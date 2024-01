War on Gaza: Here’s what Israeli officials say should happen to Gaza A number of Israeli ministers called for Palestinians to be expelled from Gaza, while attendees chanted ‚death to Arabs‘

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, nimmt an einem Kongress in Jerusalem teil, bei dem Israel aufgefordert wird, die Siedlungen im Gazastreifen wieder aufzubauen, 28. Januar 2024 (Reuters)

Mehrere israelische Minister forderten die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, während die Teilnehmer „Tod den Arabern“ skandierten

Krieg gegen den Gazastreifen: So soll es nach israelischer Auffassung mit dem Gazastreifen weitergehen

Von MEE-Mitarbeitern

29. Januar 2024

Tausende von israelischen Ministern, Rabbinern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Parlamentsmitgliedern nahmen am Sonntag an einer Konferenz in Jerusalem teil, auf der sie die Umsiedlung des Gazastreifens forderten und Erklärungen abgaben, die weithin als völkermörderisch angesehen wurden.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Konferenz für den Sieg Israels – Siedlung bringt Sicherheit: Rückkehr in den Gazastreifen und Nordsamaria“ stand im Zeichen des Wiederaufbaus israelischer Siedlungen im Gazastreifen und der Forderung nach der Vertreibung der Palästinenser aus der belagerten Enklave.

Die Teilnehmer präsentierten Einzelheiten über die geplanten künftigen Siedlungen, Karten und den Stand der Vorbereitungen und forderten die Entscheidungsträger auf, die Umsiedlungspläne zu unterstützen.

Die Konferenz fand nur wenige Tage nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel statt, für die Anfang des Monats eine Beweisaufnahme durchgeführt wurde.

Der Gerichtshof erteilte Israel sechs Anordnungen bezüglich der Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens. Eine davon lautete, dass Israel „im Rahmen seiner Möglichkeiten Maßnahmen ergreifen muss, um die direkte und öffentliche Aufstachelung zum Völkermord an den Mitgliedern der palästinensischen Gruppen im Gazastreifen zu verhindern und zu bestrafen“.

Das Gericht führte auch eine Reihe von Äußerungen führender israelischer Politiker als Beweis für Aufwiegelung und entmenschlichende Sprache gegen Palästinenser an, darunter auch Äußerungen des israelischen Präsidenten Isaac Herzog.

An der Veranstaltung „Sieg Israels“ nahmen 11 Minister des Kabinetts und 15 Abgeordnete der Koalition teil. Im Folgenden werden einige der auf der Konferenz gemachten Aussagen aufgeführt, die gegen die Anordnungen des IGH verstoßen könnten.

Ermutigung“ der Palästinenser zur Ausreise, sagt Ben Gvir

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, rief dazu auf, die Palästinenser „freiwillig zum Verlassen“ des Gazastreifens zu bewegen.

Auf die Forderung aus dem Publikum, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu verlegen, antwortete Ben Gvir mit den Worten: „Sie haben Recht, freiwillige Ermutigung, lassen Sie sie von hier weggehen.

Wir müssen nach Gush Katif und Nordsamaria zurückkehren… wir müssen nach Hause zurückkehren und das Gebiet kontrollieren“.

– Itamar Ben Gvir

„Wir müssen nach Gush Katif und Nordsamaria zurückkehren… wenn Sie nicht wollen, dass es zum siebten oder zehnten Mal passiert, müssen wir nach Hause zurückkehren und das Gebiet kontrollieren, die Einwanderung fördern und die Todesstrafe für Terroristen einführen“, fügte er hinzu.

Gush Katif war ein Block von 17 israelischen Siedlungen im südlichen Gazastreifen. Auf der Konferenz unterzeichnete Ben Gvir zusammen mit anderen Ministern eine Petition für den „Sieg und die Erneuerung der Siedlungen im Gazastreifen“ während der Veranstaltung.

Darin verpflichteten sich die Unterzeichner, „jüdische Siedlungen voller Leben in Gaza wachsen zu lassen“.

Anschließend wurden die Anwesenden gefilmt, wie sie die israelische Flagge schwenkten und jubelten. Nach der Rede von Ben Gvir waren Rufe wie „Tod den Arabern“ zu hören.

Einige der auf der Konferenz abgegebenen Erklärungen haben zu einer Gegenreaktion geführt, wobei einige darauf hinwiesen, dass sie gegen die Anordnungen des IGH verstoßen könnten.

Itay Epshtain, ein in Israel ansässiger Sonderberater des Norwegischen Flüchtlingsrats, veröffentlichte ein Video, auf dem Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich Arm in Arm beim Tanzen auf der Konferenz zu sehen sind.

Der Menschenrechtsanwalt sagte, das Bild sei Teil des zwingenden Beweises für die Nichteinhaltung der jüngsten Aufforderung des IGH, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern und Aufwiegelung zu bestrafen.

Smotrich fordert die Rückkehr der Siedler

Smotrich schloss sich den Äußerungen Ben Gvirs an und forderte die Rückkehr israelischer Siedler in den Gazastreifen.

„Viele unserer Kinder, die aus dem Gazastreifen vertrieben wurden, müssen als Kämpfer zurückkehren, wir müssen sicherstellen, dass wir als Siedler zurückkehren“, sagte er.

Der israelische Politiker und Tourismusminister Haim Katz äußerte sich auf der Konferenz ähnlich.

„Heute, nach 18 Jahren, haben wir die Gelegenheit, aufzustehen und das Land Israel aufzubauen und zu erweitern“, sagte er.

Unterstützung von Wohnungsbauminister

Wohnungs- und Bauminister Yitzhak Goldknopf bezeichnete die Rückkehr der jüdischen Siedlungen in den Gazastreifen als „Korrektur historischer Ungerechtigkeit“.

„Ich werde dies als Wohnungsbauminister unterstützen, wenn die Regierung dies beschließt“, sagte er. „Das Land Israel gehört ausschließlich dem israelischen Volk. Das Land des Staates Israel aufzugeben, bringt nicht nur keine Sicherheit, sondern führt zum Blutvergießen an Juden.“

Gebt ihnen nichts zu essen

Daniella Weiss, die rechtsextreme ehemalige Bürgermeisterin der Siedlung Kedumim im besetzten Westjordanland, forderte ebenfalls, die Palästinenser auszuhungern, um sie zum Verlassen des Gazastreifens zu zwingen.

„Die Araber werden sich bewegen… wenn wir ihnen keine Lebensmittel geben, wenn wir den Arabern nichts geben, werden sie gehen müssen. Die Welt wird sie akzeptieren“, sagte sie einem Reporter auf der Konferenz.

Ben Gvir sagt: „Wir werden einen Konflikt auslösen“.

Während der Konferenz rief Ben Gvir zu einem doppelten Ansatz in Bezug auf den Gazastreifen auf, der zum einen die Abwanderung der derzeitigen Bewohner fördert und zum anderen den Zuzug israelischer Siedler in das Gebiet erleichtert und unterstützt.

„Wir werden einen Konflikt auslösen, um weitere Unsicherheit und Ziellosigkeit zu verhindern“, sagte er.

„Es ist wichtig, die Kontrolle über das Gebiet im Süden zurückzuerlangen und durchzusetzen. Wir müssen auch eine Lösung für die Bevölkerung finden, die moralisch und rational kohärent ist und Vorteile bringt“, fügte er hinzu.

Er schloss mit den Worten, dass die Förderung der Auswanderung aus dem Gazastreifen eine Notwendigkeit ist“.

Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karai bekräftigte die Äußerungen Ben Gvirs und erklärte, die Israelis seien „verpflichtet, in unserem eigenen Interesse zu handeln… selbst wenn dieser Krieg die freiwillige Migration in eine Situation verwandelt, in der sie erzwungen wird, müssen wir den Gazastreifen mit Sicherheitskräften und Siedlern besiedeln.“

