I resigned from the World Central Kitchen because it refused to tell the truth about the Israeli genocide in Gaza For months World Central Kitchen leadership censored material coming out of its Gaza operation and refused to honor staff concerns about our work there. They are finally taking a stand after personnel were killed, but it is much too late.

Mitarbeiter von World Central Kitchen verteilen Lebensmittel in Gaza, Januar 2024. (Foto: World Central Kitchen)

Ich bin bei der World Central Kitchen ausgeschieden, weil sie sich weigerte, die Wahrheit über den israelischen Völkermord in Gaza zu sagen

Von Ramsey Telhami

11. April 20240

Monatelang zensierte die Führung der World Central Kitchen Material, das aus ihrem Einsatz in Gaza stammte, und weigerte sich, die Bedenken der Mitarbeiter über unsere Arbeit dort zu berücksichtigen. Nachdem Mitarbeiter getötet wurden, beziehen sie nun endlich Stellung, aber es ist viel zu spät.

Als ich Anfang März kündigte, war ich der einzige palästinensische Mitarbeiter bei World Central Kitchen (WCK).1 Ich kündigte aus Protest gegen die umfassende, unerklärliche Zensur in Bezug auf Gaza in der Organisation. Die Führung der WCK bezieht sechs Monate zu spät Stellung, nachdem sieben ihrer Mitarbeiter getötet wurden.

World Central Kitchen ist eine NRO für Nahrungsmittelhilfe, die von Starkoch José Andrés als Reaktion auf das verheerende Erdbeben in Haiti 2010 gegründet wurde. Obwohl die Organisation hauptsächlich bei Naturkatastrophen tätig ist, hat WCK auch Ausnahmen gemacht und unter anderem die Nationalgarde und die Strafverfolgungsbehörden während des Aufstands am 6. Januar mit Lebensmitteln versorgt und 2022 den Großhandel in der Ukraine aktiviert.

Am 7. Dezember letzten Jahres schickte ich diesen Brief an das Führungsteam von World Central Kitchen, zusammen mit der Bitte, die Punkte in einem offenen Gespräch zu erörtern, das von einem Ombudsmann vermittelt werden sollte, der von der Organisation im Zuge des Skandals um sexuelle Belästigung im letzten Jahr eingestellt worden war. In dem Schreiben wurde WCK aufgefordert, sich anderen regional tätigen NRO anzuschließen und einen Waffenstillstand zu fordern und die israelische Blockade zu verurteilen, seine Sprache bei der Berichterstattung über den Gazastreifen an den Standard anzupassen, den es bei der Berichterstattung über die Ukraine gesetzt hat, und die Essensausgabe in Israel unverzüglich einzustellen. Es wurden 43 Unterschriften von WCK-Mitarbeitern, Auftragnehmern und Chef Corps-Freiwilligen gesammelt, und das zu einer Zeit, als der größte Slack-Kanal der Organisation 101 Mitarbeiter hatte. Das gesamte Führungsteam von WCK lehnte das Treffen ab und reagierte auch nicht, als der Ombudsmann sich an sie wandte. WCK verteilte bis zum zweiten Tag der Anhörung zum Völkermord am IGH im Januar weiterhin aktiv Mahlzeiten in Israel.

Der einzigartige Charakter von WCKs Reaktion auf den 7. Oktober zeigte sich zum ersten Mal am 11. Oktober 2023, als das Kommunikationsteam der Organisation die folgende Erklärung von der neu eingestellten Kommunikationsleiterin Linda Roth erhielt, die von CEO Erin Gore unterzeichnet war, mit der Anweisung, sie ohne die Mitwirkung des Kommunikationsteams zu veröffentlichen, was einen Präzedenzfall darstellt. Die Erklärung begann wie folgt:

„Liebe Unterstützer und Freunde von World Central Kitchen,

ich schreibe Ihnen, um eine Angelegenheit von großer Bedeutung anzusprechen, die die Mission unserer Organisation und den schrecklichen Terrorakt betrifft, den die militante Gruppe Hamas gegen Israel inszeniert hat.“

Vier Tage nach Beginn der israelischen Offensive, nachdem israelische Beamte ausdrücklich ihre Absicht erklärt hatten, Wasser und Hilfsgüter abzuschneiden und alle Bewohner des Gazastreifens als Schuldige zu behandeln, wurde in der Erklärung der WCK weder die Blockade der Enklave noch die steigende Zahl der zivilen Todesopfer erwähnt. In einer hitzigen Kommunikationssitzung, die einberufen wurde, um dies anzusprechen, verteidigte Roth die Erklärung gegen den Protest fast des gesamten Teams, indem er behauptete, dass das Herunternehmen des Beitrags ein „feuergefährliches Vergehen“ sei, und die Erklärung mit „Niemand unterstützt Terrorismus, richtig?“ rechtfertigte und auf inzwischen entlarvte Behauptungen verwies, die in den Tagen nach dem 7. Oktober weit verbreitet waren. Als klar war, dass das Team nicht zurücktreten würde, wurde die Erklärung geändert und der oben erwähnte Satz entfernt.

Drei Tage später postete José Andrés dieses Video auf WCKs Instagram, in dem er sich immer noch nur auf den Anschlag vom 7. Oktober bezog, ohne die steigende Zahl palästinensischer Todesopfer oder die Blockaden zu erwähnen. Wie in der Electronic Intifada und in den sozialen Medien berichtet wurde, forderte Andrés die Absetzung einer spanischen Ministerin wegen ihres Protestes gegen die israelische Taktik, während WCK im Verlauf der Hilfsmaßnahmen weiterhin eng mit den IDF zusammenarbeitete. Die ursprüngliche Erklärung und das Video von Andrés waren Entscheidungen, die von der Leitung gegen die Bedenken der WCK-Mitarbeiter getroffen wurden.

Ein Großteil der Arbeit bei einem Völkermord besteht nicht darin, den Abzug zu betätigen, sondern stattdessen die Tatsache, dass ein Völkermord im Gange ist, herunterzuspielen und zu leugnen. Ein Völkermord ist ein Phänomen der allmählichen Grenzüberschreitung. Jeder Schritt muss von den Beteiligten akzeptiert werden, damit die nächste Stufe erreicht werden kann. Unter der Leitung von CEO Erin Gore, Linda Roth und „Chief Feeding Officer“ José Andrés hat World Central Kitchen sein Personal rücksichtslos in Gefahr gebracht, die Situation egoistisch zum eigenen Vorteil ausgenutzt und sich aktiv an der Normalisierung eines laufenden Völkermords beteiligt.

Als stellvertretende Video-Redakteurin katalogisierte ich all das umfangreiche Filmmaterial, das aus Gaza eintraf. WCK hatte zu Beginn der Aktivierung wochenlang täglich Medien-Uploads von zwei palästinensischen Videofilmern erhalten. Zusammen mit den Telefonaufnahmen des Bodenteams verfügt WCK wahrscheinlich über mehr Filmmaterial aus dem Gazastreifen nach dem 7. Oktober als jede andere Hilfsorganisation. Die Verwendung dieses Filmmaterials sowie die externe Kommunikation über den Einsatz waren jedoch extrem eingeschränkt. Es ist zwar unklar, wo in der Befehlskette diese Einschränkungen, die fast immer unerklärt blieben, ihren Ursprung haben, aber sie wurden von Linda Roth von mir verlangt.

Zu diesen Beschränkungen gehörte auch die Entfernung wichtiger Informationen aus den Videos. Aus einem Video, das die Lastwagen von WCK zeigt, die über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen fahren, wurde die Geschichte eines Fahrers entfernt, der in seinem Lastwagen lebt. Das veröffentlichte Video enthielt keine weiteren Details über den kafkaesken Prozess des tage- oder wochenlangen Wartens auf die Einreise und des erneuten Beginns des Prozesses. In einem anderen Fall wurde das Video einer WCK-Küche, die von einem IDF-Bombenangriff betroffen war, ganz auf Eis gelegt. Es scheint, dass dieser Vorfall sowie die Tatsache, dass WCK-Mitarbeiter an Bord eines UN-Konvois waren, der bombardiert wurde, nirgendwo extern erwähnt wurden. Ich habe Anfang März gekündigt, nachdem Roth mich aufgefordert hatte, eine Version eines Videos zu veröffentlichen, mit der ich nicht einverstanden war – darin fehlten Hinweise auf frühere palästinensische Vertreibungen, die Überfüllung von Rafah, die Häufigkeit des Todes in Gaza, ein Verweis auf den Tod von Palästinensern als „Verbrechen“ und Aufnahmen aus dem Norden.

Vor ihrer Einstellung bei WCK war Roths längste ununterbrochene Arbeitserfahrung das Management des ehemaligen Hasardeurs und Pro-Israel-Moderators Wolf Blitzer für einen großen Teil ihrer 25 Jahre bei CNN. Bis weit in die aktuelle Offensive hinein sprach sie im Amt offen darüber, dass sie bei den IDF im Libanon stationiert war und einen israelischen General, den sie dort traf, als persönlichen Helden betrachtete. In einem Slack-Post verwies sie auf „Hamas-Leute in den klimatisierten Tunneln mit Fernsehen und Internet“ und teilte einen Tweet über israelische Behauptungen, dass UNRWA-Personal in den Angriff vom 7. Oktober verwickelt sei, ohne dass ein relevanter Zusammenhang bestand. Ähnliche Slack-Posts zum Thema Gaza (einschließlich eines Beitrags zu Ehren eines Mitarbeiters der WCK-Partnerorganisation MECA, der bei einem Luftangriff getötet worden war) wurden von einem Administrator stillschweigend gelöscht. In einer organisationsweiten Sitzung erklärte Roth, dass WCK „viel mehr als die UN“ erhalten habe und behauptete, dass 62 % aller Lebensmittel seit dem 7. Oktober in den Gazastreifen gelangt seien, wobei er später COGAT-Daten zitierte. Diese Behauptung war bereits unmöglich, da die UN-Organisationen ein Vielfaches der Hilfe aller NROs zusammengenommen eingebracht hatten. Die Kluft ist seitdem noch größer geworden.

In nach außen gerichteten Materialien wurde jeder Hinweis auf die Gaza-Offensive als „Belagerung“ in „Konflikt“ geändert. Roth verlangte, dass ein Verweis auf die Blockaden des Gazastreifens aus einem Beitrag entfernt wird, den das Kommunikationsteam gemeinsam verfasst hatte, und fragte: „Welche Blockaden?“ Am beunruhigendsten war, dass zwei Mitarbeiter miterlebten, wie Roth jeden Gebrauch von „Palästinenser“ in einem Blogbeitrag entfernte, direkt nachdem Mitglieder des palästinensischen Chefkorps sie darauf hingewiesen hatten, wie wichtig es sei, die Bewohner des Gazastreifens als „Palästinenser“ zu bezeichnen.2

Auch hier ist unklar, wo in der Befehlskette diese Aktionen ihren Ursprung haben, aber die Weigerung des gesamten Führungsteams, die am 7. Dezember vorgebrachten Forderungen zu diskutieren, zeichnet ein klares Bild. Anstatt ihr Ansehen zu nutzen, um die Parameter der Akzeptanz zu beeinflussen, entschied sich die WCK-Führung dafür, die Situation zu beschönigen und wiederholt Bildmaterial und Berichte zurückzuhalten, die den Ernst der Lage in Gaza zeigen. Den COGAT-Daten zufolge war WCK durch diese Beschönigungstaktik nicht effektiver als Organisationen, die schon früher eine viel stärkere Haltung eingenommen hatten.

Die Lektion hier ist einfach: sich für Bedingungen einzusetzen, unter denen Menschen ernährt werden können, sollte wichtiger sein, als derjenige zu sein, der sie ernährt.

Die Doppelmoral von WCK in Bezug auf seine Arbeit in Palästina wird sehr deutlich, wenn man sie mit seiner Arbeit in der Ukraine vergleicht.

Die Art und Weise, in der WCK über seine Arbeit in der Ukraine berichtet und spricht, lässt vermuten, dass es sich dabei nicht um prinzipielle humanitäre Neutralität handelt. In drei separaten Videos hat die NRO ihre Initiative in der ländlichen Ukraine mit dem Titel „Seeds of Victory“ vorgestellt. Sie bezeichnet ihre ukrainischen Mitarbeiter und Freiwilligen als „Food Fighters“ und stellt sie als Teil der Kriegsanstrengungen dar. Im Gazastreifen ist die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung, insbesondere unter Kindern, wesentlich höher. Andrés ist Ko-Vorsitzender von Bidens Rat für Sport, Fitness und Ernährung, Mitglied des American Culinary Corps des Außenministeriums und hat Antony Blinken in seinem Podcast zu Gast gehabt. Er hatte kein Problem damit, zu behaupten, dass Russland in der Ukraine den Hunger als Waffe einsetzt, hat aber nie öffentlich eine ähnliche Haltung zur Politik Israels in Palästina eingenommen. Bis das öffentlichkeitswirksame Gemetzel an seinen Angestellten WCK dazu zwang, etwas anderes zu tun, hat sich WCK in Bezug auf Gaza an die Linie der Biden-Administration gehalten. Trotz gegenteiliger lächerlicher Behauptungen vertritt WCK politische Positionen, die offenbar mit den privat geäußerten Ansichten ihrer Führung übereinstimmen.

Screenshot von der Website der World Central Kitchen.

Abgesehen von der Möglichkeit echter Inkompetenz wurden die Entscheidungen der WCK-Führung nicht zur Wahrung der Neutralität getroffen, haben die Effektivität nicht erhöht und, wie der 1. April gezeigt hat, das Personal nicht geschützt. Das Versäumnis der Führung, die schreckliche Realität in Gaza ehrlich darzustellen, und ihr Versuch, den Völkermord in Gaza über ihren Status und ihre engen Beziehungen zur Biden-Administration zu beeinflussen, bedeutet, dass sie die Verantwortung für die Ergebnisse trägt. Niemand soll sagen, sie hätten alles getan, was sie konnten.

Ich habe nur eine Erfahrung gemacht. Als ich zurücktrat, herrschte unter den Mitarbeitern eine spürbare, weit verbreitete Atmosphäre der Enttäuschung und des Ärgers, die auf Probleme zurückzuführen war, die lange vor meiner Einstellung begannen. Ich rufe derzeitige und ehemalige Mitarbeiter von World Central Kitchen, Auftragnehmer und Freiwillige dazu auf, ihre Geschichten öffentlich zu machen und Rechenschaft und Veränderung zu erzwingen.

Anmerkungen

1. Während WCK viele palästinensische Vertragspartner in Gaza und Ägypten einstellte, war ich nach dem Weggang eines langjährigen Mitarbeiters die einzige Palästinenserin mit Personalstatus.

2. Ein Mitarbeiter überzeugte Roth schließlich davon, die Verwendung des Wortes „Palästinenser“ zu erlauben, solange es auch „und alle anderen Bedürftigen“ einschließt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …