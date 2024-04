Children 44% of Palestinians Killed by Israel Since Oct 7 Abdul Rahman reports on data detailing Israel’s killing, wounding, starving and imprisonment of children in the past six months. By Abdul Rahman Peoples Dispatch Israel has killed 14,350 Palestinian children between Oct. 7 and April 4. This means children account for 44 percent of all P

Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023 in das Al-Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Atia Darwish, Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur – Wafa – für APAimages, CC BY-SA 3.0)

Kinder 44% der von Israel seit dem 7. Oktober getöteten Palästinenser

Von Abdul Rahman

People’s Dispatch

10. April 2024

Abdul Rahman berichtet über Daten zu Israels Tötung, Verwundung, Verhungern und Inhaftierung von Kindern in den letzten sechs Monaten.

Israelhat zwischen dem 7. Oktober und dem 4. April 14.350 palästinensische Kinder getötet. Das bedeutet, dass Kinder 44 Prozent aller Palästinenser ausmachen, die in Israels völkermörderischem Krieg gegen den Gazastreifen getötet wurden, so das Palästinensische Zentralbüro für Statistik (PCBS) im Vorfeld des palästinensischen Kindertages.

Frauen und Kinder machen fast 70 Prozent der über 7.000 zusätzlichen Vermissten im gleichen Zeitraum aus, und die Mehrheit der über 75.000 verwundeten Palästinenser sind Frauen und Kinder.

Von den insgesamt 455 Palästinensern, die im besetzten Westjordanland im gleichen Zeitraum von den israelischen Streitkräften getötet wurden, waren 117 Kinder.

[Siehe: Chris Hedges: Der Tod von Amr]

Über 17.000 palästinensische Kinder sind nach Angaben von UNICEF infolge der völkermörderischen Angriffe Israels zu Waisen geworden oder von ihren Eltern getrennt worden, nachdem entweder beide oder ein Elternteil bei den israelischen Bombenangriffen und Bodenoffensiven seit dem 7. Oktober getötet wurden.

Die Palästinenser begehen jedes Jahr am 5. April den Tag des Kindes. Menschenrechtsgruppen wie Defense of Children International Palestine, Palestinian Network for Children’s Rights (PNCR) und andere begehen diesen Tag als Internationalen Tag der Solidarität mit den palästinensischen Kindern, um auf die systematischen Verbrechen Israels an ihnen hinzuweisen.

Israel lässt palästinensische Kinder verhungern

Mindestens 31 palästinensische Kinder sind in den letzten Monaten im Gazastreifen verhungert. Der Hungertod ist eine Folge der absichtlichen Blockade und der von den israelischen Streitkräften verhängten Beschränkungen für die Lieferung und Verteilung von Lebensmitteln und anderer humanitärer Hilfe in dem belagerten Gebiet. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nun mit einer akuten Ernährungsunsicherheit konfrontiert.

Die rund 20.000 Kinder, die seit dem 7. Oktober in Gaza geboren wurden, sind nun stark von Unterernährung bedroht. Der anhaltende Mangel an Nahrungsmitteln hat dazu geführt, dass die Kinder im Gazastreifen möglicherweise ein verkümmertes Wachstum aufweisen.

Aufgrund des Völkermords und der wiederholten Angriffe Israels auf die Gesundheitseinrichtungen und das Gesundheitspersonal erhalten viele schwangere Frauen in Gaza auch keine angemessene medizinische Versorgung.

Nach Angaben des PCBS wird es Mitte dieses Jahres in den besetzten palästinensischen Gebieten rund 2,4 Millionen Kinder unter 18 Jahren geben, was 43 Prozent der gesamten palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen entspricht. Die Zahl der Kinder in Palästina verteilt sich fast gleichmäßig auf das Westjordanland (über 1,3 Millionen) und den Gazastreifen (über 1 Million).

Rund 816.000 Kinder im Gazastreifen benötigen psychologische Hilfe aufgrund der Traumata, die durch den anhaltenden Völkermord verursacht wurden. Rund 620.000 Kinder haben keine Schule besucht, da acht von zehn Schulen von den einmarschierenden israelischen Streitkräften durch wahllose Bombenangriffe auf zivile Infrastrukturen und vorsätzliche Sabotageakte zerstört wurden. Weitere 133 Schulenwerden als Notunterkünfte für Vertriebene genutzt.

Gefangene Kinder

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte über 500 palästinensische Kinder inhaftiert, von denen einige inzwischen wieder freigelassen wurden. Es befinden sich jedoch immer noch über 200 palästinensische Kinder in verschiedenen israelischen Gefängnissen. Einundvierzig palästinensische Kinder werden als Verwaltungshäftlinge festgehalten,so die Menschenrechts- und Gefangenenhilfsorganisation Addameer.

Palästinensische Kinder, die von den israelischen Streitkräften festgehalten werden, sind sowohl bei der Verhaftung als auch im Gefängnis häufig Folter und Misshandlungen ausgesetzt. In vielen Fällen wurden palästinensische Kinder bei ihrer Verhaftung durch die israelischen Streitkräfte wie Verbrecher behandelt – mit verbundenen Augen und gefesselten Händen. Oft werden sie vor Militärgerichte gestellt.

In einem Bericht, den Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, im vergangenen Jahr vorgelegt hat, heißt es, dass mehr als 10.000 palästinensische Kinder bei Verhaftungen, Verfolgungen und Verurteilungen institutionalisierte Misshandlungen erfahren haben, die zu Traumata bei ihnen selbst und ihren Familien geführt haben“.

Einige Kinder, die kürzlich aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, haben ebenfalls ausgesagt, dass sie im Gefängnis isoliert, gefoltert und schwer geschlagen wurden, so Addameer .

Abdul Rahman ist Korrespondent für Peoples Dispatch.

Dieser Artikel stammt von PeoplesDispatch.

Übersetzt mit deepl.com

