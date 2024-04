Debate over political response to Gaza genocide marks pivotal moment for Muslim Americans Youth are driving a generational shift in how the Muslim community engages in U.S. politics. This tension was clearly seen during Ramadan where activists demanded accountability not just from elected officials but from their own leaders as well.

Bis zu 400.000 Pro-Palästina-Demonstranten gehen am 13. Januar 2024 in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern. Der Marsch wurde von der American Muslim Task Force for Palestine organisiert, zu der auch die Organisationen American Muslims for Palestine, Muslim American Society, Islamic Circle of North America, Muslim Ummah of North America, Council on American-Islamic Relations, Muslim Student Association-National, Muslim Legal Fund of America und Young Muslims gehören. (Foto: Eman Mohammed)

Die Debatte über die politische Reaktion auf den Völkermord im Gazastreifen ist ein entscheidender Moment für muslimische Amerikaner

Von Saleema Gul

10. April 20241

Die Jugend treibt einen Generationswechsel in der Art und Weise voran, wie sich die muslimische Gemeinschaft in der US-Politik engagiert. Diese Spannung war während des Ramadan deutlich zu spüren, als Aktivisten nicht nur von gewählten Vertretern, sondern auch von ihren eigenen Führern Rechenschaft forderten.

In diesem Ramadan gab es in der muslimischen Gemeinschaft Amerikas angesichts der Gräueltaten im Gazastreifen viele Debatten und Selbstgespräche über ein wirksames politisches Engagement.

Junge Aktivisten, die vom Status quo desillusioniert sind, treiben einen bedeutenden Perspektivwechsel innerhalb der muslimischen Gemeinschaft voran, der die Kluft zwischen den Generationen in der Art und Weise, wie sich unsere Gemeinschaft in Amerika politisch engagiert, vergrößert. Sie wollen Rechenschaft, nicht nur von den Politikern, sondern auch von ihren eigenen Führern.

Insbesondere die Tradition, Iftar-Essen mit Politikern und Regierungsvertretern zu veranstalten, wurde zu einem Brennpunkt, was zu bemerkenswerten Vorfällen wie der Absage des Iftar-Essens im Weißen Haus führte, nachdem die Eingeladenen nach Warnungen von Gemeindemitgliedern, nicht teilzunehmen, abgesagt hatten. Während sich der heilige Monat dem Ende zuneigt und der israelische Völkermord im Gazastreifen immer noch andauert, gibt es keine Anzeichen für ein baldiges Ende der Debatte innerhalb der muslimischen amerikanischen Gemeinschaft.

Ein Generationswechsel

Junge Aktivisten wollen mehr Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht als einen Platz am Tisch und Fototermine. Diese Haltung wird durch einen dringenden moralischen Imperativ genährt, der eine Gemeinschaft antreibt, die zunehmend von ihren jüngeren Mitgliedern beeinflusst wird.

Im ganzen Land gibt es in Gemeindezentren und Moscheen eine aufkeimende Bewegung, die von einer jüngeren Generation angeführt wird, die sich die sozialen Medien zunutze macht, Proteste organisiert und sich an direkten Aktionen zu Fragen der Ungerechtigkeit beteiligt. Überall in den Vereinigten Staaten sind pro-palästinensische Organisationen und Kollektive aufgetaucht, die die Analyse teilen, dass der Aufbau von Beziehungen zu Politikern durch physische und soziale Nähe allein nicht ausreicht, um politische Ziele zu erreichen. Diese Perspektive stellt nicht nur die Beziehungen der Gemeinschaft zu den gewählten Vertretern in Frage, sondern auch die Beziehungen und das Verständnis innerhalb der Gemeinschaft selbst. Viele der alten Garde innerhalb dieser Institutionen befinden sich im Widerspruch zu den manchmal direkten und konfrontativen Taktiken der Millennials und Gen-Zs, die sich von den historischen Bürgerrechts- und Anti-Apartheid-Bewegungen inspirieren lassen.

Die anhaltende Kontroverse über die Einladung von Politikern zu Iftars unterstreicht diese breitere Debatte innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, da die jüngere Generation Anzeichen von Unzufriedenheit mit den Politikern wie auch mit ihren eigenen Gemeindeleitern zeigt. Dies ist Ausdruck einer allgemeinen Enttäuschung über den politischen Prozess und die Art und Weise, in der muslimische Interessen und Werte in Amerika oft vertreten werden – mit einem Übermaß an Fototerminen, oberflächlichem Engagement und unbefriedigenden Ergebnissen.

Viele in der Gemeinschaft sind der Meinung, dass die Politiker die muslimische Gemeinschaft seit über zwei Jahrzehnten, seit dem 11. September 2001, durch opportunistische und leere Gesten eingebunden haben, die nicht zu der Politik geführt haben, die sie wirklich wünschen. Sie fordern ein politisches Engagement, das über bloße Symbolik hinausgeht und in den Bereich einer substanziellen Politik und Lobbyarbeit eintritt. Eine jüngere Generation fordert von den Führern ihrer Gemeinschaft und von den politischen Persönlichkeiten eine authentischere Vertretung und ein stärkeres Engagement.

Ramadan-Grußbotschaften werden nicht mehr ausreichen; Iftar-Abendessen werden den Hunger der jüngeren Massen nicht stillen, die eine solide Innen- und Außenpolitik fordern, die sie nicht länger als selbstverständlich ansieht.

Ramadan-Kontroversen

Viele muslimische Amerikaner sind der Meinung, dass diejenigen, die sich weiterhin mit Präsident Biden und seiner Regierung treffen, nicht repräsentativ für die gesamte Gemeinschaft sind. Sie haben genug von den Anhörungen, bei denen Beamte Einfühlungsvermögen mit – zum Teil selbst ernannten – Führern der Gemeinschaft heucheln, während sie Israel mit Militärhilfe versorgen.

In diesem Sinne veröffentlichte die Basisgruppe Abandon Biden am 6. April ein Video in den sozialen Medien, in dem sie die leitende Beraterin der Organisation Emgage, Salima Suswell, dafür kritisierte, dass sie in einem Facebook-Post versucht hatte, die Lorbeeren für die so genannte Waffenstillstandserklärung von Biden zu ernten. „Die wenigen Muslime, die nicht prinzipienfest genug waren, um dem Weißen Haus fernzubleiben, haben damit geprahlt, dass sie diejenigen waren, die Biden zu einem Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand gedrängt haben“, sagte Tom Faccine, „Es gibt keinen Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand. Und er kam ganz sicher nicht von Leuten, die im Weißen Haus aufgetaucht sind.“

Suswell, die auch Gründerin und Geschäftsführerin des neu gegründeten Black Muslim Leadership Council (BMLC) ist, hat sich verpflichtet, ihre Gemeinschaft dazu zu bringen, Biden zu unterstützen und ihn nicht im Stich zu lassen, wie es eine beträchtliche Anzahl von Muslimen im November zu tun gedenkt.

Seltsamerweise steht Suswells Teilnahme im Widerspruch zu Emgage, die die Einladung zu dem Treffen im Weißen Haus abgelehnt hat, an dem sie angeblich im Namen des neu gegründeten BMLC teilnahm. Im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen und Gemeindeführern hat Emgage nicht klar gesagt, ob sie Biden im November im Stich lassen oder mit ihm an der Seite von Suswells neuer Organisation bauen wird.

Diese Spannung wurde bei Ramadan-Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten deutlich.

