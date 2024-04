GAZA LIVE BLOG: Hezbollah’s ‚Complex Operation‘ | Nuseirat under Attack | Egyptian Delegation to Arrive in Israel – Day 203 Israeli media reported that an Egyptian delegation is set to arrive in Israel on Friday for talks on prisoner exchanges.

GAZA LIVE BLOG: Komplexe Operation“ der Hisbollah | Nuseirat unter Beschuss | Ägyptische Delegation trifft in Israel ein – Tag 203

26. April 2024

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Israelische Medien berichteten, dass eine ägyptische Delegation am Freitag zu Gesprächen über den Austausch von Gefangenen und einen Waffenstillstand im Gazastreifen in Israel eintreffen soll.

Israelische Artillerie beschoss weiterhin das nördliche Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen.

Die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah kündigte eine „komplexe Operation“ auf dem Militärgelände Ruwaisat Al-Alam in den besetzten Shebaa-Farmen an, bei der Lenkraketen, Artillerie und Raketen eingesetzt wurden. Die israelische Armee räumte die Tötung eines Offiziers ein.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 34.305 Palästinenser getötet und 77.293 verwundet.

ISRAELISCHE ARMEE: Ein Militär-LKW-Fahrer wurde letzte Nacht um Mitternacht bei einem Bombenanschlag auf ein Militärgelände in den Shebaa-Farmen im Südlibanon getötet.

HEZBOLLAH: Wir bereiteten einen kombinierten Hinterhalt mit Lenkwaffen, Artillerie und Raketen auf einen mechanisierten Konvoi in der Nähe des Ruwaisat Al-Alam Geländes in den besetzten libanesischen Hügeln von Kfar Shuba vor. Bei seiner Ankunft am Hinterhalt um 23:10 Uhr in der Nacht zum Donnerstag, den 25.04.2024, wurde er mit Lenkwaffen, Artillerie und Raketen beschossen, was zur Zerstörung von zwei Fahrzeugen führte. Der Feind bemühte sich um eine Nebelwand, um die Verluste zu verbergen.

MEDIEN: Die israelische Armee gab bekannt, dass ihre Kampfjets Infrastrukturen und ein militärisches Gebäude der Hisbollah in Kafr Shuba und ein Gelände im Südlibanon bombardiert haben, nachdem die libanesische Partei die Durchführung eines Hinterhalts mit Raketen und Artillerie gegen einen israelischen Militärkonvoi in der Nähe des Ortes Ruweisat Al-Alam in den besetzten Hügeln von Kafr Shuba angekündigt hatte.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Palästinensische Medien berichten, dass israelischer Artilleriebeschuss das nördliche Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen getroffen hat.

ISRAELISCHE MEDIEN: Eine ägyptische Delegation soll am Freitag zu Gesprächen über den Austausch von Gefangenen und einen Waffenstillstand im Gazastreifen in Israel eintreffen, berichten hebräische Medien.



