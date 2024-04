It’s time to declare Israel a rogue state It is time for the international community to accept that Israel is a rogue actor and start treating it as such.

Palästinenser, darunter auch Kinder, suchen nach einem israelischen Angriff auf das Haus der Familie al-Jamal in Rafah, Gaza, am 25. April 2024 in den Trümmern der zerstörten Gebäude nach ihren Habseligkeiten. Sechs Menschen, darunter 2 Kinder, wurden bei dem Angriff getötet [Abed Rahim Khatib/ Anadolu Agency].

Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft akzeptiert, dass Israel ein Schurkenstaat ist, und beginnt, es als solchen zu behandeln.

Es ist an der Zeit, Israel zum Schurkenstaat zu erklären

Vpn Somdeep Sen

25 Apr 2024

Ein weiterer Tag, eine weitere Tragödie in Gaza. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts waren Rettungskräfte dabei, nach einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der südgazanischen Stadt Rafah Leichen aus den Trümmern zu bergen. Ein paar Kilometer weiter in Khan Younis wird derweil die grausame Ausgrabung von Leichen fortgesetzt, die in Massengräbern auf dem Gelände des Nasser-Krankenhauses verscharrt wurden. Die Zahl der palästinensischen Todesopfer beläuft sich inzwischen auf mehr als 34.000, und 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen leiden unter einer katastrophalen Nahrungsmittelknappheit.

Die Welt ist ebenfalls in Aufruhr, da viele einen größeren regionalen Krieg befürchten, nachdem der Iran nach dem israelischen Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus ein Vergeltungssperrfeuer mit Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen hat. Seitdem hat die iranische Luftabwehr drei mutmaßliche israelische Drohnen über der zentralen Stadt Isfahan abgeschossen. Ungeachtet der Aufrufe zur Vorsicht aus aller Welt, einschließlich seines engsten Partners und Beschützers – der Vereinigten Staaten -, ist Israel nach wie vor entschlossen, eine kostspielige Bodenoperation in Rafah durchzuführen, wo Hunderttausende von Zivilisten Zuflucht suchen. Kommentatoren und Politiker haben erklärt, dass Israel eine „Belastung“ sei und dass seine Führer „vom Weg abgekommen“ seien.

Ist es dann nicht an der Zeit, Israel als Schurkenstaat zu bezeichnen?

Das Etikett „Schurkenstaat“ hat eine schmutzige Geschichte. Es wurde lange Zeit als Waffe gegen Staaten eingesetzt, die als Gegner westlicher politischer Interessen angesehen wurden. Seine Blütezeit erlebte das Etikett in den Clinton-Jahren, als es für Länder verwendet wurde, die als unberechenbar, starrsinnig und alles in allem als unwillig galten, internationale Normen zu befolgen.

Schließlich gab die Clinton-Regierung den Begriff „Schurkenstaaten“ zugunsten der politisch korrekteren Bezeichnung „bedenkliche Staaten“ auf. Doch als der von den USA geführte „Krieg gegen den Terror“ die Welt in die Guten und die Bösen teilte, wurde die Bezeichnung „Schurkenstaaten“ von der Bush-Regierung als Sammelbegriff für Länder, die die „Welt des Bösen“ darstellen, wiederbelebt.

Zweifellos dient dieses Etikett der Selbstwahrnehmung des Westens als „Kraft des Guten“ in der Welt. Aber es liefert auch eine Rechtfertigung für die verächtliche Behandlung und Isolierung von Schurkenstaaten – vermutlich, um sie daran zu hindern, „die öffentliche Ordnung zu zerstören, Kriege auszulösen und ganze Regionen der Welt zu unterwandern“.

Die Ironie besteht nun darin, dass Israel, das oft als Stützpunkt westlicher Interessen im Nahen Osten betrachtet wird, alle bekannten Merkmale eines Schurkenstaates zu zeigen scheint.

In der Tat hat es während seines völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen gegen alle internationalen Normen und Gesetze verstoßen.

Nach dem humanitären Völkerrecht sind Staaten und nichtstaatliche Gruppen, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind, verpflichtet, Zivilisten, medizinisches Personal und humanitäre Helfer zu schützen und den ungehinderten Durchgang von humanitärer Hilfe zu gewährleisten.

Israel hat sich an keine dieser Regeln gehalten. Wir wissen, dass die überwältigende Mehrheit der seit dem 7. Oktober getöteten Palästinenser Zivilisten waren. Darunter sind mehr als 14.000 Kinder. Bereits im Januar berichtete Oxfam International, dass die tägliche Todesrate in Gaza höher ist als in allen anderen großen Konflikten des 21. Jahrhunderts.

Die Taktik Israels auf dem Schlachtfeld ist unhaltbar. Die israelischen Streitkräfte haben medizinische Einrichtungen im Gazastreifen hartnäckig ins Visier genommen. Während der gesamten Kampagne hat Israel mehr als 900 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen durchgeführt, bei denen mindestens 700 medizinische Fachkräfte getötet wurden. Derzeit sind nur 10 von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen teilweise funktionsfähig.

Die israelischen Behörden haben behauptet, die Krankenhäuser im Gazastreifen würden von der Hamas als Militärstützpunkte genutzt. Dies war die offizielle Rechtfertigung für die zweiwöchige Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses, der größten und modernsten medizinischen Einrichtung der Enklave.

Als sich die israelischen Streitkräfte schließlich aus dem Komplex zurückzogen, schilderten Zeugen dystopische Szenen mit „von Krähen aufgefressenen menschlichen Köpfen, unidentifizierten und verwesenden Körperteilen und Hunderten von Leichen, die aufgestapelt und in Massengräbern verscharrt wurden“.

Die israelischen Streitkräfte haben in ähnlicher Weise auf Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gezielt. Anfang April gab es weltweite Empörung und Verurteilung, nachdem sieben Mitarbeiter der Nahrungsmittelhilfeorganisation World Central Kitchen bei einem „gezielten israelischen Angriff“ getötet worden waren. Doch dieser Angriff war nur einer von vielen. Der Gazastreifen ist seit mehr als sechs Monaten der gefährlichste Ort für Mitarbeiter humanitärer Organisationen, und bisher sind fast 200 Mitarbeiter getötet worden.

Entgegen allen Regeln und Normen hat Israel auch den Zustrom von Hilfsgütern in den Gazastreifen eingeschränkt – und das trotz der Warnungen von Hilfsorganisationen, dass eine Hungersnot droht. Unter Verstoß gegen Artikel 79 der Zusatzprotokolle der Genfer Konventionen, der den Schutz von Journalisten als Zivilisten in einem Kriegsgebiet vorschreibt, hat Israel systematisch Journalisten und Medienmitarbeiter in Gaza angegriffen, einschließlich ihrer Familienangehörigen. Tatsächlich waren 75 Prozent aller getöteten Journalisten im Jahr 2023 in Gaza eine Folge der israelischen Militärkampagne. Die israelischen Streitkräfte haben auch alle palästinensischen Universitäten in Gaza in Schutt und Asche gelegt.

Israel war auch bestrebt, die Fronten mit der Hisbollah im Libanon und dem Iran offen zu halten, in der Hoffnung, dass ein regionaler Krieg die USA und andere westliche Verbündete zu einer direkten Beteiligung zwingen würde. An der libanesischen Front tauschten Israel, die Hisbollah und andere bewaffnete Gruppierungen zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 15. März 2024 4.733 Angriffe aus. Israel war für 3.952 dieser Vorfälle verantwortlich. Bei diesen Angriffen wurden neben Hisbollah-Kämpfern auch zahlreiche Zivilisten, darunter Kinder, Journalisten und Sanitäter, getötet.

Bei seinem Angriff auf die iranische Vertretung in Damaskus tötete Israel Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi, einen hochrangigen Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Zahedi war der ranghöchste iranische Beamte, der seit der Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani durch die USA im Jahr 2020 ermordet wurde. Der iranische Vergeltungsschlag war auch das erste Mal seit 1991, dass ein ausländisches Land Israel direkt angegriffen hat.

Ironischerweise hat der Iran – der im Westen oft als prototypischer Schurkenstaat behandelt wird – auf einem zurückhaltenden Ansatz bestanden und erklärt, dass die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet werden kann“. Es bedurfte jedoch einiger diplomatischer Bemühungen, um Israel davon zu überzeugen, seine Reaktion zurückhaltend zu gestalten. Berichten zufolge hat US-Präsident Joe Biden Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, den Sieg einfach hinzunehmen“, nachdem Israel den Angriff des Irans vereitelt“ hat. Im Gegenzug für eine begrenzte israelische Reaktion hat Biden Berichten zufolge grünes Licht für die israelische Bodeninvasion in Rafah gegeben, obwohl alle Akteure in der Region gegen die Operation sind. Kairo hat davor gewarnt, dass der Einmarsch in Rafah sogar das Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel gefährden könnte.

Auch die Zahlen lügen nicht. Dass Israel weitgehend isoliert ist, zeigte sich bereits im Dezember bei der Abstimmung über die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde. Während 153 Länder für die Resolution stimmten, stimmten nur 10 Länder, darunter Israel und die USA, gegen sie. Bei der letzten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am 25. März 2024 stimmten 14 von 15 Mitgliedern für die Resolution, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde. Bemerkenswert ist, dass sich die USA der Stimme enthielten, anstatt wie üblich ein Veto gegen jede Resolution einzulegen, die das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser einschränken soll.

Israel ist in der Lage, sein schurkisches Verhalten und die hartnäckige Umgehung internationaler Gesetze, Vorschriften und Normen fortzusetzen, weil es im Westen starke, allzeit verfügbare Verbündete wie die USA hat. Israel als Schurkenstaat zu bezeichnen und als solchen zu behandeln, ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für jegliche Strafmaßnahmen, die die internationale Gemeinschaft gegen ein Land ergreifen kann, das die Rechte der Palästinenser seit 75 Jahren ungestraft verletzt hat.

Angesichts der Tatsache, dass Länder wie Kanada, die Niederlande, Japan, Spanien und Belgien ihre Waffenverkäufe an Israel ausgesetzt haben, scheint es, dass der Schurkencharakter des Landes langsam anerkannt wird. Man kann nur hoffen, dass die Unterstützung Israels auch für die USA zu einer Belastung wird und der Weg für die Befreiung der Palästinenser frei wird.

Somdeep Sen ist außerordentlicher Professor für internationale Entwicklungsstudien an der Roskilde-Universität in Dänemark. Er ist der Autor von Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial (Cornell University Press, 2020).

Übersetzt mit deepl.com



