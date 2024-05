Colombia to break diplomatic relations with ‚Israel‘ Gustavo Petro calls Benjamin Netanyahu a „genocidal president“ during International Worker’s Day celebrations.

Kolumbien bricht diplomatische Beziehungen zu „Israel“ ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

1. Mai 2024

Gustavo Petro nennt Benjamin Netanjahu während der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Arbeit einen „völkermordenden Präsidenten“.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro kündigte am Mittwoch an, dass er die diplomatischen Beziehungen zu „Israel“ wegen dessen völkermörderischen Aktionen im Gazastreifen abbrechen werde, bei denen über 34.568 Palästinenser getötet und 77.765 verletzt wurden.

Petro hatte zuvor den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu scharf angegriffen und darauf gedrängt, dass der Internationale Gerichtshof die Klage Südafrikas gegen „Israel“ anhört.

Im Januar wies der IGH „Israel“ an, Handlungen zu unterlassen, die unter die Völkermordkonvention fallen könnten, und zu garantieren, dass sein Militär keine völkermörderischen Handlungen gegen Palästinenser vornimmt, nachdem Südafrika den Vorwurf erhoben hatte, in Gaza Völkermord zu begehen.

Während der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Arbeit erklärte Petro der Menge, dass „hier vor Ihnen die Regierung des Wandels, der Präsident der Republik verkündet, dass wir morgen die diplomatischen Beziehungen mit dem Staat Israel abbrechen werden… weil wir eine Regierung haben, weil wir einen Präsidenten haben, der Völkermord begeht“.

Petro erklärte, dass die Nationen angesichts der Ereignisse in Gaza nicht passiv bleiben können.

Petro warnte im März, dass „Israel“ die diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv abbrechen werde, wenn es sich nicht an die Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats für den Gazastreifen halte.

Im Januar forderte Petro außerdem die Verleihung des Friedensnobelpreises an das südafrikanische Anwaltsteam in Anerkennung ihrer Klage gegen „Israel“.

Zuvor hatte Petro die Verbrechen „Israels“ in Gaza als „Nazi“ bezeichnet.

‚Israel‘ setzt möglicherweise Bomben ein, die verdampfen und Körper schmelzen: Euro-Med

Euro-Med Human Rights Monitor teilte am Dienstag mit, dass sie Zeugenaussagen erhalten habe, wonach die Leichen von Palästinensern, die von der israelischen Besatzung im Gazastreifen getötet wurden, „verdampft oder geschmolzen“ zu sein schienen, was auf den Einsatz von verbotenen thermischen Waffen in Wohngebieten hindeutet.

Die in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe forderte eine internationale Untersuchung der Angelegenheit und drängte darauf, dass ein internationales Expertenkomitee eingerichtet werden müsse, um die Waffen zu untersuchen, die Israel im Rahmen seines Völkermords im Gazastreifen einsetzt, einschließlich des möglichen Einsatzes von Bomben, die eine so große Hitze erzeugen, dass die Körper der Opfer verdampfen“.

Dem Bericht zufolge gibt der völkermörderische Krieg gegen den Gazastreifen, der mindestens 34.000 Palästinenser das Leben gekostet hat, Anlass zu Besorgnis „über den möglichen Einsatz von ‚Wärmewaffen‘ oder so genannten ‚Vakuumbomben'“, die in Militärkreisen für ihre Wirksamkeit bei der Sprengung von Höhlen und unterirdischen Tunnelkomplexen bekannt sind.

„Eine Reihe von Opfern, die bei diesen schrecklichen israelischen Angriffen auf Wohnhäuser getötet wurden, sind verschwunden und möglicherweise zu Asche geworden, was Fragen über die Art der bei den Angriffen verwendeten Bomben aufwirft“, sagte Euro-Med und fügte hinzu, dass Tausende von Märtyrern „weiterhin vermisst werden, entweder weil es aufgrund unzureichender Ausrüstung und technischen Know-hows unmöglich war, sie unter den Trümmern zu bergen, oder weil ihre Leichen entweder von der israelischen Armee versteckt wurden oder nicht mehr existieren“.

Die Gruppe wies darauf hin, dass der zivile Verteidigungsdienst des Gazastreifens in diesem Monat mehrere Erklärungen über die zu Asche gewordenen Leichen der Opfer abgegeben hat. In diesen Erklärungen wurde die Entdeckung eines Massengrabes im Nasser Medical Complex in Khan Younis, im südlichen Teil des Gazastreifens, beschrieben.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …