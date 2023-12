Registered Israeli foreign agent driving contrived campus antisemitism crisis – The Grayzone Lawsuits accusing top US universities of harboring antisemitism all originate from one source: a corporate law firm that fielded the pro-settler ex-US ambassador to Israel, and which was registered as a foreign agent of an Israeli principal as recently as 2021.

Eingetragener israelischer Auslandsagent treibt erfundene Antisemitismus-Krise auf dem Campus an

Von Wyatt Reed

17. Dezember 2023

Die Klagen, in denen führende US-Universitäten beschuldigt werden, Antisemitismus zu beherbergen, stammen alle aus einer Quelle: einer Anwaltskanzlei, die den siedlerfreundlichen Ex-US-Botschafter in Israel vertrat und erst 2021 als ausländischer Agent eines israelischen Auftraggebers registriert wurde.

Die Kanzlei vertritt nun professionelle Israel-Lobby-Aktivisten, die sich als geschädigte „jüdische Studenten“ ausgeben und versuchen, die Rechte der freien Meinungsäußerung von Palästina-Solidaritätsaktivisten zu unterdrücken.

Die Folgen der Anhörungen des House Commitee on Antisemitism vom 5. Dezember haben die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, bereits ihren Job gekostet, während die Forderungen von Milliardären, die für Israel spenden, und von Politikern nach der Entlassung von Claudine Gay aus Harvard von Tag zu Tag zunehmen. Beiden wird vorgeworfen, sich zu weigern, Aufrufe zum Völkermord an den Juden zu verurteilen, obwohl es auf ihrem Campus keine solchen Aufrufe gegeben hat.

In der Zwischenzeit wurde den Kräften, die die sorgfältig choreografierte, hochfinanzierte Kampagne zur Unterdrückung von Palästina-Solidaritätsaktivitäten auf dem Campus orchestrieren, wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Zu den Partnern der Anwaltskanzlei, die den Angriff auf die Universitäten anführt, gehört David Friedman, der ehemalige Botschafter in Israel unter Donald Trump. Bis 2021 war diese Kanzlei, Kasowitz Benson Torres, beim US-Justizministerium als ausländischer Agent im Auftrag eines israelischen Auftraggebers registriert.

Zu den Kunden der Kanzlei gehören Mitarbeiter eines inhaftierten ukrainischen Milliardärs, der Neonazi-Milizen finanziert hat, sowie ein „Who is Who“ von Unternehmen, die des Betrugs und sogar der Tötung von Verbrauchern beschuldigt werden.

Die „jüdischen Studenten“, die vor dem Antisemitismus-Ausschuss des Repräsentantenhauses die Bühne für die Angriffe auf Magill und ihre Kollegen, die Universitätspräsidenten, bereitet haben, waren zumindest auf semiprofessioneller Basis bei israelischen Lobbyisten beschäftigt.

Dazu gehörten Jonathan Frieden, ein Harvard-Jurastudent, der nebenbei als Präsident der Alliance for Israel arbeitet, die MIT-Absolventin Talia Khan, die Präsidentin der MIT Israel Alliance, und Bella Ingber, Co-Präsidentin der NYU Students Supporting Israel.

Israel-Lobbyist, der sich als UPenn-Student ausgibt, fordert Abriegelung der Palästina-Proteste nach Covid-Art

Die erschütterndsten – und eindeutig fragwürdigen – Behauptungen, die während der Kongressanhörungen am 5. Dezember aufgestellt wurden, stammen von Eyal Yakoby, einem israelisch-amerikanischen Studenten an der UPenn.

„Im Laufe der letzten Wochen habe ich … die Aussage ‚Neunzig Prozent der Schweine werden in Gaskammern gehalten‘ auf dem Bürgersteig gelesen, als ich zum Unterricht ging“, stöhnte Yakoby.

Die wahrscheinlichste Erklärung für das Auftauchen dieses Satzes auf UPenn’s Locust Walk war nicht die Anwesenheit von Kreide schwingenden Neonazis, sondern die von Tierschützern, die vermutlich auf die Tatsache aufmerksam machen wollten, dass die meisten Schweine in Schlachthöfen getötet werden, die eine groteske Methode der Gasinhalation anwenden, die von Aktivisten Ende 2022 aufgedeckt wurde.

