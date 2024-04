Ich bin Ali Abunimah sehr dankbar dafür, dass er diesen wichtigen Artikel zur Richtigstellung der Verleumdungen und Schmutzkampagne, die gegen meinen Freund Joseph Massad läuft, veröffentlicht hat. Joseph Massad ist einer der wichtigsten palästinensischen Gelehrten und Historiker unserer Zeit. Die Repressalien gegen Palästina Aktivisten, egal ob Muslime, Juden oder Christen werden immer undemokratischer und versuchen die Freiheit der Lehre, die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht zu verhindern. Evelyn Hecht-Galinski



Joseph Massad responds to fabrications and lies about him in Congress Columbia University President Minouche Shafik throws professors under the bus amid McCarthyite attack.

Minouche Shafik, Präsidentin der Columbia University, wirft ihre Fakultät bei einer Anhörung des House Committee on Education and the Workforce im US-Kapitol in Washington, DC, am 17. April inmitten von McCarthy’schen Angriffen und falschen Antisemitismusvorwürfen von Kongressmitgliedern vor den Bus.

Joseph Massad antwortet auf Erfindungen und Lügen über ihn im Kongress

Von Ali Abunimah

Lobby Watch

17. April 2024

Am 17. April erschien Minouche Shafik, der Präsident der Columbia University, vor dem Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte des Repräsentantenhauses. Dies war die jüngste Episode in den Bemühungen von Kongressmitgliedern, die Kritik an Israel an den Universitäten zu unterbinden, indem sie Studenten, Professoren und Verwaltungsangestellte fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigen.

Drei Professoren, Katherine Franke, Mohamed Abdou und der weltbekannte Gelehrte Joseph Massad, standen im Mittelpunkt der Verunglimpfungen und Verleumdungen.

Anstatt die akademische Freiheit ihrer Fakultät gegen das zu verteidigen, was die American Association of University Professors als „eine neue Form des McCarthyismus in den USA“ bezeichnet, warf Shafik sie vor den Bus.

Im Mittelpunkt der Angriffe auf Massad, der moderne arabische Politik und Geistesgeschichte lehrt, stand ein Artikel, den er am 8. Oktober 2023 für The Electronic Intifada mit dem Titel „Just another battle or the Palestinian war of liberation? https://electronicintifada.net/content/just-another-battle-or-palestinian-war-liberation/38661 (Nochmals unter diesem Artikel veröffentlicht)

Monatelang haben Israel-Befürworter den Artikel falsch zitiert und falsch dargestellt, um Massad und damit auch die Columbia zu verleumden, und die Anhörung am Mittwoch bildete da keine Ausnahme.

Anstatt jedoch Massads Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen und die Lügen der Abgeordneten zu korrigieren, schloss sich Shafik den Angriffen an.

„Ich verurteile seine Aussage. Ich bin entsetzt über das, was er gesagt hat“, sagte Shafik als Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Tim Walberg. „Man hat mit ihm gesprochen.“

Shafik behauptete auch, dass Massad nicht mehr Vorsitzender eines akademischen Prüfungsausschusses an der Columbia sei.

Massad hat diese Erklärung als Antwort auf Medienanfragen abgegeben, und The Electronic Intifada veröffentlicht sie in vollem Wortlaut:

Ich habe weder die Fernsehberichterstattung verfolgt noch eine vollständige Abschrift der laufenden Befragung von Beamten der Columbia University durch den Kongress gesehen, aber ich habe Videoclips von einigen der Aussagen erhalten, die mich persönlich betrafen. Auf der Grundlage dessen, was ich gesehen habe, kann ich Folgendes sagen:

Die Mitglieder des Kongresses, die Präsident Shafik verhört haben, haben meinen am 8. Oktober 2024 veröffentlichten Artikel absichtlich falsch dargestellt, als der Abgeordnete Walberg behauptete, ich „lobte ‚den innovativen palästinensischen Widerstand‘ für den Angriff auf Israel und verherrlichte das Abschlachten von fast 1200 Juden durch die Hamas als – ich zitiere wieder – ‚ehrfurchtgebietend, erstaunlich, verblüffend und unglaublich‘.“ Ich habe sicherlich nichts dergleichen gesagt.

In meinem Artikel heißt es ausdrücklich: „Der überwältigende Sieg des palästinensischen Widerstands über das israelische Militär am ersten Tag der Kämpfe ist ein historisches Ereignis sowohl für Israel, wie Netanjahu zugab, als auch für die Palästinenser.“ In dem Artikel heißt es ausdrücklich: „Der Anblick der palästinensischen Widerstandskämpfer, die die israelischen Kontrollpunkte stürmten, die den Gazastreifen von Israel trennen, war nicht nur für die Israelis, sondern vor allem für das palästinensische und arabische Volk verblüffend.„ Dass „die bemerkenswerte Übernahme israelischer Militärbasen und Kontrollpunkte durch den Widerstand … sowohl die israelische Gesellschaft erschüttert als auch Palästinenser und Araber als unglaublich empfunden haben.“ „Unglaublich“ bedeutet übrigens „schwer zu glauben“. Und: „Nicht weniger erstaunlich war die Übernahme mehrerer israelischer Siedlerkolonien in der Nähe der Gaza-Grenze durch den palästinensischen Widerstand und sogar in einer Entfernung von 22 km, wie im Fall von Ofakim.“ Ich habe den Einsatz von motorisierten Drachenfliegern als „innovativ“ bezeichnet: „Was können motorisierte Gleitschirme angesichts eines der stärksten Militärs der Welt ausrichten? Offensichtlich viel in den Händen eines innovativen palästinensischen Widerstands.“ Ich habe in dem Artikel auch von dem „entsetzlichen menschlichen Tribut auf allen Seiten“ gesprochen.

Es ist bedauerlich, dass Präsident Shafik und die beiden Mitglieder des Kuratoriums der Columbia University, darunter Frau Claire Shipman und Herr David Greenwald, fabrizierte Aussagen verurteilen, die ich nie gemacht habe, obwohl alle drei das Protokoll hätten korrigieren müssen, um zu zeigen, dass ich solche verwerflichen Aussagen nie gesagt oder geschrieben habe. Auch die falschen und verleumderischen Behauptungen, die der Abgeordnete Tim Walberg gegen mich aufgestellt hat, dass ich „den Terrorismus unterstütze“ und „jüdische Studenten belästige“, hätten von Präsident Shafik und den Kuratoren sofort als falsch zurückgewiesen werden müssen, da ich nie einen meiner Studenten belästigt und nie den Terrorismus unterstützt habe.

Außerdem gab Präsident Shafik an, dass gegen mich derzeit wegen diskriminierender Äußerungen „ermittelt“ wird. Dies ist mir neu, da ich von niemandem an der Universität über diese angebliche Untersuchung informiert oder kontaktiert worden bin. Tatsächlich hatte ich letzte Woche ein Treffen mit der Pröpstin der Columbia University, Angela Olinto, weil ich von einem anderen Universitätsprofessor belästigt und rassistisch behandelt wurde. Pröpstin Olinto hat mir ihre Unterstützung zugesichert und mir ihr Bedauern darüber ausgedrückt, dass ich einer solchen Belästigung ausgesetzt war. Gegen den beleidigenden Professor wird derzeit ermittelt.

Ich bleibe für die nächsten Wochen Vorsitzender des Akademischen Prüfungskomitees, ein Amt, das auf ein Jahr befristet ist und normalerweise endet. Erst gestern [16. April] hatte ich eine Besprechung mit den Ausschussmitgliedern und teilte ihnen mit, dass ich die nächste und letzte Sitzung am 8. Mai aufgrund meines Reiseplans verpassen werde. Niemand von der Universität hat sich mit mir in Verbindung gesetzt, was meinen derzeitigen Vorsitz betrifft. Ich werde auch im nächsten Jahr Mitglied des Akademischen Überprüfungsausschusses bleiben, der auf drei Jahre bestellt ist.

