Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs Barak im International Convention Center in Jerusalem, 8. Dezember 2019. (Yonatan Sindel/Flash90)

Als Präsident des Obersten Gerichtshofs sorgte Barak für die rechtliche Absicherung der israelischen Besatzung und der Fassade der Demokratie. Jetzt ist er zurück, um seine Arbeit fortzusetzen.

In Den Haag wird Aharon Barak den Dr. Jekyll und Israels Mr. Hyde spielen

Von Orly Noy

10. Januar 2024

Die Ankündigung, dass Israel Aharon Barak, den renommierten ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, ausgewählt hat, um dem Internationalen Gerichtshof (IGH) beizutreten, wenn dieser über einen bahnbrechenden Fall urteilt, in dem Israel des Völkermords beschuldigt wird, hat das Land in Aufruhr versetzt. Barak wird Israels Vertreter in einem Gremium sein, das in aller Eile einberufen wird, um den Antrag Südafrikas auf eine dringende Aussetzung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zu erörtern – ein Gremium, das aus den 15 ständigen Richtern des IGH sowie einem israelischen und einem südafrikanischen Richter bestehen wird.

Barak wird seit langem von der israelischen Rechten geschmäht, weil er während seiner Amtszeit als Präsident des Obersten Gerichtshofs von 1995 bis 2006 verschiedene liberale Grundsätze in der Quasi-Verfassung des Staates verankert hat. Seine Fans indes können ihre Begeisterung kaum zügeln. „Das beste Gütesiegel. Israel hat niemanden, auf den es sich verlassen kann, außer Aharon Barak“, sagte Yossi Verter, ein Kommentator von Haaretz. Ähnlich äußerte sich die Bewegung für eine gute Regierung in Israel: „Richter Barak ist einer der größten Juristen, die der Staat Israel je hervorgebracht hat, und seine Ernennung für dieses Amt ist eine Notwendigkeit.“

Auf den ersten Blick ist Barak eine rätselhafte Wahl einer rechtsextremen Regierung, die im vergangenen Jahr versucht hat, vieles von dem, wofür er stand, zu demontieren. Israelischen Medienberichten zufolge war Barak nicht einmal Netanjahus erste Wahl für den Posten, was angesichts des schlechten Verhältnisses zwischen den beiden nicht verwunderlich ist.

Dennoch ist es schwer, sich eine Person vorzustellen, die für diese Aufgabe besser geeignet wäre. Nicht wegen Baraks juristischer Fähigkeiten, nicht wegen des internationalen Rufs, den er sich erworben hat, und auch nicht wegen der Tatsache, dass er den Holocaust überlebt hat – was denjenigen, die ihn nach Den Haag geschickt haben, nicht entgangen ist.

Der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs Barak spricht auf einer Pressekonferenz am 03. November 2023 mit Familien, deren Angehörige am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden. (Miriam Alster/FLASH90)

Vielmehr setzt Barak in seiner neuen Rolle die Mission fort, der er sein ganzes Berufsleben gewidmet hat: die Legitimierung der meisten israelischen Verbrechen, während er gleichzeitig die Fassade der „israelischen Demokratie“ verteidigt. Schließlich ist Barak einer der wichtigsten Autoren der Rechtsdoktrin, dass Israel behaupten kann, eine Demokratie zu sein, während es eine endlose militärische Besatzung aufrechterhält und die Palästinenser systematisch ihrer Rechte, ihrer Würde, ihres Landes und ihres Eigentums beraubt.

Einerseits hat das israelische Justizsystem unter Baraks Leitung die Grenzen seiner eigenen Befugnisse erheblich erweitert. Andererseits stand das Gericht fast immer auf der Seite des israelischen Sicherheitsapparats. Mit Baraks eigenen Worten: „Alle Angelegenheiten des Westjordanlandes und des Gazastreifens sind justiziabel [d. h. sie können innerhalb des israelischen Justizsystems behandelt werden]. Militärische Angelegenheiten in den [besetzten] Gebieten sind justiziabel. Ob man in Gaza den Strom abstellt – justiziabel. Und warum? Weil es internationales Recht gibt. Wenn die Abschaltung des Stroms in Gaza hier nicht justiziabel ist, wird sie in Den Haag justiziabel sein. Das ist der Fall in dieser Angelegenheit und ebenso in der Angelegenheit der Siedlungen.“

Jetzt stellt Barak fest, dass die juristische Rüstung, für die er so hart gearbeitet hat, um Israels Verbrechen zu schützen, möglicherweise nicht ausreicht – und er selbst wird nun in Den Haag dafür kämpfen müssen.

Das Trugbild dieser Rechtsdoktrin wurde durch zwei der Konzepte ermöglicht, mit denen sich Barak am stärksten identifiziert: alles ist justiziabel und Verhältnismäßigkeit. So hat der Oberste Gerichtshof unter seiner Führung die Trennmauer in den besetzten Gebieten legalisiert, die Entscheidung aber im Namen der heiligen Verhältnismäßigkeit „ausgeglichen“, indem er entschied, dass der Verlauf der Mauer geändert werden muss, um eine Handvoll palästinensischer Dörfer nicht vom Rest des Westjordanlandes abzuschneiden.

Ein Teil der israelischen Trennmauer, die Land in den Bezirken Bethlehem und Jerusalem annektiert, Beit Jala, besetztes Westjordanland, 6. April 2019. (Anne Paq/Activestills)

In ähnlicher Weise stellte Barak das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu Jami’at Iscan – das der israelischen Armee erlaubte, palästinensisches Land für den Bau von Autobahnen im Westjordanland zu enteignen – so dar, als ob es den Bewohnern unter der Besatzung dienen sollte, indem er argumentierte, dass „eine langfristige Militärherrschaft zu einer Stagnation in der Entwicklung der lokalen Bevölkerung und der Region führen könnte.“

Obwohl er den strafweisen Abriss palästinensischer Häuser für „unangemessen“ und nutzlos hielt, entschied er, dass er als Richter in dieser Angelegenheit keinen Ermessensspielraum habe, und ergriff keine Maßnahmen, um diese Politik zu stoppen. Dieser Ansatz gipfelte in Baraks endgültiger Entscheidung, die die Politik der „gezielten Tötungen“ – d. h. außergerichtliche Hinrichtungen – der Armee legalisierte, allerdings mit dem Vorbehalt, dass „Einschränkungen und Beschränkungen für die gezielten Tötungen festgelegt werden müssen, damit jeder Fall einzeln geprüft werden kann.

Als Reaktion auf diese Entscheidung schrieb die Rechtswissenschaftlerin Suzie Navot: „Angeblich wird das Urteil die gezielte Tötung von Terroristen erschweren … Aber das ist nur vermeintlich. Denn in der Praxis entscheiden die Sicherheitskräfte auch heute noch über gezielte Tötungen auf der Grundlage ähnlicher Überlegungen, wie sie im Urteil dargelegt sind. Vermutlich wird sich an der Realität nicht viel ändern.“

Mit diesen Worten legte Navot – unterstützend – den Finger auf Baraks doppelte Fata Morgana, deren Wesen und Zweck sie wie folgt erklärt: „Das Urteil über gezielte Tötungen wurde nicht nur für die Armee geschrieben. Es ist vielleicht eines der wichtigsten juristischen Dokumente, die in Israel unter dem Gesichtspunkt der Hasbara [Öffentlichkeitsarbeit] geschrieben wurden. Es ähnelt im Wesentlichen anderen Urteilen, die von Aharon Barak verfasst wurden, vor allem in Bezug auf die Trennmauer. Die Urteile sind nach außen gerichtet – für die internationale Gemeinschaft, die Israels Handlungen in den [besetzten] Gebieten unter die Lupe nimmt. Das Schlusswort des ehemaligen Präsidenten Barak ist ein sensibles Statement zur Verteidigung der unmöglichen Situation Israels und seines ständigen Kampfes gegen den Terror“.

Wie sich herausstellte, war das gar nicht die letzte Geste des Richters. Der 87-Jährige hat sich freiwillig bereit erklärt, den Mantel des Dr. Jekyll zu tragen, um die Verbrechen von Mr. Hyde – einer Leiche im Dienste der israelischen Hasbara – ein weiteres Mal zu legitimieren.

Orly Noy ist Redakteurin bei Local Call, politische Aktivistin und Übersetzerin von Gedichten und Prosa aus dem Persischen. Sie ist Vorsitzende des Vorstands von B’Tselem und Aktivistin in der politischen Partei Balad. In ihren Texten befasst sie sich mit den Grenzen, die ihre Identität als Mizrachi, Linke, Frau, zeitweilige Migrantin, die in einem ständigen Einwanderer lebt, und dem ständigen Dialog zwischen ihnen kreuzen und definieren.

