Repression: Kein Recht auf Protest Kleinere Aktionen an deutschen Hochschulen gegen Gazakrieg von Polizei beendet. Wütende Reaktionen auf Solidaritätserklärung von Dozenten * Foto: Lars Penning/dpa

Kein Recht auf Protest

Von Kristian Stemmler

Kleinere Aktionen an deutschen Hochschulen gegen Gazakrieg von Polizei beendet. Wütende Reaktionen auf Solidaritätserklärung von Dozenten

Lars Penning/dpa Das kurzlebige Protestcamp in einem Gebäude der Universität Bremen (8.5.2024)

Obgleich die Protestaktionen gegen den Gazakrieg, die in den vergangenen Tagen an deutschen Universitäten stattgefunden haben, anders als etwa in den USA sehr überschaubar geblieben sind, reagieren Universitätsleitungen und Vertreter der Politik alarmiert. Am Mittwoch war wie zuvor schon in Berlin und Leipzig ein Protestcamp an der Uni Bremen nach wenigen Stunden von der Polizei geräumt worden. Nach Aufrufen in sozialen Medien, sich dem Protest anzuschließen, sei diese Entscheidung »aus Sicherheitsgründen« getroffen worden, begründete die Hochschule am Mittwoch die Einschaltung der Polizei gegen die rund 50 palästinasolidarischen Demonstranten.Weitelesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …