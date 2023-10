https://www.middleeastmonitor.com/20231011-could-bin-salman-emerge-as-the-saviour-of-palestine/

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman am 22. Juni 2023 [LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images]

Könnte bin Salman zum Retter Palästinas werden?

Von Yvonne Ridley



11. Oktober 2023



Der unter Beschuss stehende israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat als Reaktion auf den erstaunlichen Hamas-Anschlag während des jüdischen Jom-Kippur-Festes geschworen, die politische Landschaft des Nahen Ostens zu verändern. Der mutmaßliche Betrüger, der wegen Untreue, Annahme von Bestechungsgeldern und Betrug angeklagt ist, hat nie ein wahreres Wort gesagt und musste alle seine Ministerämter außer dem des Ministerpräsidenten abgeben.

Die Hamas hat eine Büchse der Pandora geöffnet, die meiner Meinung nach die Gestalt des Nahen Ostens auf Jahre hinaus verändern wird, und zwar zum Besseren. Das Leiden der Palästinenser könnte kaum noch schlimmer werden als die brutale Besatzung, die sie seit 75 Jahren ertragen müssen.

Die schockierenden Ereignisse des Wochenendes bieten eine unglaubliche Gelegenheit zur Wiedergutmachung für einige der monströsesten Personen in der Region und entlarven gleichzeitig die übliche Heuchelei westlicher Führer.

Da wäre zunächst der unberechenbare und launische saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman, der unmissverständlich seine Unterstützung für das palästinensische Volk angekündigt hat. Schade, dass er nicht so weit ging, die Hamas in diese beispiellose Solidaritätsbekundung mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, einzubeziehen, aber das kommt vielleicht später.

Es scheint auch, dass Bin Salman die Pläne für eine Normalisierung mit dem Apartheidstaat Israel verworfen hat, was ein schwerer Schlag für Netanjahu und seine amerikanischen Verbündeten ist. Netanjahu muss sich nach den Ereignissen des letzten Wochenendes noch vor dem sehr strengen Gericht der öffentlichen Meinung in Tel Aviv verantworten, und das könnte er auch.

Ich glaube, dass der Einmarsch der Hamas Netanjahu letztendlich seinen Job kosten wird, weil sein eigenes Volk, einschließlich der Familien der gefallenen Soldaten, der Überlebenden des Kibbuz und anderer, jegliches Vertrauen in seine Führungsqualitäten verloren hat. Letzte Woche hat der Durchschnittsisraeli den Palästinensern noch keine Beachtung geschenkt. Im heutigen Klima sind die Israelis jedoch von Hybris zu Demut übergegangen und leben in Angst, während sie gezwungen sind, ihre persönliche Sicherheit neu zu bewerten.

Der Verlust des Normalisierungsabkommens mit den Saudis wird auch die Korridore der Macht im zionistischen Staat zum Beben bringen. Dies allein wird wahrscheinlich dazu führen, dass Netanjahu, der derzeit gefährlichste Mann der Welt, zu Fall gebracht wird. Er hat die Israelis davon überzeugt, dass die größte Bedrohung für den Weltfrieden der Iran ist, und er hoffte offensichtlich, dass Saudi-Arabien durch den Normalisierungsprozess dazu beitragen würde, die Aggression Teherans gegenüber Israel zu zähmen.

Der Iran hat Anschuldigungen zurückgewiesen, er habe die Hamas bei der Durchführung des Anschlags vom Samstag finanziert und unterstützt. Dies ist wahrscheinlich richtig, nicht zuletzt, weil die Reaktion der Hisbollah im Libanon untypisch zurückhaltend ausfiel, obwohl es heißt, dass die Bewegung in den Startlöchern steht, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Klar ist, dass Israel den schwärzesten Tag in seiner gewalttätigen Geschichte erlebt hat. In manchen Kreisen wird er als Tel Avivs eigener 11. September bezeichnet, und er geht auf Netanjahus Konto.

Was die Versäumnisse der Geheimdienste angeht, so war es eine Katastrophe, ähnlich wie die US-Geheimdienste den Fall der Berliner Mauer nicht kommen sahen, bevor er tatsächlich eintrat.

Der Gazastreifen wird nun ohne Gnade und in einigen Fällen ohne Vorwarnung bombardiert. Kollektivstrafen sind natürlich nach internationalem Recht illegal. Israel kümmert sich nicht darum; es behandelt internationale Gesetze und Konventionen mit Verachtung und wird von den USA und seinen feigen Verbündeten im Westen dazu ermächtigt, ungestraft zu handeln.

READ: Israels totale Belagerung des Gazastreifens laut UNO völkerrechtlich verboten

Diese Verbündeten zitterten, als die Hamas ihre eigene Version von „Schock und Ehrfurcht“ ablieferte und aus dem Freiluftgefängnis, das der Gazastreifen ist, ausbrach, um Israel anzugreifen. Daraufhin kehrten Washington, London, Paris, Berlin und andere zur Tagesordnung zurück und verurteilten die Aktionen der Hamas als „Terrorismus“.

Das Wort wurde großzügig in Umlauf gebracht, nachdem es bei der Beschreibung des Widerstands der Ukraine gegen die russische Besatzung durch Abwesenheit glänzte, aber jetzt fragt sich der Westen, was er noch tun kann. Alle sind darauf bedacht, sich nicht den Zorn des Kronprinzen und De-facto-Herrschers von Saudi-Arabien zuzuziehen, falls sich die goldene Gans des Westens umdreht und wegfliegt. Die Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv liegen nun in Trümmern, und keiner der westlichen Staats- und Regierungschefs hat den Mut, Bin Salman zurechtzuweisen oder ihn zur Wiederaufnahme der Verhandlungen zu bewegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Prinz mit einem anderen westlichen Verbündeten, dem starken Mann von Abu Dhabi, Kronprinz Mohammed Bin Zayed, öffentlich streitet. Das dünne Furnier der viel gepriesenen arabischen entente cordiale bekommt ernsthafte Risse. Die Männerfreundschaft ist endgültig vorbei, obwohl ihre Rivalität Anlass zur Sorge gibt.

Während Bin Zayed seine eigenen Interessen ziemlich rücksichtslos verfolgt, hat er sich in seiner Reaktion auf den Hamas-Angriff offen auf die Seite Israels gestellt. Das hat Bin Salman dazu veranlasst, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen und die Palästinenser zu unterstützen, nicht aber die Hamas.

READ: VAE warnen syrisches Regime vor „Einmischung“ in israelischen Krieg gegen Gaza

Die gemeinsamen Unternehmungen von Bin Zayed und Bin Salman mit Moskau in Libyen, ihre gemeinsamen Söldnerabenteuer im Jemen und das Umwerben Chinas, um Einfluss auf die globale Informationsmacht zu nehmen, haben die beiden Kronprinzen auf Kollisionskurs gebracht.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt mussten zusehen, wie sich der saudische Staatschef auf der Weltbühne mit den Russen und Chinesen anfreundete und eine Grimasse zog. Er hat gezeigt, dass er seinen Terminkalender und seine Tanzkarte selbst in der Hand hat, und US-Präsident Joe Biden – als was für ein Unterstützer von Rechtsextremisten sich dieser vermeintliche Demokrat entpuppt – hat bereits auf eigene Kosten gelernt, die Frage der Menschenrechte gegenüber Riad nicht anzusprechen, insbesondere nicht die Vergeltung für den brutalen Mord an Jamal Khashoggi (das Schiff ist bereits abgefahren) oder die Ölförderung.

Bin Salman hat die unterwürfigen westlichen Staatsoberhäupter genau dort, wo er sie haben will, unter seiner königlichen Fuchtel. Dies bietet ihm die einmalige Gelegenheit, die düsteren Tage des Khashoggi-Mordes hinter sich zu lassen, während er für die arabische Welt den wohltätigen König spielt. Er könnte uns alle schockieren, indem er zum Retter der Palästinenser wird, indem er auf einem Nahost-Friedensabkommen besteht und persönlich dafür sorgt, dass ein Abkommen ausgearbeitet und umgesetzt wird.

Einen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, erhalten wir, wenn der britische Premierminister Rishi Sunak den roten Teppich für einen offiziellen Besuch in London ausrollt; wenn alles gut geht und genügend Öl- und Waffengeschäfte vereinbart werden, wird zweifellos ein Staatsbesuch folgen. Sunak wird nicht aufmucken, und wenn man ihm sagt, er solle freundlicher zu den Palästinensern sein, wird er mit Sicherheit zustimmen.

Bin Salman hat die Chance, sein Image im Ausland aufzupolieren, für das er mit einer Reihe außergewöhnlicher „Sportwasch“-Geschäfte Milliarden ausgegeben hat. Diese Demonstration von „Soft Power“ kommt ihm in manchen Kreisen zugute, aber jetzt könnte er noch mehr Erfolg haben, wenn er sich entschließt, die Menschen im Souk anzusprechen.

Da zwischen Bin Salman und seinem Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fast ein offener Krieg herrscht, der eine große Diskrepanz in ihrer Reaktion auf Israel offenbart, bietet der Hamas-Anschlag dem saudischen Staatschef die Gelegenheit, seine Verhandlungsposition auf der Weltbühne zu stärken. Der umstrittene Normalisierungsprozess mit Israel drohte seine Position bei den einfachen Arabern und Muslimen zu gefährden, die ungläubig zusahen, wie Gruppen von Juden Madinah besuchten und einige sogar Selfies in der Großen Moschee in Mekka machten.

Im derzeitigen Klima wird daher jede Normalisierungsvereinbarung des saudischen Kronprinzen als Verrat angesehen werden. Aus diesem Grund hat er sich meiner Meinung nach mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihrem Führer Mahmoud Abbas verbündet.

Sein geplanter Besuch im Vereinigten Königreich und möglicherweise in den USA ist Teil des Prozesses der Beschönigung seiner Menschenrechtsbilanz und seiner Rehabilitierung. Während jeder weiß, dass es in seinem eigenen Interesse ist, auf der Seite Saudi-Arabiens zu stehen, könnte Mohammed Bin Salman als der vollkommen erlöste Retter Palästinas erscheinen. Das wäre eine außergewöhnliche Wendung des Schicksals, aber die Palästinenser wären wieder einmal der Gnade einer dritten Partei ausgeliefert. Wahre Freiheit werden sie erst erlangen, wenn sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können, ohne sich auf kriminelle Premierminister und launische Kronprinzen verlassen zu müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …