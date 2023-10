Israeli death toll soars to 1,200, 2,400 wounded as Israel targets Hamas leaders in Gaza At Least 1,200 Israelis Killed, 2,400 Wounded Israel’s UN Envoy: 100-150 Kidnapped to Gaza Dozens of Foreign Nationals Killed, Kidnapped 10,000 Attend Israel Solidarity Rally in NY Palestinians Say 950 Palestinians Killed, 5,000 Wounded in Israeli Airstrikes IDF Says Holding 1,500 Bodies of Militants, Calls on Gazans to Flee to Egypt

Gaza-Krieg Tag 5: | Alarm in Nordisrael aus Angst vor Infiltration; Netanjahu und Gantz bilden Notstandsregierung

Soldaten lokalisieren Leichen in Kfar Azza, nahe der Grenze zum Gazastreifen.Credit: Rami Shllush

Eine israelische mobile Artillerieeinheit feuert eine Granate aus dem Süden Israels in Richtung des Gazastreifens ab, in einer Position nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, Israel, Mittwoch, 11. Oktober 2023. (AP Photo/Erik Marmor)Kredit: Erik Marmor /AP

Vom Gazastreifen aus werden Raketen auf Israel abgefeuert, Mittwoch, 11. Oktober 2023. Israel hat intensive Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen, nachdem die militanten Machthaber des Gebiets am Samstag einen beispiellosen Angriff auf Israel verübt hatten, bei dem über 1000 Menschen getötet und gefangen genommen wurden. Hunderte von Palästinensern wurden bei den Luftangriffen getötet. (AP Photo/Hatem Moussa)Bildnachweis: Hatem Moussa /AP

11. Okt. 2023

Raketen aus dem Gazastreifen treffen Gebäude in Aschkelon, zwei Verletzte werden ins Krankenhaus gebracht

Gesundheitsministerium in Gaza: „60 Prozent der Verletzten sind Kinder und ältere Menschen“.

Die Hisbollah erklärt sich für den Abschuss der Panzerabwehrrakete auf die IDF-Stellung nahe der libanesischen Grenze verantwortlich

Israel schlägt im Libanon zu, nachdem eine Panzerabwehrrakete auf einen Armeeposten nahe der Nordgrenze abgefeuert wurde

Rakete aus dem Gazastreifen trifft direkt ein Haus in der Stadt Sderot im Süden Israels

IDF: Wir haben das Flugzeugortungssystem der Hamas zerstört

IDF: Zahl der Hamas-Mitglieder, die nach Israel eingedrungen sind, deutet auf den Versuch hin, Grenzorte im Gazastreifen zu besetzen

Mindestens 1.200 Israelis seit Beginn des Krieges getötet

Israel und Hisbollah liefern sich Feuergefechte entlang der Nordgrenze ■ Mindestens 1.200 Israelis getötet, 2.400 verwundet ■ Dutzende ausländische Staatsangehörige getötet, entführt ■ Palästinenser sprechen von 950 Toten und 5.000 Verwundeten bei israelischen Luftangriffen ■ IDF: Halten 1.500 Leichen von Kämpfern fest, rufen die Bewohner des Gazastreifens auf, nach Ägypten zu fliehen

Aktualisierungen

Ben Samuels

7:32 PM

Mindestens 22 US-Bürger wurden bei Hamas-Angriffen auf Israel getötet, so das Außenministerium

Yaniv Kubovich

7:30 PM

IDF: Keine Raketeneinschläge vom libanesischen Territorium identifiziert; ein Raketenabschuss aus Gaza in der nördlichen Küstenregion entdeckt

Die IDF erklärten, dass keine Raketeneinschläge vom libanesischen Territorium aus festgestellt wurden, da die Streitkräfte sowohl zu Lande als auch in der Luft scannen.

Was die Sirenen in der Region Karmel betrifft, so wurde ein Raketenabschuss aus dem Gazastreifen festgestellt. Übersetzt mit Deepl.com



