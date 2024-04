Netanyahu versucht erneut, Al Jazeera in Israel zu schließen

Israeli PM Netanyahu revives push to shut down Al Jazeera This is a breaking news story, more details to follow.

Premierminister Benjamin Netanjahu versucht schon seit einiger Zeit, Al Jazeera in Israel zu schließen [Reuters].

Netanyahu forderte die Knesset auf, heute Abend ein Gesetz zu verabschieden, das ihm die „sofortige“ Schließung des Senders in Israel ermöglicht.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant führte diese Woche umfassende Gespräche mit hochrangigen US-Beamten und versuchte, die Temperatur zwischen den beiden Regierungen zu senken. Gallant, der nicht zu Netanjahus engstem Kreis gehört, ist einer der Hauptverantwortlichen für die Kampagne gegen die Hamas als Vergeltung für den Amoklauf der Militanten am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet wurden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in der von der Hamas regierten Enklave hat Israels militärische Reaktion mehr als 32.000 Palästinenser getötet. Das israelische Team wird weiterhin von Ron Dermer, dem Minister für strategische Angelegenheiten, und Tzachi Hanegbi, dem nationalen Sicherheitsberater, geleitet, zwei engen Vertrauten Netanjahus, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

Es wird erwartet, dass sich die Gespräche auf die angedrohte israelische Offensive in Rafah konzentrieren werden, wo mehr als eine Million vertriebene Palästinenser Schutz suchen. Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Mittwoch auf die Frage, ob die USA glauben, dass eine begrenzte Militäraktion in Rafah die verbliebenen Kommandeure der militanten Palästinensergruppe ausschalten kann: „Ja, das tun wir“. Das Weiße Haus erklärte in der vergangenen Woche, dass es beabsichtige, israelische Beamte über Alternativen zur Ausschaltung der verbleibenden Hamas-Bataillone in Rafah zu informieren, ohne dass es zu einer groß angelegten Bodeninvasion kommt, die nach Ansicht Washingtons eine „Katastrophe“ wäre. Die Androhung einer solchen Offensive hat die Differenzen zwischen den engen Verbündeten USA und Israel verschärft und die Frage aufgeworfen, ob die USA die Militärhilfe einschränken könnten, falls Netanjahu sich Biden widersetzt und trotzdem weitermacht. Biden, der sich im November zur Wiederwahl stellt, sieht sich nicht nur dem Druck von Amerikas Verbündeten, sondern auch einer wachsenden Zahl von Demokraten ausgesetzt, die israelische Militäraktion im Gazastreifen einzudämmen. Bidens Entscheidung, sich in der UNO der Stimme zu enthalten, nachdem er sich monatelang weitgehend an die langjährige US-Politik gehalten hatte, Israel in der Weltorganisation zu schützen, schien die wachsende Frustration der USA mit dem israelischen Führer widerzuspiegeln. Netanjahu erteilte eine scharfe Rüge und bezeichnete den Schritt der USA als „klaren Rückzug“ von seiner früheren Position, der Israels Kriegsanstrengungen und die Verhandlungen zur Befreiung von mehr als 130 Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden, beeinträchtigen würde. US-Beamte erklärten damals, die Regierung Biden sei über Netanjahus Entscheidung verwirrt und halte sie für eine Überreaktion, und betonten, es habe keine Änderung der Politik gegeben.

Netanyahu versucht erneut, Al Jazeera in Israel zu schließen

1 Apr 2024

Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Versuch wieder aufgenommen, Al Jazeera in Israel zu schließen.

Der israelische Regierungschef forderte am Montag, dass seine Koalitionsregierung in der Knesset ein Gesetz verabschiedet, das es hochrangigen Ministern erlauben würde, ausländische Nachrichtensender, die als Sicherheitsrisiko eingestuft werden, zu schließen.

Netanjahu, der seit langem versucht, die Sendungen des in Katar ansässigen Medienunternehmens zu unterbinden, versprach laut einer Erklärung seiner Likud-Partei, nach der Verabschiedung des Gesetzes „sofort zu handeln, um Al Jazeera zu schließen“.

Das Gesetz, das im Februar in erster Lesung verabschiedet wurde, gibt dem Premierminister und dem Kommunikationsminister die Befugnis, die Schließung ausländischer Sender, die in Israel tätig sind, anzuordnen und ihre Ausrüstung zu konfiszieren, wenn man glaubt, dass sie „die Sicherheit des Staates gefährden“.

Likud-Beamte wurden angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Knesset am Montagabend eine zweite und dritte Lesung des Gesetzes beschließt.

Der erneute Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netanjahu mit massiven Protesten gegen sein Vorgehen im Krieg Israels gegen die palästinensische Gruppe Hamas konfrontiert ist.

Lange Kampagne

Die Wiedereinbringung des Gesetzes in das israelische Parlament erfolgt fast fünf Monate nach der Ankündigung Israels, den libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen zu sperren.

Mit Beginn des Krieges im Oktober hatte die israelische Regierung eine Kriegsverordnung erlassen, die es ihr erlaubt, ausländische Medien, die als Bedrohung der nationalen Interessen angesehen werden, mit Zustimmung der Gerichte vorübergehend zu schließen.

Sie verzichtete darauf, Al Jazeera zu diesem Zeitpunkt zu schließen. Kommunikationsminister Shlomo Karhi sagte damals jedoch, er hoffe, dass die Maßnahmen auch gegen Al Jazeera, das Katar gehört, angewandt würden.

Als einer der wenigen internationalen Medienkanäle, die während des andauernden Krieges Israels in der belagerten Enklave live aus dem Gazastreifen berichteten, warf Karhi dem Sender Parteilichkeit für die Hamas und Aufwiegelung gegen Israel vor.

Israel hat Al Jazeera, das Büros im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen unterhält, häufig angegriffen. Im Mai 2022 erschossen israelische Streitkräfte die ranghohe Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, während sie über eine israelische Militäraktion in der Stadt Jenin im Westjordanland berichtete.

Ein von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebener Bericht kam zu dem Schluss, dass die israelischen Streitkräfte bei der Tötung „ungerechtfertigte tödliche Gewalt“ anwandten und damit ihr „Recht auf Leben“ verletzten.

Während des Krieges im Gazastreifen sind mehrere Journalisten des Senders und ihre Familienangehörigen durch israelische Bombardements ums Leben gekommen.

Am 25. Oktober wurde bei einem Luftangriff die Familie des Gaza-Büroleiters Wael Dahdouh getötet, darunter seine Frau, sein Sohn, seine Tochter, sein Enkel und mindestens acht weitere Verwandte.

Der Schritt der Netanjahu-Regierung kommt auch inmitten der weit verbreiteten Kritik am israelischen Premierminister wegen des Sicherheitsversagens bei dem von der Hamas geführten Angriff auf Südisrael am 7. Oktober.

Nach israelischen Angaben wurden dabei fast 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Gefangene nach Gaza verschleppt.

Netanjahus Vergeltungskrieg gegen den Gazastreifen hat nach Angaben der palästinensischen Behörden mindestens 32 782 Menschen das Leben gekostet, überwiegend Frauen und Kinder.

Am Sonntag versammelten sich Zehntausende von Menschen vor dem israelischen Parlamentsgebäude in Jerusalem zur größten regierungskritischen Demonstration seit Beginn des Krieges.

Die Demonstranten forderten von der Regierung ein Waffenstillstandsabkommen, das die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Gefangenen vorsieht, und verlangten vorgezogene Wahlen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …