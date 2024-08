https://www.middleeasteye.net/opinion/just-her-predecessors-kamala-harris-fully-board-israels-genocide



Genau wie ihre Vorgänger ist Kamala Harris voll und ganz mit Israels Völkermord einverstanden

Von Hamid Dabashi

8. August 2024

Harris‘ schwache Erklärungen der „Besorgnis“ über das palästinensische Leiden in Gaza verblassen im Vergleich zu ihrer „eisernen“ Unterstützung für Tel Aviv

US-Vizepräsidentin Kamala Harris spricht zu den Medien nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington am 25. Juli 2024 (Roberto Schmidt/AFP)

Bevor Präsident Joe Biden schließlich in den sauren Apfel biss und sich unter enormem Druck zurückzog und die Fackel an Vizepräsidentin Kamala Harris weiterreichte, sah das US-Präsidentschaftsrennen wahrlich miserabel aus, mit einem bekennenden Zionisten, der aktiv am Völkermord beteiligt ist, und einem Scharlatan, verurteilten Verbrecher und Opportunisten, der auf einem faschistischen Ticket antritt.

Das war selbst für die leidenschaftlichsten amerikanischen Liberalen eine traurige Angelegenheit. Schließlich atmeten sie erleichtert auf, als Harris das Ruder übernahm und etwas Enthusiasmus in eine ansonsten morbide Wahl brachte.

Über Nacht flossen Millionen von Dollars in ihre Präsidentschaftskandidatur, und die Aussicht, dass eine Frau indischer und karibischer Abstammung im Oval Office sitzen könnte, brachte neuen Schwung in die marode Politik des Landes.

Für die liberalen Amerikaner ist Harris ihrem Konkurrenten, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, haushoch überlegen. Was er zu bieten hat, ist nichts weiter als eine Vergangenheit voller Schikanen, Betrug, unverhohlenem Rassismus und fremdenfeindlicher weißer Vorherrschaft.

Dann kam die Nagelprobe, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine seiner berüchtigten vulgären Reden vor dem US-Kongress hielt. Zahlreiche Kongressmitglieder schwänzten das farbenprächtige Spektakel. Der Mann ist Gift, und selbst die Millionen von Aipac können ihm kein respektables Publikum verschaffen.

Es ist ihr hoch anzurechnen, dass Harris sich weigerte, den Vorsitz zu führen, als Netanjahu dieses Spektakel inszenierte, und eine Ausrede fand, um Washington zu verlassen. Aber sie konnte die Begegnung mit dem israelischen Kriegshetzer nicht ganz vermeiden. Nach ihrem Treffen lobte sie die „eiserne“ und immerwährende Unterstützung Israels durch die USA, selbst wenn es in Gaza einen Völkermord begeht.

Dann kam ein Moment, in dem Harris einen düsteren Ton anschlug, indem sie ihr Mitgefühl für die Palästinenser zum Ausdruck brachte und schwor, dass sie zu deren Abschlachten nicht schweigen werde. Eine solche Aussage könnte in diesem düsteren Klima als ein Zeichen der Hoffnung gesehen werden. Aber das ist sie nicht.

Schlimmer als nichts

Das liegt nicht nur daran, dass Harris sich des internen linken Flügels der Demokratischen Partei voll bewusst ist und weiß, dass sie auf ihn eingehen muss. Es liegt auch an etwas viel Schlimmerem.

Harris äußerte sich besorgt über die humanitäre Katastrophe in Gaza. Zehn Monate nach dem israelischen Völkermord an den Palästinensern, der rund um die Uhr stattfindet, ist das nicht viel. Doch die Auswirkungen ihrer Äußerungen sind noch viel schlimmer.

Dies ist der vollständige Wortlaut: „Ich habe mit dem Premierminister auch meine ernste Besorgnis über das Ausmaß des menschlichen Leids in Gaza zum Ausdruck gebracht, einschließlich des Todes von viel zu vielen unschuldigen Zivilisten. Und ich habe meine ernste Besorgnis über die katastrophale humanitäre Lage dort zum Ausdruck gebracht, wo mehr als 2 Millionen Menschen mit einem hohen Maß an Ernährungsunsicherheit und eine halbe Million Menschen mit einem katastrophalen Maß an akuter Ernährungsunsicherheit konfrontiert sind.“

„Was sich in den letzten neun Monaten in Gaza ereignet hat, ist verheerend – die Bilder von toten Kindern und verzweifelten, hungrigen Menschen, die auf der Flucht sind, manchmal schon zum zweiten, dritten oder vierten Mal. Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können nicht zulassen, dass wir angesichts des Leids gefühllos werden. Und ich werde nicht schweigen.“

Das gesamte Regime des liberalen Imperialismus arbeitet aktiv daran, die palästinensische Frage in eine humanitäre Krise zu verwandeln, aber wir sollten niemals in diese Falle tappen

Kurz gesagt, sie ist „ernsthaft besorgt“ über die menschlichen Kosten des Völkermords an den Palästinensern unter ihrer Aufsicht. Diese Besorgnis deutet nicht darauf hin, dass Harris die Opfer, die die Palästinenser in ihrem Kampf gegen die bösartigen Besatzer und für die Rückeroberung ihres Heimatlandes gebracht haben, gleichgültig sind. Vielmehr reduziert sie die palästinensische nationale Befreiungsbewegung auf eine humanitäre Krise, die von humanitären Organisationen bewältigt werden muss.

Harris‘ Position zu Israel ist identisch mit der von Biden, und vor ihm Trump, und vor ihm Barack Obama: „eiserne Unterstützung“ und ein „unerschütterliches Engagement“ für Israel.

Was ist damit gemeint? Ununterbrochene Militärhilfe und unermüdliche diplomatische Unterstützung für den völkermörderischen Zionismus sind jetzt in Gaza und anderswo in Palästina voll im Einsatz. Harris weigert sich, auch nur einen Zentimeter der Legitimität des palästinensischen Widerstands gegen den mörderischen bewaffneten Raub ihres Heimatlandes anzuerkennen, und wiederholt das nutzlose Mantra des Zweistaatenwahns.

Zwischen Harris und ihren Vorgängern besteht kein einziger Unterschied. Ihre schwachen Sympathiebekundungen für das palästinensische Leid sind noch schlimmer als gar nichts zu sagen.

Unheilvolle Wende

10 Monate lang hat die Regierung Biden sogar den Kongress umgangen, um Israel mit tödlichen Waffen zum Abschlachten der Palästinenser zu versorgen. War Harris nicht an diesen Entscheidungen beteiligt? Wie kann sie den Völkermord in Palästina unterstützen und erleichtern und dann im Wahlkampf behaupten, sie sei „ernsthaft besorgt“ über das Leid, das sie überhaupt erst ermöglicht hat?

Ich stelle ihre Aufrichtigkeit nicht in Frage; ich bemerke nur die unheilvolle Hinwendung zu „humanitären“ Anliegen als Mittel zur Entpolitisierung einer nationalen Befreiungsbewegung.

Nachdem sie den Hauptkriegsverbrecher getroffen hat, erklärt Harris, dass sie über diese Verbrechen entsetzt ist. Und nun? Wie lässt sich das mit dem „eisernen“ Engagement ihres Landes für den völkermordenden Zionismus vereinbaren?

Sie bemerkte weiter: „Ich habe ein unerschütterliches Engagement für die Existenz des Staates Israel.“ Können Sie sich vorstellen, dass sie dies über irgendeinen anderen Staat irgendwo auf diesem Planeten gesagt hat? Argentinien, Mexiko, Marokko, Indien, Iran, Ägypten, Türkei, Frankreich oder Finnland?

Warum betonen all diese US-Beamten immer wieder ihr Engagement für die „Existenz“ Israels? Weil sie wissen, dass es auf dem gestohlenen Heimatland eines anderen Volkes errichtet wurde. Es gibt also eine Angst im Westen, die alle diese Unterstützungsbekundungen für die Siedlerkolonie offenkundig Lügen straft.

Die New York Times ist unterdessen auf dem Weg, um sicherzustellen, dass Harris sich benimmt und es mit ihren Sympathiebekundungen für das palästinensische Leid nicht übertreibt. In der Tat ist das gesamte Regime des liberalen Imperialismus aktiv daran beteiligt, die palästinensische Frage in eine humanitäre Krise zu verwandeln, aber wir sollten niemals in diese Falle tappen. Die „Zweistaatenlösung“ ist ebenfalls eine finstere Illusion, die von den Zionisten als Fata Morgana erdacht wurde, während sie damit fortfahren, Palästina Stück für Stück zu rauben.

Die politische Landschaft Amerikas ist gefangen zwischen brutalem Imperialismus im Ausland und militantem Faschismus im eigenen Land auf der einen Seite und liberalem Imperialismus im Ausland und halbwegs vernünftiger Innenpolitik im eigenen Land auf der anderen. Millionen von Amerikanern sind zu Recht bereit, für Harris zu stimmen, nur um zu verhindern, dass ihr Konkurrent, der rassistische Scharlatan Trump, erneut ins Amt kommt.

Aber wenn es um die Siedlerkolonie geht, die sich jetzt an mehreren Fronten im Krieg befindet, würde Harris nichts anders machen – absolut null, null. Sie würde Israel weiterhin bis zum Äußersten bewaffnen und seine Gräueltaten unterstützen. Der Rest der Welt muss unterdessen wachsam bleiben und sich auf den heldenhaften Kampf und die unermesslichen Opfer des palästinensischen Volkes konzentrieren, um sein Heimatland vom Fluss bis zum Meer zu befreien.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie unterrichtet. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persische Reisende im Ausland (2020) und Der Kaiser ist nackt: Über den unvermeidlichen Niedergang des Nationalstaats (2020). Seine Bücher und Essays sind in viele Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com

