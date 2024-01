Bosnian author cuts ties with German publisher over ’silence on Gaza genocide‘ Lana Bastasic says that her German publishers have failed to be vocal on the war on Gaza and ’systematic censorship‘ in Germany

Lana Bastasic sagt, ihre deutschen Verleger hätten es versäumt, sich zum Krieg in Gaza und zur „systematischen Zensur“ in Deutschland zu äußern

Lana Bastasic hat beschlossen, ihren Vertrag mit ihren deutschen Verlegern zu kündigen, weil sie mit zweierlei Maß misst, wenn es um die Tötung von Palästinensern in Gaza geht





Krieg gegen Gaza: Bosnische Autorin kappt Beziehungen zu deutschem Verlag wegen „Schweigens“ zum Gaza-Völkermord

Von Nadda Osman

15. Januar 2024

Die bosnische Autorin Lana Bastasic erklärte am Montag, sie halte es für ihre „moralische und ethische“ Pflicht, den Vertrag mit ihrem deutschen Verlag zu kündigen, weil dieser zum Krieg Israels gegen den Gazastreifen und zur „systematischen Zensur“ im Land schweige.

In einem auf Instagram veröffentlichten Beitrag erklärt die Autorin des Romans „Catch the Rabbit“, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen habe, obwohl die deutsche Übersetzung ihres Buches ihr zahlreiche Möglichkeiten, Lesungen, Festivals und Schreibaufenthalte geboten habe.

Bastasic sagt, dass ihr Verleger, der S. Fischer Verlag, mit zweierlei Maß gemessen hat.

„Er ist moralisch fragwürdig, weil er blind und taub gegenüber dem Leiden des palästinensischen Volkes in derselben Region zu sein scheint“, schrieb sie im Zusammenhang mit der erklärten Sorge des Verlags um Antisemitismus.

Als Beispiel führt sie die Webseite des Verlags an, auf der es heißt, dass der Verlag die Kontinuitäten des Antisemitismus in seinen Büchern aufzeigen will und sich gegen antisemitisches Denken und Handeln nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober wendet.



Dies sei zwar „notwendig und lobenswert“, sagt sie, ignoriere aber die israelische Bombardierung des Gazastreifens, die nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seither mindestens 24.000 Menschen getötet hat.

„Es ist politisch unverantwortlich, weil es nur Öl ins Feuer gießt, indem es jeden einzelnen Juden mit der derzeitigen israelischen Regierung gleichsetzt und damit die Welt für die Menschen, die sie zu schützen vorgibt, noch gefährlicher macht“, schrieb sie in ihrer Erklärung.

„Schließlich ist sie intellektuell faul, da sie den Antisemitismus bequem in den Nahen Osten delegiert, während sie ihn in ihrem eigenen Heimatland, in den politischen und kulturellen Strukturen des deutschen Staates selbst, nicht sieht“, fügte sie hinzu.

Bastasic sagte auch, dass ihre Entscheidung inmitten der Tatsache getroffen wurde, dass jüdische Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler in Deutschland seit dem 7. Oktober zum Schweigen gebracht werden, wobei einige von ihnen ihre Arbeit verloren haben oder schikaniert wurden, weil sie sich zum Thema Gaza äußerten.

„Ich kann nicht guten Gewissens weiterhin von einem Verlag veröffentlicht werden, der die deutschen Juden so eklatant im Stich lässt und gleichzeitig behauptet, den Antisemitismus zu bekämpfen“, fügte sie hinzu.

Zeugin des bosnischen Völkermordes

Bastasics Familie verließ Kroatien aufgrund von Verfolgung in den 1940er Jahren und war gezwungen, in den Norden von Bosnien und Herzegowina umzusiedeln.

Hier wurde sie Zeugin der Verunglimpfung und Verfolgung von Muslimen durch Serben, während sie mit ansehen musste, wie Gebäude zerstört und Menschen massenhaft getötet wurden.

Jetzt sagt sie, dass es viele Parallelen zu den Geschehnissen in Gaza gibt.

In einem Artikel, der im November im Guardian veröffentlicht wurde, sagte sie, dass Israels Bombenteppich und die kollektive Bestrafung von Zivilisten und Kindern in Gaza die Enklave in eine humanitäre Krise gestürzt hat, doch jede Erwähnung dieses Themas wird in Deutschland als Antisemitismus bezeichnet.

„Jeder Versuch, einen Kontext zu schaffen und Fakten über den historischen Hintergrund des Konflikts zu vermitteln, wird als plumpe Rechtfertigung des Terrors der Hamas angesehen“, schrieb sie und erklärte, dass Märsche für Palästina gestoppt, palästinensische Symbole verboten und Juden, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, zum Schweigen gebracht worden seien.

„Deutschlands unerschütterliche offizielle Unterstützung für die Aktionen der israelischen Regierung lässt kaum Raum für Menschlichkeit“, schrieb sie und fügte hinzu, dass sie es als ihre Verantwortung ansieht, ihr Heimatland, jetzt Deutschland, für seine „Heuchelei und Duldung der ethnischen Säuberung des Gazastreifens“ anzuprangern.

Bei dem Angriff am 7. Oktober wurden rund 1.140 Menschen getötet. Israel hat seitdem mindestens 24.100 Palästinenser in Gaza getötet und mehr als 60.000 verwundet.

Seit dem 7. Oktober befindet sich der Gazastreifen in einer tiefen humanitären Krise, nachdem Israel am 9. Oktober die Versorgung der belagerten Enklave mit Treibstoff, Lebensmitteln, Wasser, Strom und Hilfsgütern eingestellt hat.

