‚Colonial exploits‘: Israel plans to loot Palestinian gas reserves Israel has awarded licenses to six companies, including Italy’s ENI, Dana Petroleum, a UK-based subsidiary of the Korea National Oil Corporation, and Israeli company Ratio Petroleum to areas falling within Palestinian territory.

Fachleute sagen, dass die Vergabe von Lizenzen darauf hindeutet, dass Israel hinter palästinensischen Bodenschätzen her ist. / Foto: TRT World

„Koloniale Heldentaten“: Israel will palästinensische Gasreserven plündern

1. April 2024

Mitten im laufenden Angriff Israels auf den Gazastreifen hat die rechtsextreme Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu im Stillen Lizenzen an lokale und internationale Unternehmen vergeben, um in Gebieten, die als palästinensische Seegebiete gelten, Gas zu finden und zu fördern.

Dies geschah im Oktober, nur wenige Wochen nachdem Israel seinen Krieg gegen die Enklave begonnen hatte, und löste heftige Reaktionen von Rechtsgruppen und Aktivisten aus, die sich besorgt über Israels Absicht äußerten, sich palästinensischer natürlicher Ressourcen zu bemächtigen.

Im Februar schickte das Rechtszentrum Adalah einen Brief an den israelischen Energieminister, während Foley Hoag, eine Anwaltskanzlei, die propalästinensische Organisationen wie al Haq, al Mezan Center for Human Rights und das Palestinian Center for Human Rights vertritt, Mitteilungen an die Unternehmen schickte, die die Lizenzen erhalten hatten.

Ihre Forderungen waren eindeutig: Die Lizenzen sollten widerrufen, alle geplanten Explorationen gestoppt und die Erteilung weiterer Lizenzen für Gebiete, die im palästinensischen Seegebiet liegen, untersagt werden.

Während die Organisationen noch auf eine Antwort warten, wird das Thema auf internationaler Ebene angesprochen.

Im italienischen Parlament haben die Grünen und das Linksbündnis einen Entschließungsantrag eingebracht, um jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Gazastreifen aufgrund der Beteiligung des italienischen Unternehmens ENI auszusetzen.

Die Resolution wurde zwar nicht angenommen, warf aber Fragen über die Haltung der Regierung auf.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani antwortete daraufhin, dass der Vertrag mit ENI „noch nicht abgeschlossen“ sei und es „derzeit keine Ausbeutung von Ressourcen“ gebe, wie lokale Medien berichteten.

Das hat jedoch wenig dazu beigetragen, die Befürchtungen von Menschenrechtsgruppen und Aktivisten zu zerstreuen.

Stehlen von Ressourcen

Suhad Bishara, juristischer Direktor bei Adalah, sagte, die Vergabe von Lizenzen deute darauf hin, dass Israel hinter palästinensischen Bodenschätzen her sei.

„Wir sind besorgt, dass Israel die natürlichen Ressourcen in den palästinensischen Meeresgewässern einseitig für seine eigenen finanziellen und kolonialen Zwecke erforschen und ausbeuten will“, sagte sie.

Nach Angaben von Adalah hat Israel Lizenzen an sechs Unternehmen vergeben, darunter die italienische ENI, Dana Petroleum, eine im Vereinigten Königreich ansässige Tochtergesellschaft der Korea National Oil Corporation, und das israelische Unternehmen Ratio Petroleum. Diese drei Unternehmen sind diejenigen, die Bescheide erhalten haben.

Die Lizenzen wurden nach einer vierten Ausschreibungsrunde vergeben, die die israelische Regierung im Jahr 2022 eingeleitet hatte.

Zu den Gebieten, die sie abdecken, gehört die Zone G, die an die Küste des Gazastreifens angrenzt.

Rund 62 Prozent der Zone G liegen innerhalb der Meeresgrenzen, die der Staat Palästina 2019 gemäß den Bestimmungen des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) von 1982, das Palästina unterzeichnet hat, erklärt hat, so das Rechtszentrum.

Israel hat auch Ausschreibungen für die Zonen H und E veröffentlicht und weist darauf hin, dass etwa 73 Prozent der Zone H und 5 Prozent der Zone E innerhalb der erklärten Seegrenzen Palästinas liegen.

„Obwohl Israel keine Vertragspartei des UNCLOS ist, hat es auf die palästinensische Erklärung mit der Behauptung reagiert, dass Palästina nicht befugt sei, seine Seegrenzen und Gewässer zu deklarieren, da Israel Palästina nicht als souveränen Staat anerkenne“, so Adalah in einer Erklärung vom Februar.

Missachtung des Völkerrechts

Bishara betonte, dass nur Palästinenser „die einzigen legitimen Nutznießer der Ausbeutung dieser Ressourcen sein können“ und fügte hinzu, dass Israel in der Vergangenheit die Ressourcen des Gazastreifens verletzt und missbraucht habe.

In einem kürzlich erschienenen Artikel für Middle East Eye wies der Wirtschaftswissenschaftler und Forscher Walid Abuhelal darauf hin, dass Israel neben dem Erdgas aus dem Gazastreifen „palästinensisches Erdgas aus dem Meged-Öl- und Gasfeld im besetzten Westjordanland unter dem Vorwand stiehlt, das Feld liege westlich der Waffenstillstandslinie von 1948“.

British Gas bestätigte 1999, dass Gaza Marine, ein Erdgasfeld vor der Küste des Gazastreifens, über Gasreserven von rund 1,1 Billionen Kubikfuß verfügt, so Abuhelal.

Die Tatsache, dass diese Vorkommen während des tödlichen Krieges gegen Gaza zugesprochen wurden, „unterstreicht Israels völlige Missachtung des Völkerrechts und die katastrophalen Folgen seines Angriffs auf die Palästinenser in Gaza“, so Bishara.

QUELLE: AA

Übersetzt mit deepl.com



