeutenden Angriff wie den vom 7. Oktober durchführen könnten. Er ebnete Netanjahu eindeutig den Weg zum Sieg, indem er andeutete, dass Netanjahus Bedingung, die Hamas vollständig zu besiegen, so weit wie realistisch möglich erfüllt wurde.

Die Antworten

Doch sowohl Netanjahu als auch die Hamas reagierten verhalten positiv. Die Hamas gab eine Erklärung heraus, in der es heißt: „Die Hamas bestätigt ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit jedem Vorschlag umzugehen, der auf einem dauerhaften Waffenstillstand und dem vollständigen Rückzug [der israelischen Streitkräfte] aus dem Gazastreifen, dem Wiederaufbau [des Gazastreifens] und der Rückkehr der Vertriebenen an ihre Plätze basiert, zusammen mit der Erfüllung eines echten Gefangenenaustauschs, wenn die Besatzung sich klar zu einem solchen Abkommen bekennt.“

Das ist eine kluge Antwort. Sie zeigt, dass sie die Details noch ausarbeiten, von denen einige noch nicht veröffentlicht wurden, und dass sie sich erst dann öffentlich zu dem Abkommen bekennen werden, wenn Israel seine Unterstützung für das Abkommen bekräftigt. Tatsache ist, dass dieser Vorschlag größtenteils die Forderungen erfüllt, die die Hamas in den letzten Monaten wiederholt hat: vollständiger Waffenstillstand, Einstellung der Feindseligkeiten, vollständiger Rückzug Israels und völlige Freiheit der Palästinenser, dorthin zurückzukehren, von wo aus sie in den Gazastreifen gejagt wurden.

All diese Dinge müssen nicht unbedingt am ersten Tag eintreten, aber die Hamas wird wohl kaum ein besseres Abkommen als dieses finden, und es ist mit Sicherheit eines, das es ihr erlaubt, realistisch zu behaupten, dass sie allem standgehalten hat, womit Israel sie angreifen wollte, und dass sie und die Menschen in Gaza standhaft geblieben sind. Israel wird seine eigene Darstellung haben, und die Anhänger jeder Seite werden sich die verschiedenen Versionen zu eigen machen, aber für die Hamas ist dies ein realistisches Argument, das sie vorbringen kann.

Biden spielte auf die Idee an, dass dieser Vorschlag die Idee einer Zweistaatenlösung irgendwie wieder auf den Weg bringt, was völliger Unsinn ist. Das ist völliger Unsinn. Er wird nichts an dieser Illusion ändern, er wird lediglich das Gemetzel beenden.

Biden deutete auch an, dass dies zu einem Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel führen könnte. Auch das ist unwahrscheinlich. Es ist zwar nicht unmöglich, aber es bedarf einer Reihe weiterer Voraussetzungen, darunter die Zustimmung des Senats zu diesem Abkommen und die Zusage Israels, einen palästinensischen Staat zu gründen, was Netanjahu höchstwahrscheinlich nicht tun wird.

Wenn dieses Abkommen in irgendeiner Weise Teil dieses Abkommens ist, ist es ein Rezept für eine Katastrophe. Nicht nur, weil die Idee der Normalisierung eine schreckliche Politik für die USA, die Palästinenser und die gesamte Region ist, sondern auch, weil sie die gleiche Verzweiflung anzustacheln droht, die ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung der Hamas war, den Anschlag vom 7. Oktober überhaupt zu verüben.

Biden wäre unklug, diesen Kurs zu verfolgen, auch wenn er angesichts seiner Besessenheit von der Idee einer saudi-israelischen Normalisierung und seiner Sehnsucht nach einem großen außenpolitischen Erfolg in Versuchung geraten wird. Dieser Vorschlag, selbst wenn er angenommen wird, wird wahrscheinlich nicht diese Art von Sieg sein.

Das liegt vor allem daran, dass der gesamte Vorschlag deutlich macht, dass Israel und die Vereinigten Staaten verloren haben. Der Waffenstillstand, der in Kraft treten könnte, liegt seit letztem Jahr in der einen oder anderen Form auf dem Tisch. Viele palästinensische und auch israelische Leben hätten gerettet werden können.

Israel bestand darauf, dass die Geiseln nur mit Waffengewalt befreit werden könnten, obwohl dies nicht der Fall war, während ein früherer Waffenstillstand die Befreiung von fast der Hälfte der entführten Geiseln vorsah. Die Hamas existiert weiter, und sie wird weiter existieren, ob dieser Vorschlag angenommen wird oder nicht. Die Menschen in Gaza sind trotz der massiven Verluste an Menschenleben in Gaza geblieben.

Alles, was Israel erreicht hat, war Gemetzel und Zerstörung, während es sein Ansehen in der Welt schwer und dauerhaft beschädigt hat, nicht nur bei Millionen von Menschen, sondern auch bei vielen Regierungen.

All dies hätte vermieden werden können, und dazu bedarf es keiner komplizierten Pläne. Man müsste den Palästinensern einfach die Rechte und Freiheiten zugestehen, die wir alle erwarten. In einer solchen Welt gibt es keinen Grund für den 7. Oktober, keinen Grund für Hass, Angst und Verunsicherung. Bidens Rede und dieser Vorschlag deuten nicht darauf hin, dass er das jetzt besser versteht als am 6. Oktober.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …