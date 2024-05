Colombia’s Petro orders opening of embassy in West Bank’s Ramallah Petro had recalled the Colombian ambassador from Tel Aviv, where the embassy was closed on May 3.



Kolumbiens Präsident Gustavo Petro spricht in Bogotá [Luisa Gonzalez/Reuters].

Petro hatte den kolumbianischen Botschafter aus Tel Aviv abberufen, wo die Botschaft am 3. Mai geschlossen wurde.

Kolumbiens Petro ordnet Eröffnung einer Botschaft in Ramallah im Westjordanland an

23. Mai 2024

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat die Eröffnung einer Botschaft in der palästinensischen Stadt Ramallah angeordnet, so Außenminister Luis Gilberto Murillo gegenüber Journalisten.

„Präsident Petro hat den Befehl gegeben, die kolumbianische Botschaft in Ramallah zu eröffnen, die Vertretung Kolumbiens in Ramallah, das ist der nächste Schritt, den wir machen werden“, sagte Murillo am Mittwoch.

Murillo fügte hinzu, er glaube, dass sich bald mehr Länder für die Anerkennung eines palästinensischen Staates vor den Vereinten Nationen einsetzen würden, was Kolumbien bereits unterstützt habe.

Anfang dieses Monats hatte Petro, der bereits den kolumbianischen Botschafter aus Tel Aviv abberufen hatte, erklärt, er werde die diplomatischen Beziehungen zu Israel wegen dessen Krieg gegen den Gazastreifen abbrechen. Die Botschaft wurde am 3. Mai geschlossen.

Petro, der 2022 an die Macht kam, gilt als Teil einer fortschrittlichen Welle, die in Lateinamerika als „rosa Flut“ bekannt ist. Seit Beginn des Krieges ist er einer der schärfsten Kritiker Israels in der Region.

Der israelische Außenminister Israel Katz beschuldigte Petro, „antisemitisch und voller Hass“ zu sein, nachdem Kolumbien beschlossen hatte, seine Beziehungen zu Israel abzubrechen, und behauptete, dieser Schritt sei eine Belohnung für die Hamas.

Im Oktober, nur wenige Tage nach Beginn des Konflikts, erklärte Israel, es werde „Sicherheitsexporte“ nach Kolumbien einstellen, nachdem Petro den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant beschuldigt hatte, ähnliche Worte wie die „Nazis über die Juden“ zu benutzen.

Im April beantragte Petro außerdem, sich der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen, das Israel des Völkermordes beschuldigt.

„Kolumbiens oberstes Ziel ist es, den Palästinensern im Gazastreifen, insbesondere den besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen, dringend und umfassend Schutz zu gewähren“, erklärte die Regierung.

Ramallah im besetzten Westjordanland ist die Verwaltungshauptstadt der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Am 10. Mai unterstützte die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit den Antrag der Palästinenser auf Aufnahme als UN-Vollmitglied und empfahl dem UN-Sicherheitsrat, „die Angelegenheit wohlwollend zu prüfen“.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges mindestens 35 647 Menschen getötet und 79 852 verwundet worden, Tausende werden unter den Trümmern vermisst und gelten als tot. Israel begann seinen Angriff auf das belagerte Gebiet, nachdem bei einem von der Hamas geführten Angriff im Süden Israels rund 1.140 Menschen getötet worden waren.

Kolumbien war nicht das erste lateinamerikanische Land, das seine Beziehungen zu Israel abbrach.

Bolivien brach die Beziehungen zu Israel Ende Oktober letzten Jahres ab, während mehrere andere lateinamerikanische Länder, darunter Chile und Honduras, ihre Botschafter abberufen haben.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

