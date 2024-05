It’s Not Unusual That We’re Being Lied To, It’s Unusual That People Are Noticing It’s hard to get excited about Julian Assange winning the right to a limited appeal against extradition to the United States. They’re still keeping him locked up and silenced. He’s already been in…

Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir belogen werden, es ist ungewöhnlich, dass die Leute es bemerken

Von Caitlin Johnstone

22. Mai 2024

–

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Es ist schwer, sich darüber zu freuen, dass Julian Assange das Recht auf eine begrenzte Berufung gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten gewonnen hat. Sie halten ihn immer noch eingesperrt und zum Schweigen gebracht. Er ist jetzt schon seit fünf Jahren in Belmarsh, während das Imperium mit ihm herumschlägt wie eine Katze mit einer Maus, und fünf Jahre wären ohnehin eine obszön lange Strafe für das Verbrechen des guten Journalismus gewesen. Sie quetschen ihn einfach aus und quetschen ihn aus und quetschen ihn auf jede erdenkliche Art und Weise so lange wie möglich aus, ohne dass es zu einer tatsächlichen Verurteilung kommt.

❖

Es ist wichtig zu verstehen, dass es nichts Ungewöhnliches an der Verderbtheit des westlichen Imperiums in Gaza oder den ständigen Lügen und Verzerrungen der Massenmedien darüber gibt – sie tun diese Dinge ständig, Jahr für Jahr. Was ungewöhnlich ist, ist, dass die Menschen aufwachen.

❖

Ich kann nicht aufhören, mich darüber zu wundern, wie Israel-Apologeten immer wieder versuchen, junge Menschen davon zu überzeugen, dass es diejenigen sind, die sich einem Völkermord widersetzen, die sich um ihre zukünftigen Beschäftigungsaussichten sorgen müssen. Nein Schlampe, die Zukunft kommt für DICH.

❖

Die Redaktion des Wall Street Journal hat einen wütenden, voreingenommenen Text verfasst, in dem sie den Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs auf Haftbefehle gegen israelische Beamte wegen Kriegsverbrechen verurteilt und behauptet, dass „der IStGH den entscheidenden Unterschied zwischen der Todesschwadron und dem Bomberpiloten aus den Augen verloren hat“. Die Prämisse dieses Satzes ist, dass ein IDF-Pilot, der Menschen mit Bomben tötet, im Vergleich zur Hamas edel und rechtschaffen ist.

Eines der verrücktesten Dinge an der westlichen Zivilisation ist ihr völlig unhinterfragter Massenwahn, dass das Töten von Menschen mit militärischem Sprengstoff, der vom Himmel abgeworfen wird, moralischer und gerechter ist als das Töten von Menschen mit Kugeln oder Messern.❖

Auf der Seite der Israel-Befürworter stehen der gesamte militärisch-industrielle Komplex, alle professionellen Kriegstreiber, alle Mainstream-Medien und der gesamte Sumpf in Washington, während auf der Seite der Palästina-Befürworter Kinder stehen, die eine gesunde Zukunft wollen, und Palästinenser, die nicht mehr getötet werden wollen. Es handelt sich eindeutig um ein kompliziertes und nuanciertes Thema, bei dem es auf beiden Seiten sehr gute Menschen gibt.

❖

Zu Ihrer Information: Es hat nichts Revolutionäres oder gegen das Establishment gerichtetes an sich, einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen, der offen die gleichen neokonservativen Kriegspläne unterstützt wie der derzeitige demokratische Präsident.

❖Viele Rechte verehren Israel wirklich und finden es wunderbar, die Palästinenser zu vernichten, aber man merkt, dass viele andere nicht viel über das Thema wissen und nur auf den Zug der Anti-Demonstranten aufspringen, weil die Demonstranten Linke sind. Viele in der MAGA-Menge halten sich sogar für Antikriegs- und Anti-Neocons, aber hier unterstützen sie eine militärische Massenschlachtung, die von jedem Neocon-Sumpfmonster und professionellen Kriegstreiber in Washington befürwortet wird, nur weil sie sich damit auf die Gegenseite der Linken stellen.

Das sagt so viel darüber aus, wie hirn- und prinzipienlos diese Leute sind und wie völlig sinnentleert ihr angebliches Wertesystem tatsächlich ist. Wenn man sich dazu verleiten lässt, das Schlimmste auf der Welt zusammen mit all den bösen Sumpfkreaturen zu unterstützen, die man angeblich verachtet, nur weil die Leute, die dagegen sind, auf der linken Seite stehen, dann kann man sich dazu verleiten lassen, buchstäblich alles zu unterstützen.

Es sagt auch viel darüber aus, wie dumm und oberflächlich der politische Mainstream-Diskurs geworden ist, dass so viele Mainstream-Parteigänger Dinge unterstützen oder ablehnen, die nicht darauf basieren, wie gut oder schlecht sie aus ihrer jeweiligen ideologischen Perspektive sind, sondern ausschließlich darauf, was die andere Seite unterstützt oder ablehnt. Diese binär ausgerichtete Beziehung zur Welt ist eine hirnlose, amöbenartige Reiz-Reaktions-Methode, mit der man durchs Leben geht. Und es geht um Millionen von Menschen.

❖

Zu sagen: „Warum redet ihr über die von den USA unterstützte Verbrennung des Gazastreifens und nicht über X, Y und Z schlimme Dinge, die in Afrika und Asien passieren?“ ist einfach zu sagen: „Hört auf, die Weißen zu kritisieren, kritisiert stattdessen die Braunen.“

❖

Deutschland hat sieben ukrainische Soldaten, die dort zur Ausbildung waren, abgeschoben, weil sie Nazi-Insignien trugen. Nach Angaben deutscher Behörden ist es ukrainischen Soldaten nun ausdrücklich untersagt, bei der Ausbildung in Deutschland Nazi-Zeichen zu tragen.

Der Westen schüttet Geld und Waffen in eine Streitkraft, die mit ihren Nazi-Insignien und ihrer Unterstützung für die Nazi-Ideologie immer wieder für Skandale sorgt, aber uns wird gesagt, dass wir uns keine Sorgen um diese Nazis machen sollen und dass Kinder, die an Universitäten gegen Völkermord protestieren, die wahren Nazis sind.

❖

Meine Nachbarn haben seit 2022 eine ukrainische Flagge aufgehängt, die vom Wetter in ein unkenntliches Chaos zerfetzt wurde, was in vielerlei Hinsicht symbolisch ist.

❖

Jeder ist gegen den Krieg, bis die Kriegspropaganda beginnt. Jeder wird Ihnen sagen, dass Krieg etwas Schreckliches ist, das man nach Möglichkeit vermeiden sollte, und dass die Anwendung militärischer Massengewalt aus Gründen der Macht und des Profits zu den schlimmsten Dingen gehört, die ein Staat tun kann. Aber wenn es dann an der Zeit ist, dass der eigene Staat aus Macht- und Profitgründen massenhaft militärische Gewalt gegen die Bevölkerung einsetzt, wird ein Haufen von Erklärungen veröffentlicht, warum dieser Krieg zu 100 Prozent notwendig ist und dass er aus edlen und wahrheitsgemäßen Gründen stattfindet.

Und die Leute kaufen das jedes Mal ab. Glücklicherweise kaufen es dieses Mal weniger Leute ab.

______________

Meine Beiträge werden vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag also gefallen hat, können Sie hier etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Beiträge können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden gemeinsam mit meinem Mann verfasst.

Übersetzt mit deepl.com



