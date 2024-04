https://www.middleeastmonitor.com/20240409-israel-defence-minister-says-now-is-the-time-to-conclude-truce-with-hamas/

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am 4. Mai 2023 [MENELAOS MYRILLAS/SOOC/AFP via Getty Images]

Israels Verteidigungsminister sagt, es sei jetzt an der Zeit, einen Waffenstillstand mit der Hamas zu schließen

9. April 2024

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat angedeutet, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Tel Aviv sei, um einen Waffenstillstand mit der Hamas im Gazastreifen zu schließen und im Gegenzug Kriegsgefangene freizulassen, die von der Gruppe am 7. Oktober genommen wurden.

Vor Rekruten der Armee sagte Gallant: „Es wird schwierige Entscheidungen geben. Wir müssen bereit sein, den Preis für die Rückgabe der Geiseln zu zahlen, bevor wir in den Kampf zurückkehren“.

Er fügte hinzu: „Wir sind zum richtigen Zeitpunkt“, um dies zu tun.

Derzeit finden indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas unter Vermittlung Ägyptens, der Vereinigten Staaten und Katars statt.

Gallant erklärte, Israel habe sich nach sechsmonatiger Bombardierung des Gazastreifens und der Zerstörung eines Großteils der Waffen und Streitkräfte der Hamas in eine „starke Verhandlungsposition“ begeben.

Er betonte, dass „die von der israelischen Armee durch den ständigen Druck auf die Hamas geschaffenen operativen Bedingungen und die starke Position, in der wir uns nach dieser Kampagne befinden, uns Flexibilität und Bewegungsfreiheit geben“.

Am Sonntag kündigte die israelische Armee den Rückzug ihrer Streitkräfte aus der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen an, obwohl Militärkommandeure betonten, dass es sich um einen taktischen Schritt handele, der kein Ende des Krieges bedeute.

Gallant erklärte am Sonntag, die israelischen Streitkräfte hätten Khan Yunis verlassen, „um sich auf künftige Einsätze vorzubereiten, auch in der Gegend von Rafah“, wo fast 1,5 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen in überfüllten Unterkünften und Zelten leben.

