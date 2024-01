International Court of Justice complaint demonstrates that Israel is carrying out genocide in Gaza Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailOn Thursday and Friday of this week, arguments will be heard in the International Court of Justice in extraordinary proceedings that have been initiated against the state of Israel under the 1948 Genocide Convention.

Klage vor dem Internationalen Gerichtshof beweist, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht in Gaza

von Tom Carter

10. Januar 2024

Ein Bulldozer lädt die Leichen der von Israel getöteten Palästinenser in einem Massengrab in Rafah im Gazastreifen ab, Dienstag, 26. Dezember 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche werden vor dem Internationalen Gerichtshof Argumente in einem außerordentlichen Verfahren verhandelt, das gegen den Staat Israel gemäß der Völkermordkonvention von 1948 eingeleitet wurde.

Dieses Verfahren wurde von Südafrika mit einer förmlichen Beschwerde eingeleitet, die am 29. Dezember eingereicht wurde. Darin wird der anhaltende Angriff der israelischen Streitkräfte auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens als „völkermörderisch“ bezeichnet, da er in Verletzung der Völkermordkonvention mit der „spezifischen Absicht“ durchgeführt wird, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“.

Diese IGH-Beschwerde umfasst 84 Seiten Text mit dichtem Zeilenabstand und 574 Fußnoten, die fast alle auf einen längeren und ausführlicheren Bericht oder ein Dokument verweisen. Der Fall ist niederschmetternd und überwältigend.

Mit Stand vom 29. Dezember dokumentiert die Beschwerde Südafrikas den Tod von „mehr als 21.110 namentlich genannten Palästinensern, darunter über 7.729 Kinder, von denen über 7.780 vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern gestorben sind“. Zusätzlich zu diesen Todesfällen wurden „über 55.243 andere Palästinenser“ verletzt, wobei viele dieser Verletzungen Amputationen oder dauerhafte Entstellungen zur Folge hatten.

In der Beschwerde heißt es weiter: „Israel hat auch weite Teile des Gazastreifens verwüstet, darunter ganze Stadtviertel, und mehr als 355.000 palästinensische Häuser beschädigt oder zerstört.“ Diese Bombardierung hat „die Evakuierung von 1,9 Millionen Menschen oder 85 Prozent der Bevölkerung von Gaza aus ihren Häusern erzwungen“. Das israelische Militär drängt diese Vertriebenen „in immer kleinere Gebiete, ohne angemessenen Schutz, in denen sie weiterhin angegriffen, getötet und verletzt werden.“

Die Bombenkampagne ist nicht nur „wahllos“. In einem Abschnitt mit der Überschrift „Zerstörung palästinensischen Lebens in Gaza“ dokumentiert die Beschwerde Israels gezielte und systematische Zerstörung von Gerichten, Bibliotheken, Universitäten, Museen, historischen Gebäuden, religiösen Stätten, Schulen, Gebäuden, in denen Akten und historische Artefakte aufbewahrt werden, und sogar Friedhöfen.

Die Beschwerde dokumentiert auch Israels Behinderung der Versorgung des belagerten und blockierten palästinensischen Volkes mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten, Treibstoff, Unterkünften und anderen humanitären Hilfsgütern“ und zitiert Warnungen von Experten, dass der stille, langsame Tod durch Hunger und Durst die gewaltsamen Todesfälle durch israelische Bomben und Raketen noch zu übertreffen droht“.

„Die meisten Palästinenser im Gazastreifen hungern jetzt“, heißt es in der Beschwerde, „und die Zahl der Hungertoten steigt täglich“. Die Beschwerde zitiert Beweise, die von der Weltgesundheitsorganisation gesammelt wurden, dass „beispiellose 93 Prozent der Bevölkerung in Gaza mit einer Hungerkrise konfrontiert sind, mit unzureichender Nahrung und einem hohen Maß an Unterernährung“.

Ungefähr 70 Prozent der Opfer der israelischen Operation sind Frauen und Kinder: „Es wird geschätzt, dass jede Stunde zwei Mütter in Gaza getötet werden“. In der Beschwerde wird Israel auch beschuldigt, durch eine Blockade der medizinischen Versorgung absichtlich „Maßnahmen zu ergreifen, die palästinensische Geburten verhindern sollen“.

Die Beschwerde stellt diesen detaillierten Tatsachenbericht über Israels Amoklauf im Gazastreifen den Äußerungen über völkermörderische Absichten gegenüber, die direkt aus dem Munde führender israelischer Politiker kommen, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, der am 28. Oktober erklärte: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat“, und sich dabei auf eine Bibelstelle bezog, in der es heißt: „Geht hin, greift Amalek an … Verschont niemanden, sondern tötet Männer und Frauen, Säuglinge und Kleinkinder gleichermaßen.“

Am 7. Oktober schrieb Nissim Vaturi, stellvertretender Sprecher der Knesset und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit: „Jetzt haben wir alle ein gemeinsames Ziel – die Auslöschung des Gazastreifens vom Angesicht der Erde. Diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, werden ersetzt werden“.