„Du bist ein dreckiger kleiner Jude und du verdienst es zu sterben‘ sind keine Worte, die von der Hamas gesagt wurden, sondern von meinen Klassenkameraden und meinen Professoren“, behauptete Yakoby während einer Pressekonferenz am 5. Dezember, die von der GOP-Führung des Repräsentantenhauses einberufen wurde. Seltsamerweise versäumte er es, einen einzigen Studenten oder UPenn-Mitarbeiter zu nennen, der für diese aufrührerischen Äußerungen verantwortlich ist.

Yakoby beschwor Bilder eines von Hamas-nahen Hasspredigern überschwemmten Campus herauf und schien dazu aufzurufen, Studenten, die gegen Israels blutigen Angriff auf den belagerten Gazastreifen protestieren, wie zu Zeiten des Covid abzusperren.

„Während des Covid gab es strenge Richtlinien für alles, von der Teilnahme am Unterricht bis zu den Abschlussfeiern“, sagte er. „Aber jetzt, wo sich Studenten und Lehrkräfte über die Richtlinien hinwegsetzen, um jüdische Studenten einzuschüchtern, wo bleibt da die gleiche entschlossene Durchsetzung?“

Klagen gegen führende US-Campus mit fadenscheinigen, unbeweisbaren Behauptungen

Nur wenige Stunden nach seinem Auftritt an der Seite von Kongressmitgliedern reichte Yakoby eine Klage gegen die UPenn ein, in der er behauptete, die Universität habe gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes verstoßen, weil sie es versäumt habe, auf Antisemitismus zu reagieren.

Yakobys Klage war voll von zweifelhaften, hochgradig politisierten Anschuldigungen, darunter Beschwerden über das Skandieren von „antisemitischen Parolen“ wie „Intifada-Revolution“ und „vom Fluss bis zum Meer“.

Bei näherer Betrachtung anderer Vorfälle, die in der Klage gegen Penn beschrieben werden, stellt sich heraus, dass viele von ihnen stark übertrieben oder frei erfunden sind.

Die „bedrohlichste“ Episode, die Yakoby beschreibt, besteht zum Beispiel aus einem Mann, der sich ihm „bedrohlich näherte“ und „Fuck you“ schrie. Infolge dieses Erlebnisses – und der Qualen, die der Kläger offenbar erlitt, als er beobachtete, wie andere Schüler Plakate entfernten, die israelische Gefangene zeigten – behauptet die Klage, dass „Yakoby die nächsten zwei Unterrichtsstunden versäumte“, weil er „durch diese eskalierenden Hassakte erschüttert“ war.

Die überwiegende Mehrheit der Vorwürfe des offenen Antisemitismus scheint aus Äußerungen von Studenten und Professoren zu bestehen, die den Staat Israel kritisierten, sich aber im Allgemeinen bemühten, zwischen der politischen Ideologie des Zionismus und der Religion des Judentums zu unterscheiden.

An anderer Stelle wirft die Klage den Professoren Antisemitismus vor, weil sie die inzwischen widerlegte israelische Gräuelpropaganda über die Anschläge vom 7. Oktober in Frage gestellt haben, einschließlich einer nachweislich falschen Behauptung von Yakoby, dass die „Tötung von 40 [israelischen] Babys“ durch militante Palästinenser „bestätigt“ worden sei.

Viele der angeblichen Vorfälle, die als „Angriffe“ beschrieben werden, genügen nicht den grundlegenden Beweisstandards, so dass das Gericht keine andere Wahl hat, als den Klägern zu glauben, dass sich der Inhalt der Beschwerde wie beschrieben zugetragen hat.

Die Behauptung, dass ein jüdischer Schüler mit der Aufforderung „Geh weiter, du dreckiger kleiner Jude“ verspottet wurde, ist beispielsweise typisch für die höchst fragwürdigen Behauptungen, die sich durch die gesamte Klage ziehen.

