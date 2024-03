العربية ادنى التص/EN below Die Palästinenser:innen erleiden einen Völkermord. Israel vernichtet Gaza und seine Bevölkerung. Bis Februar 2024 wurden 1.9 Millionen Menschen vertrieben. Mehr als 30’000 Palästinenser:innen wurden durch das israelische Militär getötet. Infrastruktur, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Verwaltungsgebäude und Wohnblocks wurden zerbombt. Hunderttausende leiden an Hunger, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Medizin.

Kommt zahlreich am 12.-14. April nach Berlin zum Palästina-Kongress 2024!

Wir klagen an!

English below Vom 12.-14. April organisieren wir, eine Gruppe palästinensisc…