Am 9. Oktober erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass Israel „den Gazastreifen vollständig belagert“. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff“. Am 11. November erklärte Israels Landwirtschaftsminister: „Wir sind dabei, die Nakba des Gazastreifens zu verwirklichen“, womit er sich auf die Nakba von 1948 bezog, bei der über 80 Prozent der palästinensischen Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Am 6. November schrieb Giora Eiland, ein Generalmajor der israelischen Armee, dass Israel „eine humanitäre Krise im Gazastreifen auslösen muss. . . Der Gazastreifen wird zu einem Ort werden, an dem kein Mensch mehr leben kann“. Weiter erklärte er, dass „schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen werden“.

Mitglieder der israelischen Knesset haben wiederholt dazu aufgerufen, den Gazastreifen „auszulöschen“, „platt zu machen“, „auszuradieren“ und „auf alle seine Bewohner zu hetzen“. . auf alle seine Bewohner“. In der Zwischenzeit werden „völkermörderische Botschaften“ „routinemäßig – ohne Zensur oder Sanktionen – in israelischen Medien verbreitet“. Dazu gehören „Gaza sollte zerstört werden“ und „es gibt 2,5 Millionen Terroristen“, was sich auf die gesamte palästinensische Bevölkerung bezieht.

In der Erwartung, dass sich israelische Beamte auf die Ereignisse des 7. Oktobers berufen werden, um ihr Verhalten zu rechtfertigen, weist die Beschwerde darauf hin, dass in den Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts vor dem 7. Oktober 2023 „ungefähr 7.569 Palästinenser, darunter 1.699 Kinder“ in „vier asymmetrischen Kriegen“ getötet wurden.

Seit ihrer Einreichung wurde die Beschwerde Südafrikas von mindestens 60 Ländern unterstützt, darunter die gesamte Organisation Islamischer Länder, zu der neben Saudi-Arabien, Pakistan und Iran auch Malaysia, die Türkei, Jordanien und Bolivien gehören.

Die Beschwerde wird jedoch keine Auswirkungen auf die Durchführung des Völkermordes durch Israel oder auf die Unterstützung der imperialistischen Mächte haben. Das Netanjahu-Regime bezeichnete die Klage als „lächerlich“ und eine „absurde Blutverleumdung“.

Der Sprecher für nationale Sicherheit der Biden-Regierung, John Kirby, bezeichnete die Klage Südafrikas als „unverdient, kontraproduktiv und ohne jede Grundlage“. Matt Miller, ein Sprecher des Außenministeriums, behauptete, dass die amerikanische Regierung „keine Handlungen sieht, die einen Völkermord darstellen“.

Diese unehrlichen Ausflüchte werden von den großen amerikanischen Zeitungen und Fernsehnachrichtensendungen unterstützt, die sich im Allgemeinen geweigert haben, über den sachlichen Inhalt der Klage zu berichten.

Der IGH, auch Weltgerichtshof genannt, ist das höchste Rechtsorgan der Vereinten Nationen. Es kann Jahre dauern, bis die von Südafrika eingereichte Klage das IGH-Verfahren durchläuft, das eine formelle Präsentation von Beweisen und Argumenten vorsieht. Die Anhörungen in dieser Woche werden sich auf die in der Klage beantragten „vorläufigen Maßnahmen“ konzentrieren, einschließlich der Forderung Südafrikas, Israel anzuweisen, „das Töten und die schwere psychische und körperliche Schädigung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza unverzüglich einzustellen“.

Es gibt sicherlich genügend faktische Beweise, die in der Beschwerde beschrieben werden, um nicht nur einen sofortigen Stopp der israelischen Operationen in Gaza zu rechtfertigen, sondern auch die sofortige Verhaftung der gesamten israelischen Regierung, zusammen mit ihren Komplizen und Mitverschwörern in Washington und den anderen imperialistischen Hauptstädten. Jeder Tag, der vergeht, während diese Kriegsverbrecher auf freiem Fuß bleiben, ist ein Skandal und eine Anklage gegen die gesamte kapitalistische Gesellschaftsordnung und alle ihre Institutionen weltweit.

Die IGH-Klage dient auch als vernichtende Widerlegung der Bemühungen in vielen Ländern, jegliche Kritik an der israelischen Regierung als „Antisemitismus“ zu delegitimieren und zu kriminalisieren.

Die überwältigenden Fakten, die belegen, dass Israel einen Völkermord begeht, berühren auch die innerstaatlichen Gesetze vieler Länder, darunter auch die der USA, die eine finanzielle oder sonstige Unterstützung der Urheber von Völkermord verbieten. Zu diesem Zweck hat das Center for Constitutional Rights bereits im November bei einem US-Bundesgericht eine ausführliche Klage eingereicht, in der Israel beschuldigt wird, gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen.

Die IGH-Beschwerde dient auch dazu, die völkerrechtliche Pflicht israelischer Soldaten – und damit auch amerikanischer Militärangehöriger – zu unterstreichen, Befehle zu verweigern, die sie zu Komplizen von Kriegsverbrechen machen würden. Wie in den Nürnberger Prozessen gegen Nazi-Beamte festgestellt wurde, ist das Befolgen von Befehlen“ keine Verteidigung, wenn es um das Verbrechen des Völkermords geht.

Doch niemand, der mit der Geschichte der UNO vertraut ist, die im letzten Dreivierteljahrhundert selbst in zahllose blutige imperialistische Angriffskriege verwickelt war, wird darauf vertrauen, dass ihre Verfahren Israels völkermörderische Kampagne in Gaza beenden, geschweige denn die Kriegsverbrecher in Washington und Tel Aviv strafrechtlich verfolgen werden. Lenins Beschreibung des UN-Vorgängers, des Völkerbundes, als „Diebesküche“ trifft auf die UNO heute nicht weniger zu.

Zwischen 2015 und 2022 hat die UN-Generalversammlung nicht weniger als 140 Resolutionen zur Verurteilung Israels verabschiedet, verglichen mit insgesamt 68 Resolutionen zur Verurteilung aller anderen Länder zusammen, aber die UN haben keine nennenswerten Schritte unternommen, um sie durchzusetzen, und Israel hat sie einfach ignoriert. Im Dezember stimmten 153 von 193 UN-Mitgliedsländern für eine Resolution, die einen „Waffenstillstand“ im Gazastreifen forderte, nur 10 Länder waren dagegen. Doch diese Resolution hat weder die völkermörderischen Operationen Israels noch den Zustrom massiver zerstörerischer Waffen aus den Vereinigten Staaten nach Israel verlangsamt.

Der IGH, der sich aus 15 von der Generalversammlung gewählten Richtern zusammensetzt, verfügt seinerseits über keinen Mechanismus zur direkten Durchsetzung seiner Entscheidungen.

Unabhängig vom letztendlichen Ausgang dieses Verfahrens – und unabhängig von den Motiven der südafrikanischen Regierung und der anderen kapitalistischen Regierungen, die die Klage unterstützen und dies aus ihren eigenen zynischen und abhängigen politischen Gründen tun – liegt die Bedeutung der Klage vor dem IGH in der gründlichen und objektiven Darstellung einer verheerenden Entlarvung dessen, was faktisch und rechtlich und in jedem Sinne des Wortes ein Völkermord ist, in den die israelische Regierung zusammen mit ihren imperialistischen Hintermännern, vor allem den Vereinigten Staaten, voll verwickelt ist, und zwar an einer Stelle, die alle Welt lesen kann.

Nachdem sie sich nach der Liquidierung der Sowjetunion selbst zum „Weltpolizisten“ ernannt hat – und sich im Namen der „Menschenrechte“ und der „Schutzverantwortung“ in der ganzen Welt einmischt, einmarschiert, sanktioniert und bombardiert -, sieht sich die Welt mit dem Schauspiel einer amerikanischen Regierung konfrontiert, die nun am helllichten Tag die Täter eines Völkermords verteidigt, während sie weiterhin die Waffen liefert, mit denen dieser ausgeführt wird.

Die Entlarvung des Betrugs des „Menschenrechtsimperialismus“, wie er im Völkermord in Gaza und in dem vor dem IGH verhandelten Fall zum Ausdruck kommt, ist selbst ein Spiegelbild der Krise des Weltkapitalismus. Da dieses System nicht in der Lage ist, seine inneren Widersprüche innerhalb eines kapitalistischen Rahmens zu überwinden, taumelt es zurück zu den schrecklichsten Formen der Barbarei des letzten Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang ist der Völkermord im Gazastreifen, so kriminell er auch sein mag, nur ein Vorgeschmack auf die Schrecken, die noch kommen werden, wenn diese Widersprüche nicht angegangen und gelöst werden.

Aus diesem Grund sollten die überwältigenden Beweise dafür, dass in Gaza tatsächlich ein Völkermord verübt wird, der Arbeit, die unabhängige Bewegung der internationalen Arbeiterklasse in Opposition zu allen kapitalistischen Regierungen, Parteien und Institutionen auf ein höheres Niveau zu heben und sie in einem geschichtsbewussten und sozialistischen Programm zu vereinen, Dringlichkeit verleihen.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit Deepl.com