In der Tat wurde kein Beweis für diese angebliche Interaktion erbracht, noch haben die Kläger auch nur eine vage Skizze der Identität des Angreifers vorgelegt. Stattdessen wird das gesamte Gewicht auf den angeblichen Mangel an „Sympathie“ gelegt, der der Studentin von einem Professor entgegengebracht wurde, der beschloss, ihr keine „Verlängerung ihrer Vorlesungsnotiz“ zu gewähren.

Die Kläger nahmen auch den palästinensischen Akademiker und Dichter Refaat Alareer ins Visier, der zu einem Literaturfestival in Penn eingeladen worden war, bevor er am 6. Dezember bei einem israelischen Anschlag ermordet wurde, der von Menschenrechtsbeobachtern als „gezielte Tötung“ bezeichnet wurde.

Zu den Forderungen der Pro-Israel-Aktivisten gehören „die Entlassung von Dekanen, Verwaltungsangestellten, Professoren und anderen Mitarbeitern“, die ihrer Meinung nach „für den antisemitischen Missbrauch, der die Schule durchdringt, verantwortlich sind, sei es, weil sie sich daran beteiligt oder es zugelassen haben; die Suspendierung oder der Ausschluss von Studenten, die sich an einem solchen Verhalten beteiligen … die Annahme der IHRA-Definition von Antisemitismus“ und „Entschädigungs-, Folge- und Strafschadensersatz“.

Israel-Lobbyisten nehmen auch Amerikas teuerste Universität, die New York University, ins Visier und erheben eine ganze Reihe von fadenscheinigen und unbeweisbaren Antisemitismusvorwürfen, um hohe finanzielle Entschädigungen zu erlangen, einschließlich einer vollständigen Rückerstattung der Studiengebühren. Bella Ingber, die auch bei der Pressekonferenz der Republikaner im Repräsentantenhaus im Mittelpunkt stand, ist eine der führenden Vertreterinnen der NYU-Klage.

Während der Pressekonferenz der Republikaner verglich Ingber die Bedingungen an der NYU mit dem Leben im deutschen Nazi-Reich.

„Seit dem 7. Oktober“, so Ingber, „erinnert der unverkennbare Antisemitismus, den ich auf dem Campus erlebt habe, an den Judenhass, von dem ich von meinen Großeltern gehört habe, die den Holocaust überlebt haben und die aus erster Hand das ohrenbetäubende Schweigen ihrer Nachbarn in Polen und Deutschland erlebt haben, als die Nazis an die Macht kamen.“

Die Kläger der von der Israel-Lobby geführten Klage „beantragen, dass ein Urteil zu ihren Gunsten und gegen die NYU gefällt wird“, das die Universität dazu veranlassen würde, „Dekane, Verwaltungsangestellte, Professoren und andere Angestellte zu entlassen, die für den antisemitischen Missbrauch verantwortlich sind, der die Schule durchdringt, sei es, weil sie sich daran beteiligt oder ihn zugelassen haben, … Studenten, die sich an solchem Verhalten beteiligen, zu suspendieren oder von der Schule zu verweisen“ und „Schadenersatz und Strafschadenersatz“ zu leisten.

Mit anderen Worten, die Klage strebt einen Regimewechsel auf dem gesamten Campus an, bei dem alle Verwalter durch diejenigen ersetzt werden, die bereit sind, die Anweisungen der Israel-Lobby zu befolgen.

„Bibi Netanjahus Leute im Weißen Haus von Trump“ führen juristischen Angriff auf die Rede auf dem Campus an

Wenn die Sprache der NYU-Klage vertraut klingt, liegt das daran, dass sie von derselben hochkarätigen Anwaltskanzlei eingereicht wurde, die auch die Klage gegen die UPenn leitet: Kasowitz Benson Torres, die vor allem für ihre Arbeit im Auftrag des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bekannt ist. Die Führung der Kanzlei wurde treffend als „Bibi Netanjahus Leute im Weißen Haus von Trump“ bezeichnet.

Die Kanzlei war bis 2017 unter dem Namen Kasowitz Benson Torres & Friedman bekannt, als ihr Partner David Friedman die Kanzlei verließ, um US-Botschafter in Israel zu werden. Friedman wird nachgesagt, dass er zusammen mit dem ehemaligen Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, Druck auf Trump ausgeübt hat, damit dieser radikalere antipalästinensische Positionen annimmt.

Die Kanzlei wurde 1993 von Rechtsanwalt Marc Kasowitz gegründet, der durch seine Arbeit als Vertreter von Big Tobacco landesweit bekannt wurde und sich selbst als einen der „gefürchtetsten Anwälte der Vereinigten Staaten“ bezeichnete. Obwohl er in Berichten als starker Verbündeter von Trump und als Anlaufstelle für den ehemaligen Präsidenten beschrieben wird, geht aus den Finanzberichten hervor, dass Kasowitz und seine Frau auch Tausende von Dollar an demokratische Politiker gespendet haben, darunter den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, den derzeitigen Präsidenten Joe Biden und Senator Chuck Schumer. Ein weiterer Mitarbeiter der Kanzlei ist der ehemalige Senator Joe Lieberman, ein Hardcore-Neokonservativer, der heute Vorsitzender der kriegsbefürwortenden Organisation United Against a Nuclear Iran ist. Als er im Kongress saß, setzte sich Lieberman bereits 1995 für die Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem ein.

Ein kurzer Blick auf die jüngste Arbeit von Kasowitz Benson Torres zeigt eine lange Erfolgsbilanz bei der Verteidigung von Goliath gegen David. Auf ihrer Website rühmt sich die Kanzlei zum Beispiel, Comcast erfolgreich gegen eine Sammelklage verärgerter Kunden verteidigt zu haben. Zu den weiteren prominenten Mandanten gehört der israelische Pharmariese Teva, der vor allem dafür bekannt ist, dass er eine weltweite Verknappung von Vincristin – einem wichtigen Medikament zur Behandlung der meisten Krebsarten im Kindesalter, für das es keinen Ersatz gibt – verursacht hat, nachdem er die Produktion als nicht ausreichend rentabel erachtete.

2019 vertritt die Kanzlei die in den USA ansässigen Mitangeklagten des notorisch korrupten ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoisky, der derzeit in einem Kiewer Gefängnis sitzt und dafür bekannt ist, dass er den derzeitigen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij und das neonazistische Asow-Regiment des ukrainischen Militärs finanziert. Der ukrainische Finanzriese Privatbank behauptet, Kolomoisky und seine Partner hätten die Bank um Milliarden von Dollar betrogen.

Ein Jahr später musste sich Kasowitz Benson Torres als ausländischer Agent beim US-Justizministerium registrieren lassen, nachdem sie zugestimmt hatte, einen israelischen Immobilienentwickler zu vertreten, der sich auf den Bau von Luxus-Eigentumswohnungen für ultraorthodoxe Juden in illegalen Siedlungen spezialisiert hat.

Aus dem FARA-Registrierungsformular 2021 von Kasowitz Benson Torres

Im November dieses Jahres enthüllte The Grayzone ein durchgesickertes Schreiben, das von David Friedman unterzeichnet und der NYU-Verwaltung im Vorfeld der Klage zugestellt worden war. Darin wurde die NYU aufgefordert, eine Stelle für die „Bekämpfung von Antisemitismus“ einzurichten und Studentenclubs, die sich für Palästina engagieren, aufzulösen.

Der Kreuzzug der Anwaltskanzlei gegen die Meinungsfreiheit von Aktivisten der Palästina-Solidarität breitet sich nun im ganzen Land aus. Im November dieses Jahres enthüllten zwei Partner der Kanzlei, dass das Anwaltsteam ähnliche Klagen für Harvard, Cornell, Columbia, MIT, Stanford und UC-Berkeley plant und sie alle der „absichtlichen Gleichgültigkeit“ gegenüber der angeblichen Notlage jüdischer Studenten beschuldigt.

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er in mehr als einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …