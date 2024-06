Biden admits Israel’s defeat in Gaza President’s ceasefire proposal raises more questions than it answers, but shows that Washington is desperate for a way out.

Biden räumt Israels Niederlage in Gaza ein

Von Ali Abunimah

Power Suits



31 Mai 2024

In einer Rede im Weißen Haus hat US-Präsident Joe Biden am Freitag einen „Fahrplan“ zur Beendigung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen vorgestellt.

Biden fasste einen neuen israelischen Vorschlag für einen dreistufigen Prozess zusammen, der den Austausch von israelischen und palästinensischen Kriegsgefangenen und Gefangenen vorsieht und ein „dauerhaftes Ende dieses Krieges“ herbeiführen soll.

In seinen Grundzügen ähnelt der Vorschlag einem von den USA unterstützten Vorschlag, den die Hamas Anfang Mai akzeptierte, nachdem Israel ihn gebilligt hatte.

Israel hielt sich jedoch nicht an die Vereinbarung und verstärkte seine Angriffe auf Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, wohin die Mehrheit der 2,3 Millionen Palästinenser des Gebiets geflohen war, nachdem sie aus anderen Gebieten vertrieben worden waren.

Wenn Biden die Wahrheit sagt, dass es sich tatsächlich um einen israelischen Vorschlag handelt, scheint es, als ob Tel Aviv weniger als einen Monat später zurückkriecht und versucht, es so aussehen zu lassen, als ob es sich um sein eigenes großmütiges Angebot handelt, anstatt um das, was es wirklich zu sein scheint: ein öffentliches Eingeständnis Israels, das der Welt durch den amerikanischen Präsidenten mitgeteilt wurde, dass es den Krieg militärisch verloren hat.

Der wohl wichtigste Punkt ist, dass Biden erklärte: „Ein unbegrenzter Krieg auf der Suche nach einem unbekannten Konzept des totalen Sieges … wird Israel im Gazastreifen nur aufhalten, die wirtschaftlichen, militärischen und menschlichen Ressourcen aufzehren und Israels Isolation in der Welt weiter vorantreiben.“

„Das wird die Geiseln nicht nach Hause bringen“, fügte der US-Präsident hinzu. „Das wird keine dauerhafte Niederlage der Hamas bringen, das wird Israel keine dauerhafte Sicherheit bringen.“

Es ist sicher, dass die USA Israel dies im Geheimen gesagt haben. Aber dass der Präsident dies nun auf dem Podium des Weißen Hauses ausspricht, untergräbt Israels öffentliche Beteuerungen, dass ein militärischer Sieg in Reichweite sei.

Aber es gibt echte Gründe für Skepsis. Biden erwähnte mit keinem Wort, dass dieser Vorschlag vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu stammt oder von ihm gebilligt wurde.

Biden räumte sogar ein, dass „es in Israel einige gibt, die mit diesem Plan nicht einverstanden sind und eine Fortsetzung des Krieges auf unbestimmte Zeit fordern werden. Einige von ihnen sind sogar in der Regierungskoalition“.

Einer von ihnen könnte sogar Netanjahu sein. In Anbetracht der tief gespaltenen Führung Israels könnte Biden durchaus mit anderen israelischen Beamten als Netanjahu zusammenarbeiten, um den Premierminister unter Druck zu setzen, damit er diesem Abkommen zustimmt.

Im Folgenden finden Sie eine Kurzmitschrift von Bidens Äußerungen zum Gazastreifen, wobei meine Kommentare zu einigen wichtigen Punkten zwischen den Zeilen kursiv gedruckt sind.

Kommentierte Abschrift des Vorschlags von Präsident Biden:

In den letzten Monaten haben sich meine Unterhändler der Außenpolitik, der Geheimdienste und dergleichen unermüdlich nicht nur auf einen Waffenstillstand konzentriert, der zwangsläufig brüchig und vorübergehend sein würde, sondern auf ein dauerhaftes Ende des Krieges, das war der Schwerpunkt, ein dauerhaftes Ende dieses Krieges. Ein dauerhaftes Ende dieses Krieges, das alle Geiseln nach Hause bringt, die Sicherheit Israels gewährleistet, einen besseren Alltag in Gaza ohne die Hamas an der Macht schafft und die Voraussetzungen für eine politische Lösung schafft, die Israelis und Palästinensern gleichermaßen eine bessere Zukunft bietet.

Biden hat es bisher vermieden, öffentlich über einen Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges zu sprechen, der das erklärte Ziel Israels, die Hamas zu zerstören, verfehlt hat. Dies ist nun eine ziemliche Kehrtwende.

Nach intensiver Diplomatie, die von meinem Team durchgeführt wurde, und nach vielen Gesprächen mit führenden Vertretern Israels, Katars, Ägyptens und anderer Länder des Nahen Ostens hat Israel nun einen umfassenden neuen Vorschlag gemacht.

Wie bereits erwähnt, sagt Biden, dass dieser Vorschlag von „Israel“ kommt, aber nirgends bestätigt er, dass er vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kommt, der das Haupthindernis für Waffenstillstandsverhandlungen war.

Es ist ein Fahrplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln. Dieser Vorschlag wurde von Katar an die Hamas übermittelt.

Heute möchte ich den amerikanischen Bürgern und der Welt den Inhalt dieses Vorschlags erläutern.

Dieser neue Vorschlag besteht aus drei Phasen, drei. Die erste Phase würde sich über sechs Wochen erstrecken. Sie würde Folgendes beinhalten: Ein vollständiger und uneingeschränkter Waffenstillstand. Ein Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens. Die Freilassung einer Reihe von Geiseln, darunter Frauen, ältere Menschen und Verwundete, im Austausch gegen die Freilassung von Hunderten palästinensischer Gefangener.

Es gibt amerikanische Geiseln, die in dieser Phase freigelassen werden, und wir wollen, dass sie nach Hause kommen.

Außerdem werden die sterblichen Überreste einiger getöteter Geiseln an ihre Familien zurückgegeben, um deren schreckliche Trauer ein wenig zu lindern. Die palästinensische Zivilbevölkerung würde in ihre Häuser und Wohnviertel in allen Gebieten des Gazastreifens, auch im Norden, zurückkehren. Die humanitäre Hilfe würde mit 600 Lastwagen, die jeden Tag Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen, stark zunehmen.

Mit einem Waffenstillstand könnte diese Hilfe sicher und effektiv an alle Bedürftigen verteilt werden. Hunderttausende von Notunterkünften, einschließlich Wohneinheiten, würden von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellt werden.

All dies und mehr würde sofort beginnen. Unverzüglich. Während der sechswöchigen ersten Phase würden Israel und die Hamas die notwendigen Vereinbarungen aushandeln, um zu Phase zwei, der dauerhaften Beendigung der Feindseligkeiten, überzugehen.

Diese allgemeinen Bedingungen ähneln den Bedingungen des Abkommens, das die Hamas Anfang Mai akzeptierte und das Israel als nicht verhandlungsfähig betrachtet hatte.

Ich werde jetzt ganz offen zu Ihnen sein. Es gibt eine Reihe von Details, die ausgehandelt werden müssen, um von Phase eins zu Phase zwei überzugehen.

Israel wird sicherstellen wollen, dass seine Interessen geschützt werden.

Aber der Vorschlag besagt, dass die Waffenruhe auch dann fortgesetzt wird, wenn die Verhandlungen für Phase eins länger als sechs Wochen dauern. Die Vereinigten Staaten, Ägypten und Katar würden sich dafür einsetzen, dass die Verhandlungen weitergehen, bis alle Vereinbarungen getroffen sind und die zweite Phase beginnen kann.

Phase zwei wäre dann ein Austausch für die Freilassung aller noch lebenden Geiseln, einschließlich der männlichen Soldaten, und die israelischen Streitkräfte würden sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Und solange die Hamas ihren Verpflichtungen nachkommt, wird aus einer vorübergehenden Waffenruhe, wie es im israelischen Vorschlag heißt, eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“, Zitatende, dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten.

In der Vergangenheit hat die Hamas Vereinbarungen, denen sie zugestimmt hat, rigoros umgesetzt, während Israel sie in der Regel verletzt hat. Wir können nichts anderes erwarten, wenn hier endlich eine Einigung erzielt wird.

In Phase drei schließlich würde ein umfassender Wiederaufbauplan für den Gazastreifen in Angriff genommen, und die letzten Überreste der getöteten Geiseln würden an ihre Familien zurückgegeben werden.

Das ist das Angebot, das jetzt auf dem Tisch liegt.

Auch hier klingt es sehr nach dem von den USA gebilligten Angebot, das die Hamas Anfang Mai akzeptierte und das Israel ablehnte.

Und das, was wir gefordert haben, das ist es, was wir brauchen. Die israelische Bevölkerung sollte wissen, dass sie dieses Angebot ohne weiteres Risiko für ihre eigene Sicherheit machen kann, weil sie die Hamas-Kräfte in den letzten acht Monaten vernichtet hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Hamas nicht mehr in der Lage, einen weiteren 7. Oktober zu verüben. Das ist eines der Hauptziele der Israelis in diesem Krieg, und offen gesagt, ein gerechtes Ziel.

Jeder, der den Kampf vor Ort genau beobachtet, weiß, dass dies nicht stimmt. Israel hat der Kampffähigkeit des Widerstands praktisch keinen Schaden zugefügt, wie man daran sieht, dass die israelischen Streitkräfte in einige der ersten Gebiete des Gazastreifens, in die sie im Norden eingedrungen sind, zurückgekehrt sind und dort auf heftigen Widerstand gestoßen sind und selbst in den letzten Tagen große Verluste erlitten haben, wie etwa in Jabaliya.

Ich weiß, dass es in Israel einige gibt, die mit diesem Plan nicht einverstanden sind und eine Fortsetzung des Krieges auf unbestimmte Zeit fordern werden. Einige von ihnen sind sogar in der Regierungskoalition.

Und sie haben deutlich gemacht, dass sie den Gazastreifen besetzen wollen. Sie wollen jahrelang weiterkämpfen, und Geiseln haben für sie keine Priorität. Ich habe die israelische Führung dringend gebeten, hinter dieser Vereinbarung zu stehen. Ungeachtet des Drucks, der auf sie ausgeübt wird. Und dem israelischen Volk möchte ich Folgendes sagen: Als jemand, der sich sein Leben lang für Israel engagiert hat, als einziger amerikanischer Präsident, der jemals in Kriegszeiten nach Israel gereist ist, als jemand, der gerade die US-Streitkräfte zur direkten Verteidigung Israels entsandt hat, als es vom Iran angegriffen wurde, bitte ich Sie, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was passieren wird, wenn dieser Moment verloren geht. Wir dürfen diesen Moment nicht verlieren.

Biden versucht hier, direkt an die Israelis zu appellieren, aber das könnte vergeblich sein, da die meisten Israelis den Völkermord unterstützen. Es ist merkwürdig, dass er an die Israelis, einschließlich der israelischen Regierung, appelliert, einen vermeintlich israelischen Vorschlag zu akzeptieren!

Ein unbefristeter Krieg zur Verfolgung einer unbekannten Vorstellung von einem totalen Sieg wird Israel nicht zu Fall bringen – er wird Israel nur in Gaza festsetzen, die wirtschaftlichen, militärischen und menschlichen Ressourcen aufzehren und Israels Isolation in der Welt weiter vorantreiben. Das wird die Geiseln nicht nach Hause bringen. Das wird keine dauerhafte Niederlage der Hamas bringen, das wird Israel keine dauerhafte Sicherheit bringen.

Aber ein umfassender Ansatz, der mit diesem Abkommen beginnt, wird die Geiseln nach Hause bringen und zu einem sichereren Israel führen. Und sobald ein Waffenstillstand und ein Geiselabkommen abgeschlossen sind, eröffnet dies die Möglichkeit für viele weitere Fortschritte, einschließlich einer Beruhigung an der Nordgrenze Israels zum Libanon. Die Vereinigten Staaten werden dabei helfen, eine diplomatische Lösung herbeizuführen, die Israels Sicherheit gewährleistet und es den Menschen ermöglicht, sicher in ihre Häuser zurückzukehren, ohne Angst haben zu müssen, angegriffen zu werden.

Die beiden obigen Absätze sind wichtige Eingeständnisse Bidens, dass Israel nicht in der Lage ist, militärische Konflikte zu gewinnen, weder im Gazastreifen noch an der Nordfront zum Libanon, wo sich die gewaltige Widerstandsorganisation Hisbollah verschanzt hat. Er sagt den Israelis, dass sie sich auf ein Abkommen einlassen müssen, wenn sie „Ruhe“ wollen.

Mit dem Abkommen wird der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen, und die arabischen Staaten und die internationale Gemeinschaft werden zusammen mit den palästinensischen und israelischen Führern dafür sorgen, dass die Hamas nicht wieder aufrüsten kann. Und die Vereinigten Staaten werden gemeinsam mit unseren Partnern einen Beitrag zum Wiederaufbau von Häusern, Schulen und Krankenhäusern im Gazastreifen leisten, um Gemeinden wieder aufzubauen, die in den Kriegswirren zerstört wurden.

Dies ist eine sehr vage Formulierung, die wahrscheinlich absichtlich so gewählt wurde, um die Tatsache zu verschleiern, dass es Israel und den Vereinigten Staaten nicht gelungen ist, die Hamas zu zerstören. Sie werden die Hamas nicht ersetzen, und doch werden sie irgendwie den Gazastreifen wieder aufbauen und die Hamas ins Abseits stellen. Aber es ist bemerkenswert, dass Biden auch keine großen Erklärungen über die Beseitigung der Hamas abgibt und nichts darüber sagt, wer in Gaza regieren wird. Das ist auch gut so, denn das ist allein eine palästinensische Entscheidung. Die einzige Möglichkeit, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen, ist die Zustimmung der Hamas, und das scheint Biden implizit anzuerkennen.

Und mit diesem Abkommen könnte Israel tiefer in die Region integriert werden, einschließlich, und das wird Sie alle nicht überraschen, einschließlich eines möglichen historischen Normalisierungsabkommens mit Saudi-Arabien. Israel könnte Teil eines regionalen Sicherheitsnetzes sein, um der Bedrohung durch den Iran zu begegnen. All diese Fortschritte würden Israel sicherer machen, da israelische Familien nicht mehr im Schatten eines Terroranschlags leben müssten.

Das klingt wie ein Versuch, Israel Anreize zu bieten, aber es ist illusorisch zu glauben, dass Israel nach einem Völkermord in die Region integriert wird. Die Situation nach diesem Völkermord wird nicht zu einer Rückkehr zum regionalen Business as usual führen.

All dies würde die Voraussetzungen für eine andere Zukunft schaffen, eine bessere Zukunft für das palästinensische Volk. Eine Zukunft der Selbstbestimmung, der Würde, der Sicherheit und der Freiheit.

Es ist bemerkenswert, dass Biden hier nichts über die „Zweistaatenlösung“ sagt, sondern auf hochtrabende Slogans über „Selbstbestimmung“ und „Freiheit“ zurückgreift. Mit diesen Begriffen lässt sich alles Mögliche ausdrücken, auch eine begrenzte Autonomie in einem Bantustan.

Dieser Weg steht offen, sobald das Abkommen geschlossen ist. Israel wird immer das Recht haben, sich gegen die Bedrohungen seiner Sicherheit zu verteidigen und die Verantwortlichen für den 7. Oktober vor Gericht zu stellen. Und die Vereinigten Staaten werden immer dafür sorgen, dass Israel über das verfügt, was es für seine Verteidigung braucht.

Sollte die Hamas ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht erfüllen, kann Israel seine militärischen Operationen wieder aufnehmen. Aber Ägypten und Katar haben mir versichert, dass sie weiterhin ihren Beitrag leisten, um sicherzustellen, dass die Hamas dies nicht tut. Die Vereinigten Staaten werden sich dafür einsetzen, dass auch Israel seinen Verpflichtungen nachkommt.

Auch hier sind es Israel und die Vereinigten Staaten, denen man historisch gesehen bei keinem Deal trauen kann. Biden hat sich zum Beispiel gegen Israels Angriff auf Rafah ausgesprochen, nur um ihn dann zu billigen und seine Gräueltaten sogar zu rechtfertigen.

Das ist es, was dieses Abkommen aussagt. Das sagt es. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen. Dies ist wirklich ein entscheidender Moment. Israel hat seinen Vorschlag gemacht.

Die Hamas sagt, sie wolle einen Waffenstillstand. Dieses Abkommen ist eine Gelegenheit zu beweisen, ob sie es wirklich ernst meint. Die Hamas muss das Angebot annehmen. Seit Monaten fordern Menschen auf der ganzen Welt einen Waffenstillstand. Jetzt ist es an der Zeit, die Stimme zu erheben und zu fordern, dass die Hamas an den Verhandlungstisch kommt, diesem Abkommen zustimmt und den Krieg beendet, den sie begonnen hat.

Das ist ärgerlich, wenn man bedenkt, dass es Biden und Israel waren, die lange Zeit jedes Gespräch über einen Waffenstillstand abgelehnt haben, während die Hamas den von den USA unterstützten Vorschlag Anfang dieses Monats akzeptiert hat. Es ist auch absurd zu behaupten, die Hamas habe diesen Krieg „begonnen“, als ob die Geschichte am 7. Oktober 2023 begonnen hätte.

Natürlich wird es Meinungsverschiedenheiten über die genauen Einzelheiten geben, die natürlich noch ausgearbeitet werden müssen. Wenn die Hamas zu Verhandlungen bereit ist, dann müssen die israelischen Unterhändler ein Mandat und die nötige Flexibilität erhalten, um diese Verhandlungen abzuschließen.

Biden hat behauptet, dies sei ein israelischer Vorschlag, und doch fordert er Israel hier auf, seinen eigenen Unterhändlern ein Mandat zu erteilen. Warum sollte er diesen Appell öffentlich machen, wenn Israel hinter diesem Vorschlag stünde und ihn verwirklichen wollte?

Die vergangenen acht Monate waren geprägt von herzzerreißendem Schmerz, dem Schmerz derer, deren Angehörige am 7. Oktober von Hamas-Terroristen abgeschlachtet wurden. Geiseln und Familien warteten in Angst und Schrecken. Gewöhnliche Israelis, deren Leben für immer von dem erschütternden Ereignis der sexuellen Gewalt und der rücksichtslosen Brutalität der Hamas gezeichnet ist.

Und das palästinensische Volk hat in diesem Krieg die schiere Hölle ertragen. Zu viele unschuldige Menschen sind getötet worden, darunter Tausende von Kindern. Viel zu viele sind schwer verwundet worden.

Das ist so unaufrichtig. Während Biden die Lüge von Israels Massenvergewaltigungen wiederholt, spricht er über den Tod und die Zerstörung im Gazastreifen, als ob er keine persönliche Rolle dabei gespielt hätte. Er hat es gebilligt, dazu aufgerufen, Israel bewaffnet, um es auszuführen, und er tut es bis heute.

Wir alle haben die schrecklichen Bilder des tödlichen Feuers in Rafah Anfang dieser Woche gesehen, das auf einen israelischen Schlag gegen die Hamas folgte.

Es ist empörend, dass Biden den israelischen Angriff auf Flüchtlingszelte in Rafah rechtfertigt und entschuldigt.

Und selbst wenn er einen Beitrag zur Aufstockung der Hilfe für den Gazastreifen geleistet hat, mit 1.800 Lastwagen, die in den letzten fünf Tagen Hilfsgüter geliefert haben, bleibt die humanitäre Krise bestehen.

Ich weiß, dass dies ein Thema ist, zu dem die Menschen in diesem Land tiefe, leidenschaftliche Überzeugungen hegen. Das ist eines der schwierigsten und kompliziertesten Probleme der Welt. Die Sache ist nicht einfach, nichts ist leicht.

Dennoch haben die Vereinigten Staaten unermüdlich ihren Beitrag geleistet, um die israelische Sicherheit zu unterstützen, humanitäre Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen zu erreichen, um diesen Krieg zu beenden.

Dies ist eine weitere grobe Verzerrung der Rolle der USA. Israel hat absichtlich alle Hilfslieferungen nach Gaza unterbunden, und die Vereinigten Staaten haben ihm dabei geholfen, Hunger und Katastrophen zu verursachen, indem sie der UNRWA, der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, die Mittel gestrichen haben. Die USA hätten jederzeit ihren enormen Einfluss geltend machen können, um Israel zu zwingen, die geschlossenen Grenzübergänge wieder zu öffnen, aber Washington hat sich geweigert, dies zu tun.

Gestern haben wir mit dieser neuen Initiative einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen. Ich möchte Ihnen heute darlegen, wo wir stehen und was möglich sein könnte.

Aber ich brauche Ihre Hilfe.

Jeder, der Frieden will, muss jetzt seine Stimme erheben. Lassen Sie die Staats- und Regierungschefs wissen, dass sie dieses Abkommen annehmen und einen Beitrag dazu leisten sollten, es zu verwirklichen, es dauerhaft zu machen und aus dem tragischen Terroranschlag und dem Krieg eine bessere Zukunft zu schmieden.

Biden stellt sich hier als unglücklicher Beobachter von außen dar, anstatt das zu sein, was er ist: der Hauptverantwortliche für Israels Völkermord. Er ist und war immer der wichtigste Entscheidungsträger, der Israels Vernichtungsfeldzug jederzeit hätte stoppen können. Seit Monaten erheben die Amerikaner ihre Stimme gegen ihn und fordern, dass er die Waffenlieferungen an Israel stoppt, dass er kein Veto mehr gegen die Waffenstillstandsresolutionen des UN-Sicherheitsrates einlegt und dass er aufhört, sich den Bemühungen zu widersetzen und sie zu vereiteln, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, sei es vor dem Internationalen Gerichtshof oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof.

Es ist an der Zeit, diese neue Phase zu beginnen, damit die Geiseln nach Hause kommen, damit Israel sicher ist, damit das Leiden aufhört. Es ist Zeit, dass dieser Krieg endet. Damit der Tag danach beginnt.

Trotz all seiner Ausflüchte, Verzerrungen, Lügen und Opferbeschuldigungen ist das Wichtigste, was man aus Bidens Rede mitnehmen kann, das Eingeständnis des israelischen und amerikanischen Versagens und die Suche nach einem gesichtswahrenden Ausweg. Doch wenn Biden den Krieg wirklich beenden will, muss er die israelische Führung nicht öffentlich anflehen und beschwatzen. Er kann einfach den Fluss der Waffen stoppen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …