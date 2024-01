Can journalism still save lives? Journalists risk their lives, but bearing witness has never seemed so futile in Gaza.

Kann Journalismus noch Leben retten?

Von Bashaer Muammar

Die elektronische Intifada

15. Januar 2024

Journalisten nehmen an der Beerdigung ihres al-Jazeera-Kollegen Hamza Dadouh teil, dem Sohn von Wael Dadouh, dem Leiter des Gaza-Büros von al-Jazeera. Hamza war am 7. Januar bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Bashar Taleb APA-Bilder

Inmitten des turbulenten Chaos des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza stellt sich die Frage: Kann Journalismus Leben retten?

Einst ein Leuchtfeuer der Hoffnung auf Veränderung und lebensrettende Berichte, scheinen die mutigen Bemühungen der Journalisten in Gaza nun vergeblich gegen den unerbittlichen Völkermord, der dieses Gebiet verschlingt.

In einem Schlachtfeld, in dem die Wahrheit um Gehör ringt und Leben kommentarlos ausgelöscht werden, stellt sich die drängende Frage: Kann der Journalismus etwas bewirken?

Von Beginn meiner journalistischen Laufbahn an wurde mir immer gesagt, dass Journalismus Leben verändern kann, dass er helfen kann, die Armut zu lindern, dass er das Gesundheitssystem verbessern und Leben retten kann.

Doch alles, was ich jetzt um mich herum sehe, erzählt eine andere Geschichte.

Die Armut hält an, und Journalisten und Medienbüros werden zur Zielscheibe. Im Handumdrehen kappt Israel alle Kommunikationskanäle und lässt uns isoliert, verletzlich, sprachlos und einem unnachgiebigen Angriff ausgeliefert zurück.

Mehr als 80 Medienschaffende haben während dieses anhaltenden Massakers ihr vorzeitiges Ende gefunden.

Darunter sind auch Menschen wie mein Verwandter Alaa Abu Muammar, der Ende Dezember zusammen mit Dutzenden meiner Verwandten ermordet wurde.

Massaker in der Dunkelheit

Am Morgen des 20. Dezember, einem Tag, an dem Israel alle Verbindungen gekappt hatte, raste mein Herz. So fühlt es sich an, wenn man während eines heftigen Militärangriffs von der Außenwelt abgeschnitten ist: Ich klammerte mich an mein Telefon und wartete sehnsüchtig auf die Rückkehr des Signals, jede Minute war eine Tortur der Unwissenheit.

„No Service“ stand weiterhin bedrohlich oben auf dem Bildschirm meines iPhones.

Dann traf eine unerwartete, aufrüttelnde Nachricht ein.

Mein Bruder, der aus Khan Younis kam, trug eine schwere Last. Sein Gesicht war gezeichnet von der Last der unüberbringlichen Nachricht, die er mit zitternden Händen und Trauer in der Stimme dennoch überbringen musste.

Ein Massaker – von dem wir in der Dunkelheit unseres Kommunikationsausfalls nichts wussten – hatte das Leben vieler geliebter Familienmitglieder gefordert.

Die Nachricht ließ mich erschüttert zurück, meine Seele wurde von den Qualen derjenigen ergriffen, die inmitten dieser unfassbaren Tragödie schwer verletzt wurden.

Die israelische Gewalt forderte das Leben von etwa 30 Mitgliedern meiner Familie, darunter meine Tante Naima, ihre Schwiegertochter Arkan und ihre drei Kinder Ali, Hani und Batoul.

Dem Angriff fiel auch Osama, der Sohn meiner Tante Naama, zum Opfer. Sie waren auf israelischen Befehl vertrieben worden und hatten in der Nähe des Europakrankenhauses Zuflucht gesucht, einem Ort, den Israel fälschlicherweise als sicher bezeichnet hatte.

Es folgte eine verzweifelte Reise, um sie im European Hospital zu erreichen. Meine Mutter und ich liefen von Rafah zum Krankenhaus in Khan Younis, während die Luft von Todesgeruch erfüllt war.

Als wir dort ankamen, erwarteten uns nur weiße Säcke mit den sterblichen Überresten unserer Lieben – ein grausames Zeugnis der unmenschlichen Brutalität des Krieges.

Ich habe einen herausfordernden Weg im Journalismus beschritten und mich der Medienarbeit gewidmet, nur um dann mitzuerleben, wie sich Verzweiflung breit macht, als Israel den Shawa al-Husari-Turm, in dem sich mein Arbeitsplatz befindet, ins Visier nimmt.

Der 15-stöckige Turm, der mehrere Medieninstitutionen beherbergt, wurde zu einem Friedhof für liebgewonnene Erinnerungen, beendete abrupt meine Arbeitsplatzsicherheit und ließ mich in einem Meer der Unsicherheit zurück.

Alles, was bleibt

Als Drehbuchautorin für „Round in Gaza“ wollte ich die fesselnde, historische Essenz dieses Landes enthüllen und seine Schönheit und sein reiches Erbe zeigen.

Die unerbittlichen Fluten des Krieges unterbrachen jedoch regelmäßig unsere Dreharbeiten. Jedes Bild, das wir aufnahmen – seien es die alten Moscheen, in denen Geschichten von Widerstandskraft widerhallen, die ruhigen öffentlichen Parks, die feierlichen Kirchen, der geschäftige Hafen, die ruhigen Strände, die grünen Felder oder die ergreifenden, geschichtsträchtigen Friedhöfe – fühlt sich jetzt wie ein verblassendes Echo einer verlorenen Ära an.

Die unerbittliche Zerstörung durch Israel, die fast 200 archäologische Stätten und Kulturdenkmäler vernichtet hat, macht meine Arbeit zu einem Zeugnis nicht dessen, was ist, sondern dessen, was einmal war.

Gibt es noch ein einziges Fragment der Seele von Gaza, das für eine neue „Runde in Gaza“ verewigt werden könnte?

Hört jemand unsere Schreie? Sieht jemand unsere Notlage?

Die Worte meines Mentors und Kollegen Refaat Alareer, „Wenn ich sterben muss, musst du leben, um meine Geschichte zu erzählen“, verstärken nur noch die Last der Verantwortung.

Refaat kam bei einem israelischen Überfall ums Leben. Er hat mich immer gedrängt, die Wahrheit weiter zu dokumentieren.

Ich kämpfe mit der Ungewissheit. Hin- und hergerissen zwischen dem Drang, aus dieser chaotischen Welt zu fliehen oder weiter über diese verdrehte Realität zu berichten, bin ich mir nicht mehr sicher, ob Journalismus Leben retten kann.

Aber eine Stimme in mir drängt mich immer wieder: Kämpfe weiter. Bleibt im Angesicht der unsäglichen Tragödie bestehen.

Seid Zeugen, bis die Ungerechtigkeit ein Ende hat und die Wahrheit siegt.

Bashaer Muammar ist ein palästinensischer Aktivist und Übersetzer aus Gaza.

