Kiew hat in der vergangenen Woche 1.745 Männer in Richtung Donezk verloren: Russisches Verteidigungsministerium

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. Oktober 2023

Nach Angaben des Ministeriums haben die russischen Streitkräfte vom 29. September bis zum 6. Oktober 34 Angriffe ukrainischer Soldaten in Richtung Donezk abgewehrt.

Die Ukraine hat in der letzten Woche rund 1.745 Militärangehörige in Richtung Donezk verloren, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Wie das Ministerium mitteilte, schlugen die russischen Streitkräfte vom 29. September bis zum 6. Oktober 34 Angriffe ukrainischer Soldaten in Richtung Donezk, 11 in Richtung Süd-Donezk, vier in Richtung Kupjansk und zwei in Richtung Saporischschja zurück.

Darüber hinaus bezifferte das Ministerium den Verlust von über 1.745 getöteten und verwundeten ukrainischen Militärangehörigen sowie „18 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 27 Fahrzeuge, 13 Feldartilleriegeschütze und das MLRS-Kampffahrzeug Grad“.

In der vergangenen Woche hat die Ukraine außerdem über 755 Soldaten in Richtung Süd-Donezk, über 430 in Richtung Krasnyj Lyman, über 405 in Richtung Kupjansk, über 320 in Richtung Saporischschja und bis zu 235 in Richtung Cherson verloren, heißt es in der Erklärung.

Das Ministerium teilte außerdem mit, dass russische Luftabwehrsysteme in der vergangenen Woche 320 ukrainische Drohnen mit „Mitteln der elektronischen Kriegsführung“ zerstört haben.

„Insgesamt wurden 320 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung zerstört und ausgeschaltet“, heißt es in der Erklärung.

Im gleichen Zeitraum führten die russischen Streitkräfte nach Angaben des Ministeriums 14 Angriffe auf ukrainische militärische Infrastruktureinrichtungen unter Einsatz von Präzisionswaffen mit großer Reichweite und unbemannten Luftfahrzeugen durch.

In der vergangenen Woche meldete das russische Verteidigungsministerium, dass die Ukraine im Laufe eines einzigen Tages bis zu 690 Soldaten in fünf Richtungen verloren habe (wobei sowohl Gefallene als auch Verwundete gezählt wurden).

Zuvor hatten ukrainische Medien berichtet, dass fast neun von zehn ukrainischen Wehrpflichtigen, die vor einem Jahr in die Armee eintraten, im Kampf getötet oder verletzt wurden.

Kürzlich schätzte der russische Präsident Wladimir Putin die Zahl der ukrainischen Militärangehörigen auf über 71.000. Darüber hinaus schlug er vor, dass Kiew die Aufnahme von Verhandlungen mit Moskau in Betracht ziehen könnte, sobald seine Ressourcen für die Konfrontation mit der russischen Verteidigung kritisch erschöpft sind. Putin betonte in seiner Einschätzung, dass die Ukraine in erster Linie Gespräche suchen würde, um ihre geschwächten militärischen Fähigkeiten wiederherzustellen. Übersetzt mit Deepl.com



