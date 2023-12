Jewish man expelled by Labour claims discrimination over antisemitism accusation Stephen Marks, a Labour member for more than 40 years, says accusation of antisemitism is ‚repellent‘ and ignored his Jewishness and anti-Zionist beliefs

Stephen Marks, seit mehr als 40 Jahren Mitglied der Labour-Partei, sagt, der Vorwurf des Antisemitismus sei „abstoßend“ und ignoriere seine jüdische Herkunft und seine antizionistischen Überzeugungen

Stephen Marks warnte davor, dass die Weigerung des Labour-Vorsitzenden Keir Starmer, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu unterstützen, politische Konsequenzen für die Partei haben würde (Supplied)

Jüdischer Mann, der von Labour ausgeschlossen wurde, klagt wegen Antisemitismus-Vorwurfs auf Diskriminierung

Von Simon Hooper

18. Dezember 2023

Ein jüdischer Mann, der wegen Antisemitismus-Vorwürfen aus der Labour-Partei ausgeschlossen wurde, will gerichtlich gegen die Partei vorgehen und behauptet, die Behandlung seiner Person komme einer Diskriminierung und Belästigung gleich.

In einem vorbereitenden Schreiben, das Middle East Eye vorliegt, argumentieren die Anwälte von Stephen Marks, dass die mit seinem Fall befassten Disziplinarbeamten der Partei es versäumt haben, Marks‘ Jüdischsein und seine antizionistischen Überzeugungen zu berücksichtigen.

Marks, der aus Oxford stammt und mehr als 40 Jahre lang aktives Mitglied der Labour Party war, wurde im Juli 2021 suspendiert, weil er eine Reihe offener Briefe unterzeichnet hatte, die zwischen 2016 und 2018 online veröffentlicht wurden und Berichte über Antisemitismus innerhalb der Partei unter Jeremy Corbyns Führung in Frage stellten.

In einer Eingabe an die Partei nach seiner Suspendierung schrieb Marks: „Ich finde es ziemlich außergewöhnlich, dass ich aufgefordert werde, mich gegen unbegründete und völlig unbegründete Anschuldigungen zu verteidigen, ein jüdischer Antisemit zu sein.“

Dennoch wurde er im Dezember 2022 ausgeschlossen und im Juli wurde ihm mitgeteilt, dass seine Berufung abgelehnt wurde.

Marks sei von dem Verfahren „schockiert und verzweifelt“ gewesen und habe „emotionalen Schaden und nervlichen Stress“ erlitten, schrieben seine Anwälte, Bindmans, in einem Brief, der Anfang des Monats an die Governance and Legal Unit von Labour geschickt wurde.

„Als jüdische Person ist der Vorwurf des Antisemitismus für ihn abstoßend“, hieß es.

Er ist nach wie vor erstaunt, dass die Tatsache, dass er Jude ist, bei der Entscheidungsfindung der Labour Party keine Rolle gespielt zu haben scheint.

– Brief an die Labour Party

„Er ist nach wie vor erstaunt, dass die Tatsache, dass er Jude ist, anscheinend keine Rolle bei der Entscheidungsfindung der Labour Party gespielt hat.

MEE hat die Labour Party um eine Stellungnahme gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Marks klagt gegen die Labour-Partei wegen Diskriminierung mit der Begründung, dass bei der Bearbeitung seines Falles seine jüdische Herkunft und seine antizionistischen Überzeugungen nicht berücksichtigt wurden.

Seine Anwälte argumentieren, dass beide als „geschützte Merkmale“ – Rasse und Weltanschauung – nach dem britischen Gleichstellungsgesetz hätten berücksichtigt werden müssen.

In dem Schreiben wird Marks als „lebenslanger antirassistischer Aktivist“ beschrieben, dessen Ansichten durch sein „Bewusstsein darüber, was seiner Familie und anderen jüdischen Menschen im Holocaust widerfahren ist“ und seine Erfahrungen als Student an der Hebräischen Universität in Jerusalem geprägt wurden.

„Während dieser Zeit formulierte unser Mandant auf der Grundlage der frühen zionistischen Geschichte die Überzeugung, dass der Zionismus ein koloniales Projekt sei und mit seinen antirassistischen Ansichten unvereinbar. Unser Mandant glaubt, dass der politische Zionismus ein rassistisches Unterfangen ist“, heißt es in dem Schreiben.

Niederschlagung“ des Gaza-Krieges

Marks sagte gegenüber MEE, er glaube, dass sein Fall wichtige Auswirkungen auf die Partei habe, da es derzeit interne Meinungsverschiedenheiten über Starmers Weigerung gebe, einen Waffenstillstand in Gaza zu unterstützen.

Marks sagte: „Im ganzen Land wird gegen Leute vorgegangen, die die Starmer-Linie zum Waffenstillstand ablehnen, und das geht weit über Leute hinaus, die man als Corbynistas bezeichnen könnte.“

Er warnte davor, dass die Haltung der Partei zu Israel und dem Krieg in Gaza politische Konsequenzen haben werde, und verwies auf die Rücktritte von zehn Stadträten in Oxford, die zu Lasten der Kontrolle der Partei über den Stadtrat gingen, sowie auf eine Erklärung von vier örtlichen Moscheen in der Stadt, in der davor gewarnt wurde, dass die Labour-Partei die Unterstützung der örtlichen muslimischen Gemeinde nicht als selbstverständlich ansehen sollte.

Mindestens 50 Ratsmitglieder haben landesweit die Partei aus Protest gegen Starmers Haltung verlassen, während eine Reihe von Mitgliedern der ersten Reihe der Partei im vergangenen Monat von ihren Ämtern zurücktraten, um sich den 56 Abgeordneten anzuschließen, die sich der Parteilinie widersetzten und im Parlament für einen Waffenstillstand stimmten.

„Ich habe gehört, dass das Thema zunehmend an den Haustüren angesprochen wird“, sagte Marks.

Marks‘ Fall wird von Jewish Voice for Labour (JVL) unterstützt, einer linken Gruppe, die 2017 von jüdischen Labour-Mitgliedern gegründet wurde, die Corbyn unterstützen.

Corbyn selbst wurde 2020 von seinem Nachfolger Keir Starmer als Labour-Abgeordneter suspendiert, nachdem er gesagt hatte, das Ausmaß des Antisemitismus unter seiner Führung sei „dramatisch überbewertet“ worden, nachdem ein Bericht der Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (EHRC) den Umgang der Partei mit Antisemitismus-Beschwerden kritisiert hatte.

Im September beschwerte sich die JVL in einem Schreiben an die Labour-Partei darüber, dass gegen jüdische Parteimitglieder sechsmal häufiger wegen Antisemitismus ermittelt werde als gegen Nicht-Juden.

Geoffrey Bindman, ein Menschenrechtsanwalt und leitender Berater bei Bindmans, der nicht direkt in Marks‘ Fall involviert ist, erklärte gegenüber MEE, dass Marks zu den Dutzenden von Labour-Mitgliedern gehöre, die wegen israelkritischer Äußerungen des Antisemitismus beschuldigt worden seien.

Bindman sagte: „Die Labour-Partei hat das Recht, gegen Antisemitismus vorzugehen, wie gegen alle anderen Formen von Rassismus, aber sie hat nicht das Recht, disziplinarische Maßnahmen gegen Menschen zu ergreifen, die sich über den Zionismus als Philosophie oder politisches Bekenntnis äußern.“

Dem Schreiben zufolge fordert Marks die Wiederaufnahme als Labour-Mitglied, eine Entschuldigung der Partei „für die Unterstellung, er sei antisemitisch“ sowie Schadenersatz.

