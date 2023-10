Israels Einsatz von Wasser als Waffe gegen Palästina ist nicht nur ein strategischer Schachzug, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit     von Anjuman Rahman

Israel weaponisation of water against Palestine is not just a strategic move, it is a crime against humanity The universal human right to water, ensuring

Ein palästinensischer Arbeiter überprüft ein Ventil in einer Wasseraufbereitungsstation in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen am 28. August 2023 [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images]

6. Oktober 2023

Das universelle Menschenrecht auf Wasser, das eine „ausreichende Menge an sicherem, akzeptablem, physisch zugänglichem und erschwinglichem Wasser für den persönlichen und häuslichen Gebrauch“ gewährleistet, ist ein Grundsatz, der in internationalen Konventionen verankert ist. Im besetzten Westjordanland wird dieses Recht jedoch durch Israels gezielte Angriffe auf die zivile Wasserinfrastruktur systematisch verletzt.

Erst letzte Woche überfielen israelische Besatzungstruppen das friedliche Dorf Susiya, das südlich von Hebron im besetzten Westjordanland liegt, und demontierten rücksichtslos das Hauptwassernetz.

Fuad Al-Amour, der Koordinator des Schutz- und Widerstandskomitees in Masafer Yatta, zeigte sich bestürzt über die Zerstörung. Er stellte zu Recht die Frage nach der Rechtfertigung eines solchen Akts, zumal die Wasserleitung völlig legal war.

Vor diesem Vorfall, im August, als Israels nationale Wassergesellschaft Mekorot die Wasserzuteilungen für das Westjordanland reduzierte, drangen israelische Siedler aus der Kolonialsiedlung Maale Emwas in das Dorf Kisan östlich von Bethlehem ein. Sie zielten gezielt auf die Trinkwasserleitungen von Hasan Ebayat, einem örtlichen palästinensischen Bauern, berichtet Wafa.

Siedlungen stehlen palästinensisches Wasser – Karikatur [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Dies geschah, nachdem Mekorot im Juli die Wasserversorgung der Städte Hebron und Bethlehem im besetzten Westjordanland drastisch reduziert hatte, was für die palästinensischen Bewohner, die lange Schlangen und zunehmende Frustration ertrugen, zu ernsthaften Engpässen führte. Mohammad Al-Jaabari, ein Palästinenser aus Hebron, brachte seine Verzweiflung zum Ausdruck, als er beobachtete, wie Siedler in illegalen israelischen Siedlungen uneingeschränkten Zugang zu Wasser hatten und ihre Bäume und Gärten bewässerten, während seine Familie in Ungewissheit lebte.

Mekorot ist wiederholt für die Plünderung und Ausbeutung der Wasserressourcen im besetzten Palästina kritisiert worden. Al-Haq, eine palästinensische NRO, verurteilte, dass Mekorot gestohlenes Wasser dazu verwendet, die Versorgung illegaler israelischer Siedlungen zu verbessern, während palästinensische Gemeinden und Städte im besetzten Westjordanland vernachlässigt werden. Sie wiesen darauf hin, dass diese systematische Diskriminierung den Palästinensern den rechtmäßigen Zugang zu Wasser verwehrt, und forderten das Unternehmen auf, seine Tätigkeit in den besetzten Gebieten einzustellen, um eine weitere Verwicklung in Menschenrechtsverletzungen und mögliche Kriegsverbrechen zu verhindern.

Darüber hinaus wurde das nördliche Jordantal im Juni Zeuge einer eigenen Wassertragödie. Die israelischen Besatzungstruppen stürmten das palästinensische Dorf Bardala und schlossen die Wasserstellen, die für die Bewohner eine Lebensader darstellten. Aref Daraghmeh, ein Menschenrechtsaktivist, verurteilte diesen Akt und betonte, dass dies das zehnte Mal in zwei Jahren war, dass die Wasserlöcher versiegelt wurden. Die Bewohner von Bardala müssen sich nun mit der harten Realität der Wasserknappheit auseinandersetzen, die durch die Kontrolle der israelischen Behörden über die lebenswichtigen Wasserressourcen durch die Wassergesellschaft Mekorot verursacht wird.

Diese Vorfälle sind Teil eines beunruhigenden Musters von Angriffen auf die palästinensischen Wasserressourcen. Israels unerbittliche Angriffe auf die Wasserinfrastruktur, wie z. B. Pipelines, Kläranlagen und Pumpstationen, offenbaren eine Absicht, die über taktische Vorteile hinausgeht. Der Reiz dieser Strategie liegt in ihrer raschen und verheerenden Wirkung, die die palästinensische Bevölkerung demoralisieren soll.

Mit den Osloer Verträgen von 1993 wurde Israel die Kontrolle über die Wasserbewirtschaftung übertragen, was dazu führte, dass es 80 Prozent der Wasserreserven im Westjordanland beherrscht. Gegenwärtig verbrauchen Israelis, einschließlich der Siedler, im Durchschnitt 247 Liter Wasser pro Tag, während Palästinenser im Gebiet C, das vollständig unter israelischer Militärkontrolle steht, nur Zugang zu 20 Litern Wasser haben, was nur einem Fünftel des von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Minimums entspricht.

Die Verweigerung des Zugangs zu Wasser führt nicht nur zu unmittelbarem Leid, sondern auch zu dauerhaften Schäden für die palästinensische Wirtschaft. Die Landwirte im Westjordanland haben aufgrund der eingeschränkten Wasserversorgung Schwierigkeiten, ihr Land zu bewirtschaften.

In einem UN-Bericht wird hervorgehoben, dass die israelische Politik, die den Palästinensern den Zugang zu ihren natürlichen Ressourcen verwehrt, die palästinensische Wirtschaft systematisch untergräbt, ihre Produktionskapazität kontinuierlich verringert und die Lebensbedingungen verschlechtert.

Aus dem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation geht hervor, dass der begrenzte Zugang zu Wasser in Verbindung mit der Expansionspolitik der israelischen Siedlungen und verschärft durch den Klimawandel dazu geführt hat, dass der Anteil der Landwirtschaft am BIP des Westjordanlandes auf 2,6 Prozent gesunken ist.

Darüber hinaus hat die Ausbeutung der palästinensischen Wasserressourcen durch Israel erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die vollständige Kontrolle Israels über die Wasserquellen in den besetzten Gebieten hat zu einer übermäßigen Entnahme von Wasser geführt, was ein Absinken des Grundwasserspiegels und eine Unterbrechung des Grundwasserflusses zur Folge hatte. Dies erhöht die Anfälligkeit für extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen und Dürren, die wiederum palästinensische Landwirtschafts- und Wohngebiete schädigen.

Wenn Wasser, gepaart mit gewalttätigen Absichten, zu einer Waffe wird, ist sein Zerstörungspotenzial erschütternd. Das Fehlen eines geeigneten Wasseranschlusses ist eine der größten Herausforderungen für die Entwicklung der palästinensischen Gemeinden. In Anbetracht dieser Tatsachen ist das Phänomen, dass Israel Wasser als Waffe gegen Palästina einsetzt, nicht nur ein strategischer Schachzug, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com



