Ein Dozent des University College London (UCL) erklärt, warum die Gaza-Solidarität auf seinem Campus wächst und wie es weitergehen soll.

William A. Booth

1. Mai 2024

Seit Oktober protestieren die Studierenden des University College London (UCL) in Solidarität mit Palästina. Diese Proteste haben viele Formen angenommen, darunter Kundgebungen, Vorträge, Demonstrationen und vor allem eine 34-tägige Besetzung eines Universitätsraums, der als „apartheidfreie Zone“ bezeichnet wurde. Dieser Raum wurde zu einem Zentrum für Bildung, Diskussion, Gemeinschaft und Aktivismus.

Die Studierenden versammelten sich auch regelmäßig vor dem Hauptgebäude der Universität, um ihren Widerstand gegen die israelische Offensive zu bekunden und um zu fordern, dass die UCL ihre Verbindungen zu einer Reihe von Unternehmen und Institutionen kappt.

Viele Akademiker, Aktivisten und Kulturschaffende haben die Besetzung durch Vorträge oder Workshops unterstützt; mein bescheidener Beitrag war eine kurze Geschichte der lateinamerikanischen Solidarität mit Palästina und seinem Volk.

In letzter Zeit wurde ich jedoch gefragt, warum ein Dozent (oder Student) für lateinamerikanische Geschichte sich für Palästina interessieren sollte. Abgesehen von grundlegendem Anstand und Solidarität gibt es mehrere wichtige Gründe, warum diese Proteste mit der Geschichte und mit der Bildung zu tun haben.

Lateinamerika und Palästina

Erstens gibt es tiefe demografische Verbindungen zwischen dem Nahen Osten und Lateinamerika, mit vielen ineinandergreifenden Migrationsgeschichten, die in die Gegenwart führen. So leben beispielsweise mehr als 500 000 Palästinenser in Chile, so dass der aktuelle Konflikt dort natürlich von großer Bedeutung ist.

Zweitens gibt es in Lateinamerika viele Menschen, die sich mit den antikolonialen Aspekten des palästinensischen Kampfes sowie mit dem Widerstand gegen den US-Imperialismus identifizieren.

Im Jahr 2006 sagte beispielsweise der venezolanische Präsident Hugo Chávez: „Es ist wirklich empörend zu sehen, wie der Staat Israel weiterhin bombardiert, tötet … mit all seiner Macht, die er hat, und mit Unterstützung der Vereinigten Staaten… Es ist schwer zu erklären, dass niemand etwas tut, um diesen Horror zu beenden.

Drittens spielte Israel während des Kalten Krieges in Lateinamerika eine Rolle bei der Unterstützung rechtsgerichteter Diktaturen. Israel lieferte Schusswaffen, Flugzeuge und andere Waffensysteme an diese Regime, ging aber in einigen Fällen – in den berüchtigtsten Fällen – noch viel weiter, indem es Militär und Geheimpolizei beriet und ausbildete und eine direkte Rolle bei der Aufstandsbekämpfung übernahm.

Israel rechtfertigte diese Verbindungen mit zwei Argumenten: erstens mit der Überzeugung, dass der Waffenhandel mit jedem Käufer legitim sei, und zweitens damit, dass es Israel an Freunden fehle und es sich nicht leisten könne, zu wählerisch zu sein.

Zu den Regierungen und Militärs, mit denen Israel zusammenarbeitete, gehörte die notorisch brutale Junta Argentiniens, deren Führer häufig das Naziregime in Deutschland lobten. Israel half auch der Armee El Salvadors, politisch unzuverlässige Bevölkerungsgruppen in strategisch wichtigen Gebieten zu vertreiben und sie durch vertrauenswürdige Siedler zu ersetzen.

Meine Universität sagt, sie sei stolz darauf, „mit der Welt verbunden zu sein und sie zum Besseren verändern zu wollen; anerkannt für unser radikales und kritisches Denken und dessen weitreichenden Einfluss“.

Wenn ich durch den Innenhof gehe und Hunderte von Studenten sehe, die den Ausstieg aus der Rüstungsindustrie, die Beendigung der Beziehungen zu israelischen Institutionen und ein Ende des Schulmordes fordern, bei dem fast 100 Professoren und 8.000 Studenten in Gaza getötet wurden, dann sehe ich diese Werte in Aktion.

Das ist Engagement für die ganze Welt. Das ist Engagement für einen Wandel zum Besseren (denn was sonst könnte Widerstand gegen Völkermord sein?). Das ist radikales und kritisches Denken. Und nach der Medienaufmerksamkeit der letzten Wochen zu urteilen, ist dies auch ein weit verbreiteter Einfluss.

Abkehr von der Gewalt

Eine konkrete Veränderung, die Studenten – und viele Lehrkräfte, wie aus den Entschließungen der Gewerkschaften hervorgeht – anstreben, ist die Abkehr von der Gewalt. Auf den ersten Blick mag es sehr seltsam erscheinen, dass eine Bildungseinrichtung finanzielle Verbindungen zu Waffenherstellern oder militärischen Einrichtungen eingeht, aber so ist die Welt, in der wir leben.

Trotz der hochtrabenden Rhetorik auf Websites und in Prospekten lehren und lernen wir in den Apparaten der Staatsmacht, und wir sind auf die Zustimmung von Regierungen und Unternehmen angewiesen, um im Rahmen des derzeitigen neoliberalen Bildungsmodells zu arbeiten.

Wenn also die Leitung der Columbia University die Wünsche ihrer eigenen Fakultät ignoriert und die Polizei gegen Studenten einsetzt, handelt sie im Einklang mit der Logik des Systems.

Für sie sind die Universität nicht die Studenten und auch nicht die Dozenten, sondern die Marke, die Ideologie, die Verbindungen zur Regierung und zum Kapital. Studenten und Dozenten haben andere Vorstellungen. Wir sind die Universität.

Studierende und Lehrende haben andere Vorstellungen. Wir sind die Universität.

Ehrung eines Ehemaligen

Vor einigen Monaten benannten die Studenten der UCL ihr Studentenzentrum nach dem palästinensischen Schriftsteller und Dichter Dr. Refaat Alareer um, um gegen das Schweigen der Universität nach seinem Tod zu protestieren.

Er wurde bei einem gezielten Anschlag getötet. Als prominenter Akademiker und Ehemaliger (er machte 2007 seinen Master-Abschluss in Kunst) erwarteten die protestierenden Studenten etwas: eine Erklärung, eine Verurteilung, einen Aufruf zum Frieden, aber es kam nichts.

Letzten Freitag, kurz bevor sich die Studierenden zu einer Kundgebung auf dem Vorplatz versammelten, kam die Nachricht, dass Refaats Tochter und Enkelkind getötet worden waren, wahrscheinlich bei einem weiteren gezielten Angriff der israelischen Streitkräfte. Die Demonstranten lasen seine Gedichte und erinnerten sich an sein Leben, und sie werden dies auch weiterhin tun, denn er bleibt eine Inspiration.

Die Studenten von heute sind eine Quelle der Hoffnung. Obwohl sowohl die Regierungen als auch die Universitäten den Protest erheblich erschweren und potenziell teuer machen, sind sie hier und setzen sich für Palästina ein.

Sie sind zu Recht wütend über die Welt, die wir ihnen hinterlassen. Wenn man mich also fragt, warum ich die protestierenden Studenten unterstütze, kann ich nur eines sagen: Wie könnte ich das nicht?

QUELLE: TRT World

Dr. William A. Booth ist Dozent für lateinamerikanische Geschichte am University College London. Er arbeitet derzeit an einem Buch über die Linke in Lateinamerika während des frühen Kalten Krieges. Dies sind persönliche Ansichten und spiegeln nicht die Ansichten der Universität oder seines Fachbereichs wider.

