Udi Raz, 34, ist ein jüdischer Aktivist in Berlin (MEE/Sal Ahmed)

Israelischer Aktivist beklagt „Verfolgung“ von pro-palästinensischen Juden in Deutschland

Von Sal Ahmed in Berlin, Deutschland

18. April 2024

Der in Berlin lebende Udi Raz half bei der Organisation einer Konferenz, die von der deutschen Polizei aufgelöst wurde. Er hat seinen Job verloren, weil er sich auf die israelische „Apartheid“ bezog und wurde als Antisemit gebrandmarkt

„Deutschland fördert nur diejenigen Juden, die bereit sind, einen antimuslimischen Diskurs zu führen. Juden, die Muslime nicht als solche wahrnehmen, werden nicht nur als Bedrohung für die deutsche Nation, sondern auch für Juden selbst bezeichnet.“

Udi Raz, 34, sitzt in einem Café in Berlin, wo er lebt, und blickt auf ein turbulentes halbes Jahr zurück. Seit IsraelsKrieg gegen den Gazastreifen im Anschluss an die von der Hamas angeführten Angriffe vom 7. Oktober wurde Raz, ein in Haifa aufgewachsener israelischer Jude, aus seinem Job entlassen und die Aktivistengruppe, der er angehört, vom offiziellen deutschen Antisemitismusbeauftragten als antisemitisch bezeichnet.

Am vergangenen Freitag verhafteten die deutschen Behörden Raz, ein Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, nachdem sie die dreitägige Palästina-Konferenz der Gruppe zunächst abgesagt und dann verboten hatten.

Die Konferenz, an der namhafte Redner wie der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis und der führende britisch-palästinensische Chirurg Ghassan Abu-Sittah teilnehmen sollten, wurde von der Berliner Polizei innerhalb der ersten zwei Stunden am Freitag abgesagt.

„Sie kamen herein und blockierten die Vorführung einer aufgezeichneten Videobotschaft, dann brachen sie in den Kontrollraum ein und schalteten den Strom für das gesamte Gebäude ab, in dem sich Hunderte von Menschen befanden“, so Raz gegenüber Middle East Eye.

Die aufgezeichnete Videobotschaft stammte von Abu-Sittah, der nach seiner Landung in Deutschland festgenommen worden war. Der Arzt erzählte MEE , dass er in einem Kellerraum des Berliner Flughafens dreieinhalb Stunden lang verhört worden sei.

Am Ende des Verhörs wurde Abu-Sittah, der während des Krieges 43 Tage lang Patienten in den Gaza-Krankenhäusern al-Ahli und al-Shifa behandelt hatte, von den deutschen Behörden mitgeteilt, dass er deutschen Boden nicht betreten dürfe, dass dieses Verbot für den gesamten April gelte und dass der Versuch, sich aus der Ferne in die Konferenz einzuwählen – oder eine Videobotschaft zu senden, die dort abgespielt werden soll – einen Verstoß gegen deutsches Recht darstelle, der ihm bis zu einem Jahr Gefängnis einbringen könne.

Nadija Samour, eine an der Konferenz beteiligte Anwältin, sagte, die Organisatoren hätten „nichts Schriftliches darüber erhalten, warum die Veranstaltung abgesagt wurde. Wir haben bei allem mit der Polizei zusammengearbeitet, nichts, was am Veranstaltungsort gesagt oder getan wurde, war illegal. Es war von Anfang an klar, dass die Polizei versuchen würde, die Konferenz zu beenden“.

„Es war ein Redner vorgesehen, gegen den ein Verbot der politischen Betätigung vorlag“, teilte die Berliner Polizei nach der Schließung der Konferenz in den sozialen Medien mit.

Deutsche Zensur

In den letzten sechs Monaten sind die deutschen Behörden weiter gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland vorgegangen und haben unter anderem mehrere hochrangige jüdische Intellektuelle, Akademiker und Künstler zum Schweigen gebracht.

Die Verantwortung des Landes für den Holocaust, bei dem sechs Millionen Juden von der deutschen Nazi-Regierung ermordet wurden, und die „Staatsräson“ der Nachkriegszeit, ein Grundsatz, der die Unterstützung Israels in den Mittelpunkt der nationalen Identität Deutschlands stellt, haben zu einer Atmosphäre beigetragen, in der selbst Juden nun regelmäßig als antisemitisch gebrandmarkt werden, wenn sie Israel kritisieren.

Ich durfte nur dann sprechen, wenn ich etwas Schlechtes über Palästinenser, Araber oder Muslime zu sagen hatte“.

– Udi Raz, jüdischer Aktivist

Udi Raz, ein führender jüdischer Friedensaktivist in Berlin, wurde zweimal festgenommen, als Antisemit bezeichnet, verlor seinen Arbeitsplatz, und das Bankkonto seiner Organisation wurde eingefroren, außerdem wurde er vom deutschen Antisemitismusbeauftragten als antisemitisch bezeichnet.

Der Israeli sagt, es habe klare Anzeichen dafür gegeben, dass die Berliner Behörden versuchen würden, die Veranstaltung zu unterbinden.

„Der Berliner Senat hat in den letzten Wochen versucht, den Palästina-Kongress zu verhindern – eine der Strategien war, unser Bankkonto einzufrieren. Wir hatten wochenlang Spenden und Eintrittsgelder für den Palästina-Kongress gesammelt. Wir haben immer noch keinen Zugang zu diesen Geldern.“

Raz sagt, dass die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden die Deutschen ständig an die strukturellen Ungleichheiten und den Völkermord in Palästina erinnert.

„Wir wollen, dass alle gleich behandelt werden, wir wollen, dass die Menschenrechte und das internationale Recht respektiert werden. Das ist dem deutschen Staat sehr unangenehm; er ist mit dem Apartheidregime und seinen völkermörderischen Verbrechen einverstanden“, sagt er.

Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden setzt sich für ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten im Gazastreifen ein und fordert die deutsche Regierung auf, die diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung sowie die Waffenverkäufe an Israel auszusetzen.

Gefeuert und als antisemitisch gebrandmarkt

Raz sagte gegenüber MEE, er habe das Gefühl, dass es eine klare Ungleichheit in der Behandlung von pro- und antizionistischen Juden in Deutschland gebe.

„Wann immer ich die Gelegenheit hatte, aus meiner eigenen Perspektive zu sprechen, durfte ich nur dann sprechen, wenn ich etwas Schlechtes über Palästinenser, über Araber, über Muslime zu sagen hatte. Wann immer das nicht der Fall war und ich die palästinensische Geschichte zur Sprache brachte, zeigten die Institutionen auf mich und beschuldigten mich des Antisemitismus.

Raz, der früher als Fremdenführer im Jüdischen Museum in Berlin tätig war, wurde entlassen, weil er bei Führungen die israelische Besetzung des Westjordanlandes als „Apartheid“ bezeichnet hatte.

Seit dem 7. Oktober haben mehrere jüdische Gruppen, Akademiker, Künstler und Menschenrechtsaktivisten – darunter auch Israelis wie der mit dem Berlinale-Preis ausgezeichnete Journalist Yuval Abraham, der in Deutschland als Antisemit gebrandmarkt wurde – Deutschland vorgeworfen, jegliche Kritik an Israels Krieg in Gaza und an der Palästina-Solidaritätsbewegung im Land zu unterdrücken.

Letzte Woche wurde eine führende jüdische amerikanische Philosophin, Nancy Fraser, von einer Professur an der Universität Köln ausgeladen, nachdem sie einen Brief unterzeichnet hatte, in dem sie ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck brachte und die von den israelischen Streitkräften verübten Morde in Gaza verurteilte.

Im Dezember stand die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen im Mittelpunkt einer ähnlichen Kontroverse , nachdem die offiziellen deutschen Sponsoren ihre Unterstützung für den Hannah-Arendt-Preis – der Gessen verliehen werden sollte – wegen eines Artikels im New Yorker zurückgezogen hatten, in dem die jüdische Schriftstellerin einen Vergleich zwischen den Bedingungen im heutigen Gazastreifen und dem Warschauer Ghetto gezogen hatte.

Eine Geschichte der Migration

Raz erzählte MEE, dass er, als er in Haifa aufwuchs, sich zweier unterschiedlicher Realitäten bewusst war, die in dieser Region zwischen der jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung bestanden.

„Ich habe mich dort nicht wohl gefühlt. Für mich war die Auswanderung aus Israel und die Landung in Deutschland ein Akt, meine eigene Heimat zu finden, in der alle gleich sind und die Menschenrechte geachtet werden.“

Wenn du ein gewissenhafter Jude bist, der nicht bereit ist, einen Völkermord in seinem Namen zu unterstützen und sich dagegen ausspricht, wirst du in Deutschland verfolgt“.

– Udi Raz, jüdischer Aktivist

Schon bald nach seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2010, so Raz, hatte er das Gefühl, von Kultureinrichtungen und Politikern wegen seiner jüdischen Herkunft gefeiert zu werden.

„Ich habe jedoch bald gemerkt, dass ich mich in Deutschland zwar als Jude gefeiert, aber als Bürger zweiter Klasse gefühlt habe, so dass ich mehr Gemeinsamkeiten mit anderen religiösen Minderheiten gefunden habe.“

Er fügt hinzu, dass er sich zwar ausgegrenzt fühlte, aber ständig daran erinnert wurde, dass er als israelischer Jude einen leichteren Zugang zu einem höheren sozialen Status in der deutschen Gesellschaft hatte, weil er ein „besseres“ weißes westeuropäisches Erbe verkörperte.

„Heute werden die Juden in Deutschland entlang politischer Linien gespalten: Wenn du ein gewissenhafter Jude bist, der nicht bereit ist, einen Völkermord in seinem Namen zu unterstützen und sich dagegen auszusprechen, wirst du in diesem Land verfolgt, und wenn du dich mit dem Hass und dem Völkermord zufrieden gibst, kannst du in Frieden leben und dein Privileg genießen“, sagt er.

Auf die Frage nach der Zukunft verweist Raz auf die Geschichte seiner Familie und deutet leise an, dass seine Tage in Deutschland gezählt sein könnten, während er eine Warnung an Juden ausspricht, die sich hier niederlassen wollen.

„Meine Großeltern lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in Litauen. Ich frage mich oft, als die Nazis in Litauen einmarschierten, wann haben meine Großeltern beschlossen, dass es Zeit ist, zu gehen, und wann haben sie schließlich erkannt, dass es vielleicht zu spät ist, zu gehen.“

Mit gesenktem Kopf sagt Raz mit niedergeschlagenem Blick, dass der Raum für Juden in Deutschland, ihre politische Meinung sicher und offen zu äußern, immer kleiner wird.

„All dies geschieht unter einer sozialdemokratischen Regierung; man kann sich nur vorstellen, was passieren wird, wenn die rechtsextreme AfD an die Macht kommt.

„Meine Bitte an alle meine jüdischen Brüder und Schwestern ist, dass sie es sich zweimal überlegen sollten, ob sie nach Deutschland ziehen wollen.“

