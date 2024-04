JOHN KIRIAKOU: Ein Kinderspiel für das FBI Von John Kiriakou

JOHN KIRIAKOU: Child’s Play at the FBI Why prosecute Medicare/Medicaid fraud or bank fraud or wire fraud when you can, let’s say, wait for a kid in a chat room to turn 18?

JOHN KIRIAKOU: Ein Kinderspiel für das FBI

Warum sollte man Medicare/Medicaid-Betrug oder Bankbetrug oder Betrug per Überweisung verfolgen, wenn man, sagen wir mal, warten kann, bis ein Kind in einem Chatroom 18 wird?

(RawPixel)

Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

11. April 2024

Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mich mit einer potenziellen neuen Whistleblowerin aus dem öffentlichen Gesundheitswesen im Mittleren Westen zu treffen.

Ich möchte sie nicht näher beschreiben, weil sie und ihr Anwalt sich darauf vorbereiten, bald eine Klage einzureichen, und ich möchte ihnen keine Probleme bereiten. Ich werde jedoch Folgendes sagen: Wie die meisten Whistleblower hat sie den Betrug aufgedeckt, hat ihn in ihrer Befehlskette gemeldet und wurde gefeuert.

Wir sprachen einen Großteil des Wochenendes über die Art von Verschwendung, Betrug und Missbrauch, die sie bei einer großen Krankenhauskette beobachtet hatte, und darüber, wie diese Kette Steuergelder stahl, indem sie Medicare und Medicaid in betrügerischer Weise Leistungen und Medikamente in Rechnung stellte, die nicht erbracht wurden.

Ich verwies sie an das National Whistleblower Center und sagte ihr, dass ich ihr helfen würde, einen in Washington ansässigen Anwalt zu finden, der sich mit großen Whistleblower-Fällen auskennt.

In der Zwischenzeit wandte sich die neue Whistleblowerin über ihren örtlichen Anwalt an das FBI, um den Betrug zu melden. Das ist genau das, was ein Whistleblower tun sollte. Der Kontakt mit dem FBI begann mit einem Telefonanruf.

Als er keine Antwort erhielt, schrieb der Anwalt einen Brief. Aber es war vergeblich. Das FBI reagierte nicht. Niemand schien sich dafür zu interessieren.

Ich erzählte dem Whistleblower von meiner jüngsten Erfahrung mit dem FBI. Vor einigen Jahren wurde mir eine Stelle bei einer internationalen Investmentfirma angeboten. Ich nahm das Angebot an und begann dort auf der Führungsebene zu arbeiten. Es dauerte nur zwei Wochen, bis ich erkannte, dass der Geschäftsführer in Bankbetrug und Betrug durch Überweisung verwickelt war.

Ich habe sofort gekündigt und einen Anwalt konsultiert. Zusammen mit dem Anwalt brachte ich einen USB-Stick mit 15.000 Seiten belastender Informationen zum FBI.

Es war außerordentlich schwierig, dort einen Termin zu bekommen. Tatsächlich bekamen wir nur einen Termin, weil mein Anwalt einen Freund hatte, der in der Vergangenheit stellvertretender Direktor des F.B.I. gewesen war.

Aber schon nach wenigen Minuten unseres Treffens mit einem untergeordneten FBI-Agenten in der Außenstelle des FBI in Washington hob er die Hände und sagte: „Leute, wenn das nicht mit dem Wort ‚Terrorismus‘ verbunden ist, sind wir nicht interessiert.“

Wir standen auf und gingen hinaus.

Das war kein Einzelfall. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das FBI als Organisation im Allgemeinen faul ist und nur dann Interesse an einem Fall entwickelt, wenn er einfach ist, niedrig hängende Früchte trägt oder für die Medien maßgeschneidert ist. Oder wenn es sich um „Terrorismus“ handelt, wie es scheint.

Warum sollte man einen Medicare/Medicaid-Betrug oder einen Bankbetrug oder einen Überweisungsbetrug verfolgen, wenn man, sagen wir mal, einen 18-Jährigen wegen Terrorismus anklagen kann?

Beobachtung eines 15-Jährigen

F.B.I. Hauptquartier in Washington. (Aude, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Genau das erleben wir gerade. Das FBI gab am 9. April bekannt, dass es am 6. April den 18-jährigen Alexander Scott Mercurio aus Coeur d’Alene, Idaho, verhaftet und ihn der Verschwörung zur materiellen Unterstützung des Islamischen Staates (IS) und der Planung eines Anschlags auf Kirchen in der Stadt „mit Waffen, Sprengstoff und Feuer“ angeklagt hat, den er angeblich am 7. April durchführen wollte.

Mercurio hatte eine IS-Flagge in seinem Schlafzimmer, er hatte Kanister mit Butan angesammelt, und er plante, seinen Vater bewusstlos zu schlagen, ihm Handschellen anzulegen und seine Waffen zu stehlen, um den Anschlag auszuführen. Das ist absolut furchtbar. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mich über das FBI beschwere.

Meine Beschwerde ist, dass der FBI-Agent in der FBI-Beschwerde zugegeben hat, dass Mercurio 2021 auf das FBI aufmerksam wurde, als er sich an einen FBI-Informanten wandte, um zu fragen, wie man Bitcoin an ungenannte Palästinenser in Gaza überweisen könne.

Im Jahr 2021 wäre Mercurio 15 Jahre alt gewesen. Das Gehirn eines 15-Jährigen ist noch nicht einmal voll entwickelt. Warum hat das F.B.I. Mercurio und seine Eltern nicht zum Verhör vorgeladen? Warum haben die Agenten nicht interveniert? Warum wurde er nicht medizinisch oder psychiatrisch untersucht?

Nach allem, was man hört, hatten Mercurios Eltern keine Ahnung, was er vorhatte. Wie die meisten Teenager verbrachte er die meiste Zeit verbarrikadiert in seinem Zimmer und chattete online mit Freunden. Seine Eltern hatten keine Ahnung, dass diese Chats in verschlüsselten IS-Chaträumen im Dark Web stattfanden.

Mercurios Eltern hatten auch Einwände gegen seine offensichtliche Konvertierung zum Islam im Alter von 15 Jahren. Er verspottete sie, indem er sich einen Bart wachsen ließ und Hosen trug, die ihm nicht ganz bis zu den Knöcheln reichten – Zeichen der Frömmigkeit.

Er schrieb in einem Chatroom an einen Freund, von dem er nicht wusste, dass er ein FBI-Informant war,

„Bruder, bitte, ich bitte nicht gerne darum, aber bitte sag allen Brüdern, dass sie für mich (beten) sollen, meine Eltern wollen, dass ich aufhöre, Moslem zu sein und zu beten, und morgen alles zu 100 Prozent fallen lasse, oder sie nehmen mir meinen Computer und alles weg und schicken mich auf eine (andere) Schule, um sicherzustellen, dass ich nicht bete, oder wenn das nicht funktioniert, schicken sie mich in ein Jugendlager oder eine Jugendstrafanstalt oder so etwas, IDK, bitte, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, das wird wahrscheinlich meine letzte Nachricht für eine lange Zeit sein.“

Später bat er den Informanten, einen Koranvers für ihn zu finden, damit er seinen Eltern zeigen könne, dass es erlaubt sei, seinen Bart nicht zu stutzen und Hosenbeine oberhalb des Knöchels zu tragen.

Die große Verhaftung

Schauspieler, die FBI-Agenten spielen, in Vancouver während der Dreharbeiten zur Fernsehserie „Fringe“ 2009. (Shinsuke Ikegame, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Noch einmal: Das war ein Kind. Das FBI hätte die Eltern schon vor Jahren über das Problem informieren können. Aber das taten sie nicht. Sie haben einfach gewartet, bis er 18 Jahre alt wurde, und dann die große Verhaftung vorgenommen.

Mercurio droht nun eine Höchststrafe von 20 Jahren im Gefängnis. Wenn er nicht die Höchststrafe bekommt, wird er wahrscheinlich etwas in der Nähe davon bekommen. Und im Bundessystem gibt es keine Bewährung.

Er wird in einem Hochsicherheitsgefängnis des Bundes weiter radikalisiert werden. Wenn er rauskommt, wird er sich wahrscheinlich nicht einmal mehr daran erinnern, was er getan hat, um überhaupt dorthin zu kommen.

Das Justizministerium seinerseits beglückwünscht sich selbst zu seiner erfolgreichen Operation und lobt die Arbeit des FBI-Spezialagenten John H. Taylor II, der leitenden Spezialagentin Shohini Sinha, der stellvertretenden US-Staatsanwälte Heather S. Patricco und David G. Robbins und des ersten stellvertretenden US-Staatsanwalts Justin D. Whatcott sowie der Justizministeriumsanwälte für Terrorismusbekämpfung Charles Kovats und Andrea Broach.

Um wie viel wollen Sie wetten, dass sie alle befördert werden? Haben sie nicht gerade deshalb gewartet, bis der Junge 18 Jahre alt wird?

In der Zwischenzeit ist die Medicare/Medicaid-Whistleblowerin arbeitslos und bereitet sich darauf vor, ihre Ersparnisse für Anwälte auszugeben, während die Betrüger nicht einmal untersucht werden und frei bleiben.

Warum sollte man als FBI-Agent Monate oder Jahre damit verbringen, langweilige Tabellen und medizinische Abrechnungsunterlagen zu durchforsten, wenn man einfach einen 15-Jährigen verfolgen kann, bis er sich selbst belastet? Außergewöhnliche Leistungsprämien für alle!

John Kiriakou ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Terrorismusbekämpfung der CIA und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung unter dem Espionage Act – einem Gesetz zur Bestrafung von Spionen – angeklagt wurde. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

Übersetzt mit deepl.com