Die Pakistani American Community of Long Island (PACOLI) sah sich ebenfalls mit Widerstand und Kritik konfrontiert, weil sie ein Iftar mit anti-palästinensischen Politikern veranstaltete, die Israel lautstark unterstützen und zum Völkermord in Gaza schweigen. Anderswo in Garden City, New York, setzten sich Aktivisten erfolgreich dafür ein, dass Islamic Relief seine Unterstützung für ein Ramadan-Suhoor-Festival von Halal Guide zurückzieht, dessen Führung angeblich pro-israelische Kandidaten unterstützt hat. Auch bei den Iftars von Bürgermeister Adams in New York City kam es zu Störungen und Protesten.

In Dearborn, Michigan, das sich zu einem bedeutenden Zentrum für die Gegner von Bidens antipalästinensischer Politik entwickelt hat, wurde das größte Suhoor-Fest aus Solidarität mit Gaza komplett abgesagt. „Es ist eine sehr düstere Zeit“, erklärte Hassan Chami, Gründer des Festivals, in einem auf Instagram geposteten Video.

Imam Faizul R. Khan von der Islamic Society of the Washington Area (ISWA) entschuldigte sich schriftlich und stellte klar, dass er „getäuscht“ wurde, als er an einem von der israelischen Botschaft gesponserten Iftar teilnahm.

Imam Magid, Leiter der Adams Masjid in Sterling, Virginia, sah sich erheblicher Kritik seitens der muslimischen Gemeinschaft ausgesetzt, die schockiert war, als sie ihn auf einem Foto mit Linda Thomas-Greenfield, der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sah, die ihr Veto gegen mehrere Resolutionen gegen einen Waffenstillstand in Gaza eingelegt hatte. Dies hat unter den Mitgliedern von Magids Gemeinde eine heftige Debatte und Enttäuschung ausgelöst, da einige von ihnen Rechenschaft fordern. Ein Antrag auf eine Bürgerversammlung wurde vom Adams-Vorstand abgelehnt, so ein Gemeindemitglied, das anonym bleiben möchte, da es weitere Gegenreaktionen fürchtete, weil es Magid in Frage stellte.

Ein Mikrokosmos dieser Debatte über die Politisierung religiöser Veranstaltungen und die Art und Weise, wie sich Muslime im Gefolge des israelischen Völkermords in Amerika politisch engagieren, findet sich in der texanischen Stadt Houston, wo sich im vergangenen Monat die Spannungen zwischen den jungen muslimischen Aktivisten der Stadt und den Mitgliedern der „alten Garde“ der Gemeinde zuspitzten.

Unter dem Druck der jüngeren Generationen der Gemeinde in Houston zogen sich 40 Organisationen, darunter die größte muslimische Organisation der Stadt, die Islamic Society of Greater Houston (ISGH), vom jährlichen Iftar des Bürgermeisters von Houston zurück, weil dieser sich weigerte, die Forderungen nach einer Waffenstillstandsresolution in Gaza zu unterstützen.

Am 11. März traf sich der ISGH-Vorstand mit Whitmire unter vier Augen in der ISGH-Zentrale und forderte ihn auf, einen Waffenstillstand zu fordern. Whitmire weigerte sich. Auf seiner Facebook-Seite postete er jedoch prompt Bilder von dem Treffen, auf denen er am Kopfende des Tisches sitzt, was viele Mitglieder der Gemeinschaft verärgerte.

Während das Iftar am 17. März wie geplant stattfand und die Mehrheit der Teilnehmer aus der lokalen Geschäftswelt stammte, erschienen junge Muslime zu der Veranstaltung und störten die Rede von Houstons Bürgermeister John Whitmire. Eine Demonstrantin, die es vorzog, anonym zu bleiben, brach mit der Haltung ihrer Eltern, die an der Veranstaltung teilgenommen hatten, und beteiligte sich stattdessen an der Demonstration, was den Generationswechsel zwischen den Iftar-Teilnehmern und den jungen Demonstranten verdeutlicht. Sie rief zusammen mit anderen Demonstranten „Waffenstillstand jetzt“, während ihre Eltern zusahen.

Viele der Reden, die auf dem Iftar in Houston gehalten wurden, waren rhetorischer Natur und setzten sich für den Frieden ein, ohne dass es dabei um Gerechtigkeit und Substanz ging. Imam Ali Kemal Civelek von der Blauen Moschee, die dem Türkischen Kulturzentrum angegliedert ist, betonte, dass der Ramadan der Monat der Barmherzigkeit und des Mitgefühls sei und dass Muslime, anstatt zu ihren gewählten Vertretern zu gehen und um einen Waffenstillstand zu bitten, Allah bitten sollten, alle Kriege zu beenden.

Ahmed Al Yaseen, Präsident der Jordan American Association of Houston, schimpfte über die friedlichen Demonstranten und sagte Whitmire seine volle Unterstützung zu. Er betonte, dass es an „uns, nicht an den Politikern, liegt , dort zu stehen und zu kämpfen und darum zu bitten, dass die Lebensmittel an unsere Brüder und Schwestern geliefert werden“.

Der Weg nach vorn

Trotz der Kommentare einiger Teilnehmer der Veranstaltung sehen die Aktivisten der Millennials und Gen-Z ihre lautstarke Opposition nicht als Hindernis für den politischen Fortschritt, sondern als das Mittel, mit dem dieser erreicht werden kann. Ihr Ansatz unterscheidet sich deutlich von dem der Einwanderergeneration ihrer Eltern, die an einen schrittweisen Ansatz glauben, bei dem die Akzeptanz des Mainstreams im Vordergrund steht und der es erforderlich macht, sich anzupassen, anstatt aufzufallen.

Da sich der Ramadan dem Ende zuneigt, wird das Zuckerfest der muslimischen Gemeinschaft in diesem Jahr durch Schuldgefühle und Trauer getrübt. Es fällt ihnen schwer zu feiern, während Gaza hungert. Das Welternährungsprogramm (WFP) hat davor gewarnt, dass die IPC die unsichere Ernährungslage im Gazastreifen als „die höchste Zahl von Menschen, die jemals vom IPC-System als von katastrophalem Hunger bedroht erfasst wurde, und doppelt so viele wie in IPC-Phase 5 vor nur drei Monaten“ bezeichnet hat.

Schockierenderweise entwickelt sich die von Israel verursachte Hungersnot schneller als jede andere Hungersnot zuvor, und es wird sogar prognostiziert, dass sie schlimmer ist als das, was wir im Jemen, in Darfur und Somalia gesehen haben.

Während sich die Gemeinschaft mit diesen Problemen auseinandersetzt, ist klar geworden, dass die Ältesten und die Führungspersönlichkeiten der Gemeinschaft die Sorgen der jüngeren Generationen aufgreifen und ihre Taktiken und Ansichten angesichts der Herausforderungen einbeziehen müssen, um einen Weg nach vorn zu finden.

Wochen nach dem Iftar in Houston mit dem Bürgermeister wurde der Wandel in der muslimischen Gemeinschaft bei der Demonstration zum Internationalen Quds-Tag in Houston deutlich, als die Aggression der Polizei zur Verhaftung von drei Männern führte. Während die Ältesten der Muslime nur wenige Wochen zuvor Bürgermeister Whitmire empfangen hatten, versammelte sich nun die Jugend der Gemeinschaft zu einem Notfallprotest vor dem Harris County Joint Processing Center.

„Dieses System, diese Institution hinter uns, ist eine der entwürdigendsten und demoralisierendsten Institutionen, die es auf dieser Erde gibt“, sagte Nablusi, der seinen vollen Namen nicht nennen wollte, in seiner improvisierten Rede nach seiner Entlassung. Er forderte Gemeindemitglieder, Aktivisten und Organisatoren auf, dieses System, das die Armen und die Arbeiterklasse ausbeutet, ebenso in Frage zu stellen wie den Völkermord und die Besatzung. „Palästina ist da drin! Palästina ist da drin“, betonte er, während er auf das Gefängnis hinter ihm zeigte.

Übersetzt mit deepl.com

