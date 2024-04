Jonathan Greenblatt’s racist keffiyeh smear is another chapter in the ADL’s war on Palestinians ADL head Jonathan Greenblatt’s offensive comparison between the Palestinian keffiyeh and a Nazi swastika aims to smear Palestinian culture and criminalize Palestinians themselves.



Jonathan Greenblatt, Geschäftsführer und nationaler Direktor der Anti-Defamation League.

ADL-Chef Jonathan Greenblatts beleidigender Vergleich zwischen der palästinensischen Keffiyeh und einem Nazi-Hakenkreuz zielt darauf ab, die palästinensische Kultur zu verleumden und die Palästinenser selbst zu kriminalisieren.



Jonathan Greenblatts rassistische Keffiyeh-Verleumdung ist ein weiteres Kapitel im Krieg der ADL gegen die Palästinenser



Von Terry Ahwal

8. April 2024

Am 29. März sah ich mit Entsetzen, wie Jonathan A. Greenblatt, der Geschäftsführer der Anti-Defamation League (ADL), in der MSNBC-Sendung Morning Joe die palästinensische Keffiyeh mit dem Nazi-Hakenkreuz verglich. Die Moderatoren stellten Greenblatts Anschuldigungen nicht in Frage und erlaubten ihm, das palästinensische Volk zu dämonisieren. Er wollte absichtlich Angst und Fehlinformationen in der Öffentlichkeit verbreiten. An diesem Morgen war er damit erfolgreich.

Jonathan Greenblatt von der ADL vergleicht das Tragen einer palästinensischen Keffiyeh mit dem Tragen eines Nazi-Hakenkreuzes

Ich fand diese unwidersprochenen Kommentare abstoßend, empörend und gefährlich. In den Tagen nach dem Auftritt verlangte niemand in den Mainstream-Medien oder von Politikern eine Entschuldigung. Greenblatts rassistische Verleumdungen und seine absichtliche Gleichsetzung palästinensischer Symbole mit weißer Vorherrschaft schienen keine Kontroverse hervorzurufen, obwohl sie Hass schüren und zu Gewalt gegen jeden anstiften könnten, der das palästinensische Volk unterstützt. Die absichtliche Ausblendung palästinensischer Stimmen in den traditionellen Medien ermöglicht die Verbreitung dieser Art von Rassismus und falschen Behauptungen.

Die palästinensische Keffiyeh ist kein Symbol des Hasses, sondern eine Quelle des Stolzes.

Die Keffiyeh oder Hatta ist eine traditionelle palästinensische Kopfbedeckung. Sie ist ein Synonym für Palästinenser und symbolisiert die Verbundenheit der Palästinenser mit der Fischerei, den Olivenbäumen und unserem Heimatland.

Als Kind erinnerte ich mich an Bauern, die die Keffiyeh trugen, während sie ihr Land bewirtschafteten. Wie die Frauen trugen auch die Männer ihre Keffiyeh, um sich im heißen Sommer vor der Sonne zu schützen und im Winter zu wärmen, um sich vor der Kälte zu schützen. Die Keffiyeh ist Teil unserer Identität als Volk. Manche führen die Keffiyeh auf das Jahr 3100 v. Chr. zurück. Eine Version der Keffiyeh wurde von sumerischen Priestern getragen, um ihre Ehre zu unterstreichen. Das Wort keffiyeh hat seinen Ursprung in der Region Kufa im Irak. Im Laufe der Jahre verbreitete sie sich im gesamten Nahen Osten, wobei in verschiedenen Regionen aus kulturellen und praktischen Gründen unterschiedliche Farben getragen wurden. Die schwarz-weiße Keffiyeh ist als palästinensische Keffiyeh bekannt. Vor 1936 wurde die Keffiyeh von reisenden Beduinen und Bauern getragen.

1936 wurde die Keffiyeh erstmals zu einem Symbol des Widerstands. Palästinenser aus allen Bereichen des Lebens begannen, die Keffiyeh zu tragen, um Gesicht und Kopf zu bedecken und die palästinensischen Rebellen vor der britischen Besatzung zu schützen. Seitdem haben die Palästinenser die Keffiyeh als Symbol des Widerstands gegen die Unterdrückung getragen. Sie ist Teil unseres täglichen Lebens und unserer Identität geworden, und deshalb haben Israel und seine Verteidiger versucht, sie auszulöschen.

Die Äußerungen von Herrn Greenblatt wären weniger gefährlich gewesen, wenn die ADL nicht als eine der führenden Bürgerrechtsorganisationen gelten würde. Seine Gleichsetzung von palästinensischen Symbolen mit denen von Hassgruppen könnte tiefgreifende Auswirkungen haben, da viele in der Kommunal-, Landes- und Bundesregierung die Daten der ADL nutzen, um Gesetze zu erlassen und politische Maßnahmen durchzusetzen. Außerdem nutzen unsere Strafverfolgungsbehörden auf allen Ebenen die von der ADL durchgeführten Schulungen.

Aber wie Israel entmenschlicht und kriminalisiert auch die ADL Symbole des palästinensischen Volkes in dem Bemühen, uns zum Schweigen zu bringen und auszulöschen. Israel hat die palästinensische Flagge verboten und versucht, die Keffiyeh abzuschaffen. Die ADL geht im Gleichschritt mit ihnen. Für eine Organisation, die behauptet, für die Bürgerrechte zu kämpfen, hat sie eine lange Geschichte, in der sie sich gegen palästinensische Interessenvertretung richtet. Die Kampagne gegen die Keffiyeh reiht sich ein in eine lange Liste von Versuchen, den gewaltfreien Bürgerrechtsaktivismus der Palästinenser zu untergraben, der sich für die Rechte und die Freiheit des palästinensischen Volkes einsetzt. Die ADL verteufelt die BDS-Bewegung und ist gegen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch vorgegangen, weil sie auf das Apartheidsystem hingewiesen haben, das Israel dem palästinensischen Volk auferlegt hat. Die ADL will jeden zum Schweigen bringen, der sich den Menschenrechtsverletzungen Israels widersetzt.

Dieser Angriff der ADL kommt zu einer Zeit, in der sich palästinensische Amerikaner bereits angegriffen fühlen, da ihre Regierung weiterhin Bomben nach Israel schickt, um Zivilisten in Gaza abzuschlachten. Er kommt zu einer Zeit, in der der Kongress auf Anweisung der ADL Gesetze erlässt, die die Rechte der palästinensischen Amerikaner und ihrer Unterstützer beschneiden. Greenblatts Kommentare kamen auch zu einem Zeitpunkt, als ein Kongressmitglied aus Michigan für den Abwurf einer Atomwaffe auf Gaza plädierte, die an Hiroshima und Nagasaki erinnert. Die unwidersprochenen Äußerungen und die von der ADL verwendeten Daten erscheinen zu einer Zeit, in der palästinensische Amerikaner und ihre Unterstützer wegen des Tragens der Keffiyeh ins Visier genommen und angegriffen werden.

In den letzten Monaten und während meines ganzen Lebens habe ich zusammen mit Tausenden von Menschen, darunter vielen jungen Juden, die das Keffiyeh tragen, an den Demonstrationen für die Rechte der Palästinenser teilgenommen. Obwohl Greenblatt und die ADL behaupten, den Hass gegen das jüdische Volk zu bekämpfen, haben sie es auf jeden Juden abgesehen, der Israel nicht unterstützt, insbesondere auf junge progressive Juden. Für eine Organisation, die behauptet, alle Aspekte des Hasses zu bekämpfen, legitimieren sie den Hass gegen das palästinensische Volk, indem sie dessen ethnische Identität leugnen. Sie negieren das Recht des palästinensischen Volkes, frei in seiner Heimat zu leben. Anstatt den legitimen Hass gegen das jüdische Volk zu bekämpfen, hat Greenblatt beschlossen, einen Krieg gegen pro-palästinensische Aktivisten zu führen und versucht mit allen Mitteln, ihre Bemühungen zu stoppen.

Das palästinensische Volk und seine Unterstützer verbreiten trotz des Hasses, dem sie täglich ausgesetzt sind, keinen Hass. Sie kämpfen für ihre Freiheit wie alle anderen Menschen auch.

Herr Greenblatt hat jedes Recht, sich auf die Seite der israelischen Regierung zu stellen, aber er hat kein Recht, mich zum Schweigen zu bringen oder meine Kultur für seine Zwecke zu manipulieren.