Präsidentin Shafik hat die Geschehnisse falsch interpretiert, als sie sagte, ich sei von meinem Lehrstuhl und meinem Dekan „angesprochen“ worden, was impliziert, dass ich gerügt wurde. Tatsächlich teilte mir mein Lehrstuhl, Professor Gil Hochberg, der übrigens Jude und Israeli ist, mit, dass sie angesichts der Pro-Israel-Kampagne, die sich gegen mich richtete und meinen Artikel verfälschte, der geschäftsführenden Vizepräsidentin der Graduate School of Arts and Sciences, Amy Hungerford, mitgeteilt habe, dass sie meinen Artikel gelesen habe und finde, dass er anschaulich sei und kein Lob für den Anschlag vom 7. Oktober enthalte. Sie fügte sogar hinzu, dass ihr 14-jähriger Sohn den Artikel gelesen habe und ihn für rein beschreibend halte, um zu verdeutlichen, dass auch Erwachsene nicht unbedacht lesen sollten, wenn ihr kleiner Sohn ein vorsichtiger Leser sei.

Am 2. November 2023 traf ich mich mit der geschäftsführenden Vizepräsidentin Amy Hungerford, mit der ich einen Spaziergang machte. Sie bat um ein Treffen mit mir, weil sie um meine Sicherheit und mein Wohlergehen besorgt war, denn ich war das Ziel zahlreicher Hassbriefe und Morddrohungen, die ich per E-Mail, in Form von Briefen, die mir von einer (nach Ansicht des Sicherheitsdienstes der Columbia University) nicht der Columbia University angehörenden Organisation unter der Bürotür durchgeschoben wurden, und auf meinem Haustelefon erhielt.

Weder der Exekutiv-Vizepräsident noch mein Lehrstuhl haben mich wegen meines Artikels gerügt oder mich beschuldigt, den Anschlag zu loben. Während unseres Spaziergangs fragte mich Hungerford jedoch, ob ich mit der Reaktion auf den Artikel gerechnet hätte, und ich sagte ihr, dass dies nicht der Fall gewesen sei.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism.

Just another battle or the Palestinian war of liberation? Perhaps the major achievement of the resistance is the death blow to any confidence that Israeli colonists had in their military and its ability to protect them.

Palästinensische Kämpfer der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, im Juli in Gaza.

Nur eine weitere Schlacht oder der palästinensische Befreiungskrieg?

Von Joseph Massad

Die elektronische Intifada

8. Oktober 2023

Was können motorisierte Gleitschirmflieger gegen eines der stärksten Militärs der Welt ausrichten?

Offenbar viel in den Händen eines innovativen palästinensischen Widerstands, der am frühen Samstagmorgen einen Überraschungsangriff auf Israel aus der Luft, zu Lande und zu Wasser startete. Wie atemberaubende Videos zeigen, sind diese Gleitschirmflieger tatsächlich zur Luftwaffe des palästinensischen Widerstands geworden.

Die von der Hamas am 7. Oktober geführte Großoffensive „Operation Al-Aqsa-Flut“ war von niemandem erwartet worden.

Sie war eine Vergeltung für die andauernden israelischen Pogrome in der Stadt Huwwara im Westjordanland und in Jerusalem, insbesondere für die Stürmung der Al-Aqsa-Moschee durch Siedler während der jüdischen Feiertage im letzten Monat, ganz zu schweigen von der seit mehr als anderthalb Jahrzehnten andauernden Belagerung des Gazastreifens selbst.

Viele arabische Medienkommentatoren sind sich einig, dass der Widerstand den Mythos der israelischen Militärmacht und den unverdienten Ruf des israelischen Geheimdienstes, dessen Versäumnisse – gemessen am schockierenden Erfolg der palästinensischen Offensive – erschütternd sind, effektiv zunichte gemacht hat.

Nicht minder erstaunlich war die Übernahme mehrerer israelischer Siedlerkolonien in der Nähe der Gaza-Grenze und sogar in einer Entfernung von 22 km, wie im Fall von Ofakim, durch den palästinensischen Widerstand.

Der vielleicht größte Erfolg des Widerstands bei der vorübergehenden Übernahme dieser Siedlerkolonien ist der Todesstoß für jegliches Vertrauen der israelischen Siedler in ihr Militär und dessen Fähigkeit, sie zu schützen.

Schnell wurde berichtet, dass Tausende von Israelis zu Fuß durch die Wüste flohen, um den Raketen und dem Beschuss zu entgehen, wobei sich viele von ihnen mehr als 24 Stunden nach Beginn der Widerstandsoffensive immer noch in den Siedlungen versteckten.

Diejenigen, die noch nicht geflohen waren, wurden von der Armee aus mehr als zwei Dutzend Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens evakuiert.

Um ihr Leben und die Zukunft ihrer Kinder zu sichern, könnte sich die Flucht der Siedler aus diesen Siedlungen als ein dauerhafter Exodus erweisen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass das Leben auf einem Land, das einem anderen Volk gestohlen wurde, sie niemals in Sicherheit bringen wird.

Das Ausmaß der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den palästinensischen Kämpfern und den israelischen Kolonialtruppen ist weitreichend. Mehr als zwei Dutzend Schauplätze wurden angegriffen, wobei die Hamas 50 israelische Militärziele für ihre Operationen angegeben hat.

Jubel und Ehrfurcht

Der Anblick der palästinensischen Widerstandskämpfer, die die israelischen Kontrollpunkte, die den Gazastreifen von Israel trennen, stürmten, versetzte nicht nur die Israelis in Erstaunen, sondern vor allem die palästinensische und arabische Bevölkerung, die in der ganzen Region aufmarschierte, um die Palästinenser in ihrem Kampf gegen ihre grausamen Kolonisatoren zu unterstützen.

Die jordanischen Sicherheitskräfte hinderten sogar Jordanier, die zur israelischen Grenze marschierten, am Weiterkommen.

Nicht weniger beeindruckend waren die Szenen, die Millionen jubelnder Araber, die den ganzen Tag die Nachrichten verfolgten, miterlebten, als palästinensische Kämpfer aus dem Gazastreifen den israelischen Gefängniszaun durchbrachen oder ihn aus der Luft überflogen.

Die bemerkenswerte Übernahme israelischer Militärbasen und Kontrollpunkte durch den Widerstand, bei der selbst die Widerstandskämpfer die Reihen verlassener israelischer Panzer und gepanzerter Fahrzeuge bestaunten, auf denen sie ihre Fahnen platzierten, hat sowohl die israelische Gesellschaft erschüttert als auch Palästinenser und Araber als unglaublich empfunden.

Nicht weniger beeindruckend war die Festnahme einiger israelischer Kolonialsoldaten und -offiziere in Unterwäsche im Schlaf. Bilder von gedemütigten ägyptischen Kriegsgefangenen in Unterwäsche während des Krieges von 1967, ganz zu schweigen von denen palästinensischer Kriegsgefangener in Unterwäsche, die von israelischen Soldaten festgehalten wurden, schwingen im kollektiven Gedächtnis der Araber noch immer nach.

Zu den hochrangigen Kriegsgefangenen, die die Hamas gefangen genommen haben will, gehört General Nimrod Aloni.

Der Erfolg dieser Angriffe am Boden hat zusammen mit den Raketenangriffen auf Israel zu einer drastischen Einschränkung des kommerziellen Flugverkehrs nach Israel und zur Schließung aller Schulen und eines Großteils der Wirtschaft des Landes geführt.

Schreckliche menschliche Verluste

Nachdem israelische Bomben den Palestine Tower, ein Hochhaus mit Dutzenden von Wohnungen im Gazastreifen, zerstört hatten, schlugen die Widerstandsgruppen zurück und feuerten große Raketensalven auf Tel Aviv ab.

Die barbarische israelische Bombardierung des Gazastreifens – einschließlich der Bombardierung ziviler Wohnhäuser ohne jegliche Vorwarnung – hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bis Sonntagabend bereits mehr als 400 Menschen getötet, darunter 78 Kinder.

Mehr als 2.300 Palästinenser wurden bei den israelischen Angriffen verletzt.

Inzwischen hat die palästinensische Operation mehr als 700 Tote in Israel und mehr als 2.200 Verletzte gefordert – alles in allem ein entsetzlicher menschlicher Tribut auf allen Seiten.

Wie erwartet, beeilten sich die internationalen Feinde des palästinensischen Volkes, die israelische Apartheid und den Siedlerkolonialismus zu unterstützen und den palästinensischen Widerstand zu verurteilen.

Dazu gehörten die Hauptfeinde des palästinensischen Volkes, nämlich die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky,j dessen Bündnis mit dem Westen gegen Russland die Welt an den Rand eines Atomkriegs treibt, schloss sich seinen westlichen Förderern an, indem er den palästinensischen Widerstand als „terroristisch“ verurteilte und erklärte, dass „Israels Recht auf Selbstverteidigung unbestreitbar ist“.

UN-Generalsekretär António Guterres, der nicht für seine Liebe zum palästinensischen Volk bekannt ist, forderte unterdessen die Rückkehr der „entführten“ israelischen Zivilisten aus dem Gazastreifen.

„Zivilisten müssen jederzeit durch das humanitäre Völkerrecht respektiert und geschützt werden“, sagte Guterres und forderte die „sofortige Freilassung aller entführten Personen“.

Aber Guterres verlor kein Wort über die mehr als 5.000 palästinensischen Kriegsgefangenen und Entführten – ein Begriff, den er nie verwendet, um die Palästinenser zu beschreiben, die Israel entführt und gefangen hält – in Israels Kerkern. Auch das Recht der Palästinenser auf Widerstand gegen die Besatzung nach internationalem Recht wurde von ihm nicht in Betracht gezogen.

Liberale Verurteilung

Die mit Israel verbündeten arabischen Regierungen haben die Hamas aufgefordert, ihre Widerstandsoperationen einzustellen, während sie in den letzten Wochen zu den anhaltenden israelischen Pogromen weitgehend geschwiegen haben und völlig untätig waren.

Sowohl westliche als auch arabische Regierungen und Liberale verurteilen den palästinensischen Widerstand häufig dafür, dass er militärische und finanzielle Hilfe von der iranischen Regierung angenommen hat, um das palästinensische Volk gegen den israelischen Kolonialismus zu verteidigen, als hätten die Palästinenser Unterstützungsangebote aus anderen Ländern abgelehnt.

Das wäre so, als würde man von den Europäern, die sich während des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazi-Besatzung wehrten, verlangen, dass sie die militärische und finanzielle Hilfe der weißen Vorherrschaft und der Apartheid der USA ablehnen, ganz zu schweigen von den rassistischen Kolonialregimen Frankreichs und Großbritanniens.

Doch im Gegensatz zu diesen Ländern ist der Iran weder für die Ermordung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt noch für die Kolonisierung oder Besetzung des Landes anderer verantwortlich gewesen.

Tatsächlich haben die Israelis und die Palästinensische Behörde den Iran beschuldigt und bedroht, weil er angeblich hinter dem palästinensischen Widerstand im Westjordanland steht.

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat den Iran für diese jüngste Operation verantwortlich gemacht und damit gedroht, die angebliche iranische Bedrohung zu beenden.

Wie geht es weiter?

Während sich der Nebel des Krieges langsam lichtet, werden die Fragen nach den politischen Folgen der Ereignisse vom 7. Oktober die Beobachter weiterhin stark beschäftigen. Wie wird sich der Krieg auf die Regierung Netanjahu auswirken?

Einige Israelis behaupten, dass der Vergeltungsschlag der Hamas selbst die eifrigsten israelischen Linken dazu veranlasst hat, die Anti-Netanjahu-Märsche einzustellen und sich Israels Krieg gegen das palästinensische Volk anzuschließen, ja sogar die Vernichtung des gesamten Gazastreifens zu fordern.

Bedeutet dies, dass der erwartete israelische Hurrapatriotismus Premierminister Benjamin Netanjahu stärken oder schwächen wird?

Angesichts des Ergebnisses der letzten israelischen Wahlen und des zunehmenden jüdischen Fundamentalismus unter den jüdischen Siedlern wird eine Niederlage Netanjahus höchstwahrscheinlich mehr Unterstützung für seine rechtsextremen Verbündeten wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich bedeuten als für Netanjahus etwas weniger rechte Rivalen, die „pro-demokratische“ Märsche veranstalten und sich selbst als „links“ bezeichnen.

In seiner Rede am Ende des ersten Tages der palästinensischen Operation, die er als „schwarzen Tag“ für Israel bezeichnete, dankte Netanjahu den imperialen Sponsoren Israels, darunter den USA, Großbritannien und Frankreich.

Unabhängig davon, wer in Israel an die Macht kommt, wird sich an der Natur des israelischen Siedlerkolonialismus und Rassismus gegenüber den Palästinensern nichts ändern.

Die Zukunft der kollaborierenden PA

Was die Auswirkungen der Siege des Widerstands auf die kollaborierende Palästinensische Autonomiebehörde betrifft, so rief die Fatah-geführte Regierung sofort zu Unterstützung und „internationalem Schutz“ für das palästinensische Volk gegen die Verbrechen der Besatzung auf, während sie selbst dem Widerstand weder mit Worten noch mit Taten zur Seite stand.

Die jüngste aktive Unterdrückung des palästinensischen Widerstands im Westjordanland durch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und die Lieferung amerikanischer Waffen zu ihrer Unterstützung vor einigen Wochen täuschen jedoch über die Propaganda vor, mit der die PA ihre Unterstützung für den palästinensischen Kampf gegen den Siedlerkolonialismus erklärt.

Ein entscheidender Sieg des Widerstands in diesem Krieg wird zweifellos eine große Katastrophe für die Kollaborateure der PA bedeuten. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, würde der Sieg des ersten Tages ausreichen, um die PA-Beamten in Angst und Schrecken zu versetzen.

Unterdessen haben die israelischen Streitkräfte seit Beginn der Operation „Al-Aqsa-Flut“ im besetzten Westjordanland weiterhin Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet.

Es bleibt unklar, welche Rolle der Widerstand im Westjordanland und in Ostjerusalem in den kommenden Tagen spielen wird und wie stark die Kollaborateure der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Israelis gegen ihn vorgehen werden.

Arabische Normalisierung

Wie auch immer dieser Krieg ausgehen wird, der überwältigende Sieg des palästinensischen Widerstands über das israelische Militär am ersten Tag der Kämpfe ist ein historisches Ereignis sowohl für Israel, wie Netanjahu zugab, als auch für die Palästinenser.

Aber wird dieser Sieg des Widerstands den stetigen Marsch in Richtung einer saudi-israelischen Normalisierung oder die anhaltend herzlichen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko beeinflussen?

Der Liebesbeziehung zwischen autokratischen arabischen Regimen und den Führern der israelischen Siedlerkolonie wird wahrscheinlich nichts im Wege stehen.

Die militärische Stärke des Widerstands und die Schwäche der israelischen Streitkräfte, die weltweit auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sind, werden sie jedoch höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, den vor ihnen liegenden Weg neu zu überdenken.

Es bleibt abzuwarten, ob die jüngste Behauptung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, die saudische Normalisierung hänge davon ab, ob Israel „das Leben der Palästinenser erleichtert“, in diesem Krieg Bestand haben wird.

Berichten aus Israel zufolge ist die von der Hamas geführte Widerstandsoffensive noch erschütternder als der Schock des Krieges vom Oktober 1973, der fast auf den Tag genau 50 Jahre zurückliegt, als die ägyptischen und syrischen Armeen einen Überraschungsangriff auf die israelische Besatzungsarmee auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel und den syrischen Golanhöhen starteten.

Für die Palästinenser erinnert dies auch an die Leistung der PLO-Guerilla in der Schlacht von al-Karama in Jordanien 1968, die Israel zum ersten Mal in einer Schlacht seit seiner Gründung 1948 zum Rückzug zwang und Tausende von Menschen mobilisierte, sich der Guerilla anzuschließen.

Im Gegensatz zu diesen beiden Präzedenzfällen, bei denen die Schlachten außerhalb Israels stattfanden, ist dies das erste Mal, dass die Palästinenser oder eine andere arabische Armee einen totalen Krieg innerhalb der israelischen Gebiete von 1948 begonnen haben.

Da der Krieg zwischen der israelischen Kolonialarmee und dem einheimischen palästinensischen Widerstand jedoch gerade erst begonnen hat, werden die kommenden Tage sicherlich entscheidend dafür sein, ob dies der Beginn des palästinensischen Befreiungskrieges oder eine weitere Schlacht im endlosen Kampf zwischen dem Kolonisator und den Kolonisierten ist.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism.

