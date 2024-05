BAP-Sänger will Frieden mit Waffen schaffen von Marcus Klöckner

https://www.nachdenkseiten.de/?p=115036

BAP-Sänger will Frieden mit Waffen schaffen Ein Artikel von Marcus Klöckner

„Frieden schaffen ohne Waffen, das funktioniert leider nicht“ – das sagte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken in einem aktuellen Interview mit der WELT. In dem Gespräch geht es um die Musik Niedeckens, aber auch um die Weltpolitik. Zum Vorschein kommt das politische Realitätsverständnis eines großen Musikers, dessen Wissen über geostrategische Zusammenhänge und die dreckige Tiefenpolitik des Westens von bemerkenswert kleiner Gestalt ist. Am Ende des Interviews steht dann ein Seitenhieb in Richtung Ostermarschierer von einem, der erklären will, der aber nichts verstanden hat. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

